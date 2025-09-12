Турската продукция превзе сирийските пазари след падането на Асад

Все повече турска продукция се предлага на сирийските пазари след падането на режима на Башар Асад в Сирия и утвърждаването на свободния пазар, съобщава онлайн изданието „Тюркийе тудей“, цитирано от БТА.

Продуктите от Турция, които се предлагат на сирийските пазари, струват между 30-40 процента по-евтино отколкото местните, което ги прави предпочитани от много потребители. От техника и оборудване за индустрията до плодове, зеленчуци и хранителни добавки, турската продукция буквално е превзела рафтовете в Сирия. Според публикацията обаче навлизането ѝ поражда опасения сред местния бизнес и търговци.

По информация на Турската асоциация на износителите търговията между Турция и Сирия е на път да достигне 3 млрд. долара в най-скоро бъдеще. Според председателя ѝ Мустафа Гюлтепе турският износ към Сирия е нараснал с 49,3 на сто през първите седем месеца на 2025 г., достигайки 1,2 млрд. долара. Прогнозата е до края на годината той да бъде 2 млрд. долара.

Турският износ към Сирия обхваща редица сектори. Индустриални стоки, машини, части, строителни материали, стъкло, керамика, метал и електротехника са сред основните неща, които не се произвеждат в достатъчно количество или качество в Сирия. Селскостопанската продукция и медицински изделия също са част от търговията, която осигурява критичната продоволствена и здравна сигурност.

Има обаче експерти, които определят навлизането на турската продукция като "превземане на пазара". В началото редица търговци и икономисти са приветствали турските стоки заради необходимостта от стимулиране на местния пазар, но сега нарастващото търсене подхранва опасенията от нанасяне на вреди на собствената сирийска индустрия.

Икономистите отчитат, че Сирия има нужда от тези продукти, които все още не се произвеждат в страната, но в същото време си дават сметка, че без създаването на силен сирийски износ, дефицитът в бюджета ще продължи да се увеличава. Според публикацията той вече е надхвърлил 17 трилиона сирийски лири (1,56 млрд. долара), изчерпвайки резервите и увеличавайки зависимостта от парични преводи и чуждестранна помощ.

В същото време експертите са на мнение, че ако вносът от Турция бъде координиран в рамките на ползотворно сътрудничество, той би могъл да подпомогне съживяването на сирийската индустрия и да повиши качеството на местните продукти. Едно от решенията, които те посочват, е налагането на мита и данъци, които да защитят местните производители.

Икономистите също така подчертаха необходимостта от компенсиране на местните производители за големи загуби и както и от стабилизиране на валутния курс, преди да се изправят пред наплива от чуждестранни стоки.