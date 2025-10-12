Президентите на Турция и Палестина потвърдиха участие на срещата на върха в Египет

Турската президентска администрация официално потвърди участието му в срещата на върха за Газа в Шарм ел-Шейх в понеделник.

По-рано офисът на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси обяви, че срещата на върха ще се проведе на 13 октомври и ще събере лидери от над 20 държави. Събитието ще бъде съпредседателствано от ел-Сиси и президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Президентът Реджеп Тайип Ердоган, в отговор на поканата на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси и президента на САЩ Доналд Тръмп, ще посети Шарм ел-Шейх на 13 октомври 2025 г., за да участва в „Срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх“, която ще се фокусира върху споразумението за прекратяване на огъня, постигнато в Газа“, каза Бурханетин Дуран, ръководител на комуникациите на турската президентска администрация.

Планирано е Ердоган да има изказване на срещата на върха и да проведе консултации с лидерите на участващите страни.

Палестинският президент Махмуд Абас също планира да присъства на срещата на върха за мир в Газа в Египет, съобщи журналистът от Axios Барак Равид, позовавайки се на палестински служител.

„Палестински служител ми каза, че президентът Абас планира да присъства на срещата на върха за мир на Тръмп в Египет утре“, написа Равид в социалната медийна платформа X.

В четвъртък Тръмп обяви, че Израел и палестинското движение Хамас са постигнали споразумение за прилагане на първата фаза от мирен план за разрешаване на конфликта в ивицата Газа.

В първата фаза Хамас ще освободи израелските заложници, а Израел ще изтегли силите си до договорена линия в ивицата Газа и ще освободи стотици палестинци, включително тези, излежаващи доживотни присъди за тероризъм. Планът на Тръмп, представен на 29 септември, включва 20 точки и призовава за незабавно прекратяване на огъня, при условие че заложниците бъдат освободени в рамките на 72 часа. Документът постановява също, че Хамас и други палестински групировки няма да участват в управлението на ивицата Газа, като контролът ще бъде прехвърлен на технократична власт под международно наблюдение, водена от самия Тръмп.