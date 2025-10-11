Опозицията в Япония готви обединение, за да вземе властта

Опозиционните партии в Япония обмислят обединение зад един кандидат за министър-председател, за да надвият лидера на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) при гласуването в парламента и да завземат властта след разпадането на коалицията ЛДП-Комейто, съобщи вестник „Никей“.

Йошихико Нода, лидер на основната опозиционна Конституционно-демократическа партия (КДП), нарече настоящата ситуация „шанс, който се предоставя веднъж на десетилетие, за да се смени правителството“. Той възнамерява да призове опозицията да се обедини зад един кандидат, за да си осигури мнозинство при гласуването в парламента. „Никей“ отбелязва, че Нода може да подкрепи кандидатурата на Юичиро Тамаки, лидер на по-малката Народно-демократическа партия (НДП).

КДП обаче е предпазлива по отношение на сътрудничеството с НДП, тъй като възгледите на партиите по въпроси, свързани с ядрената енергия и отбранителната политика, се различават. Самият Тамаки заяви, че е готов да ръководи правителството.

Друга опозиционна партия, Японското дружество за обновление, чието участие е необходимо за формирането на коалицията, според вестника наблюдава ситуацията отстрани. „Ако КДП е сериозна в убеждаването на ПДП да сформира коалиция, ще слушаме внимателно“, каза нейният лидер Хирофуми Йошимура, отбелязвайки, че шансовете за постигане на споразумение „не са много високи“.

Ако опозиционните партии не успеят да се обединят, новият лидер на ЛДП, консервативният политик Санае Такаичи, ще бъде избрана за министър-председател въпреки разпадането на коалицията с Комейто, превръщайки се в първата жена, която оглавява правителството.

Лидерът на центристката партия Комейто, Тецуо Сайто, обяви вчера разпадането на коалицията с ЛДП. Разногласията са свързани с финансовите скандали, които разтърсиха ЛДП преди година. Тогава, под натиск на премиера Шигеру Ишиба, някои членове на ЛДП напуснаха партията, но Такаичи вече беше заявила ясно, че не само ще върне много от тях в партията, но и ще ги назначи на високи позиции в администрацията си.