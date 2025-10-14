Тръмп към Макрон: Не мога да повярвам, че днес предпочиташ да се снижаваш

След като се пошегува с лидерите на Италия и Испания, президентът на САЩ Доналд Тръмп не спести шеговити коментари и по адрес на френския си колега Еманюел Макрон на вчерашната среща на върха в Египет, пише Бе Еф Ем Те Ве, предаде БТА.
Когато Тръмп изразяваше благодарност към всички лидери, които са изиграли роля в постигането на споразумението за прекратяване на войната в Газа, редица лидери застанаха прави зад него. Но Макрон предпочете да не е сред тях. Тогава Тръмп се пошегува с думите. „Не мога да повярвам, че днес предпочиташ да се снижаваш“. При което всички останали се разсмяха. Тръмп обаче поясни, че с Макрон са приятели.
Според хора от антуража на Макрон обаче френският президент не е искал да стои прав зад чуждестранен лидер, докато той говори, тъй като французите не очаквали от него са стои зад гърба на чуждестранен лидер. Поради тази причина Макрон не се е присъединил към британския премиер Киър Стармър, италианската премиерка Джорджа Мелони и още няколко лидери, които застанаха зад Тръмп, докато той говореше.
Редица други лидери обаче предпочетоха да останат седнали пред американеца. Сред тях бяха турският и палестинският президент и бахрейнският и йорданският крал. Тръмп се пошегува и с тези „седящи лидери“, като заяви: „Не знам защо тези зад мен, избраха да стоят прави зад гърба ми, но факт е, те са там. И утре те ще бъдат известни“.
В даден момент обаче вчера Макрон и Тръмп показаха, че между тях има приятелски отношения, като се ръкуваха енергично. Това енергично ръкуване, което е повече в стил канадска борба, вместо типично ръкостискане, е "запазена марка" за техните двустранни срещи, отбелязва медията.
