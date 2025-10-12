Трима катарски преговарящи за мира в ивицата Газа загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх ВИДЕО

Трима катарски дипломати загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два източника от службите за сигурност.

„Трима катарски дипломати загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх, Египет“, пише агенцията.

Според нея още двама дипломати са ранени. Те са били част от протоколната служба и са се насочвали към града преди срещата на върха на високо ниво.

По-рано офисът на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси обяви, че срещата на върха в Шарм ел-Шейх, Египет, за прекратяване на войната в ивицата Газа ще се проведе на 13 октомври, с участието на лидери от повече от 20 държави.

През септември Белият дом публикува 20-точков план за прекратяване на конфликта в ивицата Газа. Той призовава за незабавно прекратяване на огъня и освобождаване на заложници в рамките на 72 часа.

Хамас и „други групи“ трябва да се съгласят да не участват в управлението на Газа, пряко или косвено.

Амнистия се предоставя на членове на движението, които подкрепят мирното съвместно съществуване и предаването на оръжия. Армията на отбранителните сили на Израел обаче няма право да окупира или анексира анклава.

Движението се съгласи да предаде управлението на ивицата Газа и заяви, че други въпроси, включени в плана, се отнасят до бъдещето на анклава и правата на палестинците, свързани са с цялостна национална позиция и се основават на международното право. Тези въпроси ще бъдат обсъдени в рамките на общопалестинска структура, която ще включва и Хамас.

Бойните действия в ивицата Газа бяха прекратени в петък следобед. Преди това Хамас и Израел се съгласиха да изпълнят първата фаза от плана за прекратяване на конфликта.

Движението се съгласи да освободи всички заложници и да предаде телата на загиналите, докато Тел Авив се съгласи да изтегли войските си до договорените линии и да освободи стотици палестинци от затвора, включително осъдените на доживотен затвор за тероризъм.

Тръмп обяви, че заложниците е планирано да бъдат освободени в понеделник. Според Ynet, Армията на отбранителните сили на Израел ще контролира 53% от територията на анклава в първата фаза и ще изтегли войските си от Газа.

Страните потвърдиха споразумението. В същото време началникът на Генералния щаб на Израел Еял Замир нареди на армията да се подготви за всеки сценарий, включително операция за освобождаване на заложници.