Новини
Свят »
Северна Корея »
Медведев при Ким Чен-ун: Героизмът на корейските войници в Курска област ще остане завинаги в паметта на руснаците ВИДЕО

Медведев при Ким Чен-ун: Героизмът на корейските войници в Курска област ще остане завинаги в паметта на руснаците ВИДЕО

11 Октомври, 2025 09:18, обновена 11 Октомври, 2025 09:46 1 177 46

  • дмитрий медведев-
  • ким чен-ун-
  • северна корея

Председателят на "Единна Русия" е в Пхенян за 80-годишнината на Корейската работническа партия

Медведев при Ким Чен-ун: Героизмът на корейските войници в Курска област ще остане завинаги в паметта на руснаците ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин счита развитието на отношенията между Москва и Пхенян за изключително важно. Това заяви Дмитрий Медведев, председател на партия „Единна Русия“ и заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, по време на разговори със севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Пхенян.

„Бих искал да ви предам другарски поздрави от Вашия колега, президента Владимир Путин, който отдава голямо значение на всестранното развитие на двустранните ни връзки“, каза Медведев.

Той добави, че Русия оценява решенията на Ким Чен-ун за развитие на отношенията между двете страни.

Разговорите се проведоха на 10 октомври в Пхенян. Кадри бяха публикувани на страницата му във ВКонтакте.

Медведев поздрави севернокорейския лидер Ким Чен Ун с 80-годишнината от основаването на Корейската работническа партия и му благодари за поканата за честванията.

„От името на нашата делегация бих искал да изразя благодарността си за поканата за тържествата по случай 80-годишнината от основаването на Корейската работническа партия. За нас беше голяма радост да присъстваме на тържествата по случай годишнината. От името на руското правителство и партията „Единна Русия“ бих искал още веднъж да поздравя Вас лично и целия корейски народ с това значимо събитие“, каза Медведев.

Москва непоколебимо ще изпълнява задълженията си към Пхенян по Договора за всеобхватно стратегическо партньорство, заяви председателят на партия „Единна Русия“.

Според договора страните непрекъснато ще поддържат и развиват всеобхватното си стратегическо партньорство. Документът предвижда незабавно предоставяне на военна и друга помощ, ако някоя от страните е подложена на въоръжено нападение.

„Нашите отношения сега се основават на солидна правна основа, съюзнически договор. Ще продължим да основаваме връзките си на него, непоколебимо изпълнявайки задълженията, произтичащи от този договор“, каза Медведев.

„Позицията на Корейската работническа партия и КНДР по отношение на специалната военна операция е от първостепенно значение за нас“, подчерта още заместник-председателят на Съвета за сигурност.

Политикът отбеляза, че "героизмът на корейските войници, помогнали за освобождаването на Курска област, ще остане завинаги в паметта на руснаците".

„Това ще свърже нашите народи за много години и се превърна в съкровищница на нашите отношения“, добави той.

Медведев занесе на лидера на КНДР архивни документи, отнасящи се до сътрудничеството между двете страни.

Червените папки, от които на масата имаше около дузина, съдържаха снимки, изобразяващи съветските лидери редом с корейските им колеги. „Оказва се, че това е от 1956 г. Това е Анастас Микоян и други наши лидери. Молотов, разбира се, е тук“, описа Медведев архивните кадри.

„А това е писмо от другаря Ким Ир Сен до Йосиф Сталин“, добави той, отваряйки друга папка.

Ким Ир Сен (роден Ким Сон Джу) е роден на 15 април 1912 г. близо до Пхенян. Той е основател на КНДР, генерален секретар на Корейската работническа партия (1966-1994), председател на кабинета на министрите (1948-1972) и президент на КНДР (1972-1994).


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скапана Русия на Вова

    24 11 Отговор
    Що за пропаднала държавица е онази, която отдава първостепенна важност на отношенията си Северна Корея? Скоро териториите и богатството и ще текът към Азия необратимо, заради Вовата и Мечо

    Коментиран от #7, #8, #10, #12

    09:29 11.10.2025

  • 2 Мендель

    13 8 Отговор
    Много еврейско. Твоят син защо не е на фронта, а в Сан Франциско?

    Коментиран от #3, #14

    09:30 11.10.2025

  • 3 Шаломов и Мендель

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мендель":

    Ние не сме вати.

