Новини
Мнения »
Заплашена ли е Европа от разцепление заради Украйна?
  Тема: Украйна

Заплашена ли е Европа от разцепление заради Украйна?

19 Октомври, 2025 10:01 1 459 32

  • карл шльогел-
  • украйна-
  • европа-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин

От Путин може да се очаква всичко, но Русия не е обречена на вечен авторитарен режим: едно от посланията на германския историк и публицист Карл Шльогел

Заплашена ли е Европа от разцепление заради Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Историкът и публицист Карл Шльогел, лауреат на тазгодишната Награда за мир на Съюза на германските книгоиздатели и -търговци, е посетил наскоро Лвов и заради въздушна тревога е прекарал няколко часа в укритие. „Там трябва да отидат и всички, които не искат да чуват повече за войната в Украйна. Трябва да видят какво означава Европа да не е в състояние да предотврати тези дневни и нощни нападения срещу украинските градове", казва Шльогел пред ДВ.

Той посочва още, че в Европа може да се стигне до разцепление във връзка с военната помощ за Украйна - разцепление по въпроса колко дълго да бъде оказвана подкрепа на Украйна в борбата ѝ против руския агресор.

Още новини от Украйна

Един от най-добрите познавачи на Източна Европа

Историкът Карл Шльогел е един от най-добрите познавачи на Източна Европа и много рано отправя предупреждения за агресивната експанзионистична политика на Путин. Той е убеден, че без свободна Украйна не може да има мир в Европа. За това и за трудовете, посветени на културната и съвременната история на Източна Европа, Шльогел получи Наградата за мир на германските книготърговци.

Той се интересува от региона от десетилетия. Още като ученик посещава за първи път Съветския съюз през 1966 година, а през 1968 година има възможност лично да преживее "Пражката пролет".

Дисертацията на Шльогел е за трудовите конфликти в Съветския съюз след ерата на Сталин. Шльогел многократно посещава Москва и Ленинград, през 1984 година излиза първата му книга „Да четеш Москва" - впечатленията му от руската столица.

Шльогел е убеден, че историята оживява едва на място, чрез контактите - историкът не бива да се осланя само на архивите. Сред най-важните му произведения оттогава насам са „Москва 1937" (2008), „Решение в Киев" (2015), „Съветският век" (2017) и последно „Американска матрица" (2023). Шльогел е професор по история, преподавал в Констанц и в университета „Виадрина" във Франкфурт на Одер.

"От Путин може да се очаква всичко"

Москва, Съветският съюз, Русия - това са темите на Карл Шльогел. До 2014 година, когато Путин анексира Крим. Шльогел посещава малко след това Украйна - иска да добие представа. Тогава пише за Путин следното: „При него трябва да си подготвен за всичко". Той споделя това мнение и днес. Постоянните провокации, прелитанията на дронове над натовска територия: за Шльогел това е продължение на Путиновата политика на ескалация, демонстрация на сила, без опасения от последствията.

Шльогел не прави пред ДВ прогнози за бъдещето, отхвърля обаче тезата, че Русия е осъдена завинаги да има авторитарен режим. „Във всеки момент могат да се случат неща, за които нямаме никаква представа. Получи се по-различно, отколкото смятаха експертите. Светкавичната война на Путин също не се състоя."

Същинският проблем, както отбелязва историкът, е следният: как ще се освободи Русия от проклятието на империята? Какво ще остане тогава, когато империята вече не съществува? Точно както САЩ под управлението на президента Тръмп пребивават във фаза на несигурност и преустройство. Шльогел не мисли, че това е краят на Америка, но времената, в които САЩ са заемали водещо място, са отминали.

Верни на каузата на украинците

Украинците не бива да разчитат на Тръмп, смята Шльогел. Затова бил още по-впечатлен по време на посещението си в Лвов какъв кураж излъчват хората там и искат да покажат най-вече едно - че не бива да се прекланя глава пред агресора.

В речта си след награждаването Карл Шльогел за пореден път ще подчертае колко важно е Украйна да остане независима. Друго негово послание че светът дори във времена на умора и изтощение от редица други конфликти трябва да остане верен на каузата на украинците.

Наградата ще бъде връчена на 19 октомври в края на Франкфуртския панаир на книгата.

Автор: Сабине Кизелбах


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пуцай куме по тия бадери

    20 1 Отговор
    още доста месо има в осррайнаа , рано е дда се каже

    Коментиран от #15

    10:02 19.10.2025

  • 2 Матрял

    32 2 Отговор
    Още западна пропаганда представена за "новини"

    10:03 19.10.2025

  • 3 оня с коня

    25 1 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    10:03 19.10.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 2 Отговор
    путин попиля хартиеното НАТО видяхме ги колко струват, всичко унищожи путин

    10:04 19.10.2025

  • 5 Хохо Бохо

    15 2 Отговор
    Да. Пропагандата ви подготвя

    10:04 19.10.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    18 2 Отговор
    Тцк да го отвличат и да го пращат на фронта 😝

    10:04 19.10.2025

  • 7 Пич

    20 2 Отговор
    Знаете ли какво са Урсула, Шмерц , Макарон и подобни ?! Това са кърпежи , това не са политици !!! А колкото повече е кърпена една торба , толкова по бързо ще се разпадне !!!

