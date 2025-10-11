Льокорню разкри причините за изненадващото си повторно назначение

Френският министър-председател Себастиан Льокорню обясни днес причините, поради които президентът Еманюел Макрон реши да го назначи отново на премиерския пост, броени дни след като Льокорню подаде оставка, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Льокорню, близък съюзник на Макрон, встъпи в длъжност преди четири седмици, но в понеделник обяви оттеглянето си заради вътрешно напрежение в правителството, което задълбочи политическата криза във Франция.

Вчера обаче бе потвърдено, че Льокорню се връща на премиерския пост, като Макрон му е възложил задачата да преговаря с политическите си опоненти, за да се намери изход от продължаващата от месеци нестабилност.

Конституционният срок, в който премиерът трябва да внесе в парламента държавния бюджет за следващата година, изтича в понеделник.

„Нямам други амбиции, освен да ни измъкна от тази ситуация, която обективно погледнато е много трудна за всички нас“, заяви Льокорню пред журналисти. „Така че си поставям много ясна задача“, добави той, визирайки внасянето на бюджета. „Политическите сили или ще ми помогнат и ще работим заедно, или няма да го направят“, каза още премиерът.

Политическата безизходица във Франция започна след предсрочните избори в средата на миналата година, когато нито един от политическите лагери не успя да получи мнозинство в парламента. Въпреки че левият алианс спечели най-много депутатски места, Макрон отказа да работи с левицата, което доведе до серия от назначения и оставки на премиери от центристките и консервативните сили.

Льокорню, който трябва да състави кабинет до понеделник, намекна, че може да потърси подкрепа от левицата. „Мисля, че се нуждаем от правителство, което отразява реалността в парламента. Това е от съществено значение, това е демокрация“, подчерта премиерът.

Лидерите на опозиционните леви и десни партии обаче се готвят да внесат в парламента вот на недоверие срещу преназначения премиер още в понеделник.