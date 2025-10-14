Новини
Израел откри огън по заподозрени в северната част на Газа, шестима палестинци загинаха

14 Октомври, 2025 14:54 868 16

Инцидентът нарушава споразумението за примирие, постигнато с посредничеството на САЩ, след освобождаването на последните израелски заложници

Израел откри огън по заподозрени в северната част на Газа, шестима палестинци загинаха - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелската армия е открила огън по заподозрени лица, които се приближили до израелските позиции в северната част на ивицата Газа, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Според здравните власти в анклава най-малко шестима палестинци са загинали при инцидента.

Израел обясни, че заподозрените са преминали границата, предназначена за първоначалното изтегляне на израелските сили, нарушавайки споразумението за прекратяване на огъня, посредничено от САЩ.

Местните здравни служби потвърдиха, че шестима палестинци са убити при два отделни инцидента днес.

Вчера „Хамас“ освободи последните живи израелски заложници от Газа, а Израел върна в родината им палестински затворници с автобуси, съгласно примирието, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп като край на двугодишната война, която разтърси региона.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