    09:31 11.10.2025

  • 4 Крали Марко

    15 2 Отговор
    В Комунизма не е целия корейски народ,а половината.Другата половина е в Южна Корея !!!

    Коментиран от #27

    09:32 11.10.2025

  • 5 Пич

    5 11 Отговор
    Ауу..... сега паветата ще стеснят , че корейците са виновни НАТО и Зелю да бъдат ошушкани от бий !!! Хахаха...

    09:33 11.10.2025

  • 6 Сталин

    9 16 Отговор
    Ким Чен е един от най великите лидери на нашето време,създаде една мощна държава,с която се съобразяват и западните мародери Северна Корея имат най модерните ядрени технологии,сателити и произвеждат най модерните и мощни балистични ракети и свръхзвукови оръжия,а ние в България за 30 години западна демокрация произвеждаме само цървули

    Коментиран от #11, #28, #34, #46

    09:33 11.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Скапана Русия на Вова":

    Соросоиди ,гледайте си хладилника , чалгиите и цирка в "" парламента""".Другото не го разбирате.Акъл Може само на ппдбгерб да давате.Толкова Ви е нивото .

    Коментиран от #38

    09:35 11.10.2025

  • 9 Свободен

    12 4 Отговор
    Тоя ми оправи настроението!
    Егати падението!
    От винарна в Тоскана, до задните части на Ким Чу!
    Сигурно са му казали в Москва : "Надо Миша, Надо!"

    09:36 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Напълно вярно

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Точно така. След колапсът на САЩ, Корея ще бъде обединена отново!

    09:40 11.10.2025

  • 12 събота е върни се в леглото

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Скапана Русия на Вова":

    при мъжката ти половинка не мисли за неща за който нямаш капацитет сороид -скоро скоро колко скоро че едни и същи неща драскате .връщай се при мъжа ти половинка и му кажи че е целият ти свят - май скоро ще ви пратят и двамата на фронта да се биете срещу лошите руснаци -апропо вие не бяхте ли от един пол?не искам да засегна твоята сексуална орентация просто питам за един приятел може да станете трима у вас

    09:41 11.10.2025

  • 13 Ветеран от Протеста

    10 1 Отговор
    В България Комунизма със Закон е обявен за Престъпен Тоталитарен сттой !!!!

    Коментиран от #15, #20

    09:43 11.10.2025

  • 14 а ти защо не си на фронта

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Мендель":

    да се биеш срещу лошите руснаци -стиска ли ти или си с много нежна кожа на ръчичките- споко урсоланците ще те пратят има време

    09:44 11.10.2025

  • 15 до джендър от протеста

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ветеран от Протеста":

    скоро и твоята сексуална орентация ще е забранят с закон като престъпна дейбаиебанияттипедераст

    09:45 11.10.2025

  • 16 Е-е-е-

    7 0 Отговор
    Най-сетне да се види някакво изказване на трезвената Медведка!
    Колко тъпи са съвецките "лидери" и путлеровите ФАВОРИТИ!

    09:47 11.10.2025

  • 17 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Не само западните джендъри са двулични. Източните също!

    09:47 11.10.2025

  • 18 Ха ха ха ха

    8 0 Отговор
    Другаря Мендель не прати сина си да брани Курск, а си купи корейски наимници. Браво. Това е руцкий-хазарский патриотизъм.

    В това време Мендель младший се възползва от израелския си паспорт и хазарска фамилия да пътува по топли океани в луксозни яхти, защото фронта и окопа са за крепостните гойда гоими.

    09:47 11.10.2025

  • 19 Русофил

    6 1 Отговор
    Ще останат и гробовете на робите на Ким

    09:48 11.10.2025

  • 20 Закон

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ветеран от Протеста":

    Искаш да кажеш за Комунизма в Българя? Освен комуните на Дънов и джендър фондациите, друг комунизъм не е имало в България.

    Коментиран от #29

    09:49 11.10.2025

  • 21 Чакаме ги

    1 6 Отговор
    Трета корейска армия ще освободи България през 2026.

    Коментиран от #26

    09:52 11.10.2025

  • 22 Гост

    3 0 Отговор
    Такива гротески няма и по картуун нетуърк...

    09:53 11.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хахааааа

    6 0 Отговор
    Бункерното джудже даже не уважило празника на тези дето му спасяват войната със снаряди и войници. Пратил Димон да им покаже руската рецепта за водка от картофени обелки.

