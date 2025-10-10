Пакистан нанесе въздушен удар в Афганистан, унищожени са търговски обекти в провинция Пактика

Изтребители на пакистанските военновъздушни сили нанесоха въздушен удар в източната афганистанска провинция Пактика в петък вечерта, съобщи афганистанският портал Tolo News, позовавайки се на местни източници, предава Фокус.
"През нощта изтребители на пакистанските военновъздушни сили атакуваха пазара Морга в област Бармал в провинция Пактика“, съобщи порталът в своя Telegram канал.
Въздушният удар, който се случи около полунощ, не доведе до жертви, но приблизително 10 магазина бяха напълно унищожени, а още няколко бяха подпалени.
По-ранни съобщения сочеха, че късно в четвъртък вечерта пакистански дрон е атакувал брониран SUV в Кабул, превозващ лидера на пакистанските талибани Нур Вали Мехсуд, заедно с евентуалните му наследници Сайфула Мехсуд и Халид Мехсуд. Според пакистанския онлайн вестник Pakistan Observer, вероятно и тримата души в изгорялата кола са убити. Афганистанските власти все още не са предоставили подробен коментар за инцидентите.
Междувременно бившият специален представител на САЩ за помирението в Афганистан Залмай Халилзад призова Кабул и Исламабад незабавно да преговарят за предоставянето на убежища на терористи и да се въздържат от взаимни въоръжени конфликти.
1 Българин
14:31 10.10.2025
2 1234
14:34 10.10.2025
3 Винкело
14:34 10.10.2025
4 Кабул -
14:52 10.10.2025
5 Чичо Дончо
14:59 10.10.2025
6 Ъхъъъъъ...
Коментиран от #7
15:01 10.10.2025
7 Линда
До коментар #6 от "Ъхъъъъъ...":Ххахах тва беше яко
15:22 10.10.2025