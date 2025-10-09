Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски за ракетните удари по Русия: Има положителна развръзка, тепърва започваме
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски за ракетните удари по Русия: Има положителна развръзка, тепърва започваме

9 Октомври, 2025 21:15 2 712 118

  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Държавният глава обяви това по време на разговор с журналисти, съобщава кореспондент на Укринформ

Володимир Зеленски за ракетните удари по Русия: Има положителна развръзка, тепърва започваме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна вече успешно използва ракетите "Нептун“ и "Фламинго“ по двойки. Държавният глава обяви това по време на разговор с журналисти, съобщава кореспондент на Укринформ, пише Фокус.

"Миналата седмица – няма да кажа в какво количество – нашите двойки "Нептун“ и "Фламинго“ бяха използвани. Можете сами да анализирате съответните резултати. Не казваме, че това е масово използване на тази двойка. Просто казваме, че има употреба и има първите осезаеми резултати от това наше конкретно оръжие“, каза Зеленски.

Коментирайки възможността за ответните удари дълбоко в Русия с украински оръжия, президентът отбеляза, че по този въпрос има положителна развръзка.

"Паляница“ вече започна да поразява вражески военни формирования в десетки случаи. Това е положителна страна, защото имахме различни моменти, сега говорим за изолирани случаи. Вторият положителен момент: "Рута“, нашата ракета с дрон, за първи път удари морска кула с височина над 250 километра. Най-големият успех – "Флейти“, "Огнева точка“ – беше масовото използване до 300 броя, а това е сериозна операция. "Това, което се случва, е наистина, според мен, голям успех“, заключва държавният глава.

Модернизираната "Нептун“ пък успешно действа срещу наземни цели от една година. В момента е на разстояние до 400 км, скоро ще достигне 1000 км.

Припомнете си, че украинската ракета "Фламинго“ с обхват над 3000 км беше пусната на бойното поле през лятото на 2025 г. Тя е произведена от компанията "Fire Point“. Първата снимка на оръжието беше публикувана от фотографа Ефрем Лукацки. Тогава министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал официално потвърди, че ракетата е пусната в масово проивоизводство.

Зеленски също обяви на 21 август, че "Фламинго“ трябва да бъде пуснато в масово производство след няколко месеца. Тогава президентът заяви, че вече са проведени опитни изпитания, но не разкри подробности за ракетата.

През септември Ирина Терек, ръководител на сервизния център на "Fire Point“, съобщи, че компанията увеличава производството на украинската ракета "Фламинго“. По това време цифрата вече е достигнала 50 бройки на месец в сравнение с 30 бройки през август.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    35 13 Отговор
    тоя се сет да започне след 4 години

    21:16 09.10.2025

  • 2 Баш майстора

    77 15 Отговор
    Така започваш че скоро ще свърши народа ти

    21:17 09.10.2025

  • 3 Ти тепърва

    66 12 Отговор
    приключваш 😄

    21:17 09.10.2025

  • 4 Сто процента

    67 13 Отговор
    404 ще изчезне. Търсят си го.

    Коментиран от #8

    21:18 09.10.2025

  • 5 Уса

    38 10 Отговор
    Само умната и да внимавате

    21:18 09.10.2025

  • 6 Гаврят се с бакшиша купейките реват

    21 58 Отговор
    Пуслер - хартиен "тигър" ахахаха

    Коментиран от #20

    21:18 09.10.2025

  • 7 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    58 20 Отговор
    Цялото пристанище в Одеса е озарено
    от фойерверки натъпкани в контейнери—подаръци от спонсориТЕ !
    Много рано посрещат Нова година 😁

    Коментиран от #112

    21:18 09.10.2025

  • 8 То това е

    48 13 Отговор

    До коментар #4 от "Сто процента":

    целта. Укра ще е минало

    21:19 09.10.2025

  • 9 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    55 47 Отговор
    Ще се покривам в бункера, няма начин

    Коментиран от #75

    21:19 09.10.2025

  • 10 Гориил

    49 10 Отговор
    Опасявам се, че това е пореден опит за хипнотизиране на европейските политически маргинали.

    21:20 09.10.2025

  • 11 Ухъ

    45 11 Отговор
    Тепърва свършвате като държава.