    10:04 19.10.2025

  • 8 Американския посланик до грантовите "мед

    7 2 Отговор
    Да се внушава на матряла, работници, пекари, строители и щофьори, че украинската армия няма проблем с нацисти.

    10:05 19.10.2025

  • 9 със 100 годишни танкове путин ги разпиля

    10 2 Отговор
    нато-то за нищо не става видяхме ги колко струват, вече нямат нито ракети нито танкове

    половината оккрайна вече е руска а русия още има стари танкове от врмеето на сталин дето над 100 години още бият лошо

    10:05 19.10.2025

  • 10 койдазнай

    2 12 Отговор
    Европа ще се разцепи заради Украйна. Някой ще продължат да я поддържат, а някой ще сключат съглашения с Русия. Това ще насърчи Русия да продължи с агресията и ще доведе до световна война в крайна сметка.
    То инак няма как да се разбере, кой ще е главния на планетата.

    Коментиран от #21

    10:06 19.10.2025

  • 11 Утилизацията на Славянското Население

    7 4 Отговор
    в Европа върви по плана
    Зеленски - Мосад, Меркел, Шолц, Мерц, евтина е славянската кръв, Слава на Адолф Хитлер - Планът Зеленски - Мосад.😁🤣🤣

    Коментиран от #25

    10:06 19.10.2025

  • 12 като няма краварски ракети

    11 1 Отговор
    сега да внесат и аборигени с копия и бумеранги от Папуа нова Гвинея, вместо войници…

    10:06 19.10.2025

  • 13 Щом Дойче Веле значи е

    15 1 Отговор
    Гьобелс потвърдено.😁🤣🌮

    10:09 19.10.2025

  • 14 EBP0ГЕЙCКИцyкaли

    9 2 Отговор
    коги видат УРСУЛА на портрет им сеOлабва геврека и им потича одходниоMатреал по крачолите од благоговение!

    10:09 19.10.2025

  • 15 Дик диверсанта

    1 15 Отговор

    До коментар #1 от "пуцай куме по тия бадери":

    Който подкрепя и разпространява руска пропаганда, рашизъм, което е фашизъм ще последва съдбата на семейство симонян.

    10:11 19.10.2025

  • 16 ганди

    1 17 Отговор
    Според сегашното международно право, Русия е агресор и е извършила поредица от престъпления срещу човечеството, избивайки милиони хора. Така че, или международнотто право вкара в затвора Путин и неговата хунта, или Путин ще унищожи сегашния международен ред в една световна война.

    10:11 19.10.2025

  • 17 Ццц

    15 0 Отговор
    Чудех се колко време ще е нужно да изкарате един такъв експерт по Източна Европа след излагацията на палячото в САЩ. Изборът е добър - намерили сте конкурент на Тръмп за Нобеловата награда. 🤣 Ние си знаем за заплахата и от къде идва всъщност тя и без да ни я казват експерти. И за това нито един поддръжник на Зеленски вече не се занимава с политика ако е минал вече през избори и се чакат останалите. Този експерт и лауреат за мир да не би да изпраща не много мирни послания? Как пък всички лауреати за мир защитава налагането му с военни средства? Жалко, че днешните лауреати не четат Библията. Там си пише, че който нож вади от нож умира. Но християнските ценности са така чужди на днешните лауреати, че е редно да се отменят.

    10:13 19.10.2025

  • 18 Дик диверсанта

    1 16 Отговор
    Всички злини в света през последните 200 години са причинени от Русия/СССР.
    СССР е единствения който влиза въоръжен на територията на трима свои съюзници в Европа.
    1956 - Унгария, 1968 Чехословакия, 1982 в Полша.
    Войната в Афганистан и всички събития там до наши дни започват с инвазията на СССР през 1979г.
    Неустойчивият Близък изток е такъв заради износа на революция от СССР, в който участва и България, специализирана в палестинските въпроси и частично сирийските..
    Иран и Ирак са си чисто руска разработка. Северна Африка също не беше пощадена, конфликта от 1986г. в който руснаците вкараха Либия завършва днес с разтурване на арабската джамахирия. Египет също пострада, вкаран във война с Израел.

    и още и още още.

    Коментиран от #26

    10:15 19.10.2025

  • 19 Войната в Курск и Белгород:

    2 8 Отговор
    Само вчера уснаците са хвърлили 193 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 75 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 29 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин.

    Толкова за големите руски " успехи ".

    Коментиран от #27

    10:25 19.10.2025

  • 20 Хе хе...

    11 2 Отговор
    Ръста на икономиката в ЕсеС е около нулата и то благодарение на стъкмистиката, но за сметка на това мЪрсулка обеща $2трлн на сащ. Икономиката на Германия утича в канала. Франция се е запътила към нещо средно между фалит и гражданска война. Оръжейните складове са празни. От близкия изток и Магреба продължават да прииждат инженери и архитекти и да се плодят като мухи. Продължаваме да хрантутим и 6-7 милиона xoxoли. Едно трилионче вече потъна в 4о4, зеле наркомана иска още 150-200 милиарда за тая и следващата година.
    Пък руснаците още не са запрегнали.
    Найс, а?

