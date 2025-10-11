Новини
Одеса остана без ток след руско нападение с дронове
Одеса остана без ток след руско нападение с дронове

11 Октомври, 2025 05:22

Фридрих Мерц обеща в телефонен разговор с украинския президент да засили натиска върху Москва

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Одеса и районът около нея бяха атакувани в продължение на един час с близо 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали на приложението Телеграм, предаде БТА.

В резултат на масирания обстрел част от украинския черноморски град е без ток, информират още местните канали. Сирените бяха задействани в 00:30 ч., а тревогата продължи до 01:30 ч..

В момента отново е обявена тревога поради дрон, който кръжи над града.

Регионалните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по брой според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да увеличи натиска върху Москва. Той направи това в телефонен разговор с украинския президент Володимир Злеенски, предаде ДПА.

"Канцлерът обеща (на Зеленски), че Германия ще продължи подкрепата си и ще разшири сътрудничеството в отбранителната промишленост", каза правителственият говорител Щефан Корнелиус.

Също така Германия заедно със западните си партньори ще засили натиска върху Москва, добави официалният представител.

В публикация в Екс Зеленски благодари на Мерц за подкрепата. "Днес Русия нанесе терористичен удар по Украйна, целейки се в нашата енергетика и използвайки стотици дронове и десетки ракети."

"Германия направи значителен принос за защитата на нашия народ", продължи той. "Много ценим солидарността и подкрепата на Германия", написа украинският президент.


  • 1 Гориил

    22 37 Отговор
    Доставките на чуждестранно оръжие са спрени, складовете за боеприпаси са взривени и превърнати в купчини горящи развалини на обща стойност 250-300 милиона евро.

    Коментиран от #3

    05:33 11.10.2025

  • 2 Защо

    9 11 Отговор
    само без ток ?

    Коментиран от #4, #7

    05:48 11.10.2025

  • 3 Хапчетата и 112 - спешна помощ

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    След това на психиатър

    05:49 11.10.2025

  • 4 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Интересен въпрос, Защо само без ток..... Прочетох под заглавието и повече не четох-чудя се какъв натиск може да оказва дойчланд над Велика Русия.....

    Коментиран от #10

    06:16 11.10.2025

  • 5 Новини от бункерчето

    1 6 Отговор
    Украинците от всяко населено място са притеснени да не би пyтинчето да ги обвини че са руски град!

    06:16 11.10.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    3 10 Отговор
    Спакойно !!!
    Очень скоро ще гори и Масква 👍

    06:16 11.10.2025

  • 7 Не вярвай на пропагандата!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Остана без много други неща, не само електричеството!

    06:38 11.10.2025

  • 8 Хурка майка , хурка за надрусаняка!

    5 0 Отговор
    Хурка майка , голяма хурка за бандерите !!!!!!!
    Хурка майка , хурка за западналия
    , загнил запад !!!!!!
    Хурка майка голяма хурка и за нас , че нашите продажни , алчни , крадливи политици , отново ни хванаха на погрешното хоро !!!!!!!

    06:43 11.10.2025

  • 9 Надрусаняка бил заделил пари за газ ??

    4 0 Отговор
    И не се страхувал от тия бомбардировки ??
    Абе тия милиарди дето ги има от крадените пари ли са ??

    06:46 11.10.2025

  • 10 Освен да не си дават боклуци Мерцедес

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Дето не стават за ззимни условия в РОСИЯ

    06:52 11.10.2025

