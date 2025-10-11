Новини
Ким Чен-ун към Медведев: Наш избор е винаги да сме с Русия, Путин е най-близкият ми приятел! ВИДЕО

Ким Чен-ун към Медведев: Наш избор е винаги да сме с Русия, Путин е най-близкият ми приятел! ВИДЕО

11 Октомври, 2025 10:34, обновена 11 Октомври, 2025 10:42 1 024 55

Бившият руски президент и премиер е гост на честванията за 80-годишнината на Корейската работническа партия

Ким Чен-ун към Медведев: Наш избор е винаги да сме с Русия, Путин е най-близкият ми приятел! ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея подкрепя руското правителство и народ в усилията им за справяне с първопричините за украинската криза.

Това заяви лидерът на страната Ким Чен-ун по време на разговори със заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

„Винаги да стоим до Москва е непоколебимият избор на правителството на нашата република. По отношение на украинския въпрос позицията на КНДР като съюзник на Русия остава ясна и последователна“, каза Ким Чен Ун.

Кадри от разговорите, които се проведоха на 10 октомври в Пхенян, бяха публикувани на 11 октомври на страницата на Медведев във ВКонтакте.

„В съответствие с духа на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство, ние винаги ще подкрепяме позицията на руското правителство и народ, които се стремят да се справят с коренните причини за украинската криза, както и да защитят нашия суверенитет, интереси за сигурност и териториална цялост“, добави лидерът на КНДР. Ким Чен-ун нарече руския президент Владимир Путин „най-близкия си приятел“.

В отговор Медведев заяви, че Москва счита подкрепата на Пхенян за Севернокорейските отбранителни сили за изключително важна.

По време на посещението на Путин в Пхенян през юни 2024 г. Русия и Северна Корея подписаха всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство, което включва клауза за предоставяне на военна помощ в случай на въоръжено нападение от която и да е страна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вехтия

    15 15 Отговор
    сигурно са пили по една тънка ичикия от корейската,и са замезвали с кученце

    Коментиран от #33

    10:46 11.10.2025

  • 2 Ахах

    13 15 Отговор
    дори Северна Корея са по добре от нас...

    Коментиран от #9, #47, #49

    10:49 11.10.2025

  • 3 Марс тв

    13 13 Отговор
    Гледахте кадри от паралелната реалност на болшевишките психушки. 18+

    10:50 11.10.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    16 15 Отговор
    Пусин скоро ще е вечен гост на Ким, заедно с Медвечук, Асад и Шойгу. СССР рухна само две години след войната в Афганистан, но това беше СССР. Русия ще рухне докрая на годината 😄👍

    10:50 11.10.2025

  • 5 Дедо

    17 15 Отговор
    Еми браво на Кима. Не посрами каузата на дедаси и не се продаде. И най важното успя да направи държавата си силна и ядрена. Всички ги плюят ,че било режим ама прираст имат , а ние се стопихме и изчезваме. Какво ви говори това?

    Коментиран от #7, #14

    10:53 11.10.2025

  • 6 !!!?

    9 4 Отговор
    Наследниците на Чингиз Хан се обясняват в любов...тя им помага да мразят всички наоколо...!!!?

    Коментиран от #53

    10:54 11.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

     "...Какво ви говори това?..."

    В Poccии нету яйца, картошка, бензин и абувки 😁

    Коментиран от #10

    10:55 11.10.2025

  • 8 Цййфг

    10 9 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!

    10:57 11.10.2025

  • 9 заминавай

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ахах":

    За корейския рай. Чий го дириш тук.

    11:00 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Медводков линията 🤡

    9 6 Отговор
    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🤮🚽

    11:02 11.10.2025

  • 13 az СВО Победа 80

    13 8 Отговор
    Накратко:

    На бойното поле в Курска област руснаците и севернокорейците биха американците, англичаните, поляците, скандинавците и германците!

    Коментиран от #15

    11:02 11.10.2025

  • 14 говори ни

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Че копейките са еничари мразещи родината си

    11:04 11.10.2025

  • 15 ама те

    8 6 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 80":

    Знаят ли че са бити. Или само в селската кръчма ви четат секретния бюлетин?

    Коментиран от #16

    11:05 11.10.2025

  • 16 az СВО Победа 80

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "ама те":

    Знаят го, при това отлично! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #19

    11:08 11.10.2025

  • 17 Нормално е

    9 7 Отговор
    Азиятските държави да се подкрепят ,те обичат комунизма и мизерията

    11:08 11.10.2025

  • 18 Копейко

    5 7 Отговор
    Тьотя каза да отиваме в С Корея,скоро и Путин щял да дойде и другите сътрапи

    11:10 11.10.2025

  • 19 Пак аз бе

    5 6 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    Колко пъти са те били с мотика по главата като малък?

