Захарова реагира на шегата на генералния секретар на НАТО за бавните доставки на оръжие

15 Октомври, 2025 12:09, обновена 15 Октомври, 2025 12:08 1 995 37

Мария Захарова коментира виц за Лада и хладилник, използван от Марк Рюте за F-35 и Patriot

Захарова реагира на шегата на генералния секретар на НАТО за бавните доставки на оръжие - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската говорителка на Министерството на външните работи, Мария Захарова, коментира шегата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който използва руски виц за колата Лада и хладилника, говорейки за бавните доставки на изтребители F-35 и системи за противовъздушна отбрана Patriot, предава Фокус.

По-рано Рюте си спомни виц за продавач, който съобщава, че колата ще бъде доставена след 10 години. Купувачът се интересува дали ще я докарат през деня или вечерта, на което продавачът отговаря: „Ами през деня ще докарат хладилника“. Генералният секретар използва шегата, за да илюстрира забавянето в отбранителното производство в Европа.

В отговор Захарова написа в Telegram:

„Фантастично, разбира се. Не разбрах за какво е шегата, но я разказах. И шегата не е за потребителски стоки, а за приоритета на военно-промишления комплекс. Както кажеш, Марк, както кажеш.“


  • 1 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    15 33 Отговор
    Тая много добре знае за какво става на въпрос, ма се прави на луда..

    Коментиран от #33

    12:11 15.10.2025

  • 2 Бацо Гацов 😂😂😂

    14 26 Отговор
    Абе..таа много грозна бе.. няма ли си мъж да я уважава..

    Коментиран от #5, #6, #7, #8, #9, #11, #16, #18

    12:12 15.10.2025

  • 3 НИКО

    34 10 Отговор
    ОРЪЖИЕ ЩЕ ИМА НО УКРАИНЦИ НЯМА ДА ИМА , СМЕТКИ БЕЗ КРЪЧМАР

    12:12 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не стига

    12 27 Отговор

    До коментар #2 от "Бацо Гацов 😂😂😂":

    Че е грозна ,ами и е нагла

    12:14 15.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 болгаринь..

    25 8 Отговор
    Захарова предупреди преди седмица..урсулците и бгбандерците че от днес вече са в траур..купиянск и сорок селища около него минават к маскву

    12:17 15.10.2025

  • 11 Каквото и уважение да се предложи

    7 25 Отговор

    До коментар #2 от "Бацо Гацов 😂😂😂":

    Другарката си е тъпа пропутлеристка!

    Скоро имало ли е появяване на Мутрофанова или Карбовски се чуди какво да ни предложи?!!?!

    12:18 15.10.2025

  • 12 НАТО се смее на руските оръфляци

    8 24 Отговор
    Според някои разузнавания три батареи Томахоук да напуснали САЩ и се транспортират към Украйна . Очаква се САЩ да предоставят и много ракети ,част от тях заплатени от НАТО .
    Захарова най добре да провери къде има годни бомбоубежища .

    Коментиран от #20, #22, #36

    12:19 15.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мизерна русия

    7 16 Отговор
    зяхарка е фашистка!

    12:22 15.10.2025

  • 15 Аз съм веган

    8 16 Отговор
    Чаша Захарова реагира от сутринта. Дано доживее до Хага.

    12:24 15.10.2025

  • 16 травестит захарова

    8 16 Отговор

    До коментар #2 от "Бацо Гацов 😂😂😂":

    Трудно е за тая алкохоличка да си намери уважител....

    12:25 15.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    27 4 Отговор
    Вместо за Лада и хладилник МARKO PUTE
    можеше да каже вица за нашите самолети,
    дето шеста година ги няма, а доставените-
    НЕ ЛЕТЯТ❗
    А , ама то това пък не е виц,
    АМИ САМАТА ИСТИНА‼️

    12:25 15.10.2025

  • 18 Естет

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бацо Гацов 😂😂😂":

    Твойта па е много убава. Кой ли я лющи сега! 🤣

    12:25 15.10.2025

  • 19 НАТО се смее на руските оръфляци

    5 16 Отговор
    Марк Рюте произнесе реч и между другото каза
    " Руската армия се опитваше да изглежда силна ,но ето че се посазаха нейните възможности ."
    Също каза ,ме руските пилоти са зле обучени ,а командния състав е направо разложен .

