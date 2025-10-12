Какво осигури победата над Хамас

Комбинацията от две години военен натиск в ивицата Газа и дипломатически мерки осигури победата на Израел над радикалното движение Хамас, заяви началникът на щаба на израелската армия Еял Замир.

„Влязохме в екзистенциална война, за да осигурим оцеляването на Израел, и победихме врага.“ „Военният натиск, който упражняваме през последните две години, съчетан с дипломатически мерки, представлява победа над Хамас“, цитира думите му пресслужбата на армията.

Началникът на щаба отбеляза, че Израелските отбранителни сили в момента стартират операция „Завръщане у дома“ за освобождаване на заложници, държани от Хамас. „След няколко часа ще се радваме, когато видим как нашите живи заложници се завръщат при семействата си, и ще скърбим за убитите, включително за нашите героични войници, паднали в битка“, продължи той.