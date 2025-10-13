Новини
Свят »
Швейцария »
Сблъсъци и ранени при протест в подкрепа на Палестина в Берн

Сблъсъци и ранени при протест в подкрепа на Палестина в Берн

13 Октомври, 2025 09:36, обновена 13 Октомври, 2025 09:37 672 7

  • палестина-
  • газа-
  • берн-
  • протест

Осемнадесет полицаи и няколко цивилни пострадаха по време на неразрешена демонстрация с 5000 участници

Сблъсъци и ранени при протест в подкрепа на Палестина в Берн - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Осемнадесет полицаи и няколко цивилни бяха ранени при сблъсъци по време на неразрешен протест в подкрепа на Палестина в швейцарската столица Берн. Това съобщи полицията в неделя вечерта, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

По данни на органите на реда, около 5000 души са участвали в демонстрацията срещу израелската военна операция в Газа. Протестът е прераснал в насилие, след като полицията се е опитала да ограничи придвижването на протестиращите. Демонстрантите са хвърляли предмети и тухли по силите на реда, заяви на пресконференция Михаел Бетшен, заместник-ръководител на кантоналната полиция на Берн.

Според националната телевизия SRF, полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне тълпата. Един човек е бил задържан, а щетите в града се оценяват на няколко милиона швейцарски франка. Над 50 сгради са пострадали, като има изпочупени витрини и надписи по фасадите.

Подобни инциденти са рядкост за Швейцария, но демонстрацията напомня на сблъсъците от 2 октомври в Женева, когато също се стигна до напрежение между протестиращи и полиция.

По време на шествието полицията съобщи в социалната мрежа X, че „настроенията са нажежени“, а някои участници са били с маски и са носили антиизраелски лозунги.

Протестът се проведе на фона на временното примирие между Израел и Хамас, което в неделя влезе в третия си ден и предшестваше очакваното освобождаване на израелски заложници и палестински затворници, както и обръщението на президента на САЩ Доналд Тръмп пред израелския парламент.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 8 Отговор
    В София излязоха 20 000 в подкрепа на Палестина и нито дума от телевизиите на Хазарите.

    Коментиран от #5

    09:44 13.10.2025

  • 2 бате васко: родната полиция ни пази

    5 1 Отговор
    Осемнадесет полицаи и няколко цивилни бяха ранени

    тези смешници с най висок стандарт в света
    да дарят пари на палестинците
    и да ходят да протестират в израел

    09:52 13.10.2025

  • 3 Зъл пес

    12 2 Отговор
    Ама защо в Берн?Марш в ивицата!

    09:54 13.10.2025

  • 4 мошЕто

    4 3 Отговор
    Много защитници на палестинците , явно си нямат такива в Швейцария , затова правят тия протести .

    09:56 13.10.2025

  • 5 Баш психиатър

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако тия 20 хил. бяха отишли в ивицана,щеше да помогнат повече.

    09:56 13.10.2025

  • 6 попопо

    3 2 Отговор
    Смятай, и в Швейцария, най-еврейската бърлога в Европа, протестират срещу тях.

    10:23 13.10.2025

  • 7 Така е

    3 4 Отговор
    Палестинците успяха в намеренията си, тъй като действаха като терористи.

    10:25 13.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания