Bloomberg: ЕС подготвя петгодишен план за превъоръжаване и съвместни отбранителни проекти

През следващите месеци Европейският съюз ще предложи серия от съвместни проекти за разработване на дронове и системи за противовъздушна отбрана. Инициативата е част от петгодишен план за превъоръжаване на континента и за засилване на възпиращите способности спрямо Русия, съобщава Bloomberg, предава News.bg.

Планът, изготвен от Европейската комисия, предвижда цялостно преразглеждане на военното планиране и системата за обществени поръчки в рамките на ЕС. Според документа държавите членки трябва да координират своите разходи за отбрана и да създадат коалиции за съвместна разработка на нови военни програми.

Тези действия трябва да започнат още през следващата година, за да може Европа да постигне поставената цел - пълна бойна готовност до 2030 г.

До края на 2027 г. Европейският съюз ще трябва да осъществява съвместни покупки за 40% от общите си отбранителни поръчки - над два пъти повече от сегашния дял, отбелязва Bloomberg.

Документът официално ще бъде представен в четвъртък и ще бъде обсъден от лидерите на ЕС по време на предстоящата среща на върха в Брюксел следващата седмица.