Иран осъди двама френски граждани на затвор за шпионаж

Иранското правосъдие издаде дълги присъди затвор на двама френски граждани, обвинени в шпионаж в полза на Франция и Израел, съобщава Франс прес, цитирайки иранска държавна медия със специализация в съдебните въпроси, предава БТА.

„Присъдите на първа инстанция по делото срещу двамата френски граждани, арестувани на 9 март 2023 г. и обвинени в шпионаж, вече са произнесени“, информира иранската агенция Мизан. Единият е осъден на 6 години затвор, а другият - на 10 години, без да се съобщават имената им.

Агенция AFP припомня, че задържането на френските граждани Сесил Колер и Жак Пари беше официално обявено по-рано, като се отбелязва, че арестът им е станал през май 2022 г.