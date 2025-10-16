Моряк се натъкна на руска подводница – след това се появиха шведски изтребители

Норвежки моряк се натъкна на необичайна гледка, докато плава край западното шведско крайбрежие, предаде Aftonbladet.

32-годишният Петер Ингебрегтсен разказа, че е плавал с лодката си близо до Смьоген, когато е забелязал нещо необичайно във водата. Заради мъглата не е бил сигурен какво вижда, но на около 500 метра силуетът е придобил по-ясни очертания: подводница.

Младият норвежки моряк не е бил наясно, че пред него плава подводница на руския флот. Петер предположил, че подводницата е датска. По-късно обаче от новините научава, че става въпрос за подводница на Русия. „Ако знаех, че е руска, щях да съм по-неспокоен“, разказа норвежецът.

Той споделя, че 30 минути по-късно са пристигнали военни кораби и изтребители на Швеция. Те са ескортирали подводницата, не се е стигнало до инцидент.

Шведските въоръжени сили обявиха, че във вторник са открили руска подводница в международни води в Балтийско море. Твърди се, че подводницата е навлязла в акваторията на Балтийско море през протока Стурабелт, насочвайки се към Категат.

Шведският военноморски флот съобщи, че това е била „рутинна операция, проведена в тясно сътрудничество с нашите съюзници“. Това се случва на фона на засиленото напрежение между страните от НАТО и Русия.

Igår passerade en rysk ubåt in i Östersjön via Stora Bält.

Svenskt stridsflyg och örlogsfartyg mötte ubåten redan i Kattegatt och följer den på sin väg. En rutinverksamhet som sker i nära samverkan med våra allierade.

Försvarsmakten har en god lägesbild av vårt närområde. pic.twitter.com/utHrLcM2yl — Marinen (@Swedish_Navy) October 15, 2025

Русия, която от 2022 година води пълномащабна война срещу Украйна, извърши няколко провокации срещу страни от алианса, включително изпращайки дронове и изтребители във въздушното им пространство. От години Москва води хибридна война срещу НАТО и ЕС.

Напрежението в Балтийско море значително се засили, откакто руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г. През януари шведският премиер Улф Кристершон заяви, че Швеция „не е във война, но не е и в мир“. Страната сложи край на два века военен неутралитет, като се присъедини към НАТО през 2024 г. По думите на Кристершон целият регион на Балтийско море е обект на „хибридни атаки“, включително повредени подводни кабели.