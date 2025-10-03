Френският фоторепортер Антони Лаликан е бил убит в Донбас, в Източна Украйна, при атака с дрон, предаде Франс прес, като се позова на две журналистически организации – "Европейската журналистическа федерация – Международна журналистическа федерация" и Националния синдикат на журналистите, съобщи БТА.

Нападението, при което е загинал журналистът, е извършено днес в 7,20 ч. по Гринуич, допълва медията. Антони Лаликан беше на 37 години. При същата атака е бил ранен и украински журналист – Гиоргий Иванченко.

За първи път журналист е убит с дрон в Украйна, се казва в изявление на Европейската журналистическа федерация, цитирано от Франс 24.

“Днес в Украйна основната заплаха за журналистите, както и за всички цивилни, са руските дронове, които атакуват хората“, заяви Сергий Томиленко, председател на Националния съюз на журналистите на Украйна.

"Това не са съпътстващи жертви на войната. Като взима на прицел журналистите, руската армия умишлено атакува онези, които се опитват да документират военните престъпления“, допълва той.

Обстоятелствата около атаката, при която е бил убит френският фоторепортер тази сутрин, остават обект на разследване. Снимките и фоторепортажите на Лаликан бяха публикувани в различни френски медии, сред които „Монд“, „Фигаро“ и „Либерасион“, както и в редица германски издания.

Той замина за Украйна през март 2022 г. малко след началото на руската инвазия там и документира последиците от този конфликт. Работата на Лаликан беше фокусирана върху жителите на Донбас. През януари миналата година той спечели наградата „Виктор Юго“ за ангажирана фотография за репортажа му „Внезапно небето помръкна“, посветен на войната в Украйна. Лаликан имаше и собствен блог.