Представители на 20 държави потвърдиха участие в срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх

12 Октомври, 2025 19:20 599 14

  • среща на върха-
  • египет-
  • ивицата газа-
  • израел

Тя се свиква, за да отбележи официалното подписване на споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа

Представители на 20 държави потвърдиха участие в срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Представители от най-малко 20 държави потвърдиха участието си в „срещата на върха за мир“, която ще се проведе в Шарм ел-Шейх на 13 октомври. Това беше обявено от офиса на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси.

„Очаква се на срещата на върха да присъстват лидери и висши представители от Азербайджан, Армения, Бахрейн, Обединеното кралство, Унгария, Гърция, Индия, Индонезия, Йордания, Испания, Италия, Кипър, Кувейт, ОАЕ, Оман, Пакистан, Турция, САЩ, Франция и Германия.“ „Генералният секретар на ООН, председателят на Европейския съвет и генералният секретар на Арабската лига също се очакват в Шарм ел-Шейх“, се казва в изявление от офиса на ел-Сиси, разпространено от египетския телевизионен канал Ал-Кахира Ал-Ихбария.

„Срещата на върха за мир“ в Шарм ел-Шейх се свиква, за да отбележи официалното подписване на споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Представители на палестинското движение Хамас и Израел, които договориха прекратяване на огъня в анклава и размяна на държани там заложници за палестински затворници, отказаха да участват. Все още няма информация дали ръководството на Катар, което действаше като посредник в консултациите, ще присъства на срещата на върха.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    7 4 Отговор
    България защо не участва? Вероятно нашите политици за заети с краденето и грабежа на България!!! Дори и Армения ще участва...

    Коментиран от #6, #9

    19:23 12.10.2025

  • 2 Тео

    5 0 Отговор
    Евреите много завладяха и много се замогнаха по цял свят, почна населението да им се вижда повече и излишно, разпалват войни и конфликти да запазят заграбеното и власта си👹

    19:25 12.10.2025

  • 3 Гого

    5 0 Отговор
    Сега Пурин ще им прати Орешника както са на куп ! Бой Вова!

    19:26 12.10.2025

  • 4 Кан Кубрат

    6 3 Отговор
    Хазарите не слушат никого.Само Велика България и Китай могат да ги спрат.

    Коментиран от #11

    19:29 12.10.2025

  • 5 бла бла празни приказки и разходи

    6 4 Отговор
    хамаз пак ще провокира конфликт след време
    и израел вече няма да слуша никой
    и за съжаление пак нови жертви

    фанатичната им омраза не може да бъде спряна

    19:30 12.10.2025

  • 6 България защо не участва?

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    питай гроб за които си гласувал

    19:31 12.10.2025

  • 7 ОНЗИ ПАЛЯЧО МАКРОН

    7 0 Отговор
    НЕКАНЕН ОТИВА ДА СИ ПОКАЖЕ МУТРАТА ТАМ.

    19:33 12.10.2025

  • 8 Факт

    3 0 Отговор
    Тогава другите какво ще решават? Палестина заедно със Сирия са били в Египет само преди 60-70 години.

    19:33 12.10.2025

  • 9 АВЕ БЪЛГАРЧЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    НИЙ ИЗОБЩО КЪДЕ ДА СЕ БУТАМЕ В КАШОНИТЕ ЗА ИЗНОС С НАШИЯ НУЛЕВ АВТОРИТЕТ.

    19:35 12.10.2025

  • 10 Хмм

    3 1 Отговор
    а нашият премиер, в Египет по това време е подходящо за море, не е изгаряща жега, а водата приятно топла, само дето акули се появяват от време на време

    19:36 12.10.2025

  • 11 Вова

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кан Кубрат":

    Нама как да имаш Велика България, Путин няма да позволи ! Той командва славянския свят

    19:39 12.10.2025

  • 12 Ужас(истински)

    0 3 Отговор
    Всички ще са там (от кол и въже). Само Хамас няма да присъствува на "срещата за мир"....

    19:44 12.10.2025

  • 13 Е може

    1 0 Отговор
    ли без Баце? Наяма по-голям международник, няма по-подготвен.

    19:57 12.10.2025

  • 14 Нека тези

    1 0 Отговор
    Представители на 20 държави които са потвърдили участие в срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх да отидат вкупом в Гааза ! Заедно със журналисти. Нека света види варварството на ционистките изрооди

    20:09 12.10.2025