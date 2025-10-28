Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Това корабокрушение е най-тежкото в европейската следвоенна история: в нощта на 28 септември 1994 година при буря в Балтийско море фериботът "Естония" потъва на път от Талин към Стокхолм. До днес истинската причина за катастрофата не е известна. Около нея витаят слухове и предположения, тъй като има редица несъответствия, пише АРД.
При катастрофата умират 852 души, но много от труповете не са извадени. Останките на ферибота са на 80 метра под водата на около 35 км югоизточно от финландския остров Утьо. Мястото се приема официално като гробище.
Година след корабокрушението правителствата на околните държави Швеция, Естония и Финландия подписват споразумение за забрана на гмурканията около останките на "Естония" - за да не се смущава покоя на мъртвите. Междувременно има планове за изваждане на потъналия кораб с бетонен саркофаг, но те отпадат заради протестите на близките на мъртвите и поради опасения, че следващи разследвания могат да затруднят идентифицирането на причината за катастрофата. "Естония" продължава да лежи на дъното на морето.
Място за тренировки на руските военни
Очевидно обаче на останките периодически се правят неразрешени посещения: проучвания на германските медии WDR, NDR и "Зюддойче Цайтунг" са установили, че НАТО разполага със сведения за използването на останките от "Естония" като място за тренировки от страна на Русия - за подводни операции, а вероятно и за укритие на шпионска техника.
Според разследването на германските медии много от държавите членки на НАТО имат информации, съгласно които преди няколко години по останките от ферибота са били разположени технически уреди, които могат да направляват изключително прецизно подводни дронове и роботи. Западните разузнавателни кръгове предполагат, че руски военни части са развивали активна дейност там.
Освен това съществува подозрението, че Русия би могла да използва тази забранена зона насред Балтийско море, за да крие там собственото си сензорно оборудване, чрез което би могла да записват т.нар. сигнатури на военни кораби и подводници на НАТО, т.е. техните специфични шумове и други характеристики.
Позицията на Русия е агресивна
Местоположението на останките в Балтийско море между Швеция, Финландия и балтийските страни е идеална за тайното събиране на този вид информация, казват военни експерти, цитирани от АРД. Освен това Русия може да действа там необезпокоявано, тъй като е наложена официална забрана за гмуркане. Предимство е и това, че поставените по кораба уреди почти не правят впечатление и могат да бъдат монтирани устойчиво - за разлика от условията по пясъчното морско дъно.
В отговор на журналистическите питания Финландия и Естония заявяват, че заедно със съюзниците съвместно наблюдават много точно случващото се в Балтийско море и заключенията им са, че Русия е заела по-агресивна позиция от началото на войната си срещу Украйна насам.
ГУГИ - руското тайнствено управление
За такъв подводен шпионаж, какъвто се предполага, че се осъществява на останките на "Естония", в Русия отговаря Главното управление за дълбоководни изследвания, известно с абревиатурата ГУГИ.
Това тънещо в тайнственост управление съществува вероятно от 1960-те години и не е подчинено на Военноморския флот, а директно на Министерството на отбраната. Сред неговите задачи са шпионажите и саботажите под вода, например проучванията на критична инфраструктура като подводни кабели и тръбопроводи на европейските държави, пише АРД.
ГУГИ разполага с флот от специални кораби, които официално са декларирани като изследователски и са снабдени с оборудване като мини подводници, подводни роботи, мощни сонари и скенери, за да могат да шпионират под вода. Към този т.нар. "академичен флот" се числи и корабът "Янтар", смятан в кръговете на НАТО за един от най-важните шпионски кораби на Русия.
Една от задачите на ГУГИ е и записването на специфичните шумове, издавани от противниковите кораби, особено подводниците. За тази цел се използват сензорни системи като подводни микрофони (хидрофони), които при пълна секретност се инсталират в регионите, в които се предполага движение на съответните плавателни съдове. В НАТО смятат, че Русия използва за тези цели не само мними изследователски кораби като "Янтар", но и подводници, цивилни кораби - рибарски или товарни, както и подводни дронове.
АРД припомня в публикацията си и скорошното разследване за тайната подводна система за наблюдение "Хармония", с която Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика, за чието изграждане руснаците са използвали най-модерни западни технологии.
Докато обаче "Хармония" е широко разклонена подводна система за предупреждение в руски води, според западни експерти по сигурността, се счита за сигурно, че подобни, макар и по-малко обширни системи за шпионаж са инсталирани от Русия и на други места в световните океани - вероятно и на останките от кораба "Естония".
Проучванията на германските медии са установили, че в Балтийско море още преди години са били намирани подводни сензори, при това не отделни уреди, а цели системи.