    Коментиран от #21

    12:26 15.10.2025

  • 20 Ццц

    16 4 Отговор

    До коментар #12 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    Руснаците ще заровят томахавките на войната, където лежат вече редица Патриоти. 🤣 Три батареи казваш? А тези някои разузнавания казват ли какво изнасят бандерите от Украйна? Явно дори надрусаният им главатар вече не вярва в геймчейнджъри. За това новата политика е на капиталчейнджъри - от Украйна към банките на ЕС.

    12:27 15.10.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 6 Отговор

    До коментар #19 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    Ами да, казал е истината. Просто е спестил продължението :
    " Руската армия се опитваше да изглежда силна ,но ето че се показаха нейните възможности ."...
    и вече четвърта година всички страни от НАТьО не можем да я спрем 🤔‼️

    12:29 15.10.2025

  • 22 име

    22 3 Отговор

    До коментар #12 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    След като видяхме резила на патриотите, хаймарсите, леопардите, ейбрамсите, сторм шадоусите, таурусите, джавелините, гаубиците 777, ф16ките, миражите, дроновете с изкуствен интелект, дългите нептуни, фламинготата, брадлита, байрактарите и поне още толкова други системи за залпов огън, ПВО или бронирана техника НАТОвско производство, сега предстоим да видим и резила на поредния геймчейджър, допотопна томахвка от 80те.

    12:35 15.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Един

    2 5 Отговор
    Изглежда зажадняла.

    Коментиран от #29

    12:42 15.10.2025

  • 25 Уфф

    7 1 Отговор
    Вица е следният...Отива руснак по времето на СССР да си купува лада. Плаща я и продавача му казва, че след 10 години може да дойде да си я получи. Човека пита...Сутринта или следобед да дойда? ..Продавача му отговаря..Какво значение има дали ще дойдете сутринта или следобед!?... Това е чак след 10 години! А човека казва..Ами сутринта ще дойде водопроводчика..

    Коментиран от #27, #30

    12:43 15.10.2025

  • 26 Факт

    3 1 Отговор
    Може да търси Лада!

    12:44 15.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Захарова

    8 3 Отговор
    Прави европейците на таратор

    12:55 15.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха-ха-ха

    10 2 Отговор

    До коментар #25 от "Уфф":

    Ми то вица почти като за нашите ефки, хи хи. Платихме ги пък има да ги чакаме....

    Коментиран от #35

    12:58 15.10.2025

  • 31 Дата : 30.07. 2019 година

    6 0 Отговор
    Сделката за F-16 блок 70 е обнародвана в "Държавен вестник"Публикуването на документите е последният етап от българската процедура по договора със САЩ за новите самолети

    13:08 15.10.2025

  • 32 споко Шекерова

    1 3 Отговор
    Толкова ти е мозъчето, толкова си разбрала. Всичко е наред.

    13:09 15.10.2025

  • 33 Тя знае

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    А той не знае

    13:10 15.10.2025

  • 34 Маша

    4 2 Отговор
    Е Велика !!!

    13:12 15.10.2025

  • 35 ССС

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ха-ха-ха":

    "...вица почти като за нашите ефки, хи хи. Платихме ги пък има да ги чакаме...."
    Ама Ладите поне тръгваха.

    13:18 15.10.2025

  • 36 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    Аз знам за 10.

    13:23 15.10.2025

  • 37 Русофил

    1 0 Отговор
    Моля, Маша Захарова да не си отворя краката си ,че излиза зловоние неземно.

    14:01 15.10.2025

