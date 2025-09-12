Новини
Най-рестриктивната страна в света! Северна Корея засилва екзекуциите и наблюдението

12 Септември, 2025 15:50 553 8

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • южна корея-
  • корейски полуостров

Наблюдението е станало по-широко разпространено с помощта на новите технологии, а наказанията са станали по-сурови, включително е въведено смъртно наказание за престъпления като споделяне на чуждестранни телевизионни драми

Най-рестриктивната страна в света! Северна Корея засилва екзекуциите и наблюдението - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Репресиите в Северна Корея са се задълбочили в редица области - със засилено наблюдение, разширено използване на принудителен труд и по-чести екзекуции. Това я прави най-рестриктивната страна в света, се посочва в доклад на ООН за правата на човека, публикуван днес, съобщава "Ройтерс".

Обширният анализ на ООН е изготвен повече от десетилетие, след като ключов доклад на ООН установи, че Северна Корея е извършила престъпления срещу човечеството. Новият доклад, обхващащ събитията от 2014 г. насам, се основава на интервюта с над 300 свидетели и жертви, които са избягали от страната и са съобщили за по-нататъшно ерозиране на свободите.

Наблюдението е станало по-широко разпространено с помощта на новите технологии, а наказанията са станали по-сурови, включително е въведено смъртно наказание за престъпления като споделяне на чуждестранни телевизионни драми.

"Съгласно законите, политиките и практиките, въведени от 2015 г. насам, гражданите са подложени на засилено наблюдение и контрол във всички аспекти на живота", пише в заключението на доклада на ООН с дължина 14 страници. "Никое друго население не е под такова ограничение в днешния свят", се допълва в документа.

В отговор на разследващите на ООН по правата на човека КНДР заяви, че отхвърля резолюция на Съвета на ООН по правата на човека, която е разрешила последния доклад.

Докладът установява и някои ограничени подобрения, като например намалено използване на насилие от страна на охранителите в местата за задържане и нови закони, които засилват гаранциите за справедлив процес.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сандо

    2 3 Отговор
    Вземат вдъхновяващ пример от америката.

    15:51 12.09.2025

  • 2 Коня Солтуклиева

    2 2 Отговор
    Ето Тлъстото Баце откъде е взело идеята!

    15:54 12.09.2025

  • 3 Типична

    4 4 Отговор
    Гьобелс пропаганда.

    Коментиран от #6

    15:56 12.09.2025

  • 4 провинциалист

    3 3 Отговор
    Най-рестриктивната? Я иди в щатите и кажи на негъра негър, пък гледай после рестрикции!

    Коментиран от #8

    15:56 12.09.2025

  • 5 На смотан народ

    4 1 Отговор
    така му се пада.

    15:57 12.09.2025

  • 6 провинциалист

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Типична":

    Типична гьобелсОВА пропаганда. Имаме красиви прилагателни, обогатяващи езика, не се стеснявайте да ги използвате! Иначе става Yoda speech.

    15:58 12.09.2025

  • 7 Чичак

    1 1 Отговор
    Там ще пратим нашите бгкомунягчета

    16:09 12.09.2025

  • 8 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    СЪЩОТО Е И В АНГЛИЯ! ПЕЧКИТЕ ДОМИНИРАТ НАД БЕЛИТЕ! И КРАЛСКИЯТ ДВОРЕЦ ВЕЧЕ ЗАПОЧВА ДА МУ ПОЧЕРНЯВА КОЖАТА!

    16:10 12.09.2025

