Новини
Свят »
Германия »
Какъв ли ще е следващият ход на Путин в хибридната война?

Какъв ли ще е следващият ход на Путин в хибридната война?

8 Октомври, 2025 09:36 844 53

  • хибридна война-
  • русия-
  • германия-
  • владимир путин-
  • путин-
  • дронове

Докато в Германия се чудят как да отговарят на инцидентите с дронове като тези над летището в Мюнхен, Владимир Путин доволно потрива ръце

Какъв ли ще е следващият ход на Путин в хибридната война? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Последните дни бяха неспокойни. На летището в Мюнхен два пъти поред беше обявена тревога заради дронове. Първо в навечерието на 3 октомври, празника за Обединението на Германия, а след това и в края на Октоберфест - най-големия народен фестивал в Германия. Едва ли това е чисто съвпадение и по-скоро всичко е било добре планирано. И то проработи: тревогата се настани в съзнанието на много хора.

Германия и Европа отново се убеждават колко уязвима е тяхната критична инфраструктура и колко лесно може да бъде изведена от строя. Копенхаген, Осло, Мюнхен – обикновени дронове са способни с минимални разходи да парализират най-сложните системи. Същото важи и за неотдавнашните атаки срещу ИТ-инфраструктурата на летища в Лондон, Брюксел и Берлин. В германската столица бяха необходими две седмици, за да се отстранят последствията.

Елементи на хибридната война, която води Русия

Все още не е ясно кой стои зад последните атаки. Но последователността на събитията навежда на определени мисли: първо руски дронове над Полша, след това военни самолети над Естония, а сега "граждански" дронове над европейски летища. В случая от Дания има данни за това, че дроновете може да са били пускани от кораб на руския "сенчест флот" в Балтийско море. Кой стои зад атаките срещу ИТ-системите на летищата също не е ясно – както и при дроновете в небето над Мюнхен.

В епохата на хибридните войни дронове без отличителни знаци могат да се изстрелват от всяка точка и да се управляват дистанционно. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц вече обяви, че според наличните данни зад това стои Русия.

Почти по същото време Владимир Путин участва в дискусионния форум "Валдай" в Сочи. На въпрос дали той стои зад тези атаки, руският президент само махна с ръка, сякаш го бяха хванали неподготвен, след което каза с усмивка: "Повече няма да го правя". Но това не беше признание за вина, а по-скоро подигравка, изблик на злорадство за това колко безпомощни всъщност са европейците пред тази заплаха.

Още преди атаките срещу летището в Мюнхен канцлерът Фридрих Мерц каза, че "не сме в състояние на война, но вече не живеем и в мир". Това, че Мерц изрича тези думи на глас е ново, но вероятно отдавна е било необходимо.

Нова фаза на руската хибридна война след срещата в Аляска

Последните два месеца промениха много неща. Хибридната ескалация от последните седмици в Европа е продължение на срещата в Аляска. Там президентът Тръмп изрази готовност да приеме много от позициите на Путин, надявайки се, че руският президент ще направи отстъпки и ще прекрати войната срещу Украйна. Но отстъпчивостта на Тръмп постигна точно обратното: Путин не само засили ударите срещу Украйна, но и активизира хибридните провокации в Европа. За него отстъпките на противника винаги са били знак за слабост – и покана за следващия удар.

Колкото до предупреждението на Мерц, че "не сме във война, но вече не сме и в мир" - то е насочено не толкова към външния свят, колкото към германското общество: страната се сблъсква с външни заплахи и трябва да преосмисли основите на своята сигурност.

Сдържането изисква решителност

Във външнополитическия контекст обаче думите на германския канцлер сякаш идват на помощ на руската пропаганда. Путин от самото начало оправдаваше нахлуването в Украйна със "заплахата от страна на НАТО". Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви от трибуната на Общото събрание на ООН, че възстановяването на германския военен потенциал е тревожен сигнал, тъй като Германия отново се стреми да "подчини цяла Европа - както навремето Хитлер". Опасната спирала от обвинения продължава да се разгръща: Кремъл само чака удобен случай да припише на Германия агресивни цели, които в действителност не съществуват.

