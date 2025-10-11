Новини
Свят »
Украйна »
Руски въздушен удар в Донецка област уби двама и рани петима
  Тема: Украйна

Руски въздушен удар в Донецка област уби двама и рани петима

11 Октомври, 2025 19:55, обновена 11 Октомври, 2025 20:00 705 52

  • донецка област-
  • ранени-
  • въздушен удар-
  • рани-
  • петима

Сред пострадалите са баща и дядо на евакуирано дете; разрушени са девет къщи и църква

Руски въздушен удар в Донецка област уби двама и рани петима - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко двама души бяха убити и още петима ранени при руски въздушен удар днес по град Костянтиновка в Донецка област, съобщи в „Телеграм“ Вадим Филашкин, началник на областната военна администрация, цитирайки Укринформ, предава БТА.

„Руснаците отново атакуваха града с въздушни бомби. Най-малко двама души са загинали, а пет са ранени. Убитите са двама мъже, местни жители, на 49 и 56 години“, написа Филашкин.

Полицията е открила на мястото на удара и двегодишно момче. Детето е невредимо, но баща му и дядо му са ранени. Момчето е било евакуирано в град Краматорск.

Филашкин добави, че руските удари са нанесли щети на девет къщи - частни жилища, и една църква.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С ракета

    3 17 Отговор
    за 5 милиона !

    Коментиран от #19

    20:00 11.10.2025

  • 2 Безруков

    18 4 Отговор
    Донецка област не е ли в Русия ?

    Коментиран от #3

    20:01 11.10.2025

  • 3 Хахахаха

    4 25 Отговор

    До коментар #2 от "Безруков":

    Не! Тя никога няма и да бъде!

    20:07 11.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    5 27 Отговор
    Блатните терористи трябва да са в чувал, копейките им тоже.

    Коментиран от #20, #21

    20:10 11.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 19 Отговор
    Бункерния терарист ще виси от башнята на спаZka тази зима‼️

    20:11 11.10.2025

  • 6 Гориил

    19 3 Отговор
    Това е по-скоро акт на отчаяние и безнадеждност. Това ухапване от комар не е било мотивирано от някаква военна необходимост.Руската армия вече е в Покровск и Купянск. По украинските войници се хвърлят листовки, а дронове използват високоговорители, за да им обясняват как да се предадат и да спасят живота си.Само уплашен бандеровски офицер, страхуващ се за собствената си кожа, би могъл да даде заповед за атака срещу Горловка.

    Коментиран от #16

    20:15 11.10.2025

  • 7 име

    19 2 Отговор
    Всичкото банделистан трябва да се разчисти от цивилното население тази зима, за да не пречат на войските да денацифицират. Затова ток, газ и вода в бандеристан няма да има тази зима.

    20:15 11.10.2025

  • 8 Ефенди

    7 2 Отговор
    Клиторче Стоянова

    20:15 11.10.2025

  • 9 Из падмасковие

    4 21 Отговор
    Много сме силни като нападаме майки с деца и пенсионери,хазарите русия диво варварско племе

    Коментиран от #22

    20:15 11.10.2025

  • 10 Феникс

    15 2 Отговор
    Това е лъжа та дрънка , украйнцита са пуцали с американски ракети хаймърс! Ударени са части в Донецк и Белгород, също така са стреляи по автобус със цивилни , там са загинали трима!

    20:17 11.10.2025

  • 11 Независим

    5 20 Отговор
    Изроди руски.

    20:17 11.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гей-Варна 🏳️‍🌈

    3 1 Отговор
    Продавам видео!

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Съм сядам с дупе на дилдо!

    20:19 11.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🤣......

    1 16 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    От три години руската армия е в Покровск и Купянск бе копейка🤣, според руската пропаганда и лъжи, и още не са превзети, всеки ден сутрин, обед и вечер съобщават че са го превзели.

    20:25 11.10.2025

  • 17 Факт

    6 1 Отговор
    В feikти няма кадър с име Ели с.

    20:25 11.10.2025

  • 18 Абе зае....БИ...

    4 12 Отговор
    Тия ПЕ дики влезнаа преди 12 год у Донецк и неска оше са там ?!? А оня пеДо-фила и копейките ни разправяха за некви...2 ДНЯ и ВСЕ и....3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!?
    И сичко тва за само 2 Милиона монголяк алкаше.фира
    Хехехехехехе.

    Коментиран от #26

    20:25 11.10.2025

  • 19 не уе ЕКСПЕРТЕ

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "С ракета":

    С ЛОПАТА с ЧИП от украинска пералня----

    20:26 11.10.2025

  • 20 оли - го .....,

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Същото се отнася и за зеленоукрите !

    Коментиран от #40

    20:27 11.10.2025

  • 21 мечтите

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ЗАТОВА СА МЕЧТИ

    20:28 11.10.2025

  • 22 Укр СМИ други пишат...