    10:26 19.10.2025

  • 21 ежко

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Ще се разцепи,но не зареди Украина,а зароди разнородния си етнически състав.

    10:26 19.10.2025

  • 22 TОЗИ Е ТОЛКОВА ИСТОРИК

    7 1 Отговор
    КОЛКОТО АЗ СЪМ ЮРИЙ ГАГАРИН.

    10:30 19.10.2025

  • 23 Любознателен

    8 1 Отговор
    Въпросният журналист как е пропуснал да посети и прекара известно време в подземията на Луганск и Донецк преди 2022 и да види как се чувстват хората там?

    10:30 19.10.2025

  • 24 Русият военен сайт " Два майора "

    4 5 Отговор
    сам описва затъването и трудностите на руската армия :

    "Нашите войски продължават да водят тежки сражения, концентрирайки усилията си в Донецка народна република. Кървавата битка за Покровск - град, в който се водят настъпателни операции, е в разгара си. Бяха разкрити трагични кадри от унищожаването на нашата бронирана колона в посока на атаката. Въпреки интензивността на сраженията, в посока Суми няма значителни промени. В посока Харков сраженията продължават близо до Вовчанск. Настъплението на руските въоръжени сили в Купянск дава надежда за завършване на щурма на града, ако не в най-близко бъдеще, то в обозримо бъдеще. Руската армия настъпва и по подстъпите към Константиновка, както и в посока Лиман и Северск. Източната група сили в източната част на областите Днипропетровск и Запорожие напредва на запад. На фронта в Запорожие руските сили водят тежки сражения в Приморско и Степногорск, като врагът контраатакува".

    ПРИПОМНЯМ, че руснаците " превзеха " Покровск още в наалото на пралетта, а Купянск- месец по- късно!
    Да не говорим за големите " успехи " при Суми с помощта на свернокорейците!

    Коментиран от #31

    10:34 19.10.2025

  • 25 маке..

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Утилизацията на Славянското Население":

    Нещо ти клопа..бг-тата не са славяни,даже ние сме им дали кирилицата що она е дошла от земите на макетата от филипополис до александрия,а в египет са коптите,единствените християни там,тяхното абеве е шест века преди нашио охридски поп да препише коптското писмо..

    10:43 19.10.2025

  • 26 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дик диверсанта":

    "СССР е единствения който влиза въоръжен на територията на трима свои съюзници в Европа"

    Ха ха ха, а краварите не са излизали от територията на "съюзниците" си Германия, Италия и Япония още от ВСВ. Те също влязоха и на територията на новите си "съюзници" от държавите от източния блок и не излязоха.

    Ха познай господарите ти в колко държави са вкарали техни войски и колко държави са нападнали и ограбили?

    10:48 19.10.2025

  • 27 чекисть..

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Войната в Курск и Белгород:":

    Шизо бгбандерците иматзь за5екь от яд че масква е в купиянске и одреза зеления мухал в покровске-батиса им двата пътя..където сирскио снабдяваше швабските мобилни крематориуми с кяпчоное бандерск0е мясо

    Коментиран от #30

    10:50 19.10.2025

  • 28 Перо

    5 1 Отговор
    Тоя, ако не е соросист и русофоб ще види награда през крив макарон! Това е основния критерии! После следват другите качества анти-патриотизъм, анти консерватизъм и т.н. Тази награда отдавна е опорочена и без никаква тежест! Вижте имената по историческа последователност и ще се видят повече от тях ционистки!

    10:56 19.10.2025

  • 29 Помнещ

    5 1 Отговор
    "Да не говорим за големите " успехи " при Суми с помощта на свернокорейците!"

    Така е прав си - руснаците нямат никакви успехи в района на Суми - той Курск си е украински нали така те увериха от посолството. Пък и не виждам в Русия да ловят пушечно месо за фронта по улиците за разлика от Украйна - пък според пропагандата руснаците имали огромни загуби, за кой ли път свършиха танковете и ракетите и се бият само с лопатки, да не говорим за чиповете от перални.

    Не се ли усещате че ставате за смях с плоска пропаганда.

    10:56 19.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Русият военен сайт " Два майора "":

    И апропо този сайт е доста критичен и коректен ,според мен може да му се вярва ! Прочетох и ми стана интересно че няма пропаганда и както тукашните "Русопили" Слава ,Ура и нам кво си явно и освен че последният русофил ще умре в България след като няма Русия !И крякаме най силно да се харесаме на "Освободителите" но никой не ходи там в "Освободителката" !И за пореден път се уверявам че ТЕ и Руски не знаят щото ако бяха прочели нещо по нормално от пропаганда нямаше да се напъват !

    11:37 19.10.2025

  • 32 На Шльогел шльокавицата

    0 2 Отговор
    Шльогел е нашльокал шльокавица, предназначена да я ручат бюргерите в Германистан , на които им свършиха дас гелд. И понеже вече гелд няма, ги готвят да дадат това което им е останало, жуотя

    11:41 19.10.2025