    Коментиран от #16

    21:20 09.10.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 7 Отговор
    Аз пък ще му дръпна две линии
    както му е тертипа и както ме е учило напудреното носле ВолОдивирЧ0.

    21:21 09.10.2025

  • 13 Дух

    5 6 Отговор
    Гърция ме омагьоса от миналата година,Атинските селяни и от двата пола ме намразиха защото в шапката ми се е вселила духа на порнозвездата Мир на праха и Русата Джеси Джеймс и сега ме очакват отново да ми пръснат корема с големият пожарникарски маркуч

    21:22 09.10.2025

  • 14 Газ!

    6 16 Отговор
    Газ!!

    21:23 09.10.2025

  • 15 Пич

    41 9 Отговор
    Положителната развръзка е че всички видяха как Зелю няма връзка с мозъка !!! Обаче има яки връзки с колумбийците !!! Ааапчихх...

    21:23 09.10.2025

  • 16 Механик

    9 31 Отговор

    До коментар #11 от "Ухъ":

    Абе и на мен Артилериста ми наду главата че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #19

    21:23 09.10.2025

  • 17 !!!?

    11 27 Отговор
    Московския Улус ще стане Киевска Русь...!

    21:24 09.10.2025

  • 18 Газ!

    5 9 Отговор
    Газ!!!

    21:24 09.10.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 30 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    21:25 09.10.2025

  • 20 си дзън

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гаврят се с бакшиша купейките реват":

    И аз съм тигър. Ще те ухапя по най милото.

    21:26 09.10.2025

  • 21 Сатана Z

    36 8 Отговор
    Зеленият нацист е палячо по професия и още по-смешен като президент с изтекъл срок на годност,чиято държава е пред загуба на суверинитет и заличаване на Укрия като географско понятие.
    Слава на Русия!

    Коментиран от #27

    21:26 09.10.2025

  • 22 ЗЕЛЯЯЯ

    24 6 Отговор
    ТЕЯ НОЩ МАЙ ЩЕ ИМА НООООГО ЗАРЯ

    21:26 09.10.2025

  • 23 Е нали👇

    8 23 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    21:26 09.10.2025

  • 24 Бат Петьо Парчето

    11 24 Отговор
    УДРИИИ БАКО,КОМУНИСТА САМО ОТ ТОВА РАЗБИРА

    21:26 09.10.2025

  • 25 Спецназ

    30 7 Отговор
    Краят на Войната ще е краят и на Зеленский- като Хитлер,

    нЕма место къде да избега- ТУКА, БАЦЕ!

    но преди това ще разбие страната си на ПАЗДЕР! ФАКТ!

    Коментиран от #29

    21:26 09.10.2025

  • 26 Дух

    9 5 Отговор
    Предпочитам някоя нощ да заспя и повече никога да не се събудя или някой ден да се самоубия от някоя висока сграда да скоча отколкото да съм жив свидетел на комплексари с проядени души от омраза обиди и злоба ,и на всякакви колективни слабоумни идиоти не съдя никого защото не съм такъв , моят живот е разбит защото съм с нежна и естествена женска душа и депресивни самоубийствени мисли ме навеждат на мисълта да се махна от тоя побъркан свят

    21:27 09.10.2025

  • 27 Да де

    8 19 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #49

    21:27 09.10.2025

  • 28 Гориил

    27 7 Отговор
    Зеленски изпразва джобовете ви с корупционни схеми и дори успява да повиши заплатите на държавните служители (министри и членове на парламента) с европейски средства. И това се случва в ситуация, в която значителна част от индустриалния, транспортния и енергийния потенциал на Украйна е сведен до лунни пейзажи и димящи руини.

    Коментиран от #51, #59, #110

    21:27 09.10.2025

  • 29 бебето

    6 24 Отговор

    До коментар #25 от "Спецназ":

    путин няма смелост да се гръмне.трябва му помощ

    21:28 09.10.2025

  • 30 ИГОР ОТ БАЛЧИК

    26 7 Отговор
    ТЕЗИ УКРАИНСКИ РАКЕТИ ЩЕ ПОМОГНАТ ЗА ПО БЪРЗОТО ЗАТРИВАНЕ НА УКРАИНА, СЪС СИГУРНОСТ

    Коментиран от #42

    21:28 09.10.2025

  • 31 Гост

    14 4 Отговор
    Тора не е първият път в който Прането съобщава за Геймчейнджър. Е, знаем как свършват..

