Лидерът на хусите спря ударите по Израел и атаките срещу кораби в Червено море и Аденския залив

Лидерът на йеменските хуси Абдел Малик ал-Хути нареди спиране на ударите срещу израелска територия, както и на атаките срещу търговски кораби в Червено море и Аденския залив, стига Израел да спазва споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.
„Всички операции срещу израелския враг и свързаните с него търговски кораби се спират, тъй като активната фаза на войната в Газа приключи. Лидерът нареди да се следи спазването от страна на Израел на условията на споразумението.
По-нататъшните действия на Йемен в подкрепа на палестинците ще зависят от това“, каза той.
3 Браво на Хусите
10:43 11.10.2025