Да, атаките с дронове са тест за Запада. Тези летателни апарати без отличителни знаци, изстрелвани явно не от военни бази, имат за цел да проверят нашата реакция. Но не бива да им придаваме по-голямо значение, отколкото заслужават. Толкова ли е трудно те да бъдат сваляни? В случая Русия не може да твърди, че е атакувана, както в случая с бойните самолети. Инциденти в зони на чувствителна гражданска инфраструктура биха могли да бъдат решавани с военни средства – и с това да им се сложи край.

Но не е толкова просто. По закон само полицията има право да сваля дронове в Германия, но тя не разполага с необходимите технически средства. А Бундесверът, който технически е в състояние да го направи, няма правно основание за това. Фактът, че сега в германското правителство изобщо се обсъжда въпросът кой трябва да се занимава с това, е напълно абсурден.

Мога да си представя как Путин и Лавров наблюдават това отстрани и потриват доволно ръце. Разбира се, че той "повече няма да прави така". Да видим какъв ще бъде следващият ход.

Автор: Дирк Емерих


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отново

    20 2 Отговор
    Сутрешната дефекация на диваците!

    Коментиран от #15

    09:38 08.10.2025

  • 2 Георги

    27 3 Отговор
    може ли някой да обясни какво е "хибридна война" и калво "сенчест флот", че са едни такива журналистически "термини" с много неясен смисъл?

    Коментиран от #18

    09:38 08.10.2025

  • 3 Ко ли ще измисли

    21 2 Отговор
    пропадналият запад? В отчаянието си вече чудеса виждаме на троляка. Вие на умряло. 😄

    09:38 08.10.2025

  • 4 ДА БЕ ДА

    23 3 Отговор
    САЩ,НАТО и ЕС поради хронично болната си и слаба дипломация нямат способност да водят разумен диалог с факти и аргументи, а са свикнали да се бият дузпи само в едната врата.
    Вечно лъжат, мрънкат и искат да бъде само на тяхното,а ЕС са просто трагични.

    09:39 08.10.2025

  • 5 Трол

    4 6 Отговор
    Ще нападне България и ще превърне София в трудов лагер.

    Коментиран от #12

    09:39 08.10.2025

  • 6 Вашето мнение

    6 3 Отговор
    Най-вероятно бг колоездачите няма да могат да забременеят въпреки непрекъснатите опити. Иначе не си струва да се чете отечественофронтовска пропаганда.

    09:39 08.10.2025

  • 7 име

    9 3 Отговор
    Най-важното е едниствения козяк на Галя от посолството да се хване за палците докато напълни всяка тема с безсмилиците, които помагат на Путин да денацифицира бандерите.

    09:40 08.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тико

    16 2 Отговор
    Zaпадната колекция от политически трупове и несъстоятелни дебилни персони живее с илюзията да запази господството си над цялото човечество без да има основания, нито морални,нито правни и нито силата за това.

    Коментиран от #19

    09:42 08.10.2025

  • 10 Сандо

    9 2 Отговор
    Както може би на мнозина е направило впечатление,че политиката на Русия и Путин е да реагират на действията на другите,т.е. те не действат изпреварващо.Това е тяхна сила,но и голяма слабост.И заради това е по-правилно заглавието да бъде:"По какъв начин Путин ще отговори на западните провокации?".

    09:43 08.10.2025

  • 11 Георги

    14 2 Отговор
    вчера ни убеждаваха, че Меркел не е казала това, което е казала, а днес , че Путин е казал това, което не е казал!

    09:44 08.10.2025

  • 12 Сандо

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    То това не е лошо като идея,ама ми се струва,че козячетата веднага ще се уредят за надзиратели в лагера.

    09:44 08.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Отново":

    В Киев има построен датски завод за дронове с обхват 2000 км. нарича се Fire Point. Западът забрани на ухиления ид 0 т Путин да го удря и той се сви и го остави да работи. Чрез тези дронове Украйна мачка Бензиностанцията.

