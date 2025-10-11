Новини
Льокорню разкри причините за изненадващото си повторно назначение

11 Октомври, 2025 19:33

Президентът Макрон му поверява задачата да осигури стабилност и да внесе бюджета за следващата година

Френският министър-председател Себастиан Льокорню обясни днес причините, поради които президентът Еманюел Макрон реши да го назначи отново на премиерския пост, броени дни след като Льокорню подаде оставка, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Льокорню, близък съюзник на Макрон, встъпи в длъжност преди четири седмици, но в понеделник обяви оттеглянето си заради вътрешно напрежение в правителството, което задълбочи политическата криза във Франция.

Вчера обаче бе потвърдено, че Льокорню се връща на премиерския пост, като Макрон му е възложил задачата да преговаря с политическите си опоненти, за да се намери изход от продължаващата от месеци нестабилност.

Конституционният срок, в който премиерът трябва да внесе в парламента държавния бюджет за следващата година, изтича в понеделник.

„Нямам други амбиции, освен да ни измъкна от тази ситуация, която обективно погледнато е много трудна за всички нас“, заяви Льокорню пред журналисти. „Така че си поставям много ясна задача“, добави той, визирайки внасянето на бюджета. „Политическите сили или ще ми помогнат и ще работим заедно, или няма да го направят“, каза още премиерът.

Политическата безизходица във Франция започна след предсрочните избори в средата на миналата година, когато нито един от политическите лагери не успя да получи мнозинство в парламента. Въпреки че левият алианс спечели най-много депутатски места, Макрон отказа да работи с левицата, което доведе до серия от назначения и оставки на премиери от центристките и консервативните сили.

Льокорню, който трябва да състави кабинет до понеделник, намекна, че може да потърси подкрепа от левицата. „Мисля, че се нуждаем от правителство, което отразява реалността в парламента. Това е от съществено значение, това е демокрация“, подчерта премиерът.

Лидерите на опозиционните леви и десни партии обаче се готвят да внесат в парламента вот на недоверие срещу преназначения премиер още в понеделник.


  • 1 И пак

    26 0 Отговор
    Няма да мине. Макрон да си стяга куфарите и към Киев, а по път да вземе и Мерц, че и поляка премиер.

    19:34 11.10.2025

  • 2 Ком дом до Кон Дом

    7 0 Отговор
    Мила Моя.....

    19:37 11.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хипотетично

    11 0 Отговор
    Явно вече има диплома за докторска степен от Софийския университет.

    19:38 11.10.2025

  • 5 Льокорню е същият като Макрон

    16 0 Отговор
    Една и съща порода олигофрени са. В момента се подкупват депутати от левите за да им мине малоумният бюджет. Не изключвам социалистите да се продадат точно като нашите БСП-ОЛ

    19:41 11.10.2025

  • 6 жоро

    7 0 Отговор
    тоя е роднина на Гайтан Веждю войвода!
    А Макрончето обича да му ближе веждите

    19:44 11.10.2025

  • 7 нннн

    6 0 Отговор
    Причината е, че мИкрон и льок са неописуеми гьонсурати.

    19:48 11.10.2025

  • 8 Читател

    8 1 Отговор
    Е да де ама и Франция и Германия са във фалит външния дълг е по голям с много над БВП та не знам дали не скачат за война за това.Идиоти от класа бате.

    20:02 11.10.2025

  • 9 Читател

    7 0 Отговор
    Влизаме в кръга на богатите в еврозоната въпреки че еврозоната и богатите реално са фалирали.

    20:04 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 коща

    3 1 Отговор
    Този прилича на шут,толкова отвратителна физионовия породена от туфясалите вежди и бакенбарди и поглед на шизофреник.Посе..рник.Какво цели макарон с повторното назначение на тази природна грешка,какво иска да скрие?

    20:21 11.10.2025

  • 12 Чисто по български ще стане

    3 0 Отговор
    Псевдо-Социалистическата партия е капиталистическа партия, дискредитирана от 45 години строги икономии, война, полицейски репресии и кумство с крайната десница. Първият президент, който покани неофашисти в Елисейския дворец, Франсоа Оланд, беше от Социалистическата партия, а политиката му на строги икономии беше формулирана от Макрон, който беше негов министър на икономиката. Ако Социалистическата партия сега обещае да обмисли облагането на богатите с данъци и да спре пенсионната реформа, наложена от Макрон, тя би изоставила тези обещания в полза на първите опити на банките за спекулации срещу френския дълг.Вчера министърът на икономиката в оставка Ролан Лескюр, самият той бивш член на Социалистическата партия, обеща, че следващото правителство ще спазва критериите на ЕС за строги икономии. „Във Франция има мнозинство парламентаристи, които искат стабилност... (и) бюджет, който зачита ангажиментите, които поехме към нашите европейски приятели. Така че това ще се случи.“...

    20:24 11.10.2025

  • 13 чучи

    2 0 Отговор
    Тартюф.

    20:25 11.10.2025

  • 14 Чисто по български ще стане

    3 0 Отговор
    Изграждането на правителство между Макрон и Националната свободна партия (НФП) би отхвърлило призивите на Меланшон за отстраняване на Макрон и провеждане на президентски избори, но ЛФИ не е напълно против това. В сряда националният ѝ координатор Мануел Бомпар и парламентарният ѝ лидер Матилда Пано публикуваха съвместен апел с лидера на Зелената партия Тонделие. Докато Тонделие работи със Социалистическата партия, Бомпар и Пано обещаха да работят с Тонделие за изграждане на правителство. От друга страна Кралският фронт ускорява подготовката си за сформиране на правителство с фракции от Либералните партии и поддръжниците на Макрон. През 2024 г. Льокорню и друг бивш премиер на Макрон, Едуар Филип, обсъждаха сформирането на правителство на Кралския фронт с крайнодесни лидери. Сега, подкрепена от анкети, показващи Льо Пен на водеща позиция с 34% от гласовете на президентски избори, Кралският фронт се стреми да привлече подкрепата на капиталистическата олигархия. След отвореното писмо на Бардела до френските изпълнителни директори, в което обещава 100 милиарда евро мерки за строги икономии за разрешаване на дълговата криза, той призовава за „Съюз на десницата“.... Че ситуацията според мен е че никой няма да поиска реално оставката на гнусният Макрон. Бюджета ще мине. А левите ще бъдат купени и ще предадат за пореден път избирателите си.

    20:29 11.10.2025

  • 15 Дечо

    3 1 Отговор
    Макрончо е пътник. Чудя се още какво прави като президент на Франция???. Уж франсетата бяха революционно настроени, но един разсипал държавата им президент не могат да свалят. Ясно, много е силно соросоидното лоби във Франция. Да си припомним Де Гол.

    20:35 11.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

