Представители на 20 държави потвърдиха участие в срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх

Представители от най-малко 20 държави потвърдиха участието си в „срещата на върха за мир“, която ще се проведе в Шарм ел-Шейх на 13 октомври. Това беше обявено от офиса на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси.
„Очаква се на срещата на върха да присъстват лидери и висши представители от Азербайджан, Армения, Бахрейн, Обединеното кралство, Унгария, Гърция, Индия, Индонезия, Йордания, Испания, Италия, Кипър, Кувейт, ОАЕ, Оман, Пакистан, Турция, САЩ, Франция и Германия.“ „Генералният секретар на ООН, председателят на Европейския съвет и генералният секретар на Арабската лига също се очакват в Шарм ел-Шейх“, се казва в изявление от офиса на ел-Сиси, разпространено от египетския телевизионен канал Ал-Кахира Ал-Ихбария.
„Срещата на върха за мир“ в Шарм ел-Шейх се свиква, за да отбележи официалното подписване на споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Представители на палестинското движение Хамас и Израел, които договориха прекратяване на огъня в анклава и размяна на държани там заложници за палестински затворници, отказаха да участват. Все още няма информация дали ръководството на Катар, което действаше като посредник в консултациите, ще присъства на срещата на върха.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #6, #9
19:23 12.10.2025
2 Тео
19:25 12.10.2025
3 Гого
19:26 12.10.2025
4 Кан Кубрат
Коментиран от #11
19:29 12.10.2025
5 бла бла празни приказки и разходи
и израел вече няма да слуша никой
и за съжаление пак нови жертви
фанатичната им омраза не може да бъде спряна
19:30 12.10.2025
6 България защо не участва?
До коментар #1 от "Българин":питай гроб за които си гласувал
19:31 12.10.2025
7 ОНЗИ ПАЛЯЧО МАКРОН
19:33 12.10.2025
8 Факт
19:33 12.10.2025
9 АВЕ БЪЛГАРЧЕ
До коментар #1 от "Българин":НИЙ ИЗОБЩО КЪДЕ ДА СЕ БУТАМЕ В КАШОНИТЕ ЗА ИЗНОС С НАШИЯ НУЛЕВ АВТОРИТЕТ.
19:35 12.10.2025
10 Хмм
19:36 12.10.2025
11 Вова
До коментар #4 от "Кан Кубрат":Нама как да имаш Велика България, Путин няма да позволи ! Той командва славянския свят
19:39 12.10.2025
12 Ужас(истински)
19:44 12.10.2025
13 Е може
19:57 12.10.2025
14 Нека тези
20:09 12.10.2025