    21:29 09.10.2025

  • 32 Шопо

    21 6 Отговор
    Украйна не е държава а територия, рускa територия.

    21:29 09.10.2025

  • 33 матю хари

    5 24 Отговор
    Русия е на колене. Мощни удари разтърсват цялата й територия.

    Коментиран от #38

    21:29 09.10.2025

  • 34 Ганчев

    6 19 Отговор
    Бой по съветско-фашистката зган!

    21:29 09.10.2025

  • 35 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    7 20 Отговор
    Не мърдам от бункера

    21:29 09.10.2025

  • 36 Витанов

    6 18 Отговор
    Рашистан пред колапс..

    21:30 09.10.2025

  • 37 Те тоя ПИЧ показа на Света колко жалка

    5 19 Отговор
    И безпомощна е г--- ЕЙ дружинката на 22 ПИН дос Републики и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким!
    АааааааХахахаха
    И то без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети,...ШИ на монголяците оповръщани напрао през ГА щите
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #39

    21:30 09.10.2025

  • 38 Само дето те изкараха

    14 4 Отговор

    До коментар #33 от "матю хари":

    да се излагаш и показваш падението на запада. Яко те прецакаха. 😄

    21:31 09.10.2025

  • 39 Чети книжки паляк

    15 4 Отговор

    До коментар #37 от "Те тоя ПИЧ показа на Света колко жалка":

    Че е жалко да се гледа глупаво и оопростачено дете от пропадналият запад.

    Коментиран от #48

    21:32 09.10.2025

  • 40 ЖЕКО

    19 6 Отговор
    НАРКОМАНА СЕ ХВАЛИ А УКРИТЕ НАМАЛЯВАТ И НАМАЛЯВАТ И НАКРАЯ ВЕЧЕ СЕ ВИЖДА И ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ ,НАРКОМАНА ЗАБРАВИ ЧЕ РУСКИТЕ БОМБИ СА ПО ГОЛЕМИ

    Коментиран от #50

    21:33 09.10.2025

  • 41 Сатана Z

    16 5 Отговор
    Няма такава смешна армия като Украинската,която я биха някакви миньори,таксиметрови шофьори и селскостопански работници през 2014 преди НАТО да започне война срещу Русия .Русия прибра от Украинците Крим с няколко хеликоптери от охраната на Кремъл.
    Сега обаче Русия бавно и методично унищожава живата сила на Укрия ,в която не останаха мъже да си еб-ат жените.2 милиона Украинки проституират в Европа парите ,от които отиват в най-големият сводник -кмета на Киев Кличко.

    Коментиран от #44

    21:33 09.10.2025

  • 42 Игоре що

    4 15 Отговор

    До коментар #30 от "ИГОР ОТ БАЛЧИК":

    Не вземеш да си затвориш ма ло ум на та устичка.Първо ходи войник ,ама без мама сам.После йоментирай държава дето 3г и половина удържа напъните на орките.1милион и 18хил. Ватенки са положени.

    21:33 09.10.2025

  • 43 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    6 12 Отговор
    Няма да мръдна от бункера , при мен са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    21:35 09.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мол ния!

    7 11 Отговор
    Евакуират гнилата ЛЕШ -- мумията в подземието на монголья - пеДо-фил!
    Киро попа- КГБто лично присъства на Сатанинското деяние

    21:36 09.10.2025

  • 46 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    4 11 Отговор
    Ще остана в бункера

    21:37 09.10.2025

  • 47 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    4 9 Отговор
    Ужас братяшки подложници,украинците ни порят кафявия салон,а наш дрът ботокс пълни куфари в бункер !!!!!!

