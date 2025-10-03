Френският фоторепортер Антони Лаликан е бил убит в Донбас, в Източна Украйна, при атака с дрон, предаде Франс прес, като се позова на две журналистически организации – "Европейската журналистическа федерация – Международна журналистическа федерация" и Националния синдикат на журналистите, съобщи БТА.
Нападението, при което е загинал журналистът, е извършено днес в 7,20 ч. по Гринуич, допълва медията. Антони Лаликан беше на 37 години. При същата атака е бил ранен и украински журналист – Гиоргий Иванченко.
За първи път журналист е убит с дрон в Украйна, се казва в изявление на Европейската журналистическа федерация, цитирано от Франс 24.
“Днес в Украйна основната заплаха за журналистите, както и за всички цивилни, са руските дронове, които атакуват хората“, заяви Сергий Томиленко, председател на Националния съюз на журналистите на Украйна.
"Това не са съпътстващи жертви на войната. Като взима на прицел журналистите, руската армия умишлено атакува онези, които се опитват да документират военните престъпления“, допълва той.
Обстоятелствата около атаката, при която е бил убит френският фоторепортер тази сутрин, остават обект на разследване. Снимките и фоторепортажите на Лаликан бяха публикувани в различни френски медии, сред които „Монд“, „Фигаро“ и „Либерасион“, както и в редица германски издания.
Той замина за Украйна през март 2022 г. малко след началото на руската инвазия там и документира последиците от този конфликт. Работата на Лаликан беше фокусирана върху жителите на Донбас. През януари миналата година той спечели наградата „Виктор Юго“ за ангажирана фотография за репортажа му „Внезапно небето помръкна“, посветен на войната в Украйна. Лаликан имаше и собствен блог.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
22:34 03.10.2025
2 Ивелин Михайлов
22:40 03.10.2025
3 Спецназ
Т.паци с хиляди журналисти загиват защото
се навират между куршумите!
22:42 03.10.2025
4 az СВО Победа80
1. Ами не, не е за първи път, просто това е първият убит, работил за Киев...., за убитите руски журналисти пълно мълчание!
2. На никого няма да липсва задвухсотеното франсе.
Коментиран от #12
22:44 03.10.2025
5 Я пък тоя
Днес и над Къщата ми имаше дрон. Свалих го с прашката, обаче не беше руски, а съседски и китайски.
Спокоен съм, а утре ще купя нов дрон на комшията с лампичка, иначе пак с прашката, че от къде да знам, може да е Руски.
22:45 03.10.2025
6 Мисля, че
22:47 03.10.2025
7 на война , като на война
22:49 03.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ООрана държава
22:50 03.10.2025
10 Ха-ха-ха
22:52 03.10.2025
11 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не знам..... Ама знам, че оня Пол в Кампучия първо се разправя с журналистите и интелигенцията.... След толкова време като се сетя за това се убеждавам че е бил прав.... Журналистите-писачи на хранилка, но както и да е, петък вечер и ще ходя да се забавлявам....
22:53 03.10.2025
12 Европеец
До коментар #4 от "az СВО Победа80":Позволи ми да не съм съгласен с теб.... Ще липсва на семейството и на близките..... За нас обикновените хора ние все тая...... Журналисти писачи на хранилки.....
22:56 03.10.2025
13 Шъъъъ, алоУуу
а уКраИна е наименование на територия.
Да си имаме уважението 😉😘
22:59 03.10.2025
14 Исторически парк
22:59 03.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Механик
но по-горе пише, че това се случва за първи път (за 4 години). Което означава, че пак някой ни внушава нещо.
23:01 03.10.2025
17 Баба ВУНА
23:04 03.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Язе
23:12 03.10.2025
21 az СВО Победа80
23:17 03.10.2025
22 Хайде бе!
23:25 03.10.2025
23 az СВО Победа80
23:31 03.10.2025