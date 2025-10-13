Най-малко 20 ранени при сблъсък на два влака в Словакия

Най-малко 20 души пострадаха, след като два влака се сблъскаха в източната част на Словакия, на около 55 км западно от административния център на региона Кошице, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

По първоначална информация локомотивът и един вагон са дерайлирали. На мястото на инцидента са изпратени линейки и медицински хеликоптер, а пострадалите са откарани в болница за лечение.

Все още не се съобщава за загинали, като общо в двата влака са пътували около 80 души.

Според словашките железници сблъсъкът е станал на участък, където релсите се пресичат и след това се сливат в една линия. Причините за катастрофата остават предмет на разследване.