Заплашена ли е Европа от разцепление заради Украйна?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Историкът и публицист Карл Шльогел, лауреат на тазгодишната Награда за мир на Съюза на германските книгоиздатели и -търговци, е посетил наскоро Лвов и заради въздушна тревога е прекарал няколко часа в укритие. „Там трябва да отидат и всички, които не искат да чуват повече за войната в Украйна. Трябва да видят какво означава Европа да не е в състояние да предотврати тези дневни и нощни нападения срещу украинските градове", казва Шльогел пред ДВ.

Той посочва още, че в Европа може да се стигне до разцепление във връзка с военната помощ за Украйна - разцепление по въпроса колко дълго да бъде оказвана подкрепа на Украйна в борбата ѝ против руския агресор.

Още новини от Украйна

Един от най-добрите познавачи на Източна Европа

Историкът Карл Шльогел е един от най-добрите познавачи на Източна Европа и много рано отправя предупреждения за агресивната експанзионистична политика на Путин. Той е убеден, че без свободна Украйна не може да има мир в Европа. За това и за трудовете, посветени на културната и съвременната история на Източна Европа, Шльогел получи Наградата за мир на германските книготърговци.

Той се интересува от региона от десетилетия. Още като ученик посещава за първи път Съветския съюз през 1966 година, а през 1968 година има възможност лично да преживее "Пражката пролет".

Дисертацията на Шльогел е за трудовите конфликти в Съветския съюз след ерата на Сталин. Шльогел многократно посещава Москва и Ленинград, през 1984 година излиза първата му книга „Да четеш Москва" - впечатленията му от руската столица.

Шльогел е убеден, че историята оживява едва на място, чрез контактите - историкът не бива да се осланя само на архивите. Сред най-важните му произведения оттогава насам са „Москва 1937" (2008), „Решение в Киев" (2015), „Съветският век" (2017) и последно „Американска матрица" (2023). Шльогел е професор по история, преподавал в Констанц и в университета „Виадрина" във Франкфурт на Одер.

"От Путин може да се очаква всичко"

Москва, Съветският съюз, Русия - това са темите на Карл Шльогел. До 2014 година, когато Путин анексира Крим. Шльогел посещава малко след това Украйна - иска да добие представа. Тогава пише за Путин следното: „При него трябва да си подготвен за всичко". Той споделя това мнение и днес. Постоянните провокации, прелитанията на дронове над натовска територия: за Шльогел това е продължение на Путиновата политика на ескалация, демонстрация на сила, без опасения от последствията.

Шльогел не прави пред ДВ прогнози за бъдещето, отхвърля обаче тезата, че Русия е осъдена завинаги да има авторитарен режим. „Във всеки момент могат да се случат неща, за които нямаме никаква представа. Получи се по-различно, отколкото смятаха експертите. Светкавичната война на Путин също не се състоя."

Същинският проблем, както отбелязва историкът, е следният: как ще се освободи Русия от проклятието на империята? Какво ще остане тогава, когато империята вече не съществува? Точно както САЩ под управлението на президента Тръмп пребивават във фаза на несигурност и преустройство. Шльогел не мисли, че това е краят на Америка, но времената, в които САЩ са заемали водещо място, са отминали.

Верни на каузата на украинците

Украинците не бива да разчитат на Тръмп, смята Шльогел. Затова бил още по-впечатлен по време на посещението си в Лвов какъв кураж излъчват хората там и искат да покажат най-вече едно - че не бива да се прекланя глава пред агресора.

В речта си след награждаването Карл Шльогел за пореден път ще подчертае колко важно е Украйна да остане независима. Друго негово послание че светът дори във времена на умора и изтощение от редица други конфликти трябва да остане верен на каузата на украинците.

Наградата ще бъде връчена на 19 октомври в края на Франкфуртския панаир на книгата.

Автор: Сабине Кизелбах