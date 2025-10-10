Новини
Пакистан нанесе въздушен удар в Афганистан, унищожени са търговски обекти в провинция Пактика

10 Октомври, 2025 14:26 1 042 7

  • пакистан-
  • афганистан-
  • въздушен удар-
  • търговски обекти-
  • провинция

Според местни източници ударът не е причинил жертви, но идва след атака с дрон срещу лидер на пакистанските талибани в Кабул

Пакистан нанесе въздушен удар в Афганистан, унищожени са търговски обекти в провинция Пактика - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изтребители на пакистанските военновъздушни сили нанесоха въздушен удар в източната афганистанска провинция Пактика в петък вечерта, съобщи афганистанският портал Tolo News, позовавайки се на местни източници, предава Фокус.

"През нощта изтребители на пакистанските военновъздушни сили атакуваха пазара Морга в област Бармал в провинция Пактика“, съобщи порталът в своя Telegram канал.

Въздушният удар, който се случи около полунощ, не доведе до жертви, но приблизително 10 магазина бяха напълно унищожени, а още няколко бяха подпалени.

По-ранни съобщения сочеха, че късно в четвъртък вечерта пакистански дрон е атакувал брониран SUV в Кабул, превозващ лидера на пакистанските талибани Нур Вали Мехсуд, заедно с евентуалните му наследници Сайфула Мехсуд и Халид Мехсуд. Според пакистанския онлайн вестник Pakistan Observer, вероятно и тримата души в изгорялата кола са убити. Афганистанските власти все още не са предоставили подробен коментар за инцидентите.

Междувременно бившият специален представител на САЩ за помирението в Афганистан Залмай Халилзад призова Кабул и Исламабад незабавно да преговарят за предоставянето на убежища на терористи и да се въздържат от взаимни въоръжени конфликти.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 5 Отговор
    Светът се завръща към нормалноста. КОйто има бомби бомбандира, който няма страда. Либералните цености приключиха и слава Богу!

    14:31 10.10.2025

  • 2 1234

    2 0 Отговор
    аре ся мачадо да ви разрешава конфликта,кат не гласувахте дончо миротвореца с ракети

    14:34 10.10.2025

  • 3 Винкело

    4 0 Отговор
    Във времената на незаразения български език въздушните удари ги нанасяха, а не ги "случваха"

    14:34 10.10.2025

  • 4 Кабул -

    1 0 Отговор
    градът на силните усещания!

    14:52 10.10.2025

  • 5 Чичо Дончо

    2 0 Отговор
    Беснее за Нобела

    14:59 10.10.2025

  • 6 Ъхъъъъъ...

    3 0 Отговор
    10 магазина бяха напълно унищожени, а още няколко бяха подпалени щото не искали да продават пакистански локум

    Коментиран от #7

    15:01 10.10.2025

  • 7 Линда

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъъъъъ...":

    Ххахах тва беше яко

    15:22 10.10.2025