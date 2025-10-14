ООН: Има готовност за финансиране на възстановяването на Газа на стойност 70 милиарда долара

Има обнадеждаващи предварителни сигнали от редица държави - сред които Съединените щати, европейски и арабски страни - за готовност да осигурят средства за възстановяването на ивицата Газа, което се оценява на около 70 милиарда долара. Това съобщи представител на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
„Вече разполагаме с много положителни индикации“, заяви Яко Силиърс по време на пресконференция в Женева, като не уточни конкретни ангажименти.
По думите му, двугодишният военен конфликт между Израел и палестинското движение „Хамас“ е оставил след себе си най-малко 55 милиона тона разрушения и отломки, което превръща възстановяването на Газа в едно от най-мащабните предизвикателства в региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хайде тоя път
Коментиран от #7, #8, #16
13:26 14.10.2025
2 интересно
Коментиран от #5
13:26 14.10.2025
3 Пич
Коментиран от #9
13:27 14.10.2025
4 Сила
13:27 14.10.2025
5 аха
До коментар #2 от "интересно":аре да ги връщаме по ред на номерата... за начало 2700 които бяха изклани по концерти. А като стане - останалите.
Коментиран от #19
13:28 14.10.2025
6 западните режими
13:29 14.10.2025
7 хахаха
До коментар #1 от "хайде тоя път":Ти пък откъде имаш пари за себе си, че мислиш някой чака пари от теб 😂. Най бедния в Европа, даже и пътища нямаш. Караш втора употреба колите на Запад, носиш втора употреба дрехите на Запад....жалко ганчо 😂😀😁
Коментиран от #10, #17
13:29 14.10.2025
8 Сорос
До коментар #1 от "хайде тоя път":не може, гои
13:29 14.10.2025
9 Българин 🇧🇬
До коментар #3 от "Пич":Вероятно еврейски фирми . Или поне на върха на банките , които ще обслужват реконструкцията .
13:31 14.10.2025
10 хайде тоя път
До коментар #7 от "хахаха":не е лесно да си късоглед, а?
ако си мислиш, че няма да отидат от джоба ти пари там - жестоко се лъжеш.
О да... вие българофобите данъци на Майка България не плащате - вие ги давате на Путинка.
Коментиран от #11, #13
13:31 14.10.2025
11 Българин 🇧🇬
До коментар #10 от "хайде тоя път":Натовците плащат данък на Натото - редовно евроатлантиците не плащат и злато от Челопеч , и милиарди на Боташ , и милиарди за квоти на американските тецове , и милиарди за бойни самолети на картичката ..
13:36 14.10.2025
12 Тръмп Газа Ризорт
13:38 14.10.2025
13 хахаха
До коментар #10 от "хайде тоя път":Пак ти казвам, няма как да изкараш пари от празен джоб.....😁😀😂
Коментиран от #20
13:39 14.10.2025
14 Наглецо
Коментиран от #21
13:39 14.10.2025
15 Някой
Израел да си пршсхадне разходите за възстановяването на щетите причинени от Хамас в Израел и да плати разликата на палестинците за възстановяване на Газа. По същият начин трябва да се процедира и с Московия и Украйна.
13:48 14.10.2025
16 ПейТрион
До коментар #1 от "хайде тоя път":ООН-Банк- финансова институция! Едно време какво ООН имаше ...
13:51 14.10.2025
17 наблюдател
До коментар #7 от "хахаха":до 7 защо мислиш че и другите са като теб - дриплювци
13:53 14.10.2025
18 Накой
Разликата е религиозна, едните са евреи, другите мюсюлмани.
Междубратските войни са най-жестоки.
13:56 14.10.2025
19 Атина Палада
До коментар #5 от "аха":Че тези на концерта си ги изкла Мосад и Ми6 .
Зад Хамас тогава са седяли Мосад и Ми 6.
Ти сигурно ще ни убеждаваш и в това,че на 11.09. в САЩ няколко овчарина от гори Тилилейски,си отвличат самолети ,летят си със въздушното пространство на САЩ,удрят си Пентагона ей така за кеф,събарят кулите ..:))) и всичко това го правят овчарите :)))))
13:57 14.10.2025
20 Атина Палада
До коментар #13 от "хахаха":Има Банки за тази работа,които раздават заеми.А после ...връщаш ,ако се наложи и с територия.
Да не се събудим някой ден и чуем,че Тръмп е казал българите да се изселваме от територията иначе ..
Г.аза номер 2.
Коментиран от #22
14:03 14.10.2025
21 Хамас
До коментар #14 от "Наглецо":Арабите предизвикаха и изгубиха войната, така че те да си плащат.
14:19 14.10.2025
22 хахаха
До коментар #20 от "Атина Палада":Е,да знаем ги тези заеми още от диктатора Живков
14:22 14.10.2025