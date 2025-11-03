Новини
Полицейски хеликоптер бе вдигнат по спешност над база в Белгия, където се съхраняват американски ядрени оръжия
  Тема: Украйна

3 Ноември, 2025 10:01 807 23

САЩ притежават приблизително 200 тактически ядрени оръжия, около половината от които са разположени в Европа

Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Инцидентите с дронове зачестяват както в Германия, така и в съседните страни. Съвсем наскоро летище Бремен беше затворено. Снощи полицейски хеликоптер трябваше да бъде задействан над база на НАТО в Белгия, посочва "Шпигел", пише БТА.

Преди около месец изглеждаше, че Северна Европа – и особено Скандинавия – е в центъра на вниманието, но сега наблюденията на дронове донякъде се преместват на юг.

Още новини от Украйна

През уикенда над белгийската военна база "Клайне Брьогел", използвана от НАТО, бяха забелязани няколко дрона. Военните и полицията забелязаха снощи четири дрона, както съобщи белгийската информационна агенция Белга. Полицейски хеликоптер се опита да ги преследва, но след известно време те изчезнаха на север в посока Холандия.

И преди това на няколко пъти са били забелязвани дронове над военната база. През нощта "по-големи модели на по-голяма височина" не само са прелетели над военната база, но и са предприели действия срещу нея, написа белгийският министър на отбраната Тео Франкен в платформата "Екс". Според него е била използвана, неуспешно, апаратура за смущаване на комуникациите. "Хеликоптер и полицейски автомобили са преследвали един дрон, но са го изгубили след няколко километра."

Следващата седмица ще има среща с полицията, за да бъде анализирана заплахата и да се предприемат необходимите мерки, за да бъдат намерени и арестувани пилотите на дроновете, написа Франкен в събота.

НАТО препрати запитването за наблюденията на дронове към белгийските власти. "Шпигел" припомня, че базата Клайне Брьогел беше част от ежегодните маневри на НАТО за защита на територията на алианса с ядрени оръжия с около 2000 военни през октомври. Според непотвърдени информации, военновъздушната база е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия.

Също така над летището в Антверпен в събота вечерта е забелязан дрон, както съобщи Белга, позовавайки се на полицията.

В Германия също е имало инцидент. Въздушният трафик на летището в Бремен е трябвало да бъде временно преустановен снощи заради дрон. Апаратът е бил забелязан около 19:30 ч. в непосредствена близост до летището, съобщи полицейски говорител в града. В резултат на това контролът на въздушното движение, в съгласие с федералната полиция, временно е преустановил излитанията и кацанията.

Въздушният трафик е бил възобновен около час по-късно. Според полицията все още не е ясно кой е управлявал дрона.

"Шпигел" отбелязва, че в петък вечерта полетите от основното летище в Берлин бяха преустановени за почти два часа, след като беше забелязан дрон. В началото на октомври полетите от летището в Мюнхен бяха временно преустановени по същата причина.

Инцидентът с дронове над базата "Клайне Брьогел" бележи втора нощ на подобна активност, посочи белгийският министър на отбраната, и описа случилото се като "явна атака", съобщи "Франкфуртер рундшау". Безпокойството идва поради твърденията, че в тази белгийска военна база има американски тактически ядрени оръжия. Според анализатори "Клайне Брьогел" е една от малкото европейски военни бази, където се съхраняват американски тактически оръжия: приблизително 10 до 15 ядрени бомби B-61, които могат да бъдат доставени от изтребители Ф-16, способни да носят ядрени оръжия.

Белгийските власти, както и тези в други европейски страни, съобщиха за няколко наблюдения на дронове през последните месеци, припомня вестникът. Безпилотни летателни апарати (БЛА) бяха забелязани над казармата Елзенборн на белгийско-германската граница в началото на октомври, а по-късно същия месец и над военни съоръжения в Марш-ан-Фамен в югоизточната част на страната.

САЩ притежават приблизително 200 тактически ядрени оръжия, около половината от които са разположени в Европа. Смята се, че около 100 тактически бомби се съхраняват в пет бази на НАТО на континента, включително тези в Турция, Германия и Белгия. За разлика от стратегическите оръжия, тактическите ядрени оръжия са предназначени за употреба на бойното поле или в рамките на конкретна конфликтна зона.

"Юронюз" разширява информацията, посочвайки, че през уикенда дронове са били забелязани над военните терени на Леополдбург и Марш-ан-Фамен, както и над летищата на Дьорн и Остенде. Медията припомня, че миналия месец 15 неидентифицирани дрона бяха забелязани да летят над военната база Елзенборн близо до германската граница.

Така и не става ясно чии са тези дронове, които всяват смут в Стария континент, посочва Си Ен Ен. Говорейки за последните инциденти телевизията цитира белгийския министър на отбраната Тео Франкен да казва, че Русия "се опитва да направи това във всички европейски страни", но не успя да обвини директно Москва. "Дали става дума за руснаците? Не мога да кажа, но мотивите са ясни", посочи той.

