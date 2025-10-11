Новини
Свят »
Северна Корея »
Северна Корея и Виетнам засилват сътрудничеството си

11 Октомври, 2025 12:24 341 4

  • северна корея-
  • виетнам-
  • сътрудничество

Двете страни подписаха споразумения в областта на отбраната, външните работи и здравеопазването

Северна Корея и Виетнам засилват сътрудничеството си - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея и Виетнам подписаха нови споразумения за сътрудничество, обхващащи секторите на отбраната, външната политика и здравеопазването. Новината беше съобщена днес от KCNA, цитирана от агенция Reuters, предава Фокус.

Делегация, ръководена от лидера на Комунистическата партия на Виетнам То Лам, пристигна в Пхенян тази седмица, за да вземе участие в честванията по повод 80-годишнината от основаването на управляващата Работническа партия на Северна Корея.

Посещението на Лам представлява първата визита на виетнамски лидер в страната от близо двадесет години.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Избор

    2 0 Отговор
    Всички, които искат да живеят в свят, в който са някой и останалите ги приемат, такива каквито са, ще са с Русия, а другите ще живеят в "свободен" свят с чужди правила, където могат винаги да бъдат изядени, защото са най-малки и най-безлични, но с убеждението, че са част от "елита".

    12:30 11.10.2025

  • 2 Никой

    4 0 Отговор
    Дори и Виетнам ни подмина и надмина и задмина и премина и всякак.

    Навремето им се подигравахме - но те успяха - а ние затънахме в глад.

    12:31 11.10.2025

  • 3 Хората засилват сътрудничеството си

    3 0 Отговор
    А ние слугинажа

    12:33 11.10.2025

  • 4 Смешник

    0 0 Отговор
    Всички държави засилват сътрудничеството само чичо Дончо заплашва и поставя тарифи и мита

    12:38 11.10.2025

Новини по държави:
