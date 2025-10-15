Новини
Bloomberg: ЕС подготвя петгодишен план за превъоръжаване и съвместни отбранителни проекти

Брюксел ще предложи координирани програми за дронове и системи за противовъздушна отбрана с цел възпиране на Русия

Bloomberg: ЕС подготвя петгодишен план за превъоръжаване и съвместни отбранителни проекти - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През следващите месеци Европейският съюз ще предложи серия от съвместни проекти за разработване на дронове и системи за противовъздушна отбрана. Инициативата е част от петгодишен план за превъоръжаване на континента и за засилване на възпиращите способности спрямо Русия, съобщава Bloomberg, предава News.bg.

Планът, изготвен от Европейската комисия, предвижда цялостно преразглеждане на военното планиране и системата за обществени поръчки в рамките на ЕС. Според документа държавите членки трябва да координират своите разходи за отбрана и да създадат коалиции за съвместна разработка на нови военни програми.

Тези действия трябва да започнат още през следващата година, за да може Европа да постигне поставената цел - пълна бойна готовност до 2030 г.

До края на 2027 г. Европейският съюз ще трябва да осъществява съвместни покупки за 40% от общите си отбранителни поръчки - над два пъти повече от сегашния дял, отбелязва Bloomberg.

Документът официално ще бъде представен в четвъртък и ще бъде обсъден от лидерите на ЕС по време на предстоящата среща на върха в Брюксел следващата седмица.


Белгия
  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 2 Отговор
    Жълтите звези искат да обуят евроДобитъка с нови кредити за 50-100 години ,белким се запази сегашната финансова система.

    Ама нъцки..

    Коментиран от #6

    15:37 15.10.2025

  • 2 няма нужда

    1 1 Отговор
    аз тренирам с лопатата в градината

    15:40 15.10.2025

  • 3 ЕС не е нито

    6 2 Отговор
    военен съюз, нито военен алианс. ЕС губи своята човешка цел и облик.

    Коментиран от #4

    15:42 15.10.2025

  • 4 ЕС няма

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС не е нито":

    да се остави на една варварска северна, гангстерска държава да я рекетира. Надеждите руснаците за се превърнат в хора, вече са забравени. ЕС има право да се отбранява от примитивните руски башибозици.

    Коментиран от #8, #16

    15:44 15.10.2025

  • 5 Да жуее плановата икономика!

    5 1 Отговор
    Този петгодишен план си е жива петилетка. Ес все повече заприличва на СССР, по-скоро на пародия на СССР

    Коментиран от #7, #11

    15:45 15.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пародия

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Да жуее плановата икономика!":

    е остарялото мислене, че от ссср става държава и от руснак, човек.

    15:48 15.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЕС няма":

    Дълбок си като слонски ъз и толкова "умност" струи от разсъждението ти...

    Бравос получаваш безплатно пакет .айна в целофан.

    15:48 15.10.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мислите":

    ЕССР-а ще превари Кравария даже.

    15:49 15.10.2025

  • 10 Факти и само факти

    0 3 Отговор
    По БВП на глава от населението Китай и Русия са горе долу на нивото на България, тоест на най-неразвитата страна в ЕС. Като добавим и това, че в България има демокрация и спазване на човешки права, нещо, което го няма в Русия и Китай, то е ясно кой къде се намира. Дори България бие с много на нула по стандарт на живот Китай и Русия.

    15:52 15.10.2025

  • 11 Да жуее плановата икономика!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да жуее плановата икономика!":

    Имаме си и несменяем вожд, в случая Вождеса, баба ви яга урсулица. Имаме си и квоти, това е прикрит вариант на добрата стара планова икономика. Имаме си и вечен враг, който не спи и коварни планове крои, това е Русия. Имаме си комисари. Имаме си идеологии - жендър мендър и зелени разни енергии. Изнасяме демокрация към покрайнината, към Армения, към Молдова и неуспешно към Грузия. Ама нали знаете кой въведе поне до някъде ред в бившото СССР? Правилно, другаря Сталин. Взе властта и си изтепа всички доскорошни ортаци, с идеята да поразчисти партията и да стегне партийните редици. Сега, да чакаме ли и някой подобен на Сталин в ес, да си поразчисти ЕП и да постегне редиците на раздутата до безкрай брюкселска бюрокрация. Поне логиката на историята го показва така

    15:53 15.10.2025

  • 12 Хихихи

    2 0 Отговор
    А имат ли париииии? А кой ще плащаааа? Та повечето от тях са във фалит.

    16:00 15.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 абе полубългарино

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ристе":

    Научи накрая майчиния си български език. Стига си бил толкова неграмотен.

    16:28 15.10.2025

  • 15 Веса

    0 0 Отговор
    ЕС военен съюз ли е ?От ЕК ще чуем ли нещо позитивно ,облекчаващо живота ни или само санкции,заплахи .
    Хора с психични отклонения ще ни диктуват живота...

    17:24 15.10.2025

  • 16 Веса

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЕС няма":

    ...да ,в ЕС липсват трезвомислещи хора .Ако имаше такива ....война нямаше да има .Русия беше достатъчно сговорчива и доверчива .

    17:25 15.10.2025