    21:37 09.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сатана Z

    11 7 Отговор

    До коментар #27 от "Да де":

    За 4 години Руската армия умъртви над 2 000 000 укро-нациста,и над 50К Натовски наемници.
    Добра работа свършиха.Украинските стерви посяха трипер из цяла Европа докато труповете на мъжете им се разлагаха из нивите на Донбас.
    И твоите деца ще заминат там,в Украйна да общуват с Руския спецназ защото Укритие свършват и трябва свежи месо да запълни липсата

    21:39 09.10.2025

  • 50 Намаляват я

    8 12 Отговор

    До коментар #40 от "ЖЕКО":

    За 12 години само 2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА а до селото ПОКРОВСК ( на 25 км от Донецк).. ОСТАВАТ САМО...18 км!?!?!?
    АааааааХахахаха
    А от ТАМ до КИЕВ са некви си....1030км !!
    АааааааХахахаха

    21:39 09.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Българин

    13 10 Отговор
    Скоро Украйна ще бъде заличена от картата,ще бъде руска територия, а ти се хвали.

    Коментиран от #55

    21:39 09.10.2025

  • 53 Чики-Рики

    4 0 Отговор
    За малко да се ,, хвана,,!

    21:41 09.10.2025

  • 54 Перо

    11 6 Отговор
    Това са английски ракети, сглобявани в Украйна, няма нищо украинско, освен наименованието!

    Коментиран от #60

    21:42 09.10.2025

  • 55 Възраждане

    6 11 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    КОЛКО СКОРО?
    2 ДНЯ И ВСЕ или.. 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!?

    21:42 09.10.2025

  • 56 Жоро

    10 3 Отговор
    Като си имате ваши оръжия,значи Томахоук не ви тръбват нали.

    21:43 09.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Отт

    2 14 Отговор

    До коментар #28 от "Гориил":

    Руснак само лъжи можеш да чуеш

    Коментиран от #62

    21:45 09.10.2025

  • 60 Не грамотен ДОЛБОЕБ )))

    3 9 Отговор

    До коментар #54 от "Перо":

    БАЩАТА на съветската Космонавтика беше УКРАИНЕЦ, Е--- БАЛНИК НЕЖЕН! )))))) Лопай ШПЕКО дух АЧ
    ))))))

    Коментиран от #66

    21:45 09.10.2025

  • 61 граф Монте Кристо

    12 2 Отговор
    Какво самохвалство,зелника ще изкара ,че има нови ракети и ще вземе превес над руските,това е чисто и непорочно въображение,междувременно войниците му все повече дезертират,има голям късмет ,че не са организирали едно войнишко въстание и да се отправят към Киев за да го търсят.

    21:47 09.10.2025

  • 62 Демек

    8 3 Отговор

    До коментар #59 от "Отт":

    тртоляка на пропадналият запад дето ни заливат с тъпи лъжи са руснаци. 😄 Де ви копаят толкова гладки бре? Поне за снижанка четете, да не показвате падението си да ви оопростачват такива глупаци като пропадналият запад, Ни е много снижанка, ама па е нещо. 😄

    Коментиран от #65

    21:48 09.10.2025

  • 63 Соваж бейби

    9 3 Отговор
    То хубаво ги започваш ама спри да просиш пари от Европа, и си прибирай дезертьорите не сме длъжни и тях да храним !След 4 години започвал🤣ги сега ,О Боже, жива да не бях, ама съм.

    21:51 09.10.2025

  • 64 Газ!

    3 4 Отговор
    ГАЗ!!!

    21:51 09.10.2025

  • 65 Ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #62 от "Демек":

    Циганка ли си ма?

    Коментиран от #67

    21:52 09.10.2025

  • 66 Кога е

    5 3 Отговор

    До коментар #60 от "Не грамотен ДОЛБОЕБ )))":

    имало Украйна? да не говорим, и че лъжеш. От кое гето си сополане?

    21:52 09.10.2025

  • 67 Е каква да си

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ха":

    щом пропадналият запад те ползва за сополиво цигане? 😄 Ко ви влече да ;сте циганки не знам? 😄

    21:54 09.10.2025

  • 68 Още новини от Украйна

    8 3 Отговор
    🔴Руските войски започнаха да затварят чувала между селата Вьемка и Звановка в посока Краснолиманск. В него има поне 1200 укропов ,които утре ще се срещнат с Бандера след изтупване на чувала.

