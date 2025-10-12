Новини
Свят »
Египет »
Трима катарски преговарящи за мира в ивицата Газа загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх ВИДЕО

Трима катарски преговарящи за мира в ивицата Газа загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх ВИДЕО

12 Октомври, 2025 07:43, обновена 12 Октомври, 2025 07:50 530 5

  • египет-
  • дипломати-
  • преговори-
  • инцидент-
  • загинали

При инцидента са ранени още двама дипломати

Трима катарски преговарящи за мира в ивицата Газа загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима катарски дипломати загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два източника от службите за сигурност.

„Трима катарски дипломати загинаха при автомобилна катастрофа в Шарм ел-Шейх, Египет“, пише агенцията.

Според нея още двама дипломати са ранени. Те са били част от протоколната служба и са се насочвали към града преди срещата на върха на високо ниво.

По-рано офисът на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси обяви, че срещата на върха в Шарм ел-Шейх, Египет, за прекратяване на войната в ивицата Газа ще се проведе на 13 октомври, с участието на лидери от повече от 20 държави.

През септември Белият дом публикува 20-точков план за прекратяване на конфликта в ивицата Газа. Той призовава за незабавно прекратяване на огъня и освобождаване на заложници в рамките на 72 часа.

Хамас и „други групи“ трябва да се съгласят да не участват в управлението на Газа, пряко или косвено.

Амнистия се предоставя на членове на движението, които подкрепят мирното съвместно съществуване и предаването на оръжия. Армията на отбранителните сили на Израел обаче няма право да окупира или анексира анклава.

Движението се съгласи да предаде управлението на ивицата Газа и заяви, че други въпроси, включени в плана, се отнасят до бъдещето на анклава и правата на палестинците, свързани са с цялостна национална позиция и се основават на международното право. Тези въпроси ще бъдат обсъдени в рамките на общопалестинска структура, която ще включва и Хамас.

Бойните действия в ивицата Газа бяха прекратени в петък следобед. Преди това Хамас и Израел се съгласиха да изпълнят първата фаза от плана за прекратяване на конфликта.

Движението се съгласи да освободи всички заложници и да предаде телата на загиналите, докато Тел Авив се съгласи да изтегли войските си до договорените линии и да освободи стотици палестинци от затвора, включително осъдените на доживотен затвор за тероризъм.

Тръмп обяви, че заложниците е планирано да бъдат освободени в понеделник. Според Ynet, Армията на отбранителните сили на Израел ще контролира 53% от територията на анклава в първата фаза и ще изтегли войските си от Газа.

Страните потвърдиха споразумението. В същото време началникът на Генералния щаб на Израел Еял Замир нареди на армията да се подготви за всеки сценарий, включително операция за освобождаване на заложници.


Египет
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    3 0 Отговор
    Що ми се струва ,че катастрофата е продължение на събитията от Катар.....

    07:57 12.10.2025

  • 2 име

    1 0 Отговор
    Ама, какви преговори, нали ционисите щяха да унищожават Xaмaс за две седмици, а след 2г още преговарят. Добрия ционист си заминава през комина.

    07:59 12.10.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    слочайнос не мисла!

    07:59 12.10.2025

  • 4 КАКТО СЕ КАЗВА

    0 0 Отговор
    Ако имаха служебния мерцедес на Пеевски щяха да са живи. Ама Катар бедна държава.

    08:05 12.10.2025

  • 5 Горките

    0 0 Отговор
    Катастрофирали са ги.

    08:05 12.10.2025