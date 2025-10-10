Пакистан нанесе въздушен удар в Афганистан, унищожени са търговски обекти в провинция Пактика

Изтребители на пакистанските военновъздушни сили нанесоха въздушен удар в източната афганистанска провинция Пактика в петък вечерта, съобщи афганистанският портал Tolo News, позовавайки се на местни източници, предава Фокус.

"През нощта изтребители на пакистанските военновъздушни сили атакуваха пазара Морга в област Бармал в провинция Пактика“, съобщи порталът в своя Telegram канал.

Въздушният удар, който се случи около полунощ, не доведе до жертви, но приблизително 10 магазина бяха напълно унищожени, а още няколко бяха подпалени.

По-ранни съобщения сочеха, че късно в четвъртък вечерта пакистански дрон е атакувал брониран SUV в Кабул, превозващ лидера на пакистанските талибани Нур Вали Мехсуд, заедно с евентуалните му наследници Сайфула Мехсуд и Халид Мехсуд. Според пакистанския онлайн вестник Pakistan Observer, вероятно и тримата души в изгорялата кола са убити. Афганистанските власти все още не са предоставили подробен коментар за инцидентите.

Междувременно бившият специален представител на САЩ за помирението в Афганистан Залмай Халилзад призова Кабул и Исламабад незабавно да преговарят за предоставянето на убежища на терористи и да се въздържат от взаимни въоръжени конфликти.