Моряк се натъкна на руска подводница – след това се появиха шведски изтребители
  Тема: Украйна

16 Октомври, 2025 08:54 1 262 13

Напрежението в Балтийско море значително се засили, откакто руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г.

Моряк се натъкна на руска подводница – след това се появиха шведски изтребители - 1
Снимки: X, БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Норвежки моряк се натъкна на необичайна гледка, докато плава край западното шведско крайбрежие, предаде Aftonbladet.

32-годишният Петер Ингебрегтсен разказа, че е плавал с лодката си близо до Смьоген, когато е забелязал нещо необичайно във водата. Заради мъглата не е бил сигурен какво вижда, но на около 500 метра силуетът е придобил по-ясни очертания: подводница.

Младият норвежки моряк не е бил наясно, че пред него плава подводница на руския флот. Петер предположил, че подводницата е датска. По-късно обаче от новините научава, че става въпрос за подводница на Русия. „Ако знаех, че е руска, щях да съм по-неспокоен“, разказа норвежецът.

Той споделя, че 30 минути по-късно са пристигнали военни кораби и изтребители на Швеция. Те са ескортирали подводницата, не се е стигнало до инцидент.

Шведските въоръжени сили обявиха, че във вторник са открили руска подводница в международни води в Балтийско море. Твърди се, че подводницата е навлязла в акваторията на Балтийско море през протока Стурабелт, насочвайки се към Категат.

Шведският военноморски флот съобщи, че това е била „рутинна операция, проведена в тясно сътрудничество с нашите съюзници“. Това се случва на фона на засиленото напрежение между страните от НАТО и Русия.

Русия, която от 2022 година води пълномащабна война срещу Украйна, извърши няколко провокации срещу страни от алианса, включително изпращайки дронове и изтребители във въздушното им пространство. От години Москва води хибридна война срещу НАТО и ЕС.

Напрежението в Балтийско море значително се засили, откакто руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г. През януари шведският премиер Улф Кристершон заяви, че Швеция „не е във война, но не е и в мир“. Страната сложи край на два века военен неутралитет, като се присъедини към НАТО през 2024 г. По думите на Кристершон целият регион на Балтийско море е обект на „хибридни атаки“, включително повредени подводни кабели.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    17 2 Отговор
    Добре че не е е стигнало до сблъсък между самолетите и подводницата.

    Коментиран от #10

    08:57 16.10.2025

  • 2 пешо

    23 1 Отговор
    на факти глупостите край нямат

    Коментиран от #13

    08:58 16.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣
    МЪГЛА и на ....500 метра виждам ..... подводница
    🤣🤣🤣🤣

    08:59 16.10.2025

  • 4 Пич

    18 0 Отговор
    От цялата Швеция само някои шведки стават за нещо !!!

    08:59 16.10.2025

  • 5 ейй евро-женчовции

    10 2 Отговор
    ххахахаххаха рибаря щал да бъде неспокоен ако е знаел че е руска голям смях голям страх хахахахаха

    09:02 16.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НЕучуден

    7 0 Отговор
    Тия са изтрещяли съвсем Навсякъде руски подводници.Много силна тая Русия.Дигайте белия байрак.

    09:04 16.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тунджата ще

    6 0 Отговор
    свърши, а на САЩ и съюзниците им ЕС, няма да им мине номерът да ограбят Венецуела с цветни революции, защото частните руски военни бойци са там от години и пазят Мадуро. Чакат единствено Джокера да даде томахавки на орркките, за да дадат те орачи на венецуелците. Такова оране ще падне с царския орел, че онези лешояди с бяла муцуна ще имигрират масово в Канада.

    09:05 16.10.2025

  • 10 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Има повече самолети в морето отколкото подводници в небето.

    09:06 16.10.2025

  • 11 име

    4 0 Отговор
    Пак някви фейкове ни пускате. Нали бандерите уб бяха унищожили и флота и авиацията на РФ. Цяло лято ни надувахте главата. А ся руски самолети и подводници нарушавали спокойствието на ОТАН?! Как става тая работа?

    09:06 16.10.2025

  • 12 Кит

    2 0 Отговор
    Пропагандният виц на деня😂😂😂

    09:07 16.10.2025

  • 13 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Хем гъста мъгла хем ясни снимки и самолети. И подводницата плава отгоре, като на парад. Смятай за ква аудитория е тоя парцал

    09:08 16.10.2025

