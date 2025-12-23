Русия атакува Киев с въздушен удар рано тази сутрин

Украинските въоръжени сили съобщиха за въздушно нападение, насочено към столицата Киев, извършено от руски сили. Информацията беше разпространена от Ройтерс, предава БТА.

По данни на ръководителя на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко, атаката е започнала в ранните часове, като в този период е била обявена въздушна тревога. Той апелира жителите на града да се укрият в бомбоубежищата до отмяната на предупреждението.

Военната администрация на столицата потвърди, че системите за противовъздушна отбрана са били задействани с цел неутрализиране на потенциалната заплаха над града.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности относно последствията от нападението.