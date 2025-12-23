Новини
Русия атакува Киев с въздушен удар рано тази сутрин
  Тема: Украйна

23 Декември, 2025 07:53, обновена 23 Декември, 2025 08:34

Украинската противовъздушна отбрана е задействана, властите призовават гражданите да останат в убежищата

Русия атакува Киев с въздушен удар рано тази сутрин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили съобщиха за въздушно нападение, насочено към столицата Киев, извършено от руски сили. Информацията беше разпространена от Ройтерс, предава БТА.

По данни на ръководителя на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко, атаката е започнала в ранните часове, като в този период е била обявена въздушна тревога. Той апелира жителите на града да се укрият в бомбоубежищата до отмяната на предупреждението.

Военната администрация на столицата потвърди, че системите за противовъздушна отбрана са били задействани с цел неутрализиране на потенциалната заплаха над града.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности относно последствията от нападението.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СтаМат МаГа

    31 1 Отговор
    Уудрий ,Вова да се пукат душите черни душмански !

    07:53 23.12.2025

  • 2 Ново пет

    2 32 Отговор
    Нещо за ударите на Украйна по рафинериите в Каспийско море.....нещо мълчите другари путинисти.

    Коментиран от #25, #29

    07:53 23.12.2025

  • 3 ООрана държава

    25 2 Отговор
    Зелю е на турне за подаяния, няма го на адрес

    Коментиран от #9

    07:58 23.12.2025

  • 4 ЪХЪ

    18 1 Отговор
    Ще има информация ама и вие като цънцарката ням да напишете истинаата

    07:59 23.12.2025

  • 5 гръмовержецът

    23 1 Отговор
    Снощи написах , че сутринта ще има хубави новини за урките . Ей ги - на !

    08:02 23.12.2025

  • 6 Каспийски фоерверки

    1 12 Отговор
    От руските рафинерии....за Коледа.

    Коментиран от #30

    08:08 23.12.2025

  • 7 1488

    5 1 Отговор
    кильрчо нал казува да си даря заплатата и аз дарих 30 щото току що се пенсионирах от мееере, ама не ги дадох на фашугите 👍

    08:10 23.12.2025

  • 8 Дарк спарк

    1 8 Отговор
    Некакви партизани тормозели Путин в Русия.....

    08:10 23.12.2025

  • 9 И путин

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Ъ на турне......

    08:12 23.12.2025

  • 10 Даваха по CNN

    1 11 Отговор
    Горящи руски рафинерии в Каспийско море....такова грандиозно шоу, рядко да вижда

    Коментиран от #16, #18, #20

    08:13 23.12.2025

  • 11 Как да няма информация

    9 2 Отговор
    Ясно е, че има потрошени прозорци на болница, детска градина и старчески дом! И няколко ранени цивилни включително дете! Някои дори са получили медицинска помощ, а други помощ от психолог.

    Избързайте с новините и не чакайте УНИАН!

    08:18 23.12.2025

  • 12 Путинистче идиотче

    0 6 Отговор
    Войната да пренесе в Русия. Стигна и до Каспийско море.

    Коментиран от #21

    08:23 23.12.2025

  • 13 Механик

    5 0 Отговор
    Пак е имало изправяне на вдлъбнатини по криви, бандерски чутури.

    08:23 23.12.2025

  • 14 Да добре или не

    1 0 Отговор
    За добро утро

    08:24 23.12.2025

  • 15 Гориил

    5 0 Отговор
    Няма данни за жертви, защото руската армия не нанася удари по жилищни сгради.

    08:24 23.12.2025

  • 16 Абе много дащни тия от CNN, бе

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даваха по CNN":

    щом дават такива неща на корем!
    Споменаха ли там, колко са българите в Одеса?

    08:24 23.12.2025

  • 17 Дудов

    6 0 Отговор
    Бой докато се изравни.После може да го преименуват на град Зеленски в чест на джуджето дynegaвец

    08:24 23.12.2025

  • 18 хикочко..

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даваха по CNN":

    Суринат мост на скоростния път рени-одессу и конец на урсулското снабдяване на урсулците от бандерското пристанище

    08:27 23.12.2025

  • 19 Порошенко

    1 0 Отговор
    Как стана така, че нашите деца се завират в бомбоубежища и мазета??!
    Международни Организации няма ли да се намесят???

    08:27 23.12.2025

  • 20 Укрофоб

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даваха по CNN":

    Поредните украински новини за наивници без грам мозък "Украйна твърди, че е ударила руска нефтена платформа и патрулен кораб в Каспийско море". Аз пък твърдя че Земята е плоска.

    Коментиран от #22

    08:28 23.12.2025

  • 21 русичь..

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Путинистче идиотче":

    Освен в днiпрото влезнахме и у сумiто и разтегнахме фронтовата линия на повече от 1500 км.а такъв голм разкрач-зеления мухал не мож да направи..оти ще се разчекне

    08:31 23.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Стига трили коментари

    0 0 Отговор
    Путинисти другари....

    08:33 23.12.2025

  • 24 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор
    Тер.ро.ристите в Кремъл,начело с Путин трябва и ще бъдат осъдени! Някои лик.видирани!

    08:34 23.12.2025

  • 25 Крум

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ново пет":

    Ти отговора на тези удари нали го виждаш,даже ще има и допълнително,бъди спокоен.

    08:34 23.12.2025

  • 26 Лясковец домейн енд асосиейтс

    1 1 Отговор
    Давайте братушки, изчиствайте Украйна от зелените нацисти.

    Коментиран от #31

    08:35 23.12.2025

  • 27 Димо

    0 0 Отговор
    Към родните Безпросветни копейки- нацизма е в Кремъл,не в Украйна! Поради неграмотност копейките се връзват на много евтина руска пропаганда!

    08:36 23.12.2025

  • 28 Мишел

    0 0 Отговор
    С ракети на Ту95МС, Ту160М2 и на Руския Черноморски Военен флот са атакувани масово енергийни обекти в Иваново-Франковска, Лвовска, Ровненска и Черниговска области. Сега върви втора вълна ракетни атаки.

    08:36 23.12.2025

  • 29 Ми кво да кажем бе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ново пет":

    евроатлангическа подлого, като това са ви фейкове измислени от вас. Война така не се печели, а се губи. Тероризма не е дал нищо добро за този, който го прави.

    08:36 23.12.2025

  • 30 Мечтите ти са розови,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Каспийски фоерверки":

    като партията дет членува с байряк на дъгата.

    08:37 23.12.2025

  • 31 Димо

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Лясковец домейн енд асосиейтс":

    Руснаците не са ни никакви братушки! Аман от неграмотници,не си познавате историята!

    08:38 23.12.2025

  • 32 Факти

    0 0 Отговор
    Киев е основан през 482 г. Москва е основана през 1147 г. Украйна е майка на руснаците, а те я разрушават. Това е голям грях, за който ще платят скъпо.

    08:38 23.12.2025