    11:12 11.10.2025

  • 20 az СВО Победа 80

    8 5 Отговор
    Накратко:

    1. При загуба на над 80 000 души личен състав в "Курската авантюра", около 20 хиляди от тях са европейци и американци!

    2. Руснаците и севернокорейците здраво наритаха западния агресор!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #23, #25, #27, #30, #32

    11:17 11.10.2025

  • 21 Уест даунфол

    7 7 Отговор
    Да са живи и здрави и двата народа на Русия и КНДР които избраха да са от правилната страна на историята.

    11:18 11.10.2025

  • 22 Ха ха ха

    10 7 Отговор
    Северна Корея с Русия - изостанала държава и диктатура, бедна държава
    Южна Корея - без Русия високотехнологична развита демократична държава просперираща

    Коментиран от #34, #41

    11:21 11.10.2025

  • 23 Изпражнението гайтанджиева

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 80":

    Това са руски фейкове непотвърдени от никого.

    11:21 11.10.2025

  • 24 Гълъбова от Курило

    5 7 Отговор
    Абе Медведев танцъора съвсем се е пропил, заприличал е на матръошка от клуба на алкохолика

    11:23 11.10.2025

  • 25 Отвори устенцата.Не се храниш пълноценно

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 80":

    Знам,че нямаш 5 лева за 2 банички.

    11:24 11.10.2025

  • 26 Факт

    6 7 Отговор
    Путин е оставен да чака сам: Русия отменя собствената си „среща на върха Русия-араб“, след като арабските лидери отказват покани
    Опитът на Москва да бъде домакин на високопоставена среща на върха Русия-араб се провали тази седмица, след като почти всеки поканен лидер отказа да присъства.
    Според Bloomberg Кремъл е прекарал месеци в подготовка на събитието, насрочено за 15 октомври, под грандиозния лозунг „Сътрудничество за мир, стабилност и сигурност“. Покани са изпратени до лидерите на 22 арабски държави, но когато датата наближи, списъкът с гостите беше почти празен.
    „Просто нямаше достатъчно арабски лидери, които да кажат „да“, за да оправдаят провеждането на срещата на върха“, отбелязва докладът. „Това е, което принуди Путин да отложи събитието в последния момент – такова, на което се надяваше, че ще засили позициите му в региона.“
    Отмяната е дипломатически срам за Москва, която се стреми да се представи като противовес на западното влияние в Близкия изток. Русия се надяваше, че форумът ще демонстрира съюзите си в арабския свят, особено след съвместните си усилия с Иран и Сирия. Вместо това, решението подчертава нарастващата изолация дори сред държави, които някога са поддържали неутрални или прагматични връзки с Кремъл. Арабските държави – много от които балансират отношенията си с Вашингтон, Пекин и Москва – изглеждат все по-неохотни да бъдат видени като подкрепящи Русия на фона на продължаващата ѝ война в Украйна и задълбочаващото се партньорство

    Коментиран от #29

    11:26 11.10.2025

  • 27 Ко стааа бе боклук?

    7 6 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 80":

    Превзехте ли тоя Киев,че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #40

    11:26 11.10.2025

  • 28 Тоа па севернокорейско

    5 7 Отговор
    Кюфте какво се обяснява? Американците ще го изядат на плоча със сос барбекю и пържени картофки и кола

    11:26 11.10.2025

  • 29 Пора

    4 7 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    Путинова русия си отива.

    11:27 11.10.2025

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 7 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 80":

    Пумиярче днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
    Благодаря за отговора!

    11:27 11.10.2025

  • 31 Миро

    5 6 Отговор
    Събраха се ,хубаво си знаят! Репресии до дупка,дръж режима на всяка цена,стреляй на границата по собствените си граждани,защото искат да избягат от твоя рай неземен Сев. Корея или Русия! Облъчвай с пропаганда от сутрин до вечер! А върхушката инвестира милиардите на запад,синчетата учат на запад, технологиите са от запад! И така!

    11:28 11.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хайо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "вехтия":

    И а какво да пият ,ти ако няма ,пий от моя .

    11:31 11.10.2025

  • 34 Тео

    7 10 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха ха":

    Гледал ли си статистиката, колко от хората в така наречените развити и технологични държави живеят добре? А в държави като С. Корея мнозинството живеят добре и ръководството им живеят още по-добре🤔

    Коментиран от #37

    11:33 11.10.2025

  • 35 Коментиращ

    9 6 Отговор
    Ха-ха-ха, абе Медведев защо е толкова зачервен на тази снимка? Почерпен ще да е 😁

    11:41 11.10.2025

  • 36 Професор

    3 1 Отговор
    Ким Чен Ун е висок метър и 60 с високите подметки на обувките. Давид Ааронович Мендел е малко по нисък.

    11:49 11.10.2025

  • 37 Оте

    12 3 Отговор

    До коментар #34 от "Тео":

    Кажи ми колко южно корейци избегАха в Северна Корея

    Коментиран от #44

    11:49 11.10.2025

  • 38 Меца

    1 7 Отговор
    Браво!
    Нормалните се съюзяват срещу извтатеняците!

    11:50 11.10.2025

  • 39 Няма край руският позор!

    7 0 Отговор
    Няма.

    11:52 11.10.2025

  • 40 Сметах,сметах

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ко стааа бе боклук?":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    11:53 11.10.2025

  • 41 Тео

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха ха":

    Можели много хора при капитализъм да живеят добре? Когато нямат собствени жилища на частни квартири, повечето работа е на 12 часови смени, голяма експлоатация от страна на собственици и началници. А в страни като С. Корея държавата осигурява за всеки жилище, работата е повече по 8 часа, работа на смени също е 8 часова по три смени. Осигурява се храна на работното място, болниците не са търговски дружества и всеки има право да се лекува. И още куп други придобивки за хората.

    Коментиран от #54

    11:53 11.10.2025

  • 42 az СВО Победа 80

    0 5 Отговор
    На тържествения военен парад по повод 80-тата годишнина от основаването на Корейската комунистическа партия, марширува и блок на севернокорейци, участници в отразяване на западната агресия в Курска област. Севернокорейците маршируваха със знамето на РФ начело и под звуците на марша "Служить России"!

    Коментиран от #43, #46

    11:57 11.10.2025

  • 43 И това какво го интересува

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа 80":

    Целокупният български народ,бе руzки бОклук?

    12:00 11.10.2025

  • 44 Тео

    1 6 Отговор

    До коментар #37 от "Оте":

    Защото и да искат не могат да влязат току така в С. Корея. С. Корея не е разграден двор за всеки, както е в капиталистическите държави, всеки може да отиде там, но трябва сам да се оправя от държавата няма никаква помощ. Повечето хора в капиталистическите страни и да искат да отидат в някоя друга страна не могат да си го позволят, защото или са безработни, бездомни спящи по кашони и под мостове.

    Коментиран от #48, #52, #55

    12:02 11.10.2025

  • 45 Русия, СК и копейки

    5 1 Отговор
    Винаги е имало такива зверове в историята, за които човешкият живот не струва пукната пара!Иначе самите те и близките им тънат в разкош, но задачата на нормалните хора е, да правят всичко възможно да възпират тези откачалки!

    12:07 11.10.2025

  • 46 Не се напъвай

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа 80":

    Русия изгуби и тази война.

    12:08 11.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Колега

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тео":

    В Северна Корея има построени призрачни градове които очакват южнокорейските бежанци да се заселят. Но знаеш ли защо са призрачни? Защото нема ни един заселник

    12:11 11.10.2025

  • 49 Добре са

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ахах":

    Имат ред, социална справедливост, развито селско стопанство, трудят се, строят, гледат си семействата, раждат деца, нямат извратеняци в медиите, нямат фалшива демокрация и корупция, нямат политици на външно управление.

    12:15 11.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Сдружението на касапите!

    12:25 11.10.2025

  • 52 теоооо

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тео":

    Ти от село излизал ли си след 1989?

    12:25 11.10.2025

  • 53 щом се обичат

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Старите да се вземат. Я как си отиват.

    12:26 11.10.2025

  • 54 теооо

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тео":

    Ти вчера ли се върна от там? Питам от село излизал ли си след 1989?

    12:29 11.10.2025

  • 55 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тео":

    Ами виж лятото какви опашки се вият за Гърция.За Италия, Испания трудно намираш свободни места в тур.агенции.......Явно съдбата ти е да си мизерна НЕреализирана в живота копейка.
    Да те говорим за социалните придобивки в Скандинавските страни, Германия, Белгия, Нидерландия.......Отиди в С.Корея и живей с една паничка ориз на ден да те видя колко ще издържи.

    12:32 11.10.2025