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Из падмасковие":

    Украински удар е било. Хохохолята от безсилие удрят по ДНР.

    20:28 11.10.2025

  • 23 Гоорил

    3 12 Отговор
    Но каквото и да става в Покровск, Русия със започването на тази война я загуби, фалита и разпада са неизбежни, колкото и геостратега от мазето да хвърля пушечно месо в безумни атаки, а тепърва предстоят кървавите граждански войни в регионите! Това е руския мир който искат да го насадят на света, обикновен тероризъм.

    Коментиран от #25

    20:29 11.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 село мое ,

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Гоорил":

    Докъде си ме довело ....!

    20:30 11.10.2025

  • 26 Възраждане

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Абе зае....БИ...":

    При Фюрер Педофил и Петушок, какъв може да бъде монголоидния г--- ЕЙ аскер?
    👍😄

    20:30 11.10.2025

  • 27 Ехааааааа

    12 2 Отговор
    Ама много ли са това ели.....еврейските нацисти трепят по двеста невинни палестинци на ден и една статия не си написала за това ??????

    Коментиран от #33

    20:31 11.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Отец Дионисий

    2 7 Отговор
    Госпон да накаже пияния агресор и копейките прегладнели и освирепели.

    20:32 11.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 минувача

    8 0 Отговор
    А с тока как е положението , или го оправят още ?! Укринска им работа - едно оправят , друго се разваля .

    20:34 11.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Механик

    2 9 Отговор

    До коментар #27 от "Ехааааааа":

    А един педофил ( Монгол-) без жена,.. у..тре па 2 Милиона москалчета а още не може да превземе една област в Украйна

    Коментиран от #35, #39

    20:35 11.10.2025

  • 34 Атина Палада

    1 7 Отговор
    Магучая замина при крайцера у тинята.

    Коментиран от #36

    20:35 11.10.2025

  • 35 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Е нали се биел уж цяло Нато, а те още нямат жертва!

    20:37 11.10.2025

  • 36 село мое ,

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Спазвай добрия тон на дискусията , не се излагай пред аудиторията !

    20:37 11.10.2025

  • 37 Меги Чешнегирово

    7 2 Отговор
    Млатете здраво братушки, народът на България е с вас. Правителството ни е срещу народа, но сме свикнали вече 35 години.

    Коментиран от #41

    20:38 11.10.2025

  • 38 Боби Баламата

    3 7 Отговор
    Я някой надничар - Лепилар ни светне Кога започва Парада на Ху.. ЙЛО в КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН!

    Коментиран от #44, #45

    20:38 11.10.2025

  • 39 Електротехник

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Като им откачат жичките на тока много ше се замислят да развеят белия байрак !!!!!

    20:39 11.10.2025

  • 40 Електротехник

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "оли - го .....,":

    Чувалите са пълни с вата, а крематорките в блатата пушат 24/7, гойдаа копейки продажни и съдрани

    Коментиран от #42

    20:39 11.10.2025

  • 41 ДЕДО ВИЯ..

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Меги Чешнегирово":

    Хехехехехехе
    Тия 12 друсалки при МОЧАта ли са народо ма Долбоеб?
    Хехехехехехе

    20:41 11.10.2025

  • 42 Електротехник

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Електротехник":

    Не ми копирай ника Дженифър лък !!!!!

    20:42 11.10.2025

  • 43 Путин

    0 6 Отговор
    Най ме кефи да убивам деца,ако не мога да ги отвлека!

    20:42 11.10.2025

  • 44 Меги Чешнегирово

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Боби Баламата":

    Първо трябва да вземе някое село в донецка, после да повиси от башнята до като го изкълват гаргите, та чак после..

    20:43 11.10.2025

  • 45 Ха-ха-ха

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Боби Баламата":

    Майтапчия! Ха-ха-ха
    Тия монголья 12 год не могат а влезнат у едно СЕЛО на 25 км от Донецк
    Ха-ха-ха

    20:43 11.10.2025

  • 46 Електротехник

    1 7 Отговор
    Казаха ли кога ще пускат тока и бензина в блатата!

    Коментиран от #48

    20:44 11.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Башнефт

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Електротехник":

    Башбензин ли ?

    20:46 11.10.2025

  • 49 Слава Кокаина - Хероина слава

    4 2 Отговор
    Работете момчета. Има още нацисти за пращане нпри Хитлер.

    20:50 11.10.2025

  • 50 Зеленски съм

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Полски тръмбеш в България":

    За мен няма ли някакви хвалебствени новини?

    20:53 11.10.2025

  • 51 отец Хлистофор Събев

    4 2 Отговор
    Бог да ги поживи да продължават да връщат украинските шейтани в Пъкъла.

    Всеки слуга на Америка е слуга на Сатаната.

    20:55 11.10.2025

  • 52 Да е ясно ☝️

    1 1 Отговор
    Снимката красноречиво показва руския "мир" с който се "освобождават"... украинските градове и села...

    20:57 11.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания