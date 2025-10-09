Володимир Зеленски за ракетните удари по Русия: Има положителна развръзка, тепърва започваме

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна вече успешно използва ракетите "Нептун“ и "Фламинго“ по двойки. Държавният глава обяви това по време на разговор с журналисти, съобщава кореспондент на Укринформ, пише Фокус.



"Миналата седмица – няма да кажа в какво количество – нашите двойки "Нептун“ и "Фламинго“ бяха използвани. Можете сами да анализирате съответните резултати. Не казваме, че това е масово използване на тази двойка. Просто казваме, че има употреба и има първите осезаеми резултати от това наше конкретно оръжие“, каза Зеленски.



Коментирайки възможността за ответните удари дълбоко в Русия с украински оръжия, президентът отбеляза, че по този въпрос има положителна развръзка.



"Паляница“ вече започна да поразява вражески военни формирования в десетки случаи. Това е положителна страна, защото имахме различни моменти, сега говорим за изолирани случаи. Вторият положителен момент: "Рута“, нашата ракета с дрон, за първи път удари морска кула с височина над 250 километра. Най-големият успех – "Флейти“, "Огнева точка“ – беше масовото използване до 300 броя, а това е сериозна операция. "Това, което се случва, е наистина, според мен, голям успех“, заключва държавният глава.



Модернизираната "Нептун“ пък успешно действа срещу наземни цели от една година. В момента е на разстояние до 400 км, скоро ще достигне 1000 км.



Припомнете си, че украинската ракета "Фламинго“ с обхват над 3000 км беше пусната на бойното поле през лятото на 2025 г. Тя е произведена от компанията "Fire Point“. Първата снимка на оръжието беше публикувана от фотографа Ефрем Лукацки. Тогава министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал официално потвърди, че ракетата е пусната в масово проивоизводство.



Зеленски също обяви на 21 август, че "Фламинго“ трябва да бъде пуснато в масово производство след няколко месеца. Тогава президентът заяви, че вече са проведени опитни изпитания, но не разкри подробности за ракетата.



През септември Ирина Терек, ръководител на сервизния център на "Fire Point“, съобщи, че компанията увеличава производството на украинската ракета "Фламинго“. По това време цифрата вече е достигнала 50 бройки на месец в сравнение с 30 бройки през август.

