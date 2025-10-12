Трима катарци от кортежа на премиера Ал Тани загинаха при челен удар на пътя край Шарм ел-Шейх ВИДЕО

Трима катарски дипломати загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два източника от службите за сигурност.
„Трима катарски дипломати загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх, Египет“, пише агенцията.
Според нея още двама дипломати са ранени. Те са били част от протоколната служба и са се насочвали към града преди срещата на върха на високо ниво.
Катарското посолство изрази съболезнования „за смъртта на трима служители на офиса на емира при трагично пътнотранспортно произшествие в Шарм ел-Шейх, докато са били на служебно място“.
Катарската дипломатическа мисия публикува имената на загиналите и ранените при пътнотранспортното произшествие в Египет. Сред жертвите е Сауд бин Самер Ал Тани, член на клана Ал Тани, управляващото семейство на Катар.
В нощта на 12 октомври Ал Арабия съобщи, че най-малко трима дипломати, които са били част от катарската делегация, преговаряща за конфликта в Газа, са загинали при автомобилна катастрофа на 50 километра от Шарм ел-Шейх, докато са пътували до там от Кайро. Според новинарската агенция двама други ранени дипломати са били в интензивно отделение.
Междувременно египетският новинарски портал Masrawy съобщи, че колата е била част от кортеж, придружаващ катарския премиер и външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който посредничи в непреките преговори между Израел и Хамас. Според изданието сблъсъкът е бил челен. Египетският телевизионен канал Al-Qahira Al-Ikhbariya твърди, че шофьорът е загубил контрол над превозното средство.
По-рано офисът на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси обяви, че срещата на върха в Шарм ел-Шейх, Египет, за прекратяване на войната в ивицата Газа ще се проведе на 13 октомври, с участието на лидери от повече от 20 държави.
През септември Белият дом публикува 20-точков план за прекратяване на конфликта в ивицата Газа. Той призовава за незабавно прекратяване на огъня и освобождаване на заложници в рамките на 72 часа.
Хамас и „други групи“ трябва да се съгласят да не участват в управлението на Газа, пряко или косвено.
Амнистия се предоставя на членове на движението, които подкрепят мирното съвместно съществуване и предаването на оръжия. Армията на отбранителните сили на Израел обаче няма право да окупира или анексира анклава.
Движението се съгласи да предаде управлението на ивицата Газа и заяви, че други въпроси, включени в плана, се отнасят до бъдещето на анклава и правата на палестинците, свързани са с цялостна национална позиция и се основават на международното право. Тези въпроси ще бъдат обсъдени в рамките на общопалестинска структура, която ще включва и Хамас.
Бойните действия в ивицата Газа бяха прекратени в петък следобед. Преди това Хамас и Израел се съгласиха да изпълнят първата фаза от плана за прекратяване на конфликта.
Движението се съгласи да освободи всички заложници и да предаде телата на загиналите, докато Тел Авив се съгласи да изтегли войските си до договорените линии и да освободи стотици палестинци от затвора, включително осъдените на доживотен затвор за тероризъм.
Тръмп обяви, че заложниците е планирано да бъдат освободени в понеделник. Според Ynet, Армията на отбранителните сили на Израел ще контролира 53% от територията на анклава в първата фаза и ще изтегли войските си от Газа.
Страните потвърдиха споразумението. В същото време началникът на Генералния щаб на Израел Еял Замир нареди на армията да се подготви за всеки сценарий, включително операция за освобождаване на заложници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
07:57 12.10.2025
2 име
Коментиран от #14, #15
07:59 12.10.2025
3 Ивелин Михайлов
07:59 12.10.2025
4 КАКТО СЕ КАЗВА
08:05 12.10.2025
5 Горките
08:05 12.10.2025
6 НАЦИОНАЛИСТ
08:07 12.10.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
08:10 12.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Българин
08:12 12.10.2025
10 Диана Русинова
08:28 12.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Алооо
Коментиран от #21
08:35 12.10.2025
13 Мосад
08:42 12.10.2025
14 Копейка
До коментар #2 от "име":И ние бяхве за 3 дни в Киев, ама се върнахме
Коментиран от #19, #20
08:54 12.10.2025
15 Копейка
До коментар #2 от "име":И ние бяхве за 3 дни в Киев, ама се върнахме
08:55 12.10.2025
16 Израел все удря, и все удрян ходи
08:57 12.10.2025
17 Мосад не спи
08:59 12.10.2025
18 РЕАЛИСТ
08:59 12.10.2025
19 Бе, вие и Крим
До коментар #14 от "Копейка":освободихте при големия пролетен Контранаступ с Леопардите и кримския мост съборихте с Хаймарсите и Сторм-Шедоу, после превзехте и цялата Курска област заедно с града Курск и Белгородска област и вече сте някъде към Владивосток и превземате Сахалин...
09:06 12.10.2025
20 центавос
До коментар #14 от "Копейка":ама нали нашто женерал мили го каза
09:19 12.10.2025
21 Ъъъъъъъъъ
До коментар #12 от "Алооо":"Мосад, никога не спи"
С изключение на атаката от 7-ми октомври, която някак си "проспаха".😂
09:22 12.10.2025
22 Ний ша Ва упрайм
09:26 12.10.2025
23 дядото
09:51 12.10.2025
24 Троица
10:04 12.10.2025
25 Троица
10:05 12.10.2025