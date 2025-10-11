Руският президент Владимир Путин счита развитието на отношенията между Москва и Пхенян за изключително важно. Това заяви Дмитрий Медведев, председател на партия „Единна Русия“ и заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, по време на разговори със севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Пхенян.

„Бих искал да ви предам другарски поздрави от Вашия колега, президента Владимир Путин, който отдава голямо значение на всестранното развитие на двустранните ни връзки“, каза Медведев.

Той добави, че Русия оценява решенията на Ким Чен-ун за развитие на отношенията между двете страни.

Разговорите се проведоха на 10 октомври в Пхенян. Кадри бяха публикувани на страницата му във ВКонтакте.

Медведев поздрави севернокорейския лидер Ким Чен Ун с 80-годишнината от основаването на Корейската работническа партия и му благодари за поканата за честванията.

„От името на нашата делегация бих искал да изразя благодарността си за поканата за тържествата по случай 80-годишнината от основаването на Корейската работническа партия. За нас беше голяма радост да присъстваме на тържествата по случай годишнината. От името на руското правителство и партията „Единна Русия“ бих искал още веднъж да поздравя Вас лично и целия корейски народ с това значимо събитие“, каза Медведев.

Москва непоколебимо ще изпълнява задълженията си към Пхенян по Договора за всеобхватно стратегическо партньорство, заяви председателят на партия „Единна Русия“.

Според договора страните непрекъснато ще поддържат и развиват всеобхватното си стратегическо партньорство. Документът предвижда незабавно предоставяне на военна и друга помощ, ако някоя от страните е подложена на въоръжено нападение.

„Нашите отношения сега се основават на солидна правна основа, съюзнически договор. Ще продължим да основаваме връзките си на него, непоколебимо изпълнявайки задълженията, произтичащи от този договор“, каза Медведев.

„Позицията на Корейската работническа партия и КНДР по отношение на специалната военна операция е от първостепенно значение за нас“, подчерта още заместник-председателят на Съвета за сигурност.

Политикът отбеляза, че "героизмът на корейските войници, помогнали за освобождаването на Курска област, ще остане завинаги в паметта на руснаците".

„Това ще свърже нашите народи за много години и се превърна в съкровищница на нашите отношения“, добави той.

Медведев занесе на лидера на КНДР архивни документи, отнасящи се до сътрудничеството между двете страни.

Червените папки, от които на масата имаше около дузина, съдържаха снимки, изобразяващи съветските лидери редом с корейските им колеги. „Оказва се, че това е от 1956 г. Това е Анастас Микоян и други наши лидери. Молотов, разбира се, е тук“, описа Медведев архивните кадри.

„А това е писмо от другаря Ким Ир Сен до Йосиф Сталин“, добави той, отваряйки друга папка.

Ким Ир Сен (роден Ким Сон Джу) е роден на 15 април 1912 г. близо до Пхенян. Той е основател на КНДР, генерален секретар на Корейската работническа партия (1966-1994), председател на кабинета на министрите (1948-1972) и президент на КНДР (1972-1994).