Сръбският президент ще обсъжда американските санкции срещу НИС с руски енергийни представители

11 Октомври, 2025 15:23 515 8

  • александър вучич-
  • американски санкции-
  • петролна компания-
  • нис

Александър Дюков и Павел Сорокин ще се срещнат с Александър Вучич в Белград

Сръбският президент ще обсъжда американските санкции срещу НИС с руски енергийни представители - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърката на енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович-Ханданович съобщи пред сръбската държавна телевизия РТС, че в Белград ще пристигнат председателят на Управителния съвет на „Газпром нефт“ Александър Дюков и руският заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, предава БТА.

В понеделник те ще проведат разговори с президента Александър Вучич във връзка с американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, която има руска мажоритарна собственост.

Санкциите на САЩ срещу НИС влязоха в сила в четвъртък.

НИС е единствената компания в Сърбия за проучване, добив и рафиниране на петрол и газ. Държавата притежава 29,9% от акциите, а основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9%. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби 11,3% от акциите на компанията-майка. Санкциите срещу НИС бяха наложени още на 10 януари поради „вторичен риск“ от мажоритарната руска собственост, но прилагането им бе отлагано осем пъти – последно до 8 октомври.

Президентът Вучич заяви, че държавата ще „предприеме мерки“ във връзка със санкциите срещу НИС, съобщи регионалната телевизия Ен1.

В интервю за телевизия „Информер“ той добави: „Ние винаги сме били честни не само към руската страна, но и към европейската, и винаги в съответствие с международното право. Искам да информирам гражданите, че ще предприемем действия.“

Вучич уточни, че в понеделник Сърбия ще представи на руската страна „нови идеи“ по повод санкциите срещу НИС.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пишете

    9 4 Отговор
    за китайските санкции срещу ФАЩ.
    Подпалиха им каубойските гащи.🥳

    15:25 11.10.2025

  • 2 Кривоверен алкаш

    6 5 Отговор
    Д се слагат в чували енергийните мощности и в Сърбия...все между капките не става.

    15:25 11.10.2025

  • 3 Я проверете

    7 1 Отговор
    Преди време пишеше че на Бойко Борисов някакъв братовчед
    купувал всичкия бизнес на Газпром в България ?

    15:27 11.10.2025

  • 4 Като затворят крана и

    5 1 Отговор
    на Руски поток, ще останат и без газ. Тогава единственото, което ще им остане е да го обсъдят с религиозни представители на арменския поп...

    15:38 11.10.2025

  • 5 опаа

    1 0 Отговор
    тяхното ла--о е най-голямо или велико се тая

    15:40 11.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТАНЮГ

    1 0 Отговор
    Древе ни к..с кого и какво ще обсъди сърбския пресидент

    15:53 11.10.2025