Информацията по въпроса обаче не е много: в началото на 2024 Литва официално съобщи, че в района на Куршската пясъчна коса е бил открит хидроакустичен сонар от руски тип, дори бе разпространена снимка на сонара, който очевидно вече не фукционира. Сведенията от Литва гласят, че подобни находки е имало години по-рано не само там, но и в Латвия, Великобритания и Ирландия.
Автори: Катарина Бюс (ARD), Антониус Кемпман (ARD), Свен Ломан (ARD), Мерлин Менце (ARD), Алис Песавенто (ARD), Бенедикт Щрунц (NDR), Петра Блум (ARD), Флориан Фладе (WDR), Мануел Бевардер (WDR/NDR)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умирам от смях
Коментиран от #25
16:41 28.10.2025
2 Синбад Моряка
16:43 28.10.2025
3 Този лош чичко Путин
16:43 28.10.2025
4 БОЛШЕВИК
16:43 28.10.2025
5 Жалки сте
16:43 28.10.2025
6 Уса
16:45 28.10.2025
7 сега последно къде е истината?
или цялия чараш е свобдно съчинение след като е вероятно и сте го написали ха ха ха
вижте под леглото дали не се е скрил путин
16:46 28.10.2025
8 ПАРАНОЯТА НА ЗАПАДАЩИТЕ ОТ
16:47 28.10.2025
9 Някой
16:47 28.10.2025
10 Гост
16:47 28.10.2025
11 генерал Наско
Коментиран от #13
16:48 28.10.2025
12 научих го наизус вече
вчера пак го пуснахте от името на мара-ТЪПОТО
16:48 28.10.2025
13 Оня с коня
До коментар #11 от "генерал Наско":ВЕРНО БЕ, има едни залепени на шишето мислех че е да не крадем водка а то ? гледай брее хибридна война
16:49 28.10.2025
14 пазете пералните
16:50 28.10.2025
15 Дойче теле
16:50 28.10.2025
16 604
16:50 28.10.2025
17 ФЕЙК
16:52 28.10.2025
18 Путин
16:55 28.10.2025
19 Кремълският пациент
16:56 28.10.2025
20 Джонсън Джонсън
• Това е потвърдено от шведското митническо управление – имало е два предишни курса (14 и 20 септември 1994 г.), при които през пристанище Талин са качени военни уреди, вероятно от Русия, и митницата е получила нареждане да не проверява товара. Та тази може да е причината за руско присъствие!
16:57 28.10.2025
21 Един
джендърята да проверява и в тоалетната! Нема го бъде! Да знаете! С толкова глупост няма как да се оцелее!
16:58 28.10.2025
22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:01 28.10.2025
23 Дженерали ГНОм
17:03 28.10.2025
24 Поетапно изкукуригване
17:04 28.10.2025
25 То си е за смях
До коментар #1 от "Умирам от смях":Храбрите немски солдати решили да не безпокоят жертвите, а руските подводнипари монтирали там оборудване. Ако не беше трагично, щеше да си точно за смях. Типична немска новина, която пробива дупка в съзнанието на редовия европейски читател и води до изглаждане на гънките.
Коментиран от #27
17:04 28.10.2025
26 Престъпната организация
Не сме забравили как нАТО и САЩ засяха Балканите, през пролетта на 1999 г., с обеднен уран с период на полуразпад = 4 милиарда години, т.е. до края на света.
Не забравяме, че след престъплението на нАТО на Балканите има бум на раковите заболявания в България!
17:09 28.10.2025
27 Джонсън Джонсън
До коментар #25 от "То си е за смях":През 2004 г. британският журналист Стивън Дейвис разкрива, че фериботът Естония действително е превозвал военна електроника от бившия СССР за западни служби.
• Това е потвърдено от шведското митническо управление – имало е два предишни курса (14 и 20 септември 1994 г.), при които през пристанище Талин са качени военни уреди, вероятно от Русия, и митницата е получила нареждане да не проверява товара. Това оборудване е било откраднато с цел предоставяне на западните служби и винаги си било там! Не е поставено в последствие и сега служи за пропаганда!
17:11 28.10.2025
28 Явор божанков
17:18 28.10.2025
29 Механик
п.п.
Абе, вие вече за хептен шматароци ни взимате бе??? Вервайте ми, че няма човек с по-високо от 3.0 IQ, дето да ви се хване.
17:21 28.10.2025
30 А, бе, дв,
Що все за чуждото лалате? Нали уж само руснаците водеха хибридни ( как само я мразя тая тъпа чужда дума, станала толкова модерна сред глупаците) войни? Това да не е пропаганда?
17:23 28.10.2025