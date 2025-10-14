Новини
Тръмп към Макрон: Не мога да повярвам, че днес предпочиташ да се снижаваш

Тръмп към Макрон: Не мога да повярвам, че днес предпочиташ да се снижаваш

14 Октомври, 2025 13:27 1 981 19

  • доналд тръмп-
  • еманюел макрон-
  • франция-
  • сащ

Според хора от антуража на Макрон френският президент не е искал да стои прав зад чуждестранния лидер, докато той говори

Тръмп към Макрон: Не мога да повярвам, че днес предпочиташ да се снижаваш - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като се пошегува с лидерите на Италия и Испания, президентът на САЩ Доналд Тръмп не спести шеговити коментари и по адрес на френския си колега Еманюел Макрон на вчерашната среща на върха в Египет, пише Бе Еф Ем Те Ве, предаде БТА.

Когато Тръмп изразяваше благодарност към всички лидери, които са изиграли роля в постигането на споразумението за прекратяване на войната в Газа, редица лидери застанаха прави зад него. Но Макрон предпочете да не е сред тях. Тогава Тръмп се пошегува с думите. „Не мога да повярвам, че днес предпочиташ да се снижаваш“. При което всички останали се разсмяха. Тръмп обаче поясни, че с Макрон са приятели.

Според хора от антуража на Макрон обаче френският президент не е искал да стои прав зад чуждестранен лидер, докато той говори, тъй като французите не очаквали от него са стои зад гърба на чуждестранен лидер. Поради тази причина Макрон не се е присъединил към британския премиер Киър Стармър, италианската премиерка Джорджа Мелони и още няколко лидери, които застанаха зад Тръмп, докато той говореше.

Редица други лидери обаче предпочетоха да останат седнали пред американеца. Сред тях бяха турският и палестинският президент и бахрейнският и йорданският крал. Тръмп се пошегува и с тези „седящи лидери“, като заяви: „Не знам защо тези зад мен, избраха да стоят прави зад гърба ми, но факт е, те са там. И утре те ще бъдат известни“.

В даден момент обаче вчера Макрон и Тръмп показаха, че между тях има приятелски отношения, като се ръкуваха енергично. Това енергично ръкуване, което е повече в стил канадска борба, вместо типично ръкостискане, е "запазена марка" за техните двустранни срещи, отбелязва медията.


Оценка 3.1 от 11 гласа.
Оценка 3.1 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макарон

    26 4 Отговор
    Аз не се снижавам ! Само се навеждам към това , което обичам най много ! А то е в центъра на мъжкото тяло.

    13:29 14.10.2025

  • 2 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    34 3 Отговор
    Както казах и преди, най-жалкият президент на Франция

    13:30 14.10.2025

  • 3 Уеуееее

    25 3 Отговор
    Макрончо иска да е Център на внимание, но горкичкият...все не е в негова полза

    13:32 14.10.2025

  • 4 здравка клинчева

    8 1 Отговор
    той щот мноу убав пълен охо-бохо присмял се на макро-синьото око буклук до буклука

    13:33 14.10.2025

  • 5 нИграмотен

    14 2 Отговор
    Айде па отнесе шамарите от оня Tpaвepc, cлед таа за6eлежка,ха ха

    13:34 14.10.2025

  • 6 Маро,

    23 2 Отговор
    що ни занимаваш с тез п.мияри.

    13:35 14.10.2025

  • 7 Тов. Членин

    1 8 Отговор
    Таваришчи , недостойно е да скачате от храст - на храст ...

    Коментиран от #13

    13:38 14.10.2025

  • 8 Ми то...

    11 2 Отговор
    Ако жена му го е съветвала и не изпълни заръката, пак ще го пляска!

    13:39 14.10.2025

  • 9 хахаххо

    8 0 Отговор
    Декоративното петле пак се е направило на много секси.

    13:55 14.10.2025

  • 10 да питам

    1 6 Отговор
    Абе , къде го " Умиротворителят " ... У Валдай ли си кюти ?!🤭😁

    Коментиран от #15

    13:55 14.10.2025

  • 11 гошо

    4 1 Отговор
    Оранжев рекетьор и сламен човек на хазарите.Що е то?

    13:57 14.10.2025

  • 12 Я пък тоя

    13 0 Отговор
    Строй се преброй се! Равнис!
    За почест!
    Тръмп не се майтапи, открито им се подиграва, а мисирките му ръкопляскат.

    13:58 14.10.2025

  • 13 Ужасен ужас

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тов. Членин":

    Тоя пак руснаци му в кратуната,ужас

    13:59 14.10.2025

  • 14 Цъцъцъ

    7 0 Отговор
    Някой виждал ли е изправен варен макарон?

    14:00 14.10.2025

  • 15 Да кажем

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    4yka готини рускиня,брат...нещо друго?

    14:01 14.10.2025

  • 16 Възраждане

    3 0 Отговор
    Мъдрият и достоен владетел Тръмп просто е нарекъл Микрон с истинското му име

    14:07 14.10.2025

  • 17 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 1 Отговор
    Дъртоевввецът дотолкова се е снишил, че чак се е скрил под полата на баба си...

    Коментиран от #19

    14:29 14.10.2025

  • 18 АМИ ДО СЕГА ТИ СЕ ДУ.....ПЕШЕ

    1 0 Отговор
    СЕГА СЕ СНИЖАВА
    КО НЕ ТИ АРЕСВА

    14:47 14.10.2025

  • 19 За разлика от

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    твоята вещица, Бриджит е хубавяа.

    14:51 14.10.2025