    Коментиран от #69

    21:54 09.10.2025

  • 69 Изпражнението гайтанджиева

    3 4 Отговор

    До коментар #68 от "Още новини от Украйна":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #74

    21:56 09.10.2025

  • 70 Дон Кихот

    5 3 Отговор
    Ударили морска кула с височина 250 километра? Верно е. Аз оня ден от Мусала я видях тази кула. Малко в ляво от Москва е. Когато е слънчево там се вижда и от Ботев. Дааааа. Идиоти.

    21:57 09.10.2025

  • 71 Делю Хайдутин

    1 5 Отговор
    Четвърта година меся погачите и вися като соппол на Дунав.Кьорав ватн1к не видях.Ще си омеся и главата.

    21:57 09.10.2025

  • 72 Удри!

    2 8 Отговор
    Бий копейката с лопатата!

    Коментиран от #78, #79

    21:58 09.10.2025

  • 73 Преди да започнеш

    7 2 Отговор
    Ще приключиш. Това не са украински атаки, а на тези, които воюват вместо теб.
    Колко магистрали опъна днес?
    Да целуваш кожляка на дъртия.

    22:00 09.10.2025

  • 74 Изпражнението зеленски

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш.

    22:02 09.10.2025

  • 75 Ехо муции

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Да ти го между токчетата

    22:03 09.10.2025

  • 76 Закономерно

    7 7 Отговор
    Тепърва започват сериозните проблеми и неприятности за империята на злото Русия.

    22:03 09.10.2025

  • 77 хихи

    4 5 Отговор
    Фантазии

    Коментиран от #82

    22:04 09.10.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ехо муции

    0 3 Отговор

    До коментар #72 от "Удри!":

    Може и в ушите

    Коментиран от #83

    22:05 09.10.2025

  • 80 Млад пръч алфа

    4 4 Отговор
    Вече нищо не може да спре ВСУ! Дестинацията е Москва!

    22:07 09.10.2025

  • 81 "Тепърва започваме"💥

    2 2 Отговор
    Копейци,загивате🔥

    22:08 09.10.2025

  • 82 Йосиф Кобзон

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "хихи":

    Не са фантазии.

    22:09 09.10.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Цецко дюзата

    4 2 Отговор
    Зашо не казват, розово ли е фламингуту.

    22:10 09.10.2025

  • 85 1111

    3 3 Отговор
    Е,няма такава държава Украйна.Има Русия.СЛАВА НА РУСИЯ!!!

    22:14 09.10.2025

  • 86 Доналде

    4 3 Отговор
    Пращай Тамаховките .

    Изобщо не го бави Книжния Тигър

    22:14 09.10.2025

  • 87 Млад пръч алфа

    3 2 Отговор
    Удри по ербап, Зеленски, да са пyкат душите едушмaнски!

    22:17 09.10.2025

  • 88 Яна

    3 2 Отговор
    Чичо Вова, мятай атома върху укронацистите, че не може да ги траем вече!

    Коментиран от #96

    22:18 09.10.2025

  • 89 Баш Балък

    2 1 Отговор
    Тоа изхарчи половин ТРИЛИОН, сега бил започвал, Боже, Боже

    22:18 09.10.2025

  • 90 Z Блогърът Романов

    3 3 Отговор
    Заяви...

    Средна продължителност на живота
    На Руския Войник в Украйна

    Е 12 Дена .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    ГРУЗ 200 продължава.

    Коментиран от #91

    22:19 09.10.2025

  • 91 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "Z Блогърът Романов":

    винаги се цели в глупака.

    22:20 09.10.2025

  • 92 Николай

    3 4 Отговор
    Украйна ще е колкото Литва! Ха ха - останалото ще е Русия, Полша, Унгария и Румъния!

    Коментиран от #106

    22:21 09.10.2025

  • 93 Бен Гурион

    5 3 Отговор
    Удри мръсния москал в зурлата! Тия пияни рушки свини разбират само от бой и глад, проклет народ!

    Коментиран от #95

    22:22 09.10.2025

  • 94 Млад пръч алфа

    4 3 Отговор
    У Масква за три дня! СЛАВА УКРАИНЕ!

    22:22 09.10.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Специалист

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Яна":

    Все женски имена избирал, жендъре рубладжийски - харесват ти фактически пособия ли?

