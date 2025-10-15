Bloomberg: ЕС подготвя петгодишен план за превъоръжаване и съвместни отбранителни проекти

През следващите месеци Европейският съюз ще предложи серия от съвместни проекти за разработване на дронове и системи за противовъздушна отбрана. Инициативата е част от петгодишен план за превъоръжаване на континента и за засилване на възпиращите способности спрямо Русия, съобщава Bloomberg, предава News.bg.
Планът, изготвен от Европейската комисия, предвижда цялостно преразглеждане на военното планиране и системата за обществени поръчки в рамките на ЕС. Според документа държавите членки трябва да координират своите разходи за отбрана и да създадат коалиции за съвместна разработка на нови военни програми.
Тези действия трябва да започнат още през следващата година, за да може Европа да постигне поставената цел - пълна бойна готовност до 2030 г.
До края на 2027 г. Европейският съюз ще трябва да осъществява съвместни покупки за 40% от общите си отбранителни поръчки - над два пъти повече от сегашния дял, отбелязва Bloomberg.
Документът официално ще бъде представен в четвъртък и ще бъде обсъден от лидерите на ЕС по време на предстоящата среща на върха в Брюксел следващата седмица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Ама нъцки..
Коментиран от #6
15:37 15.10.2025
2 няма нужда
15:40 15.10.2025
3 ЕС не е нито
Коментиран от #4
15:42 15.10.2025
4 ЕС няма
До коментар #3 от "ЕС не е нито":да се остави на една варварска северна, гангстерска държава да я рекетира. Надеждите руснаците за се превърнат в хора, вече са забравени. ЕС има право да се отбранява от примитивните руски башибозици.
Коментиран от #8, #16
15:44 15.10.2025
5 Да жуее плановата икономика!
Коментиран от #7, #11
15:45 15.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пародия
До коментар #5 от "Да жуее плановата икономика!":е остарялото мислене, че от ссср става държава и от руснак, човек.
15:48 15.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #4 от "ЕС няма":Дълбок си като слонски ъз и толкова "умност" струи от разсъждението ти...
Бравос получаваш безплатно пакет .айна в целофан.
15:48 15.10.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #6 от "Мислите":ЕССР-а ще превари Кравария даже.
15:49 15.10.2025
10 Факти и само факти
15:52 15.10.2025
11 Да жуее плановата икономика!
До коментар #5 от "Да жуее плановата икономика!":Имаме си и несменяем вожд, в случая Вождеса, баба ви яга урсулица. Имаме си и квоти, това е прикрит вариант на добрата стара планова икономика. Имаме си и вечен враг, който не спи и коварни планове крои, това е Русия. Имаме си комисари. Имаме си идеологии - жендър мендър и зелени разни енергии. Изнасяме демокрация към покрайнината, към Армения, към Молдова и неуспешно към Грузия. Ама нали знаете кой въведе поне до някъде ред в бившото СССР? Правилно, другаря Сталин. Взе властта и си изтепа всички доскорошни ортаци, с идеята да поразчисти партията и да стегне партийните редици. Сега, да чакаме ли и някой подобен на Сталин в ес, да си поразчисти ЕП и да постегне редиците на раздутата до безкрай брюкселска бюрокрация. Поне логиката на историята го показва така
15:53 15.10.2025
12 Хихихи
16:00 15.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 абе полубългарино
До коментар #13 от "Ристе":Научи накрая майчиния си български език. Стига си бил толкова неграмотен.
16:28 15.10.2025
15 Веса
Хора с психични отклонения ще ни диктуват живота...
17:24 15.10.2025
16 Веса
До коментар #4 от "ЕС няма":...да ,в ЕС липсват трезвомислещи хора .Ако имаше такива ....война нямаше да има .Русия беше достатъчно сговорчива и доверчива .
17:25 15.10.2025