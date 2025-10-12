Представители на 20 държави потвърдиха участие в срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх

Представители от най-малко 20 държави потвърдиха участието си в „срещата на върха за мир“, която ще се проведе в Шарм ел-Шейх на 13 октомври. Това беше обявено от офиса на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси.

„Очаква се на срещата на върха да присъстват лидери и висши представители от Азербайджан, Армения, Бахрейн, Обединеното кралство, Унгария, Гърция, Индия, Индонезия, Йордания, Испания, Италия, Кипър, Кувейт, ОАЕ, Оман, Пакистан, Турция, САЩ, Франция и Германия.“ „Генералният секретар на ООН, председателят на Европейския съвет и генералният секретар на Арабската лига също се очакват в Шарм ел-Шейх“, се казва в изявление от офиса на ел-Сиси, разпространено от египетския телевизионен канал Ал-Кахира Ал-Ихбария.

„Срещата на върха за мир“ в Шарм ел-Шейх се свиква, за да отбележи официалното подписване на споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Представители на палестинското движение Хамас и Израел, които договориха прекратяване на огъня в анклава и размяна на държани там заложници за палестински затворници, отказаха да участват. Все още няма информация дали ръководството на Катар, което действаше като посредник в консултациите, ще присъства на срещата на върха.