Захарова реагира на шегата на генералния секретар на НАТО за бавните доставки на оръжие

Руската говорителка на Министерството на външните работи, Мария Захарова, коментира шегата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който използва руски виц за колата Лада и хладилника, говорейки за бавните доставки на изтребители F-35 и системи за противовъздушна отбрана Patriot, предава Фокус.

По-рано Рюте си спомни виц за продавач, който съобщава, че колата ще бъде доставена след 10 години. Купувачът се интересува дали ще я докарат през деня или вечерта, на което продавачът отговаря: „Ами през деня ще докарат хладилника“. Генералният секретар използва шегата, за да илюстрира забавянето в отбранителното производство в Европа.

В отговор Захарова написа в Telegram:

„Фантастично, разбира се. Не разбрах за какво е шегата, но я разказах. И шегата не е за потребителски стоки, а за приоритета на военно-промишления комплекс. Както кажеш, Марк, както кажеш.“