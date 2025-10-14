ООН: Има готовност за финансиране на възстановяването на Газа на стойност 70 милиарда долара

Има обнадеждаващи предварителни сигнали от редица държави - сред които Съединените щати, европейски и арабски страни - за готовност да осигурят средства за възстановяването на ивицата Газа, което се оценява на около 70 милиарда долара. Това съобщи представител на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

„Вече разполагаме с много положителни индикации“, заяви Яко Силиърс по време на пресконференция в Женева, като не уточни конкретни ангажименти.

По думите му, двугодишният военен конфликт между Израел и палестинското движение „Хамас“ е оставил след себе си най-малко 55 милиона тона разрушения и отломки, което превръща възстановяването на Газа в едно от най-мащабните предизвикателства в региона.