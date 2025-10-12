Какво осигури победата над Хамас

Комбинацията от две години военен натиск в ивицата Газа и дипломатически мерки осигури победата на Израел над радикалното движение Хамас, заяви началникът на щаба на израелската армия Еял Замир.
„Влязохме в екзистенциална война, за да осигурим оцеляването на Израел, и победихме врага.“ „Военният натиск, който упражняваме през последните две години, съчетан с дипломатически мерки, представлява победа над Хамас“, цитира думите му пресслужбата на армията.
Началникът на щаба отбеляза, че Израелските отбранителни сили в момента стартират операция „Завръщане у дома“ за освобождаване на заложници, държани от Хамас. „След няколко часа ще се радваме, когато видим как нашите живи заложници се завръщат при семействата си, и ще скърбим за убитите, включително за нашите героични войници, паднали в битка“, продължи той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
"Победата" ви я осигуриха кървавите милиарди на ционистите! и затворените очи на "демократичните" политици!
Коментиран от #11
21:32 12.10.2025
2 Сатана Z
21:32 12.10.2025
3 Kaлпазанин
21:33 12.10.2025
4 да осигурим оцеляването на Израел.......
21:35 12.10.2025
5 Последния Софиянец
21:37 12.10.2025
6 Гей-Варна 🏳️🌈
1. Съм активен
2. Съм пасивен
3. Съм сядам на дилдо с г🍑за!
21:40 12.10.2025
7 Възраждане
21:41 12.10.2025
8 име
21:41 12.10.2025
9 да осигурим оцеляването на Израел.......
21:42 12.10.2025
10 Налудник
21:44 12.10.2025
11 име
До коментар #1 от "Един":На скоро изтече запис на Xитлepяхy в САЩ, на среща с "инфлуенсъри", как обсъждат че трябва да придобият Тикток защото нямат контрол върху алгоритмите на приложението и пропагандата им загуби срещу истината за гeHoцидa. Споменават че трябва да придобият и Х от Мъск.
21:45 12.10.2025