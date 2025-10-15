Фон дер Лайен призова Сърбия към ускорени реформи по пътя към ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по време на съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич, че позицията на ЕС е „на свобода, а не на репресии“, като подчерта правото на мирни събрания като основен европейски принцип, предаде сръбската редакция на телевизия Ен1, предава БТА.

„Ние сме за партньорство, а не за подчинение“, каза Фон дер Лайен, призовавайки Сърбия да ускори реформите по пътя към членство в ЕС.

Тя посочи, че перспективата за членство носи мир, просперитет и солидарност, особено във времена на кризи. Фон дер Лайен припомни усилията на ЕС по време на енергийната криза от 2022 г., когато партньорите от Западните Балкани получиха същата подкрепа като страните членки.

„Свързваме Сърбия с енергийния пазар на ЕС – това гарантира, че сръбските семейства ще бъдат в безопасност и на топло“, заяви тя, като допълни, че Белград е поканен да се присъедини към механизма за снабдяване с газ.

Фон дер Лайен подчерта, че сега е ключов момент за Сърбия да направи решителни стъпки в областта на върховенството на закона, медиите и изборното законодателство. Тя приветства напредъка по избирателния регистър и работата на Съвета за електронни медии, но отбеляза, че практическото прилагане на реформите е решаващо.

Сърбите бяха призовани и към по-голяма хармонизация с външната политика на ЕС, включително по отношение на санкциите срещу Русия, като Фон дер Лайен уточни, че текущата степен на съгласуваност е около 61 процента.

Сръбският президент Александър Вучич потвърди, че Сърбия остава ангажирана с европейския път, определяйки го като „стратегически приоритет“. Той посочи, че ЕС е най-големият инвеститор и търговски партньор на Сърбия, като 54,5% от износа на Западните Балкани за ЕС идва от Сърбия, а 48,5% от сръбския износ е насочен към Германия, Италия, Румъния и Унгария.

Вучич добави, че страната ще продължи да изгражда енергийна инфраструктура с ЕС и да диверсифицира енергийните източници, като очаква подкрепата на Брюксел. Той също така посочи, че е изпратил писмо до Фон дер Лайен с искане Сърбия да бъде освободена от мита за стомана.

„Полицията реагира само като последна мярка и с минимално използване на сила - това е европейският път“, заяви Вучич, отбелязвайки, че за 11 месеца в страната не е имало жертви при масовите протести.

Президентът определи посещението на Фон дер Лайен като потвърждение на взаимното доверие и партньорство между Сърбия и ЕС, като изрази благодарност за ясното послание, че европейското бъдеще може да стане реалност за всички народи, споделящи ценностите на ЕС.

Фон дер Лайен пристигна в Белград след визита в Босна и Херцеговина, част от регионално турне из Западните Балкани, насочено към ускоряване на европейската интеграция на страните от региона. Днес се очаква тя да пристигне в Косово.