Сръбският президент ще обсъжда американските санкции срещу НИС с руски енергийни представители

Министърката на енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович-Ханданович съобщи пред сръбската държавна телевизия РТС, че в Белград ще пристигнат председателят на Управителния съвет на „Газпром нефт“ Александър Дюков и руският заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, предава БТА.

В понеделник те ще проведат разговори с президента Александър Вучич във връзка с американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, която има руска мажоритарна собственост.

Санкциите на САЩ срещу НИС влязоха в сила в четвъртък.

НИС е единствената компания в Сърбия за проучване, добив и рафиниране на петрол и газ. Държавата притежава 29,9% от акциите, а основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9%. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби 11,3% от акциите на компанията-майка. Санкциите срещу НИС бяха наложени още на 10 януари поради „вторичен риск“ от мажоритарната руска собственост, но прилагането им бе отлагано осем пъти – последно до 8 октомври.

Президентът Вучич заяви, че държавата ще „предприеме мерки“ във връзка със санкциите срещу НИС, съобщи регионалната телевизия Ен1.

В интервю за телевизия „Информер“ той добави: „Ние винаги сме били честни не само към руската страна, но и към европейската, и винаги в съответствие с международното право. Искам да информирам гражданите, че ще предприемем действия.“

Вучич уточни, че в понеделник Сърбия ще представи на руската страна „нови идеи“ по повод санкциите срещу НИС.