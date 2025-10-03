Новини
За първи път журналист е убит с дрон в Украйна
  Тема: Украйна

3 Октомври, 2025 22:33 920 23

Днес в Украйна основната заплаха за журналистите, както и за всички цивилни, са руските дронове

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският фоторепортер Антони Лаликан е бил убит в Донбас, в Източна Украйна, при атака с дрон, предаде Франс прес, като се позова на две журналистически организации – "Европейската журналистическа федерация – Международна журналистическа федерация" и Националния синдикат на журналистите, съобщи БТА.

Нападението, при което е загинал журналистът, е извършено днес в 7,20 ч. по Гринуич, допълва медията. Антони Лаликан беше на 37 години. При същата атака е бил ранен и украински журналист – Гиоргий Иванченко.

За първи път журналист е убит с дрон в Украйна, се казва в изявление на Европейската журналистическа федерация, цитирано от Франс 24.

“Днес в Украйна основната заплаха за журналистите, както и за всички цивилни, са руските дронове, които атакуват хората“, заяви Сергий Томиленко, председател на Националния съюз на журналистите на Украйна.

"Това не са съпътстващи жертви на войната. Като взима на прицел журналистите, руската армия умишлено атакува онези, които се опитват да документират военните престъпления“, допълва той.

Обстоятелствата около атаката, при която е бил убит френският фоторепортер тази сутрин, остават обект на разследване. Снимките и фоторепортажите на Лаликан бяха публикувани в различни френски медии, сред които „Монд“, „Фигаро“ и „Либерасион“, както и в редица германски издания.

Той замина за Украйна през март 2022 г. малко след началото на руската инвазия там и документира последиците от този конфликт. Работата на Лаликан беше фокусирана върху жителите на Донбас. През януари миналата година той спечели наградата „Виктор Юго“ за ангажирана фотография за репортажа му „Внезапно небето помръкна“, посветен на войната в Украйна. Лаликан имаше и собствен блог.


Украйна
  • 1 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Журналист с автомат.

    Коментиран от #11

    22:34 03.10.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    28 4 Отговор
    Израел изби стотици журналисти, сега за 1 франсе ще ореват орталъка

    22:40 03.10.2025

  • 3 Спецназ

    21 3 Отговор
    На Фронта ми К.ра ли ми е крепил тоя жабар??

    Т.паци с хиляди журналисти загиват защото

    се навират между куршумите!

    22:42 03.10.2025

  • 4 az СВО Победа80

    29 3 Отговор
    Накратко:

    1. Ами не, не е за първи път, просто това е първият убит, работил за Киев...., за убитите руски журналисти пълно мълчание!

    2. На никого няма да липсва задвухсотеното франсе.

    Коментиран от #12

    22:44 03.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    18 2 Отговор
    Пак дронове.
    Днес и над Къщата ми имаше дрон. Свалих го с прашката, обаче не беше руски, а съседски и китайски.
    Спокоен съм, а утре ще купя нов дрон на комшията с лампичка, иначе пак с прашката, че от къде да знам, може да е Руски.

    22:45 03.10.2025

  • 6 Мисля, че

    20 2 Отговор
    руснаците е време да разклатят Париж! Времето на дипломациите изтече!

    22:47 03.10.2025

  • 7 на война , като на война

    18 1 Отговор
    А майка си ли е търсел там !!

    22:49 03.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ООрана държава

    15 1 Отговор
    Какво дирят журналя насред бойни действия

    22:50 03.10.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    18 1 Отговор
    А дрона дали е бил руски? Съмнявам се. Убийствата на отделни личности е присъщо на укронацистите. Да не забравяме техния сайт , Миротворец ли беше или нещо подобно, със списък на хора за убиване. Да не забравяме американеца Гонсало Лира убит в украински затвор. Да не забравяме и няколкото руски блогари и журналисти убити специално.

    22:52 03.10.2025

  • 11 Европеец

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не знам..... Ама знам, че оня Пол в Кампучия първо се разправя с журналистите и интелигенцията.... След толкова време като се сетя за това се убеждавам че е бил прав.... Журналистите-писачи на хранилка, но както и да е, петък вечер и ще ходя да се забавлявам....

    22:53 03.10.2025

  • 12 Европеец

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа80":

    Позволи ми да не съм съгласен с теб.... Ще липсва на семейството и на близките..... За нас обикновените хора ние все тая...... Журналисти писачи на хранилки.....

    22:56 03.10.2025

  • 13 Шъъъъ, алоУуу

    9 1 Отговор
    Донбас е в ДНР, която е част от РФ 🇷🇺
    а уКраИна е наименование на територия.
    Да си имаме уважението 😉😘

    22:59 03.10.2025

  • 14 Исторически парк

    12 1 Отговор
    НЕ Е ПЪРВИЯТ! УКРАЙНА ИЗБИ ДЕСЕТКИ РУСКИ ЖУРНАЛИСТИ!

    22:59 03.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Механик

    9 1 Отговор
    "Днес в Украйна основната заплаха за журналистите, както и за всички цивилни, са руските дронове"
    но по-горе пише, че това се случва за първи път (за 4 години). Което означава, че пак някой ни внушава нещо.

    23:01 03.10.2025

  • 17 Баба ВУНА

    5 1 Отговор
    Че къв е търсил там? И то от грешната страна... Аааа... сетих се. Търсел е ЕВРО, много ЕВРО в личната си сметка. Е, получи си ги. Тоя е ЗНАЕЛ къде отива и какво РИСКУВА. Избора, решението и ВИНАТА са си били само и единствено негови. Е, сега поне ще се събере с няколко милиона украинци на Оня Свят за да им вземе интервю...

    23:04 03.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Язе

    2 5 Отговор
    Гнуусни рууски педерастиииии

    23:12 03.10.2025

  • 21 az СВО Победа80

    7 1 Отговор
    След вчерашното изказване на В.В.Путин на Валдайския форум в Сочи, че Париж се занимава с пиратство, днес франсетата са се разкарали от танкера и той е продължил пътя си....

    23:17 03.10.2025

  • 22 Хайде бе!

    0 1 Отговор
    Копейки, хайде няма ли вашата Русия да ни нападне и да я приключим. Украйна, разбира се, ще бъде в авангарда на победният марш на НАТО към Москва.

    23:25 03.10.2025

  • 23 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Спирането на работата на американското правителство заради липсата на бюджетни средства доведе и до спирането на американските оръжейни доставки за Киев......

    23:31 03.10.2025

Новини по държави:
