Израел откри огън по заподозрени в северната част на Газа, шестима палестинци загинаха

Израелската армия е открила огън по заподозрени лица, които се приближили до израелските позиции в северната част на ивицата Газа, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Според здравните власти в анклава най-малко шестима палестинци са загинали при инцидента.
Израел обясни, че заподозрените са преминали границата, предназначена за първоначалното изтегляне на израелските сили, нарушавайки споразумението за прекратяване на огъня, посредничено от САЩ.
Местните здравни служби потвърдиха, че шестима палестинци са убити при два отделни инцидента днес.
Вчера „Хамас“ освободи последните живи израелски заложници от Газа, а Израел върна в родината им палестински затворници с автобуси, съгласно примирието, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп като край на двугодишната война, която разтърси региона.
1 ..........
14:56 14.10.2025
2 Тео
14:57 14.10.2025
3 Минск 2
14:57 14.10.2025
4 Кан Кубрат
14:58 14.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тома
15:00 14.10.2025
7 НА ЕВРЕИН ВЯРА
15:00 14.10.2025
8 Евреите искат не искат
15:03 14.10.2025
9 ПРИМИРИЕ ПО ЮДЕЙСКИ
15:19 14.10.2025
10 Kaлпазанин
15:22 14.10.2025
11 Българин
15:23 14.10.2025
12 Българина
15:45 14.10.2025
13 Някой
По какво Сатаняху се отличава от Хитлер?
Хората може да са се връщали в къщи.
15:52 14.10.2025
14 Нищо ново
16:09 14.10.2025
15 Трол
16:10 14.10.2025
16 Никога не вземате жив
16:15 14.10.2025