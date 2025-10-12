Новини
Свят »
Израел »
Какво осигури победата над Хамас

Какво осигури победата над Хамас

12 Октомври, 2025 21:30 541 11

  • израел-
  • хамас-
  • победа-
  • еял замир

Това е комбинацията от две години военен натиск в ивицата Газа и дипломатически мерки

Какво осигури победата над Хамас - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Комбинацията от две години военен натиск в ивицата Газа и дипломатически мерки осигури победата на Израел над радикалното движение Хамас, заяви началникът на щаба на израелската армия Еял Замир.

Влязохме в екзистенциална война, за да осигурим оцеляването на Израел, и победихме врага.“ „Военният натиск, който упражняваме през последните две години, съчетан с дипломатически мерки, представлява победа над Хамас“, цитира думите му пресслужбата на армията.

Началникът на щаба отбеляза, че Израелските отбранителни сили в момента стартират операция „Завръщане у дома“ за освобождаване на заложници, държани от Хамас. „След няколко часа ще се радваме, когато видим как нашите живи заложници се завръщат при семействата си, и ще скърбим за убитите, включително за нашите героични войници, паднали в битка“, продължи той.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    14 0 Отговор
    ГНУСЕН ЦИОНИСТКИ УБИЕЦ!!!
    "Победата" ви я осигуриха кървавите милиарди на ционистите! и затворените очи на "демократичните" политици!

    Коментиран от #11

    21:32 12.10.2025

  • 2 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Обикновен наЦионизъм.Да избиваш жени и деца не е военна победа а клане.

    21:32 12.10.2025

  • 3 Kaлпазанин

    15 0 Отговор
    Това не.е война ,а геноцид подкрепен от запада .и благодарение на печтницата на Ротшилд .,долни крадливи лицемери

    21:33 12.10.2025

  • 4 да осигурим оцеляването на Израел.......

    4 3 Отговор
    Жертвички на пропагандата и примитивна дива маниполация още от най ранна детска възраст... да създадат теология за гражданска замяна, пулсираща от страх от невидими кланета. Израелците са били обусловени да вярват, че всяка минута може да бъде последната им, което ги е принудило да действат съответно. Човек, който си представя, че е притиснат в ъгъла, често ще прибегне до насилие. Израелските граждани си представят себе си като граждани на воюваща нация, обгърната от всепоглъщащ огън..... държава от малоумни примати на средна възраст 28,2 години. ......

    21:35 12.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Милиарди долари и кораби с оръжие от Хазарите в САЩ.

    21:37 12.10.2025

  • 6 Гей-Варна 🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    Продавам видео!

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Съм сядам на дилдо с г🍑за!

    21:40 12.10.2025

  • 7 Възраждане

    1 3 Отговор
    Фюрера пеДОФил Ху ЙЛО ги вкара във война с Израел и скри у бункера а Израел ги потроши

    21:41 12.10.2025

  • 8 име

    2 0 Отговор
    Xитлepяхy каза че ще унищожи Хaмac за две седмици и ще освободи заложниците. Не знам към момента колко са намерили, обаче минала година бяха намерили два заложника и единия от тях го убиха ционистите при операцията за освобождаването му. Иначе и аз не знам за кой точно път унищожава Хaмac, ама съм сигурен че ако ционистите не позволят да има палестинска държава, след няколко години пак ще ги унищожават за две седмици.

    21:41 12.10.2025

  • 9 да осигурим оцеляването на Израел.......

    3 0 Отговор
    Национализмът на „Израел“ на „кръвта и почвата“ има своите корени здраво закоренени в европейските, особено немски, национализми от 19-ти и 20-ти век, а не в юдаизма от която и да е епоха. Ционизмът, под прикритието на интелектуалната нощ, е откраднал небесното и го е заменил с груб материализъм. Това би било подобно на някой да твърди, че ислямът или християнството са етнически или национални идентичности, лишени от религиозно значение. Държавата „Израел“ е измамила еврейския народ. Дали „Израел“, който се провъзгласява за еврейска държава, всъщност я прави такава? Може ли някой като Хаим Нахман Бялик, една от най-известните литературни фигури на „Израел“, който провъзгласи, че „нека юмруците летят като камъни срещу небесата и срещу небесния трон“, да бъде считан за „добър евреин“? Фалшива квази държава упраелявана от идиоти повярвали в тази редуцирана форма на еврейска идентичност. Всъщност те вярват, че една държава може действително да решава кой е евреин и кой не е. Голямата измама е обаче че както ционизмът, така и антисемитизмът се основават на предпоставката, че евреи и неевреи не могат да съществуват съвместно... Израел без антисемитизмът не може да съществува в сегашната си гнусна форма

    21:42 12.10.2025

  • 10 Налудник

    0 0 Отговор
    "Парите на ционистите" е отговорът. С едно изречение. Ясно и кратко. Дори не знам защо сте писали другите глупащини.

    21:44 12.10.2025

  • 11 име

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    На скоро изтече запис на Xитлepяхy в САЩ, на среща с "инфлуенсъри", как обсъждат че трябва да придобият Тикток защото нямат контрол върху алгоритмите на приложението и пропагандата им загуби срещу истината за гeHoцидa. Споменават че трябва да придобият и Х от Мъск.

    21:45 12.10.2025