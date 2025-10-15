Новини
Фон дер Лайен призова Сърбия към ускорени реформи по пътя към ЕС

Фон дер Лайен призова Сърбия към ускорени реформи по пътя към ЕС

15 Октомври, 2025 12:52 677 18

Председателят на ЕК подчертава свобода, мир и солидарност като ключови ценности за Западните Балкани

Фон дер Лайен призова Сърбия към ускорени реформи по пътя към ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по време на съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич, че позицията на ЕС е „на свобода, а не на репресии“, като подчерта правото на мирни събрания като основен европейски принцип, предаде сръбската редакция на телевизия Ен1, предава БТА.

„Ние сме за партньорство, а не за подчинение“, каза Фон дер Лайен, призовавайки Сърбия да ускори реформите по пътя към членство в ЕС.

Тя посочи, че перспективата за членство носи мир, просперитет и солидарност, особено във времена на кризи. Фон дер Лайен припомни усилията на ЕС по време на енергийната криза от 2022 г., когато партньорите от Западните Балкани получиха същата подкрепа като страните членки.

„Свързваме Сърбия с енергийния пазар на ЕС – това гарантира, че сръбските семейства ще бъдат в безопасност и на топло“, заяви тя, като допълни, че Белград е поканен да се присъедини към механизма за снабдяване с газ.

Фон дер Лайен подчерта, че сега е ключов момент за Сърбия да направи решителни стъпки в областта на върховенството на закона, медиите и изборното законодателство. Тя приветства напредъка по избирателния регистър и работата на Съвета за електронни медии, но отбеляза, че практическото прилагане на реформите е решаващо.

Сърбите бяха призовани и към по-голяма хармонизация с външната политика на ЕС, включително по отношение на санкциите срещу Русия, като Фон дер Лайен уточни, че текущата степен на съгласуваност е около 61 процента.

Сръбският президент Александър Вучич потвърди, че Сърбия остава ангажирана с европейския път, определяйки го като „стратегически приоритет“. Той посочи, че ЕС е най-големият инвеститор и търговски партньор на Сърбия, като 54,5% от износа на Западните Балкани за ЕС идва от Сърбия, а 48,5% от сръбския износ е насочен към Германия, Италия, Румъния и Унгария.

Вучич добави, че страната ще продължи да изгражда енергийна инфраструктура с ЕС и да диверсифицира енергийните източници, като очаква подкрепата на Брюксел. Той също така посочи, че е изпратил писмо до Фон дер Лайен с искане Сърбия да бъде освободена от мита за стомана.

„Полицията реагира само като последна мярка и с минимално използване на сила - това е европейският път“, заяви Вучич, отбелязвайки, че за 11 месеца в страната не е имало жертви при масовите протести.

Президентът определи посещението на Фон дер Лайен като потвърждение на взаимното доверие и партньорство между Сърбия и ЕС, като изрази благодарност за ясното послание, че европейското бъдеще може да стане реалност за всички народи, споделящи ценностите на ЕС.

Фон дер Лайен пристигна в Белград след визита в Босна и Херцеговина, част от регионално турне из Западните Балкани, насочено към ускоряване на европейската интеграция на страните от региона. Днес се очаква тя да пристигне в Косово.


Сърбия
Оценка 1.9 от 20 гласа.
Оценка 1.9 от 20 гласа.
  • 4 Усилено се търсят

    28 2 Отговор
    Балъци за ЕССР който е пред разпад.

    12:56 15.10.2025

  • 5 Един

    27 2 Отговор
    Фашистката Лаенен е за затвора... даже в едни по-добри времена щяхме да се радваме на чудесна клада докато тая вещица се пренася в небитието!

    12:58 15.10.2025

  • 6 име

    20 2 Отговор
    Евроатлантиците в Сърбия ще забогатея тази зима, щото ще ги къпят с водните оръдия по протестите.

    13:00 15.10.2025

  • 7 Майна

    21 1 Отговор
    Какъв път, на..
    Брюксел гори..
    Протест от над 100 000
    Пламъци..
    Изкарахте военни да опазват...демокрацията от гражданите
    Жалкари.., пътници!

    13:01 15.10.2025

  • 8 Ей, тая урсула бе!

    16 1 Отговор
    То Африка влезе вече в Европа. И талибаните вече са хирурзи там, успешно лекуват европейците!
    Та сърбите ли няма да влязат?

    13:09 15.10.2025

  • 9 Уфф

    11 1 Отговор
    "Свобода, мир, солидарност"! Казва ненормалница, която ни вкарва в нов фашизъм и война!

    13:15 15.10.2025

  • 10 456

    10 1 Отговор
    Най- добрият вариант за Сърбия е вечният кандидат член. Влязатли в ЕС ще се унищожи тази подредена страна. Външните инвестиции са много ,точно защото не са в ЕС и имат независима политика.

    13:15 15.10.2025

  • 11 Хихи

    11 1 Отговор
    фонлайнар иска комисионната и от ваксините за Сърбия...

    13:16 15.10.2025

  • 12 Анонимен

    6 1 Отговор
    ЕС има политика на широко отворените врати още от времето наМеркел.Напълниха се както трябва със същества чудати от цял свят.Няма вече място за повече. Желанията да се претопи континентът от определени кръгове се сбъдна.Европа няма да има възможността да се опълчи никога.Тя фактически е пионка,безучастна .

    13:19 15.10.2025

  • 13 456

    5 1 Отговор
    ЕС се стреми да придобие находището на литий. Това е което най- силно желаят. Отделно оборудването на армията им. Сръбската армия разполага с техника на която всяка армия ще завиди, а ЕС нямат пари за такава за да се изпрати в Осрайна, но ако влезе в ЕС Сърбия тогава...
    Отделно там всичко е потредено и хората имат спокоен живот.

    13:21 15.10.2025

  • 14 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Глад, мизерия, хайде сърби, по-бързо и вас да оберем!
    Не че има много за взимане, но капка по капка вир.
    А иначе и скачахте на Сърбия преди месец два.

    13:23 15.10.2025

  • 15 А братята сърби

    4 0 Отговор
    ще кажат майцу ти по eveм,европейска sviню.

    13:31 15.10.2025

  • 16 Гого

    3 0 Отговор
    Трябват им роби!!!!

    Коментиран от #17, #18

    13:36 15.10.2025

  • 17 456

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гого":

    Не само роби ,трябват им и пари и богатства. Освен литий, в Сърбия е едно от най- големите златни находища.

    13:44 15.10.2025

  • 18 Ами да!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гого":

    Кой ще спасява иначе фалиралата Франция? А вече и Германия се клати да фалира. А за Италия и Гърция отдавна се знае, че едвам дишат и те. Германците дават над 55 милиарда евро годишно за изхранване на "хирурзите" и афро-европейците... Еми трябват им нови балъци, които да ги спасят и те да хранят цяла Африка, арабите и всеки бедняк по света, който реши да дойде на безплатната европейска софра. НО, за европейците тя изобщо не е безплатна. Те плащат всичко и болните фантазии на разните урсули!

    13:46 15.10.2025

