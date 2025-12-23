Русия атакува Киев с въздушен удар рано тази сутрин

Украинските въоръжени сили съобщиха за въздушно нападение, насочено към столицата Киев, извършено от руски сили. Информацията беше разпространена от Ройтерс, предава БТА.
По данни на ръководителя на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко, атаката е започнала в ранните часове, като в този период е била обявена въздушна тревога. Той апелира жителите на града да се укрият в бомбоубежищата до отмяната на предупреждението.
Военната администрация на столицата потвърди, че системите за противовъздушна отбрана са били задействани с цел неутрализиране на потенциалната заплаха над града.
Към момента не се съобщават допълнителни подробности относно последствията от нападението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СтаМат МаГа
07:53 23.12.2025
2 Ново пет
Коментиран от #25, #29
07:53 23.12.2025
3 ООрана държава
Коментиран от #9
07:58 23.12.2025
4 ЪХЪ
07:59 23.12.2025
5 гръмовержецът
08:02 23.12.2025
6 Каспийски фоерверки
Коментиран от #30
08:08 23.12.2025
7 1488
08:10 23.12.2025
8 Дарк спарк
08:10 23.12.2025
9 И путин
До коментар #3 от "ООрана държава":Ъ на турне......
08:12 23.12.2025
10 Даваха по CNN
Коментиран от #16, #18, #20
08:13 23.12.2025
11 Как да няма информация
Избързайте с новините и не чакайте УНИАН!
08:18 23.12.2025
12 Путинистче идиотче
Коментиран от #21
08:23 23.12.2025
13 Механик
08:23 23.12.2025
14 Да добре или не
08:24 23.12.2025
15 Гориил
08:24 23.12.2025
16 Абе много дащни тия от CNN, бе
До коментар #10 от "Даваха по CNN":щом дават такива неща на корем!
Споменаха ли там, колко са българите в Одеса?
08:24 23.12.2025
17 Дудов
08:24 23.12.2025
18 хикочко..
До коментар #10 от "Даваха по CNN":Суринат мост на скоростния път рени-одессу и конец на урсулското снабдяване на урсулците от бандерското пристанище
08:27 23.12.2025
19 Порошенко
Международни Организации няма ли да се намесят???
08:27 23.12.2025
20 Укрофоб
До коментар #10 от "Даваха по CNN":Поредните украински новини за наивници без грам мозък "Украйна твърди, че е ударила руска нефтена платформа и патрулен кораб в Каспийско море". Аз пък твърдя че Земята е плоска.
Коментиран от #22
08:28 23.12.2025
21 русичь..
До коментар #12 от "Путинистче идиотче":Освен в днiпрото влезнахме и у сумiто и разтегнахме фронтовата линия на повече от 1500 км.а такъв голм разкрач-зеления мухал не мож да направи..оти ще се разчекне
08:31 23.12.2025
23 Стига трили коментари
08:33 23.12.2025
24 Димитър Георгиев
08:34 23.12.2025
25 Крум
До коментар #2 от "Ново пет":Ти отговора на тези удари нали го виждаш,даже ще има и допълнително,бъди спокоен.
08:34 23.12.2025
26 Лясковец домейн енд асосиейтс
Коментиран от #31
08:35 23.12.2025
27 Димо
08:36 23.12.2025
28 Мишел
08:36 23.12.2025
29 Ми кво да кажем бе
До коментар #2 от "Ново пет":евроатлангическа подлого, като това са ви фейкове измислени от вас. Война така не се печели, а се губи. Тероризма не е дал нищо добро за този, който го прави.
08:36 23.12.2025
30 Мечтите ти са розови,
До коментар #6 от "Каспийски фоерверки":като партията дет членува с байряк на дъгата.
08:37 23.12.2025
31 Димо
До коментар #26 от "Лясковец домейн енд асосиейтс":Руснаците не са ни никакви братушки! Аман от неграмотници,не си познавате историята!
08:38 23.12.2025
32 Факти
08:38 23.12.2025