    22:24 09.10.2025

  • 97 Сидоренко

    2 1 Отговор
    УкраинаНеДержаваАГовно!

    22:24 09.10.2025

  • 98 Мечтата на Рускинята

    1 1 Отговор
    Да се ожени и

    Да прати Мъжът си на Фронта в Украйна.

    И после да чака Нова Лада като компенсация

    За Загиналия й Мъж Кабзончик.

    Голяма Далавера .

    Коментиран от #100

    22:24 09.10.2025

  • 99 Бидоренко

    2 2 Отговор
    Хора, мразете Украйна и украинците, заради тях живеем по-зле!

    Коментиран от #104, #107

    22:25 09.10.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Цецко дюзата

    3 2 Отговор
    На ракетите пишат " На братята руси, със любoв!"

    22:29 09.10.2025

  • 103 Володимир Зеленский, президент от Бога

    2 0 Отговор
    "Мы всерьез пока еще ничего не начинали!"

    22:30 09.10.2025

  • 104 Болгарин

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "Бидоренко":

    Прав си, ако знаеш, колко си прав! Ако не бяха украинците да ни освободят от Османска власт, сега щяхме да сме със стандарта на Турция най-малко.

    Коментиран от #115

    22:31 09.10.2025

  • 105 Смешник

    1 1 Отговор
    Побързай че капитулацията наближава

    22:33 09.10.2025

  • 106 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Николай":

    Ти гледай президента Ердоган да не насели у вас анадолски кюрди и сирийци.

    22:33 09.10.2025

  • 107 Мрази украинският терористичен режим,

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Бидоренко":

    а не украинците. Тяхната вина е, че бяха глупави да допуснат да ги овладеят.

    22:33 09.10.2025

  • 108 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    " морска кула с височина над 250 километра. "

    Каква е тая кула бе Зеленски, тя чак в открития Космос!

    22:34 09.10.2025

  • 109 Иларшчук

    2 0 Отговор
    Убий Украйна спаси света!

    22:35 09.10.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Млад пръч алфа

    1 2 Отговор
    Ловния сезон е открит! Зеленски ще набyта мечката 🐻 обратно у дyпката!

    22:36 09.10.2025

  • 112 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Има убит и високопоставен натовски служител барабар с посрещачите му и цялата военна доставка на скъпо оборудване

    22:37 09.10.2025

  • 113 Да то за това

    1 0 Отговор
    половин Украйна от началото на Октомври е без ЖП транспорт и никои новини в БГ не съобщават нищо. Хората в Украйна ги е страх да се качат на влак.

    22:37 09.10.2025

  • 114 Копейки изпитвате ли срам?

    0 3 Отговор
    Газпром имаха прогноза, че без тях, цената на газа в Европа ще е 3 000 евро за мегават. Вчера цената на газа на TTF беше 33 евро, което е по евтино от преди войната. А копейките забравиха, как кълняха, че ще мрем от студ.
    Ах, колко жалко е да си тъпа чебурашка ...

    Коментиран от #116

    22:39 09.10.2025

  • 115 Ященко

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Болгарин":

    Пълни глупости....никакви укриНе са ни освобождавали а Русия. УкритеСа в Галиция и са садистиИНацисти!

    22:39 09.10.2025

  • 116 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Копейки изпитвате ли срам?":

    Ха ха, важноо е да няма държава-терорист Украйна.

    22:40 09.10.2025

  • 117 Ха-ха

    0 0 Отговор
    Ха-ха , май тепърва ви започнаха , друсалчо !

    22:40 09.10.2025

  • 118 Защо наистина в БГ никъде не се

    0 0 Отговор
    съобщава, че половин Украйна е без ЖП транспорт. И продължава удрянето на всички товарни жп влакове предимно нощно време. Дронове наблюдават композициите и в момент когато спрат локомотива и първия вагон до него веднага се взривяват и композицията с жп линията излиза от строя. Това е от началото на октомври и никой никъде не го съобщава. Украинците са започнали да се страхуват и да пътуват в пътничиските превози. Съобщават се ударите на Украйна по Русия и друго не. Все едно сме в информационно затъмнение и изкривяване на реалността.

    22:43 09.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания