Украинска атака подпали голям петролен склад в Крим, Тръмп заплаши Русия с ракети

Украинско нападение с дрон е довело до пожар в голям петролен склад на анексирания от Русия украински полуостров Крим, предадоха ДПА и ТАСС, цитирани от БТА.



Дронът е ударил съоръжението в град Феодосия през нощта, предизвиквайки пожар, според назначения от Русия лидер на Крим Сергей Аксьонов. Засега няма данни за жертви.



Според информациите над Крим са били свалени повече от 20 дрона. Вчера руското министерство на отбраната съобщи, че е пресекло 37 дрона над няколко руски региона, Черно море и Азовско море.



Същото хранилище беше повредено и миналата година от украинска атака с дронове.



Украйна многократно е нанасяла удари по горивни съоръжения зад фронтовите линии като част от стратегията си да прекъсне веригите за доставки на Москва.



Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че само през изминалата седмица руските сили са изстреляли над 3100 дрона, 92 ракети и около 1360 планиращи бомби срещу Украйна.

Одеса масирано е атакувана от над 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщи в "Телеграм" кметът на града Генадий Труханов.

Дронове летят във всички райони на черноморския град.

Сирените бяха задействани в 00.41 часа, добавя кореспондент на БТА от Одеса.

Местните власти призовават жителите да останат в бомбоубежища до обявяването на отбой от тревогата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Русия, че може да изпрати на Украйна ракети с голям обсег "Томахок" ако Москва не разреши скоро конфликта – което подсказва, че той може да е готов да увеличи натиска върху правителството на Владимир Путин, отбелязва Асошиейтед прес.



"Може да кажа: "Вижте, ако тази война не бъде уредена, ще им изпратя "Томахок", заяви Тръмп пред медиите на борда на президентския самолет "Еър форс уан", на път за Израел. "Томахок" е невероятно оръжие, много офанзивно оръжие. И честно казано, Русия няма нужда от това".



"Може да им кажа, че ако войната не бъде уредена, е много възможно да го направим", добави той. "Може да не го направим, но може и да го направим. Мисля, че е уместно да повдигна въпроса."



Тръмп направи това изявление след вчерашния си разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Президентът на САЩ заяви, че по време на разговора е споменал възможността да изпрати "Томахок".



"Искат ли да изпратим "Томахок" натам? Не мисля", каза Тръмп за Русия. "Мисля, че може да поговоря с Русия за това."



Тръмп направи изказването си, след като Русия атакува предишната нощ електрическата мрежа на Украйна, като част от продължаващата кампания за парализиране на украинската енергийна инфраструктура преди зимата. Москва също изрази "изключителна загриженост" относно възможността САЩ да предоставят на Украйна крилати ракети "Томахок".



Самият Путин по-рано заяви, че доставката на ракети с голям обсег на Украйна от страна на САЩ ще нанесе сериозна вреда на отношенията между Москва и Вашингтон.



От своя страна Зеленски описа последния си разговор с Тръмп като "много продуктивен".



През последните седмици Тръмп зае значително по-твърда позиция спрямо Путин, след като руският лидер отказа да се ангажира с преки преговори със Зеленски за приключване на конфликта, отбелязва АП. Миналия месец Тръмп обяви, че вече вярва, че Украйна може да си върне всички територии, загубени в полза на Русия – драматична промяна в сравнение с многократните призиви на републиканеца Киев да направи отстъпки, за да сложи край на войната на Русия в Украйна. Но американският президент, поне досега, е устоял на призивите на Зеленски за "Томахок".



"Наистина мисля, че Путин ще изглежда страхотно, ако уреди това", добави Тръмп. "Няма да е добре за него", ако не го направи, добави президентът на САЩ.

Междувременно Зеленски заяви в интервю за телевизия "Фокс нюз", че ако Украйна получи от САЩ ракети "Томахоук", те ще бъдат използвани само срещу военни цели в Русия, но не и срещу цивилни обекти, предаде "Ройтерс", цитирана от NOVA.

Крилатите ракети "Томахоук" имат обсег от 2500 км, което означава, че украинските сили биха били способни да ги използват за обстрел дълбоко навътре в територията на Русия, включително и по столицата Москва, коментира "Ройтерс".

Зеленски заяви, че украинската контраофанзива е постигнала големи успехи както в южната Запорожка област, така и в района на Донецка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



През последните седмици Киев казваше, че силите му напредват с около град Добропилия, близо до логистичния център Покровск – една от ключовите цели на руските войски, които бавно настъпват на запад в Донецка област.



Зеленски заяви, че днес украинските сили в Запорожка област напреднали с повече от 3 км на юг.

"В момента украинските части продължават контраофанзивните си действия в близост до Добропилия, но и в други сектори - по-специално в Запорожка област, близо до Орехов“, отбеляза украинският лидер в редовното си вечерно видеообръщение.



"Там нашите сили днес напреднаха с повече от 3 км.“



Междувременно 24-и отделен щурмов батальон на украинската армия заяви в "Телеграм“, че си е върнал контрола върху село Малие Шербаки, което се намира между Орехов и река Днепър.



В доклад на руското министерство на отбраната не се споменава нищо за напредък на украинската армия или за отвоювано от нея село, отбелязва Ройтерс. В този доклад обаче се казва, че руските войски са нанесли удари по украински части и техника в региона Запорожие, включително в село Новоандреевка, близо до Малие Шербаки и Орехов.



Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди твърденията на нито една от двете воюващи страни за ситуацията на бойното поле.



През изминалата седмица Украйна и Русия представиха противоречиви данни за фронтовата линия в продължаващата вече повече от три години и половина война.



Руският президент Владимир Путин тази седмица заяви пред висши офицери от армията, че от началото на тази година силите на Москва са превзели 5000 кв. км украинска територия и са запазили стратегическо предимство във всички сектори на фронтовата линия.



Ден по-късно Зеленски заяви, че украинските сили нанасят тежки поражения на руските войски близо до Добропилия и "се защитават по всички останали направления“.