    Коментиран от #26, #27

    09:48 08.10.2025

  • 16 Леле - леле ! 😀

    4 2 Отговор
    " . В случая от Дания има данни за това, че дроновете може да са били пускани от кораб на руския "сенчест флот " / Натото толкова партенки пусна , че вече се обърка кой герои от кой сюжет са . 😀

    09:49 08.10.2025

  • 17 Ха Ха

    4 2 Отговор
    Надявам се Путин да надвие европейските атлантически ястреби и да им даде урок по толерантност по хибриден или нехибриден начин. Същите са обезумели от яд, че някой в Европа си позволява да не ги слуша чинно.

    09:51 08.10.2025

  • 18 Какво е "многохов" президент

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Какво е "бункерен страхливец"?

    Коментиран от #24, #34

    09:51 08.10.2025

  • 19 Сорос

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тико":

    А моля моля... ние казваме на руския Плевнелиев какво да прави и он слуша и изпъшнява

    09:52 08.10.2025

  • 20 хибридна война няма!

    8 3 Отговор
    С хибридни атлантически пръдни обаче сме заляти по медиите. И да припомня че в над 52 анкети и проучвания българина категорично е заявявал че е за Русия и против политиките на ЕК и терористичното НАТО ! Последната беше само преди 6 дена и процентите бяха 76% за Русия и 24% за Украйна и НАТО !

    09:53 08.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Много плоско

    3 2 Отговор
    Писачите налагат един наратив, какъвто те харесват и мислят, че всички които четат ще им ръкопляскат.
    Нима писачите са еталон за нещо, че да се съгласяваме с техните мнения…

    09:53 08.10.2025

  • 23 Иво

    3 6 Отговор
    Лилипутио, като гроссглупан за 20-ти пореден път в последните 4 години превзема украинското село Звановка. От "Красная и непобедимая", руската армия стана "Смешная и вторая на Украине".

    09:54 08.10.2025

  • 24 Това е

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Какво е "многохов" президент":

    Зеленото бункерно джудже, което всеки ден произвежда или получава оръжия-чудо и прави перемога на линийката кока!

    Коментиран от #29

    09:55 08.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Забранили му да мисли

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "ахахаха":

    Чул недочул, чел недочел, видял недовидял... къде ви намират подобни? Заводът ПЕРАЛНЯ се намира на датска територия и се ползва предимно, за да се крадат пари на люхаците от Европа, води се собственост на някой си Миндич (характерна фамилия!), живеещ в Израел, но много близък със зеленото. Укрите отвориха кутията на Пандора с тези донове и сега си събират червата и другите карантии, по полята.

    Коментиран от #31

    09:57 08.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Лелееее майко

    5 1 Отговор
    дронове над летището в Мюнхен, и те ли са руски? ...

    09:58 08.10.2025

  • 29 Зеленски

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Това е":

    Ама не се е сврял под земята и не праща двойници и не бяга със самолет от Кремъл от... готвача си 🙈🙈🙈🤣🤣🤣

    09:58 08.10.2025

  • 30 Националист

    2 2 Отговор
    Да копира идола си Хитлер и да се гръмне в главата

    09:59 08.10.2025

  • 31 666

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Забранили му да мисли":

    Виж го в гугъл копейка неука. Не е срамно да не знаеш, срамно е да се гордееш с тъпотата си.

    Коментиран от #38, #40

    10:00 08.10.2025

  • 32 "празника" за Обединението на Германия

    1 0 Отговор
    От поне 3 години никой не го и споменава даже. Особенно във източна Германия. Що ли? А? .....

    10:01 08.10.2025

  • 33 9689

    1 2 Отговор
    Няма хибридна война на Путин,останал е някой наследник на Гьобелс.

    10:01 08.10.2025

  • 34 Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Какво е "многохов" президент":

    не знам, тея глупости идват от същите умове измислили хибридна война и сенчест флот. Няма ясни определения, защото така всеки сам си измисля и си вкарва който му е удобен в тази рамка. А не ги пишат, защото ще се окаже, че много влизат в нея, а не е удобно.