    10:09 11.10.2025

  • 25 Това момче е пиянка

    4 0 Отговор
    Пиянка ,не само героизма и кокалите им там останаха
    Сега са наред завалиите от Куба .

    10:10 11.10.2025

  • 26 ян бибиян

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Чакаме ги":

    Теб вече са те освободили от мозъчна активност

    10:10 11.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ян бибиян

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Изкарай си пръстите от контакта че даваш накъсо.

    10:12 11.10.2025

  • 29 прав си

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Закон":

    Всъщност нямаше комунисти. Имаше обикновени престъпници без възпитание и образование.

    10:16 11.10.2025

  • 30 дядо

    5 0 Отговор
    тоя угоения защо не вземе пушката и отиде на фронта а идпраща млади невинни душици да се бият за сатрапа путин

    10:17 11.10.2025

  • 31 Ами Приятел

    0 3 Отговор
    В нужда се познава!Русия е подпомагала под всякаква форма С. Корея и те сега помагат, не са предатели като нас!

    10:20 11.10.2025

  • 32 минувач

    4 0 Отговор
    е нема що избиха ги като кучета

    10:21 11.10.2025

  • 33 az СВО Победа 80

    0 5 Отговор
    Накратко:

    На бойното поле в Курска област руснаците и севернокорейците биха американците, англичаните, поляците, скандинавците и германците!

    Коментиран от #40, #42

    10:21 11.10.2025

  • 34 Пълни глупости

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Пращай децата в Северна Корея, толкова велика страна е , че никои не иска да стъпи там.Ако някой реши да избяга го разстрелват на границата за всеки случай да не разказва за рая.

    10:25 11.10.2025

  • 35 Никой

    0 3 Отговор
    Не е правилна системата на комунизма - но това е положението.

    От друга страна - ние - или вие или те - Западът - живеем в глад и мафия. Това - да ти лишават стомахът от храна е учудващо.

    Няма значение. Поне - животът не е толкова продължителен.

    Коментиран от #37

    10:25 11.10.2025

  • 36 Ура другари! Оп, дами и господа...

    0 3 Отговор
    Най-много се смея на демократичните напъни в българският сегмент на мрежата, където "свободолюбиви" коментатори громят всичко, което не съвпада със западното "ние", където обаче те самите са считани за суровинен придатък или разходен материал от типа тх. Болезненото осъзнаване на това само предстои.

    10:27 11.10.2025

  • 37 Пълни глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Никой":

    Прав си средната продължителност на живота в Северна Корея е 73,5 години, а в Южна Корея е 83,5 години. Точно 10 години повече.

    10:32 11.10.2025

  • 38 Специална Военна Опсерация

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Героизма се използва за запушване на дупките образувани от Некадърността и Корупцията!

    А в Русия героизма е издигнат на пиедестал!

    Например, в Япония колко героизъм е необходим , за да я има държавата и да върви напред?

    10:34 11.10.2025

  • 39 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Копейките не са виждали корейци в Курска област, значи няма! Нали копейки?

    10:37 11.10.2025

  • 40 Пак аз бе

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "az СВО Победа 80":

    Теб верно са те били с мотика по главата като малък.

    10:37 11.10.2025

  • 41 Няма край руският позор

    4 0 Отговор
    Няма.

    10:38 11.10.2025

  • 42 Накратко

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "az СВО Победа 80":

    От кой контейнер за смет те извадиха?

    10:41 11.10.2025

  • 43 Димитър Георгиев

    4 0 Отговор
    Само ги погледнете двамата диктатори! И като си представя, че има копейки у нас, които ги прославят лошо ми става! Колко трябва да си глупав за да славиш Русия и Северна Корея! Но дори и нашите копейки не са чак толкова изглупели,иначе поне една копейка ще отиде да живее в руския рай!

    10:42 11.10.2025

  • 44 Ким Свин

    3 0 Отговор
    Русия е една пропаднала и алкохолизирана полу-държава.

    10:43 11.10.2025

  • 45 механик

    2 0 Отговор
    Не може да бъде . Това е фалшива информация . От най-високо рашистко ниво твърдяха че няма северокорейци. Нали коооооПЕЛЕйки ?

    10:44 11.10.2025

  • 46 Димо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Яко те е напръскал самолета с руска пропаганда,момче! Спасение за такива като теб няма!Жалка картина си!

    10:47 11.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания