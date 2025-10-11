Северна Корея и Виетнам засилват сътрудничеството си

Северна Корея и Виетнам подписаха нови споразумения за сътрудничество, обхващащи секторите на отбраната, външната политика и здравеопазването. Новината беше съобщена днес от KCNA, цитирана от агенция Reuters, предава Фокус.

Делегация, ръководена от лидера на Комунистическата партия на Виетнам То Лам, пристигна в Пхенян тази седмица, за да вземе участие в честванията по повод 80-годишнината от основаването на управляващата Работническа партия на Северна Корея.

Посещението на Лам представлява първата визита на виетнамски лидер в страната от близо двадесет години.