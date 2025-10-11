Ким Чен-ун към Медведев: Наш избор е винаги да сме с Русия, Путин е най-близкият ми приятел! ВИДЕО

Северна Корея подкрепя руското правителство и народ в усилията им за справяне с първопричините за украинската криза.

Това заяви лидерът на страната Ким Чен-ун по време на разговори със заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

„Винаги да стоим до Москва е непоколебимият избор на правителството на нашата република. По отношение на украинския въпрос позицията на КНДР като съюзник на Русия остава ясна и последователна“, каза Ким Чен Ун.

Кадри от разговорите, които се проведоха на 10 октомври в Пхенян, бяха публикувани на 11 октомври на страницата на Медведев във ВКонтакте.

„В съответствие с духа на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство, ние винаги ще подкрепяме позицията на руското правителство и народ, които се стремят да се справят с коренните причини за украинската криза, както и да защитят нашия суверенитет, интереси за сигурност и териториална цялост“, добави лидерът на КНДР. Ким Чен-ун нарече руския президент Владимир Путин „най-близкия си приятел“.

В отговор Медведев заяви, че Москва счита подкрепата на Пхенян за Севернокорейските отбранителни сили за изключително важна.

По време на посещението на Путин в Пхенян през юни 2024 г. Русия и Северна Корея подписаха всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство, което включва клауза за предоставяне на военна помощ в случай на въоръжено нападение от която и да е страна.