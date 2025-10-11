"Хамас", "Ислямски джихад" и Народният фронт за освобождение на Палестина не желаят "чужда опека" над Газа

"Хамас", "Ислямски джихад" и Народният фронт за освобождение на Палестина отхвърлиха в съвместно изявление всяка форма на поставяне на Газа под "чужда опека". Групировките подчертаха, че управлението на анклава е изключително и само вътрешнопалестински въпрос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Те изразиха и готовността си да се възползват от арабското и международното участие във възстановяването на ивицата.
В предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план от 20 точки за Газа се предлага анклавът да бъде управляван в рамките на преходен период от палестински комитет от технократи и политически неутрални фигури.
Те ще бъдат натоварени с управлението на обществените услуги и на общините в Газа. Този комитет ще бъде сформиран от палестинци, които имат съответните качества и от международни експерти под надзора и контрола на нов международен орган, наречен Комитет за мир, който ще бъде ръководен от Тръмп, посочва Франс прес. Сред членовете на Комитета ще има и други държавни глави. Имената на членовете на тази структура предстои да бъдат обявени. Сред тях ще бъде и бившият британски премиер Тони Блеър. Този орган ще очертае план за възстановяването на Газа и ще управлява финансирането на това възстановяване, докато Палестинската автономна власт приключи програмата си за реформи и стане готова сама да поеме контрола над анклава.
Вчера "Хамас" излезе с позиция, в която се противопостави на създаването на подобен комитет.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква заложниците, държани от палестинското движение "Хамас" в Газа, "да се приберат" у дома в понеделник, предаде Ройтерс.
Пред репортери в Белия дом американският лидер посочи, че освен живите пленници, на Израел ще бъдат върнати и най-малко 28 тела на мъртви заложници. Тръмп добави, че планира да посети Кайро, след което да говори пред израелския Кнесет, преди да се завърне отново в САЩ във вторник.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 виCЕРАфоcтатаБ0КЛУЦИ отФAКTИ
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
67 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ношки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме наебете....,!
05:09 11.10.2025
2 Жител на Евротериторията “България”
05:13 11.10.2025
3 Запознат
05:20 11.10.2025