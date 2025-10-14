Новини
Свят »
Израел »
ООН: Има готовност за финансиране на възстановяването на Газа на стойност 70 милиарда долара

14 Октомври, 2025 13:23 607 22

  • оон-
  • газа-
  • възстановяване-
  • финансиране

Представител на ПРООН съобщи, че САЩ, европейски и арабски държави проявяват интерес да подкрепят мащабния процес по реконструкция след разрушителната двугодишна война

ООН: Има готовност за финансиране на възстановяването на Газа на стойност 70 милиарда долара - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Има обнадеждаващи предварителни сигнали от редица държави - сред които Съединените щати, европейски и арабски страни - за готовност да осигурят средства за възстановяването на ивицата Газа, което се оценява на около 70 милиарда долара. Това съобщи представител на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

„Вече разполагаме с много положителни индикации“, заяви Яко Силиърс по време на пресконференция в Женева, като не уточни конкретни ангажименти.

По думите му, двугодишният военен конфликт между Израел и палестинското движение „Хамас“ е оставил след себе си най-малко 55 милиона тона разрушения и отломки, което превръща възстановяването на Газа в едно от най-мащабните предизвикателства в региона.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хайде тоя път

    7 2 Отговор
    без европейски средства. за нагли чарфосани пари не давам.

    Коментиран от #7, #8, #16

    13:26 14.10.2025

  • 2 интересно

    7 3 Отговор
    Не 70 милиарда,а цялото богатство на Земята няма да върне убитите 70 хиляди. Хиляди деца,жени....

    Коментиран от #5

    13:26 14.10.2025

  • 3 Пич

    6 2 Отговор
    А такаа.....!!! И кой ще вземе най много ?! Краварите !!!

    Коментиран от #9

    13:27 14.10.2025

  • 4 Сила

    11 2 Отговор
    Ох , котьооооо .....Хамасчо и Мошето потриват доволно ръчички !!! Бизнеса си е бизнес .....парите нямат религия !!!

    13:27 14.10.2025

  • 5 аха

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "интересно":

    аре да ги връщаме по ред на номерата... за начало 2700 които бяха изклани по концерти. А като стане - останалите.

    Коментиран от #19

    13:28 14.10.2025

  • 6 западните режими

    4 0 Отговор
    дават пари вместо израел??? защо не платят възстановяването и на Улрайна???

    13:29 14.10.2025

  • 7 хахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "хайде тоя път":

    Ти пък откъде имаш пари за себе си, че мислиш някой чака пари от теб 😂. Най бедния в Европа, даже и пътища нямаш. Караш втора употреба колите на Запад, носиш втора употреба дрехите на Запад....жалко ганчо 😂😀😁

    Коментиран от #10, #17

    13:29 14.10.2025

  • 8 Сорос

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хайде тоя път":

    не може, гои

    13:29 14.10.2025

  • 9 Българин 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Вероятно еврейски фирми . Или поне на върха на банките , които ще обслужват реконструкцията .

    13:31 14.10.2025

  • 10 хайде тоя път

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "хахаха":

    не е лесно да си късоглед, а?
    ако си мислиш, че няма да отидат от джоба ти пари там - жестоко се лъжеш.
    О да... вие българофобите данъци на Майка България не плащате - вие ги давате на Путинка.

    Коментиран от #11, #13

    13:31 14.10.2025

  • 11 Българин 🇧🇬

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "хайде тоя път":

    Натовците плащат данък на Натото - редовно евроатлантиците не плащат и злато от Челопеч , и милиарди на Боташ , и милиарди за квоти на американските тецове , и милиарди за бойни самолети на картичката ..

    13:36 14.10.2025

  • 12 Тръмп Газа Ризорт

    4 1 Отговор
    ...скъп kypopт ще си е

    13:38 14.10.2025

  • 13 хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "хайде тоя път":

    Пак ти казвам, няма как да изкараш пари от празен джоб.....😁😀😂

    Коментиран от #20

    13:39 14.10.2025

  • 14 Наглецо

    4 1 Отговор
    Защо ООН? Да си плащат жидовете! Който чупи-купи!

    Коментиран от #21

    13:39 14.10.2025

  • 15 Някой

    3 1 Отговор
    Израел, САЩ и Хамас разрушанат, а сега ООН да възстановява.Т.е. искат всички да плащаме за злодеянията на Израел и Натаняху.
    Израел да си пршсхадне разходите за възстановяването на щетите причинени от Хамас в Израел и да плати разликата на палестинците за възстановяване на Газа. По същият начин трябва да се процедира и с Московия и Украйна.

    13:48 14.10.2025

  • 16 ПейТрион

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "хайде тоя път":

    ООН-Банк- финансова институция! Едно време какво ООН имаше ...

    13:51 14.10.2025

  • 17 наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "хахаха":

    до 7 защо мислиш че и другите са като теб - дриплювци

    13:53 14.10.2025

  • 18 Накой

    3 0 Отговор
    Араби и евреи са една раса, един народ - семити. Наследници са на Сим, който е син на Ной.
    Разликата е религиозна, едните са евреи, другите мюсюлмани.
    Междубратските войни са най-жестоки.

    13:56 14.10.2025

  • 19 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "аха":

    Че тези на концерта си ги изкла Мосад и Ми6 .
    Зад Хамас тогава са седяли Мосад и Ми 6.
    Ти сигурно ще ни убеждаваш и в това,че на 11.09. в САЩ няколко овчарина от гори Тилилейски,си отвличат самолети ,летят си със въздушното пространство на САЩ,удрят си Пентагона ей така за кеф,събарят кулите ..:))) и всичко това го правят овчарите :)))))

    13:57 14.10.2025

  • 20 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "хахаха":

    Има Банки за тази работа,които раздават заеми.А после ...връщаш ,ако се наложи и с територия.
    Да не се събудим някой ден и чуем,че Тръмп е казал българите да се изселваме от територията иначе ..
    Г.аза номер 2.

    Коментиран от #22

    14:03 14.10.2025

  • 21 Хамас

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Наглецо":

    Арабите предизвикаха и изгубиха войната, така че те да си плащат.

    14:19 14.10.2025

  • 22 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Е,да знаем ги тези заеми още от диктатора Живков

    14:22 14.10.2025