Одеса остана без ток след руско нападение с дронове

Одеса и районът около нея бяха атакувани в продължение на един час с близо 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали на приложението Телеграм, предаде БТА.
В резултат на масирания обстрел част от украинския черноморски град е без ток, информират още местните канали. Сирените бяха задействани в 00:30 ч., а тревогата продължи до 01:30 ч..
В момента отново е обявена тревога поради дрон, който кръжи над града.
Регионалните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по брой според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да увеличи натиска върху Москва. Той направи това в телефонен разговор с украинския президент Володимир Злеенски, предаде ДПА.
"Канцлерът обеща (на Зеленски), че Германия ще продължи подкрепата си и ще разшири сътрудничеството в отбранителната промишленост", каза правителственият говорител Щефан Корнелиус.
Също така Германия заедно със западните си партньори ще засили натиска върху Москва, добави официалният представител.
В публикация в Екс Зеленски благодари на Мерц за подкрепата. "Днес Русия нанесе терористичен удар по Украйна, целейки се в нашата енергетика и използвайки стотици дронове и десетки ракети."
"Германия направи значителен принос за защитата на нашия народ", продължи той. "Много ценим солидарността и подкрепата на Германия", написа украинският президент.
1 Гориил
Коментиран от #3
05:33 11.10.2025
2 Защо
Коментиран от #4, #7
05:48 11.10.2025
3 Хапчетата и 112 - спешна помощ
До коментар #1 от "Гориил":След това на психиатър
05:49 11.10.2025
4 Европеец
До коментар #2 от "Защо":Интересен въпрос, Защо само без ток..... Прочетох под заглавието и повече не четох-чудя се какъв натиск може да оказва дойчланд над Велика Русия.....
Коментиран от #10
06:16 11.10.2025
5 Новини от бункерчето
06:16 11.10.2025
6 Pyccкий Карлик
Очень скоро ще гори и Масква 👍
06:16 11.10.2025
7 Не вярвай на пропагандата!
До коментар #2 от "Защо":Остана без много други неща, не само електричеството!
06:38 11.10.2025
8 Хурка майка , хурка за надрусаняка!
Хурка майка , хурка за западналия
, загнил запад !!!!!!
Хурка майка голяма хурка и за нас , че нашите продажни , алчни , крадливи политици , отново ни хванаха на погрешното хоро !!!!!!!
06:43 11.10.2025
9 Надрусаняка бил заделил пари за газ ??
Абе тия милиарди дето ги има от крадените пари ли са ??
06:46 11.10.2025
10 Освен да не си дават боклуци Мерцедес
До коментар #4 от "Европеец":Дето не стават за ззимни условия в РОСИЯ
06:52 11.10.2025