"Войната наистина е война с дронове и министерството на отбраната наистина трябва да се подготви за това", цитира "Политико" оценката на белгийския министър на отбраната. Според изданието се очаква Франкен да представи следващата седмица план на стойност 50 милиона евро за разполагане на национална система за борба с дронове. Той заяви в ефира на Радио 1, че пакетът ще финансира системи за откриване, заглушаване и сваляне на дронове за защита на ключови обекти.


  • 1 честен ционист

    4 7 Отговор
    Всеки БГ град с население над 20хил души мига на таблата на пусковите установки в Севастопол.

    Коментиран от #9, #22, #23

    10:03 03.11.2025

  • 2 Така и не става ясно чии са тези дронове

    9 1 Отговор
    Така и не става ясно чии са тези дронове...

    10:05 03.11.2025

  • 3 Пич

    10 3 Отговор
    От клиповете които се намират в Нета , разните донове не приличат на дронове ! Или поне не такива каквито сме виждали !!! Не казвам НЛО , но никой не посмя да каже и покаже , че са руски ! Мълчанието и липсата на официални кадри са много озадачаващи !!! Нали не вярвате , че не са ги снимали...???

    Коментиран от #11, #20

    10:06 03.11.2025

  • 4 Ядрени дронове

    4 2 Отговор
    Ядрени български дронове ...

    10:07 03.11.2025

  • 5 фАНТОМасс

    11 3 Отговор
    Защо половин Европа е с американски ракети , а САЩ дигнаха шум до бог , когато руснаците сложиха няколко в Куба ?
    Каква е разликата в едните и другите ?

    Коментиран от #8

    10:08 03.11.2025

  • 6 6135

    2 1 Отговор
    Вдигането от вас, свалянето от нас!

    10:08 03.11.2025

  • 7 Тва НАТО е разграден двор

    11 3 Отговор
    За нищо не става. Танкери се появяват от нищото на Галата и дронове фрърчат и плашат белгийчетата

    10:11 03.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "фАНТОМасс":

    САШтински ДЕМОНОкрати ‼️
    Техните ракети са МИРНИ ракети,
    КАТО БОМБИТЕ НАД ХИРОШИМА и НАГАСАКИ ❗
    А на рашките СА МОЖЕ БИ НАПАДАТЕЛНИ❗

    10:17 03.11.2025

  • 9 Бени Пича

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ако се поинтересуваш, ще установиш, че това което казваш ако е вярно, руснаците са готови да избият сума ти пенсионери. Защото в градове с населени около 20000 основно са пенсионери и тъмно зелени. Много яка стратегия имат в Севастопол.

    10:19 03.11.2025

  • 10 накратко

    4 2 Отговор
    НатОвцете станаха за резил с тия дронове ! А тръгнали да борят руснаците .....Смях !

    Коментиран от #12, #14

    10:20 03.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "накратко":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #15

    10:24 03.11.2025

  • 13 Боко

    3 1 Отговор
    кой ми ала в пликчетата 💩
    Путин😁👌🤪

    10:25 03.11.2025

  • 14 Българин

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "накратко":

    ВСУ Избиха 1,2 ватенки. Убит натовец няма нито един. Та кой е за смях.?

    Коментиран от #16, #17, #19, #21

    10:27 03.11.2025

  • 15 Боко

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Каламбак, а колко остана от 404?💩😁👌

    10:27 03.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Боко

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    а един мормот яде шоколад с целофана 🤪папай каламбаци и си трай👌

    10:29 03.11.2025

  • 18 Белгийците

    6 2 Отговор
    пък и не само Те много да внимават с "гостите" от Украйна! Между тях има не само бягащи от войната но и много добре обучени бандерчета чиято цел е да вкарат НАТО във война с Русия!

    10:30 03.11.2025

  • 19 село мое ,

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    ,,Убит натовец няма нито един.,, Щраус , ти в кой век живееш ?! Да не са ви спрели радиоточката на село , че си толкова неосведомен ?!

    10:30 03.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    А нещо за ген. Гъби Гъбев да напишеш❗🤔

    10:36 03.11.2025

  • 22 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тъкмо ще се сбъднат мечтите на Ив@н К0стов. Да няма пенсионери и вишисти в България.

    10:38 03.11.2025

  • 23 Гого Мого

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Може и така да е, но не ми се вярва. Но понеже знаеш, явно от първа ръка, какво мига в Севастопол, би ли дал повече подробностти. Като на пример от къде знаеш, защо плашиш читателите, уведомил ли съответни институции и служби за тази заплаха и т.н. Надявам се разбираш в какво полжение се поставяш пускайки такава информация.

    10:43 03.11.2025

