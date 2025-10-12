Новини
Трима катарци от кортежа на премиера Ал Тани загинаха при челен удар на пътя край Шарм ел-Шейх ВИДЕО

Трима катарци от кортежа на премиера Ал Тани загинаха при челен удар на пътя край Шарм ел-Шейх ВИДЕО

12 Октомври, 2025 07:43, обновена 12 Октомври, 2025 10:35

При инцидента са ранени още двама дипломати

Трима катарци от кортежа на премиера Ал Тани загинаха при челен удар на пътя край Шарм ел-Шейх ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Трима катарски дипломати загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два източника от службите за сигурност.

„Трима катарски дипломати загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх, Египет“, пише агенцията.

Според нея още двама дипломати са ранени. Те са били част от протоколната служба и са се насочвали към града преди срещата на върха на високо ниво.

Катарското посолство изрази съболезнования „за смъртта на трима служители на офиса на емира при трагично пътнотранспортно произшествие в Шарм ел-Шейх, докато са били на служебно място“.

Катарската дипломатическа мисия публикува имената на загиналите и ранените при пътнотранспортното произшествие в Египет. Сред жертвите е Сауд бин Самер Ал Тани, член на клана Ал Тани, управляващото семейство на Катар.

В нощта на 12 октомври Ал Арабия съобщи, че най-малко трима дипломати, които са били част от катарската делегация, преговаряща за конфликта в Газа, са загинали при автомобилна катастрофа на 50 километра от Шарм ел-Шейх, докато са пътували до там от Кайро. Според новинарската агенция двама други ранени дипломати са били в интензивно отделение.

Междувременно египетският новинарски портал Masrawy съобщи, че колата е била част от кортеж, придружаващ катарския премиер и външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който посредничи в непреките преговори между Израел и Хамас. Според изданието сблъсъкът е бил челен. Египетският телевизионен канал Al-Qahira Al-Ikhbariya твърди, че шофьорът е загубил контрол над превозното средство.

По-рано офисът на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси обяви, че срещата на върха в Шарм ел-Шейх, Египет, за прекратяване на войната в ивицата Газа ще се проведе на 13 октомври, с участието на лидери от повече от 20 държави.

През септември Белият дом публикува 20-точков план за прекратяване на конфликта в ивицата Газа. Той призовава за незабавно прекратяване на огъня и освобождаване на заложници в рамките на 72 часа.

Хамас и „други групи“ трябва да се съгласят да не участват в управлението на Газа, пряко или косвено.

Амнистия се предоставя на членове на движението, които подкрепят мирното съвместно съществуване и предаването на оръжия. Армията на отбранителните сили на Израел обаче няма право да окупира или анексира анклава.

Движението се съгласи да предаде управлението на ивицата Газа и заяви, че други въпроси, включени в плана, се отнасят до бъдещето на анклава и правата на палестинците, свързани са с цялостна национална позиция и се основават на международното право. Тези въпроси ще бъдат обсъдени в рамките на общопалестинска структура, която ще включва и Хамас.

Бойните действия в ивицата Газа бяха прекратени в петък следобед. Преди това Хамас и Израел се съгласиха да изпълнят първата фаза от плана за прекратяване на конфликта.

Движението се съгласи да освободи всички заложници и да предаде телата на загиналите, докато Тел Авив се съгласи да изтегли войските си до договорените линии и да освободи стотици палестинци от затвора, включително осъдените на доживотен затвор за тероризъм.

Тръмп обяви, че заложниците е планирано да бъдат освободени в понеделник. Според Ynet, Армията на отбранителните сили на Израел ще контролира 53% от територията на анклава в първата фаза и ще изтегли войските си от Газа.

Страните потвърдиха споразумението. В същото време началникът на Генералния щаб на Израел Еял Замир нареди на армията да се подготви за всеки сценарий, включително операция за освобождаване на заложници.


Египет
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    48 2 Отговор
    Що ми се струва ,че катастрофата е продължение на събитията от Катар.....

    07:57 12.10.2025

  • 2 име

    33 9 Отговор
    Ама, какви преговори, нали ционисите щяха да унищожават Xaмaс за две седмици, а след 2г още преговарят. Добрия ционист си заминава през комина.

    Коментиран от #14, #15

    07:59 12.10.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    25 2 Отговор
    слочайнос не мисла!

    07:59 12.10.2025

  • 4 КАКТО СЕ КАЗВА

    38 2 Отговор
    Ако имаха служебния мерцедес на Пеевски щяха да са живи. Ама Катар бедна държава.

    08:05 12.10.2025

  • 5 Горките

    36 1 Отговор
    Катастрофирали са ги.

    08:05 12.10.2025

  • 6 НАЦИОНАЛИСТ

    34 3 Отговор
    ЕДВА ЛИ Е СТАНАЛО БЕЗ НАМЕСАТА НА мо$ад!

    08:07 12.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    24 4 Отговор
    Другарите т..ал.муди.сти си искат конфликтите да не спират.

    08:10 12.10.2025

  • 9 Българин

    27 3 Отговор
    Дългата ръка на МОСАД.

    08:12 12.10.2025

  • 10 Диана Русинова

    17 2 Отговор
    Пътниците ,в автомобила не са сложили предпазните си колани!

    08:28 12.10.2025

  • 12 Алооо

    16 2 Отговор
    Мосад, никога не спи

    Коментиран от #21

    08:35 12.10.2025

  • 13 Мосад

    15 2 Отговор
    Колко жалко, точно бяхме договорили каквото не искахме, и да стане такъв нелеп инцидент.

    08:42 12.10.2025

  • 14 Копейка

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    И ние бяхве за 3 дни в Киев, ама се върнахме

    Коментиран от #19, #20

    08:54 12.10.2025

  • 16 Израел все удря, и все удрян ходи

    15 4 Отговор
    Не е учудващо, защо Израел ги мрази целия свят. Нищо чудно това да е провокация.

    08:57 12.10.2025

  • 17 Мосад не спи

    9 1 Отговор
    ЦРУ също тоже !

    08:59 12.10.2025

  • 18 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Милен, като изгледа човек видеото, разбира, че заглавието не отговаря на действителността. Не са били преговарящи, а служители в посолството.

    08:59 12.10.2025

  • 19 Бе, вие и Крим

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Копейка":

    освободихте при големия пролетен Контранаступ с Леопардите и кримския мост съборихте с Хаймарсите и Сторм-Шедоу, после превзехте и цялата Курска област заедно с града Курск и Белгородска област и вече сте някъде към Владивосток и превземате Сахалин...

    09:06 12.10.2025

  • 20 центавос

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейка":

    ама нали нашто женерал мили го каза

    09:19 12.10.2025

  • 21 Ъъъъъъъъъ

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Алооо":

    "Мосад, никога не спи"

    С изключение на атаката от 7-ми октомври, която някак си "проспаха".😂

    09:22 12.10.2025

  • 22 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    Мосад познат почерк

    09:26 12.10.2025

  • 23 дядото

    3 0 Отговор
    интересна катастрофа.изглежда мосад са се постарали.

    09:51 12.10.2025

  • 24 Троица

    1 0 Отговор
    Да не било рака: - Тримата преговарящи.

    10:04 12.10.2025

  • 25 Троица

    1 0 Отговор
    Да не е било така: - Тримата преговарящи.

    10:05 12.10.2025