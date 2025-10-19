Израелските военни са предприели атака срещу Газа, съобщиха днес израелските медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
За това се съобщава в момент, когато Израел и палестинското движение „Хамас“ продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което да сложи край на войната в анклава.
Няма незабавен коментар от израелските военни относно съобщеното нападение.
Израелската телевизия „Кан“ съобщи, че военновъздушните сили атакуват Рафах в южната част на Газа. Повечето медии определиха атаката като въздушни удари.
Израелските военни заявиха в петък, че „няколко терористи“ са открили огън по войници в района на Рафах, без да са причинили наранявания. По-късно военните заявиха, че са ударили друга група „терористи“, които са се приближавали към войските в Хан Юнис в същия ден. Военните ще продължат да действат за отстраняване на непосредствените заплахи, съобщиха оттам.
1 Тези гнусни нацисти
12:53 19.10.2025
2 МНОГО НАИВНО
12:53 19.10.2025
3 Под егидата на "миротвореца"
12:54 19.10.2025
4 Има само едни терористи
12:56 19.10.2025
5 Тръмпича съм
12:57 19.10.2025
6 И за пореден път
12:57 19.10.2025
7 И какво пишат
Коментиран от #15
13:00 19.10.2025
8 мнение
Коментиран от #13
13:04 19.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И нещо което определено
13:05 19.10.2025
11 Последния Софиянец
13:06 19.10.2025
12 Тръмпичагата
13:07 19.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Евреи скапани
Коментиран от #28
13:09 19.10.2025
15 Ъхъъъъъ.....
До коментар #7 от "И какво пишат":Села са били сривани с булдозери, а цели групи са били убивани и разселвани, за да се направи път на „новия евреин“ на ционисткото извратено въображение. Очевидно това са правили евреите в Израел от 1948 г. до сега. „Има причина толкова много евреи да имат анти-израелски възглед. Държавата „Израел“ обижда чувството им за елементарно благоприличие. Определено вярвам, че действията на „Израел“ възпират много евреи да изследват юдаизма по-нататък.“Много евреи не са ционисти, а много неевреи са. Ционизмът е политическо движение, а не раса (или религия). Да се каже, че ционизмът е на еврейския народ, е все едно да се каже, че Демократическата партия е на американския народ. Еврейският народ, който се противопоставя на ционизма, обаче е изправен пред много трудни времена.“
Дейвид Айк „Подценяване.“
Истински евреи, спазващи юдеизма ....
Коментиран от #22
13:13 19.10.2025
16 СУМУД
Човечеството ще спре убийците.
13:14 19.10.2025
17 Тръмл
13:19 19.10.2025
18 разширяват
13:20 19.10.2025
19 Доверие
13:23 19.10.2025
20 Нисичкия
13:24 19.10.2025
21 Ционистите са
13:26 19.10.2025
22 име
До коментар #15 от "Ъхъъъъъ.....":И за нем има разлика между евреин и ционист. И не е само това, имаше скоро едно документално филмче как са накарали евреите от Ирак да се преселят в Израел. Ционистите са сключили договор със Садам да им ги даде, а той да им вземе квото имат. И са почнали да ги тероризират, палежи, взривове, убийства на противници на ционизма. За да се чувстват несигурно в Ирак и да емигрират в Израел. Една държава какво е без граждани? Нищо. На ционистите им трябва работна ръка да експлоатират и да им е вярна, да ги държат в страх и лъжи.
13:27 19.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ъхъъъъъ.....
Коментиран от #25
13:33 19.10.2025
25 име
До коментар #24 от "Ъхъъъъъ.....":Козяк, трола стоян георгиев каза че Русия е фалирала, как така хем фалирала, хем финансира тероризма. Съгласувайте ги малко тия опорки.
13:39 19.10.2025
26 И да припомним
13:39 19.10.2025
27 ФАКТ
13:41 19.10.2025
28 НЕ "Евреи скапани" колега
До коментар #14 от "Евреи скапани":А ционисти скапани !
13:41 19.10.2025