    Коментиран от #36

    10:01 08.10.2025

  • 35 Дойче теле

    4 2 Отговор
    Друга политика ЕС няма освен да обвиняват Русия в хибридна война! Мерц направи ли си труда да провери колко любителски дрона има продадени само в Мюнхен, без обозначителни белези? Трябва да се държи народа в паника за да могат да управляват!

    10:01 08.10.2025

  • 36 АХАХАХ куоейка ахаха добре веее

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Георги":

    Сигурно си измислят, че е избягал от готвача си

    Коментиран от #39, #41

    10:03 08.10.2025

  • 37 Шопа

    1 0 Отговор
    Да мисли бързо че украйнците че го тепат

    10:04 08.10.2025

  • 38 Намерил доказателства

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "666":

    В гугъл на всяка колиба можеш да поставиш название каквото си пожелаеш, Гугльо!

    10:05 08.10.2025

  • 39 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "АХАХАХ куоейка ахаха добре веее":

    винаги се цели в глупака.

    10:05 08.10.2025

  • 40 "Виж го в гугъл" ..

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "666":

    Е като да кажеш "аз съм неграмотен и със специални потребности" .....болестта на младото поколение. А сега даже Мъск щял да прави нова Уйкипедия щото сегашната не му харесвала и други неща там щяло да пише и не трябвало изкуственият интелект по нея да се "обучава" ....а вие вярвайте на написаното в "гугъл" младежи...

    10:06 08.10.2025

  • 41 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "АХАХАХ куоейка ахаха добре веее":

    какъв готвач и кой е бягал от готвача си?

    Коментиран от #49

    10:08 08.10.2025

  • 42 Дон Дони

    1 1 Отговор
    Тази зима се очертава студена, когато на немеца му се спаружат ушаките от студ както 1943-44 година на източния фронт ще почнат да мислят нормално! Ще разберат колко вредни са сегашните управляващи и че санкциите не работят!

    10:08 08.10.2025

  • 43 Ей това е НАТО пичове

    3 1 Отговор
    (Все още не е ясно кой стои зад последните "атаки"....... )

    10:09 08.10.2025

  • 44 Българският народ е на страната на Русия

    4 1 Отговор
    Хибриднита война е плод на болните евроатлантически запъртъци! Вън ес и нато от България!

    Коментиран от #48

    10:10 08.10.2025

  • 45 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Не спряхте да лъжете ей.. Няма никакви руски атаки, всичко гнило е отвътре. Само глупак, би вярвал подобни свободни съчинения

    10:12 08.10.2025

  • 46 Атлантически тролчета,

    3 1 Отговор
    засрамете се! .....
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият смел премиер Борисов""" ...нали помните?

    10:12 08.10.2025

  • 47 Мдааа Дааа... и все пак

    1 0 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    10:14 08.10.2025

  • 48 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Кремълски Хибридчик,ДА НА НАТО и Европейски Съюз!

    10:16 08.10.2025

  • 49 Не многоходов

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Георги":

    Прекалено си многоходов за да разбереш неща за бемногоходови.

    10:16 08.10.2025

  • 50 Айшето

    0 0 Отговор
    Войната ке е брадви срещу орехи!

    10:17 08.10.2025

  • 51 хибридните атлантически тролчета

    1 0 Отговор
    Декиш в България не хващат. Друго хващат. Дедовият ...

    10:18 08.10.2025

  • 52 Тома

    1 0 Отговор
    Тези не разбраха че от ден на ден стават още по смешни.За това Путин им обеща да не праща дронове до Лисабон

    10:19 08.10.2025

  • 53 Айнцу цвайнцу дрън!

    1 0 Отговор
    Лъжите и русофобската пропаганда на дойче зеле не минава в България! Статиите на дойче зеле трябва да се публикуват само в рубриката " Хумор, сатира и забава"!

    10:19 08.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания