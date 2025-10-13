Сблъсъци и ранени при протест в подкрепа на Палестина в Берн

Осемнадесет полицаи и няколко цивилни бяха ранени при сблъсъци по време на неразрешен протест в подкрепа на Палестина в швейцарската столица Берн. Това съобщи полицията в неделя вечерта, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.
По данни на органите на реда, около 5000 души са участвали в демонстрацията срещу израелската военна операция в Газа. Протестът е прераснал в насилие, след като полицията се е опитала да ограничи придвижването на протестиращите. Демонстрантите са хвърляли предмети и тухли по силите на реда, заяви на пресконференция Михаел Бетшен, заместник-ръководител на кантоналната полиция на Берн.
Според националната телевизия SRF, полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне тълпата. Един човек е бил задържан, а щетите в града се оценяват на няколко милиона швейцарски франка. Над 50 сгради са пострадали, като има изпочупени витрини и надписи по фасадите.
Подобни инциденти са рядкост за Швейцария, но демонстрацията напомня на сблъсъците от 2 октомври в Женева, когато също се стигна до напрежение между протестиращи и полиция.
По време на шествието полицията съобщи в социалната мрежа X, че „настроенията са нажежени“, а някои участници са били с маски и са носили антиизраелски лозунги.
Протестът се проведе на фона на временното примирие между Израел и Хамас, което в неделя влезе в третия си ден и предшестваше очакваното освобождаване на израелски заложници и палестински затворници, както и обръщението на президента на САЩ Доналд Тръмп пред израелския парламент.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
09:44 13.10.2025
2 бате васко: родната полиция ни пази
тези смешници с най висок стандарт в света
да дарят пари на палестинците
и да ходят да протестират в израел
09:52 13.10.2025
3 Зъл пес
09:54 13.10.2025
4 мошЕто
09:56 13.10.2025
5 Баш психиатър
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако тия 20 хил. бяха отишли в ивицана,щеше да помогнат повече.
09:56 13.10.2025
6 попопо
10:23 13.10.2025
7 Така е
10:25 13.10.2025