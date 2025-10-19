Новини
Израелските военни са предприели атака срещу Газа

Израелските военни са предприели атака срещу Газа

19 Октомври, 2025 12:51

Израелските военни заявиха в петък, че „няколко терористи“ са открили огън по войници в района на Рафах

Израелските военни са предприели атака срещу Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските военни са предприели атака срещу Газа, съобщиха днес израелските медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

За това се съобщава в момент, когато Израел и палестинското движение „Хамас“ продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което да сложи край на войната в анклава.

Няма незабавен коментар от израелските военни относно съобщеното нападение.

Израелската телевизия „Кан“ съобщи, че военновъздушните сили атакуват Рафах в южната част на Газа. Повечето медии определиха атаката като въздушни удари.

Израелските военни заявиха в петък, че „няколко терористи“ са открили огън по войници в района на Рафах, без да са причинили наранявания. По-късно военните заявиха, че са ударили друга група „терористи“, които са се приближавали към войските в Хан Юнис в същия ден. Военните ще продължат да действат за отстраняване на непосредствените заплахи, съобщиха оттам.


Израел
  • 1 Тези гнусни нацисти

    17 4 Отговор
    Са болни хора.

    12:53 19.10.2025

  • 2 МНОГО НАИВНО

    17 3 Отговор
    ДА ВЕРВАШ НА ЕВРЕИ

    12:53 19.10.2025

  • 3 Под егидата на "миротвореца"

    9 1 Отговор
    Тръмп е вероятно ...

    12:54 19.10.2025

  • 4 Има само едни терористи

    12 3 Отговор
    И това са болните ционисти

    12:56 19.10.2025

  • 5 Тръмпича съм

    17 1 Отговор
    Ем, поне няколко дни имаше примирие и ционистите си прибраха заложниците, които не успяха да убият в операции за освобождаването им ;)

    12:57 19.10.2025

  • 6 И за пореден път

    14 1 Отговор
    израелските ционистки медии, цитирани от Ройтерс, предаде психиатрията БТА...

    12:57 19.10.2025

  • 7 И какво пишат

    6 1 Отговор
    Американските и канадските евреи на заглавната страница на сайта си !!!

    Коментиран от #15

    13:00 19.10.2025

  • 8 мнение

    4 8 Отговор
    Нали ви казах , че мир с тия хамас - мамас и прочие няма да има ! А Тръмп нека си мисли , че е постигнал нещо .

    Коментиран от #13

    13:04 19.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И нещо което определено

    7 0 Отговор
    Няма да го прочетете във (цитирано от Ройтерс, предаде БТА...) Нещо което предизвика огромен скандал във САЩ и пряко е замесена терористичната организация Мосад

    13:05 19.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбита терористите и пияните им господари от калния бункер.

    13:06 19.10.2025

  • 12 Тръмпичагата

    3 0 Отговор
    Сега да разбомби едно хубаво еврейската коптора....

    13:07 19.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Евреи скапани

    8 2 Отговор
    Вижте на какво направихте домовете на хората

    Коментиран от #28

    13:09 19.10.2025

  • 15 Ъхъъъъъ.....

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "И какво пишат":

    Села са били сривани с булдозери, а цели групи са били убивани и разселвани, за да се направи път на „новия евреин“ на ционисткото извратено въображение. Очевидно това са правили евреите в Израел от 1948 г. до сега. „Има причина толкова много евреи да имат анти-израелски възглед. Държавата „Израел“ обижда чувството им за елементарно благоприличие. Определено вярвам, че действията на „Израел“ възпират много евреи да изследват юдаизма по-нататък.“Много евреи не са ционисти, а много неевреи са. Ционизмът е политическо движение, а не раса (или религия). Да се ​​каже, че ционизмът е на еврейския народ, е все едно да се каже, че Демократическата партия е на американския народ. Еврейският народ, който се противопоставя на ционизма, обаче е изправен пред много трудни времена.“
    Дейвид Айк „Подценяване.“
    Истински евреи, спазващи юдеизма ....

    Коментиран от #22

    13:13 19.10.2025

  • 16 СУМУД

    6 0 Отговор
    Ако продължават тези убийци по този начин очаквам в повечето европейски страни да има бунтове през зимата които ще свалят доста правителства.Тези бунтове може да се прехвърлят на другия бряг на океана.
    Човечеството ще спре убийците.

    13:14 19.10.2025

  • 17 Тръмл

    2 0 Отговор
    Не ми дадохте Нобеловата награда, а ...

    13:19 19.10.2025

  • 18 разширяват

    1 3 Отговор
    Гаzaта на руслямиити

    13:20 19.10.2025

  • 19 Доверие

    1 0 Отговор
    На изри хелец е все едно доверие на х ле барка

    13:23 19.10.2025

  • 20 Нисичкия

    2 1 Отговор
    С мустака е бил прав

    13:24 19.10.2025

  • 21 Ционистите са

    2 2 Отговор
    Най големият враг на евреите. Точно и заради тези гнусни ционисти реално беше извършен холокоста по времето на ВСВ! Те го инициират и точно те го поддържат. Ционисткото начинание създаде светска, националистическа идентичност, която съществува сама по себе си. Тя няма нормативно съдържание. В процеса на това те ограбиха поколения евреи от единственото нещо, което исторически ги характеризираше, разменяйки вечна мисия за евтин, войнствен национализъм. Професорът по история от университета в Монреал, Яков Рабкин

    13:26 19.10.2025

  • 22 име

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ъхъъъъъ.....":

    И за нем има разлика между евреин и ционист. И не е само това, имаше скоро едно документално филмче как са накарали евреите от Ирак да се преселят в Израел. Ционистите са сключили договор със Садам да им ги даде, а той да им вземе квото имат. И са почнали да ги тероризират, палежи, взривове, убийства на противници на ционизма. За да се чувстват несигурно в Ирак и да емигрират в Израел. Една държава какво е без граждани? Нищо. На ционистите им трябва работна ръка да експлоатират и да им е вярна, да ги държат в страх и лъжи.

    13:27 19.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ъхъъъъъ.....

    1 3 Отговор
    До като не се извади онова страхливото с ботокса от калния бункер увито в килим няма да има мир по света, от мен да го запомните! Световния терор се командва и финансира от там.

    Коментиран от #25

    13:33 19.10.2025

  • 25 име

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ъхъъъъъ.....":

    Козяк, трола стоян георгиев каза че Русия е фалирала, как така хем фалирала, хем финансира тероризма. Съгласувайте ги малко тия опорки.

    13:39 19.10.2025

  • 26 И да припомним

    2 0 Отговор
    Че Шалом-България не е организация на евреите в България а ционистка терористична клетка която впрочем няма и членска маса че организация да се нарича но годишно над 3,4 милиона лева държавна субсидия под различни форми получава. Никога отчет за разходваните средства не е предоставяла но гнусните ционистчета които я представляват по няколко апартамента с вашите пари в Манастирски ливади и къде ли не си купиха и журналисти даже си купиха ...

    13:39 19.10.2025

  • 27 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Евреи слуги на дявола сатани

    13:41 19.10.2025

  • 28 НЕ "Евреи скапани" колега

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Евреи скапани":

    А ционисти скапани !

    13:41 19.10.2025