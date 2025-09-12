Най-рестриктивната страна в света! Северна Корея засилва екзекуциите и наблюдението

Репресиите в Северна Корея са се задълбочили в редица области - със засилено наблюдение, разширено използване на принудителен труд и по-чести екзекуции. Това я прави най-рестриктивната страна в света, се посочва в доклад на ООН за правата на човека, публикуван днес, съобщава "Ройтерс".

Обширният анализ на ООН е изготвен повече от десетилетие, след като ключов доклад на ООН установи, че Северна Корея е извършила престъпления срещу човечеството. Новият доклад, обхващащ събитията от 2014 г. насам, се основава на интервюта с над 300 свидетели и жертви, които са избягали от страната и са съобщили за по-нататъшно ерозиране на свободите.

Наблюдението е станало по-широко разпространено с помощта на новите технологии, а наказанията са станали по-сурови, включително е въведено смъртно наказание за престъпления като споделяне на чуждестранни телевизионни драми.

"Съгласно законите, политиките и практиките, въведени от 2015 г. насам, гражданите са подложени на засилено наблюдение и контрол във всички аспекти на живота", пише в заключението на доклада на ООН с дължина 14 страници. "Никое друго население не е под такова ограничение в днешния свят", се допълва в документа.

В отговор на разследващите на ООН по правата на човека КНДР заяви, че отхвърля резолюция на Съвета на ООН по правата на човека, която е разрешила последния доклад.

Докладът установява и някои ограничени подобрения, като например намалено използване на насилие от страна на охранителите в местата за задържане и нови закони, които засилват гаранциите за справедлив процес.