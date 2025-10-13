Сблъсъци и ранени при протест в подкрепа на Палестина в Берн

Осемнадесет полицаи и няколко цивилни бяха ранени при сблъсъци по време на неразрешен протест в подкрепа на Палестина в швейцарската столица Берн. Това съобщи полицията в неделя вечерта, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

По данни на органите на реда, около 5000 души са участвали в демонстрацията срещу израелската военна операция в Газа. Протестът е прераснал в насилие, след като полицията се е опитала да ограничи придвижването на протестиращите. Демонстрантите са хвърляли предмети и тухли по силите на реда, заяви на пресконференция Михаел Бетшен, заместник-ръководител на кантоналната полиция на Берн.

Според националната телевизия SRF, полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне тълпата. Един човек е бил задържан, а щетите в града се оценяват на няколко милиона швейцарски франка. Над 50 сгради са пострадали, като има изпочупени витрини и надписи по фасадите.

Подобни инциденти са рядкост за Швейцария, но демонстрацията напомня на сблъсъците от 2 октомври в Женева, когато също се стигна до напрежение между протестиращи и полиция.

По време на шествието полицията съобщи в социалната мрежа X, че „настроенията са нажежени“, а някои участници са били с маски и са носили антиизраелски лозунги.

Протестът се проведе на фона на временното примирие между Израел и Хамас, което в неделя влезе в третия си ден и предшестваше очакваното освобождаване на израелски заложници и палестински затворници, както и обръщението на президента на САЩ Доналд Тръмп пред израелския парламент.