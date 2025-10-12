Трима катарци от кортежа на премиера Ал Тани загинаха при челен удар на пътя край Шарм ел-Шейх ВИДЕО

Трима катарски дипломати загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два източника от службите за сигурност.

„Трима катарски дипломати загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх, Египет“, пише агенцията.

Според нея още двама дипломати са ранени. Те са били част от протоколната служба и са се насочвали към града преди срещата на върха на високо ниво.

Катарското посолство изрази съболезнования „за смъртта на трима служители на офиса на емира при трагично пътнотранспортно произшествие в Шарм ел-Шейх, докато са били на служебно място“.

Катарската дипломатическа мисия публикува имената на загиналите и ранените при пътнотранспортното произшествие в Египет. Сред жертвите е Сауд бин Самер Ал Тани, член на клана Ал Тани, управляващото семейство на Катар.

В нощта на 12 октомври Ал Арабия съобщи, че най-малко трима дипломати, които са били част от катарската делегация, преговаряща за конфликта в Газа, са загинали при автомобилна катастрофа на 50 километра от Шарм ел-Шейх, докато са пътували до там от Кайро. Според новинарската агенция двама други ранени дипломати са били в интензивно отделение.

Междувременно египетският новинарски портал Masrawy съобщи, че колата е била част от кортеж, придружаващ катарския премиер и външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който посредничи в непреките преговори между Израел и Хамас. Според изданието сблъсъкът е бил челен. Египетският телевизионен канал Al-Qahira Al-Ikhbariya твърди, че шофьорът е загубил контрол над превозното средство.

По-рано офисът на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси обяви, че срещата на върха в Шарм ел-Шейх, Египет, за прекратяване на войната в ивицата Газа ще се проведе на 13 октомври, с участието на лидери от повече от 20 държави.

През септември Белият дом публикува 20-точков план за прекратяване на конфликта в ивицата Газа. Той призовава за незабавно прекратяване на огъня и освобождаване на заложници в рамките на 72 часа.

Хамас и „други групи“ трябва да се съгласят да не участват в управлението на Газа, пряко или косвено.

Амнистия се предоставя на членове на движението, които подкрепят мирното съвместно съществуване и предаването на оръжия. Армията на отбранителните сили на Израел обаче няма право да окупира или анексира анклава.

Движението се съгласи да предаде управлението на ивицата Газа и заяви, че други въпроси, включени в плана, се отнасят до бъдещето на анклава и правата на палестинците, свързани са с цялостна национална позиция и се основават на международното право. Тези въпроси ще бъдат обсъдени в рамките на общопалестинска структура, която ще включва и Хамас.

Бойните действия в ивицата Газа бяха прекратени в петък следобед. Преди това Хамас и Израел се съгласиха да изпълнят първата фаза от плана за прекратяване на конфликта.

Движението се съгласи да освободи всички заложници и да предаде телата на загиналите, докато Тел Авив се съгласи да изтегли войските си до договорените линии и да освободи стотици палестинци от затвора, включително осъдените на доживотен затвор за тероризъм.

Тръмп обяви, че заложниците е планирано да бъдат освободени в понеделник. Според Ynet, Армията на отбранителните сили на Израел ще контролира 53% от територията на анклава в първата фаза и ще изтегли войските си от Газа.

Страните потвърдиха споразумението. В същото време началникът на Генералния щаб на Израел Еял Замир нареди на армията да се подготви за всеки сценарий, включително операция за освобождаване на заложници.