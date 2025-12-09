Новини
Свят »
Мянмар »
Военните в Мианмар убиха от въздуха 18 души в чайна, над 20 околни къщи са с поражения ВИДЕО

Военните в Мианмар убиха от въздуха 18 души в чайна, над 20 околни къщи са с поражения ВИДЕО

9 Декември, 2025 04:21, обновена 9 Декември, 2025 03:25 511 1

  • мианмар-
  • армия-
  • въздушен удар-
  • убити

Ранените при удара са над 20

Военните в Мианмар убиха от въздуха 18 души в чайна, над 20 околни къщи са с поражения ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Въздушен удар на мианмарската армия по чайна в централния регион на Мианма Сагаинг уби най-малко 18 души и рани още 20, съобщи мианмарската независима медия, цитирана от Асошиейтед прес.

Атаката се е състояла в петък вечерта миналата седмица в селцето Маякан, регион Сагаинг. Повече от 20 къщи близо до чайната са били повредени.

Нападението е поредното от редица чести и смъртоносни въздушни удари, които взимат на прицел продемократичните сили преди наближаващите избори, насрочени в края на този месец в Мианма.

Политическата ситуация в Мианма е хаотична, след като армията свали от власт демократично избраното правителство на Аун Сан Су Чжи на 1 февруари 2021 г., което предизвика широко недоволство в страната. След като мирните шествия бяха потушени по насилствен път, много от противниците на военната хунта се въоръжиха и големи части от страната в момента са въвлечени в конфликт, отбелязва АП.


Мянмар
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор
    А във Виена укр....и се бият изнудват и отново горят живи‼️
    "... излели в купето две туби бензин, които 19-годишният по-рано купил от бензиностанция, и подпалили автомобила заедно с все още живия син на политика."
    19 годишният е синът на укропосланика в България
    ‼️

    03:30 09.12.2025