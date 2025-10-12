Новини
Китайската брегова охрана извърши таран на филипински кораб ВИДЕО

12 Октомври, 2025 09:13, обновена 12 Октомври, 2025 09:21 956 4

Използвано е и водно оръдие срещу екипажа на плавателния съд

Кораб на китайската брегова охрана е извършил таран на кораб на Филипинското бюро по рибарство и водни ресурси (BFAR) в Южнокитайско море, използвайки и водно оръдие срещу него, съобщи Manila Standard.

Според филипинската брегова охрана, на 12 октомври китайски кораб „умишлено е направил таран“ на филипинския кораб BRP Datu Pagbuaya, който ескортирал филипински рибари. Сблъсъкът е довел до незначителни щети на филипинския кораб и няма пострадали членове на екипажа.

Кораби на китайската брегова охрана многократно са се опитвали да изтласкат филипински кораби от това море и е имало множество регистрирани сблъсъци. Китайската брегова охрана често използва водни оръдия срещу плавателни съдове на Манила близо до рифовете Аюнгин и Скарбъроу.

В продължение на десетилетия Китай е ангажиран в спорове със страни в региона относно териториалната собственост на определени острови в Южнокитайско море, където са открити значителни запаси от въглеводороди. Те се отнасят предимно до островите Сиша (Параселски острови), островите Нанша (острови Спратли) и островите Хуанян (Скарбъроу риф). Страни в тези спорове са още Бруней, Виетнам, Малайзия и Филипините.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Пич

    
    Както оставим настрана тукашните заяждания на русофили и атлантици , от стратегическа гледна точка , Русия и САЩ трябва да забавят развитието на Китай !!! Ако не го направят , Китай ще бъде свръхсила диктатор !!!

    09:28 12.10.2025

  Възраждане

    
    Айдеееее ТСВ започна, другари! Свободата се ближи

    09:29 12.10.2025

  падналия ангел

    
    Като гледам имената на островите са китайски и англосасксонски. Последните наследство от колониалното минало. Нито едно име на филипински, виетнамски или брунейски, та правете си изводите!

    09:33 12.10.2025

  Гошо

    
    Е такива китайски корабчета им трябват на Италия ,Гърция и Испания, а не разни нови с-ми за граничен контрол

    09:35 12.10.2025

