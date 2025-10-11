Новини
Лидерът на хусите спря ударите по Израел и атаките срещу кораби в Червено море и Аденския залив

11 Октомври, 2025 10:27, обновена 11 Октомври, 2025 10:32 465 3

Причина за решението е "краят на активната фаза на войната в Газа"

Лидерът на хусите спря ударите по Израел и атаките срещу кораби в Червено море и Аденския залив - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на йеменските хуси Абдел Малик ал-Хути нареди спиране на ударите срещу израелска територия, както и на атаките срещу търговски кораби в Червено море и Аденския залив, стига Израел да спазва споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

„Всички операции срещу израелския враг и свързаните с него търговски кораби се спират, тъй като активната фаза на войната в Газа приключи. Лидерът нареди да се следи спазването от страна на Израел на условията на споразумението.

По-нататъшните действия на Йемен в подкрепа на палестинците ще зависят от това“, каза той.


Йемен
  • 2 Pyccкий Карлик

    2 4 Отговор
    Хуси и руси - двете най-диви, крадливи племена.
    Русия може да се посети само веднаж, втори път нивга 😄

    10:41 11.10.2025

  • 3 Браво на Хусите

    2 0 Отговор
    Постъпват честно.

    10:43 11.10.2025