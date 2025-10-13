Тайван категорично се противопоставя на критиките на Пекин към речта на президента Лай Чинг-те

Тайван в петък отхвърли обвиненията на Пекин срещу речта на президента Лай Чинг-те по повод националния празник, в която той призова Китай да спре да изопачава международни споразумения, включително резолюция 2758 на Общото събрание на ООН, използвани за изключване на Тайван от глобалните организации.

В речта си Лай призова Пекин да „изпълни отговорностите си като велика сила“, да прекрати тълкуването на документи от Втората световна война и резолюции на ООН по начин, който обслужва собствени цели, както и да се откаже от използването на сила или принуда за промяна на статуквото в Тайванския проток.

Приета през 1971 г., резолюция 2758 на Общото събрание на ООН признава Китайската народна република като законен представител на Китай и изключва представители на Чан Кайшъ от Организацията на обединените нации. Оттогава Пекин използва резолюцията като основа на своя принцип „Единен Китай“, според който Тайван е част от китайската територия.

Тайпе отдавна отхвърля тази интерпретация, като подчертава, че резолюцията урежда единствено въпроса за представителството на Китай в ООН, но не засяга въпроса за суверенитета на Тайван.

В отговор на думите на Лай, Службата по тайванските въпроси на Китай обвини президента, че „упорито отстоява независимостта на Тайван“ и „преувеличава така наречената китайска заплаха“. Говорителят Чен Бинхуа заяви, че Лай се стреми да „разчита на чужди сили“ и да „подкопава мира и стабилността в Тайванския проток“.

„Независимо какво казва или прави Лай Чинг-те, това не може да промени историческите и правните факти, че Тайван е част от Китай, нито международния консенсус по този въпрос,“ каза Чен. „Също така нищо не може да спре историческата тенденция към неизбежното обединение на Китай.“

Говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун повтори обвиненията на брифинг, определяйки речта на Лай като „повторение на заблудите за независимостта на Тайван“. Той цитира Декларацията от Кайро, Потсдамската прокламация и акта за капитулация на Япония като доказателства за суверенитета на Китай върху Тайван.

Гуо също предупреди, че Китай „категорично се противопоставя на всякакви форми на официални контакти“ между чужди правителства и Тайван и призова други държави „да спрат да се намесват във вътрешните работи на Китай“ и да не подкрепят „сепаратистки дейности“.

В отговор, тайванският Съвет по въпросите на континентален Китай публикува изявление, в което отхвърли твърденията на Пекин. В него се подчертава, че предвид нарастващото регионално напрежение, Тайван е засилил решимостта си да защитава суверенитета и сигурността си.

Съветът обвини Китай, че използва военни заплахи и натиск, посочвайки честите навлизания на китайски самолети и кораби в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Тайван. В изявлението се казва още, че действията на Пекин „многократно предизвикват напрежение в Източнокитайско море, Тайванския проток и Южнокитайско море“, определяйки Китай като „съзнателен нарушител на регионалния мир“.