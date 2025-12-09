Военните в Мианмар убиха от въздуха 18 души в чайна, над 20 околни къщи са с поражения ВИДЕО

Въздушен удар на мианмарската армия по чайна в централния регион на Мианма Сагаинг уби най-малко 18 души и рани още 20, съобщи мианмарската независима медия, цитирана от Асошиейтед прес.

Атаката се е състояла в петък вечерта миналата седмица в селцето Маякан, регион Сагаинг. Повече от 20 къщи близо до чайната са били повредени.

Нападението е поредното от редица чести и смъртоносни въздушни удари, които взимат на прицел продемократичните сили преди наближаващите избори, насрочени в края на този месец в Мианма.

Политическата ситуация в Мианма е хаотична, след като армията свали от власт демократично избраното правителство на Аун Сан Су Чжи на 1 февруари 2021 г., което предизвика широко недоволство в страната. След като мирните шествия бяха потушени по насилствен път, много от противниците на военната хунта се въоръжиха и големи части от страната в момента са въвлечени в конфликт, отбелязва АП.