Одеса остана без ток след руско нападение с дронове

Одеса и районът около нея бяха атакувани в продължение на един час с близо 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали на приложението Телеграм, предаде БТА.

В резултат на масирания обстрел част от украинския черноморски град е без ток, информират още местните канали. Сирените бяха задействани в 00:30 ч., а тревогата продължи до 01:30 ч..

В момента отново е обявена тревога поради дрон, който кръжи над града.

Регионалните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по брой според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да увеличи натиска върху Москва. Той направи това в телефонен разговор с украинския президент Володимир Злеенски, предаде ДПА.

"Канцлерът обеща (на Зеленски), че Германия ще продължи подкрепата си и ще разшири сътрудничеството в отбранителната промишленост", каза правителственият говорител Щефан Корнелиус.

Също така Германия заедно със западните си партньори ще засили натиска върху Москва, добави официалният представител.

В публикация в Екс Зеленски благодари на Мерц за подкрепата. "Днес Русия нанесе терористичен удар по Украйна, целейки се в нашата енергетика и използвайки стотици дронове и десетки ракети."

"Германия направи значителен принос за защитата на нашия народ", продължи той. "Много ценим солидарността и подкрепата на Германия", написа украинският президент.