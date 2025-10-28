Новини
Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

28 Октомври, 2025 16:38 1 402 30

Русия вероятно има шпионска база на ферибота "Естония", потънал в Балтийско море преди повече от 30 години. До този извод стига разследване на германски медии.

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Това корабокрушение е най-тежкото в европейската следвоенна история: в нощта на 28 септември 1994 година при буря в Балтийско море фериботът "Естония" потъва на път от Талин към Стокхолм. До днес истинската причина за катастрофата не е известна. Около нея витаят слухове и предположения, тъй като има редица несъответствия, пише АРД.

При катастрофата умират 852 души, но много от труповете не са извадени. Останките на ферибота са на 80 метра под водата на около 35 км югоизточно от финландския остров Утьо. Мястото се приема официално като гробище.

Година след корабокрушението правителствата на околните държави Швеция, Естония и Финландия подписват споразумение за забрана на гмурканията около останките на "Естония" - за да не се смущава покоя на мъртвите. Междувременно има планове за изваждане на потъналия кораб с бетонен саркофаг, но те отпадат заради протестите на близките на мъртвите и поради опасения, че следващи разследвания могат да затруднят идентифицирането на причината за катастрофата. "Естония" продължава да лежи на дъното на морето.

Място за тренировки на руските военни

Очевидно обаче на останките периодически се правят неразрешени посещения: проучвания на германските медии WDR, NDR и "Зюддойче Цайтунг" са установили, че НАТО разполага със сведения за използването на останките от "Естония" като място за тренировки от страна на Русия - за подводни операции, а вероятно и за укритие на шпионска техника.

Според разследването на германските медии много от държавите членки на НАТО имат информации, съгласно които преди няколко години по останките от ферибота са били разположени технически уреди, които могат да направляват изключително прецизно подводни дронове и роботи. Западните разузнавателни кръгове предполагат, че руски военни части са развивали активна дейност там.

Освен това съществува подозрението, че Русия би могла да използва тази забранена зона насред Балтийско море, за да крие там собственото си сензорно оборудване, чрез което би могла да записват т.нар. сигнатури на военни кораби и подводници на НАТО, т.е. техните специфични шумове и други характеристики.

Позицията на Русия е агресивна

Местоположението на останките в Балтийско море между Швеция, Финландия и балтийските страни е идеална за тайното събиране на този вид информация, казват военни експерти, цитирани от АРД. Освен това Русия може да действа там необезпокоявано, тъй като е наложена официална забрана за гмуркане. Предимство е и това, че поставените по кораба уреди почти не правят впечатление и могат да бъдат монтирани устойчиво - за разлика от условията по пясъчното морско дъно.

В отговор на журналистическите питания Финландия и Естония заявяват, че заедно със съюзниците съвместно наблюдават много точно случващото се в Балтийско море и заключенията им са, че Русия е заела по-агресивна позиция от началото на войната си срещу Украйна насам.

ГУГИ - руското тайнствено управление

За такъв подводен шпионаж, какъвто се предполага, че се осъществява на останките на "Естония", в Русия отговаря Главното управление за дълбоководни изследвания, известно с абревиатурата ГУГИ.

Това тънещо в тайнственост управление съществува вероятно от 1960-те години и не е подчинено на Военноморския флот, а директно на Министерството на отбраната. Сред неговите задачи са шпионажите и саботажите под вода, например проучванията на критична инфраструктура като подводни кабели и тръбопроводи на европейските държави, пише АРД.

ГУГИ разполага с флот от специални кораби, които официално са декларирани като изследователски и са снабдени с оборудване като мини подводници, подводни роботи, мощни сонари и скенери, за да могат да шпионират под вода. Към този т.нар. "академичен флот" се числи и корабът "Янтар", смятан в кръговете на НАТО за един от най-важните шпионски кораби на Русия.

Една от задачите на ГУГИ е и записването на специфичните шумове, издавани от противниковите кораби, особено подводниците. За тази цел се използват сензорни системи като подводни микрофони (хидрофони), които при пълна секретност се инсталират в регионите, в които се предполага движение на съответните плавателни съдове. В НАТО смятат, че Русия използва за тези цели не само мними изследователски кораби като "Янтар", но и подводници, цивилни кораби - рибарски или товарни, както и подводни дронове.

АРД припомня в публикацията си и скорошното разследване за тайната подводна система за наблюдение "Хармония", с която Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика, за чието изграждане руснаците са използвали най-модерни западни технологии.

Докато обаче "Хармония" е широко разклонена подводна система за предупреждение в руски води, според западни експерти по сигурността, се счита за сигурно, че подобни, макар и по-малко обширни системи за шпионаж са инсталирани от Русия и на други места в световните океани - вероятно и на останките от кораба "Естония".

Проучванията на германските медии са установили, че в Балтийско море още преди години са били намирани подводни сензори, при това не отделни уреди, а цели системи.

Информацията по въпроса обаче не е много: в началото на 2024 Литва официално съобщи, че в района на Куршската пясъчна коса е бил открит хидроакустичен сонар от руски тип, дори бе разпространена снимка на сонара, който очевидно вече не фукционира. Сведенията от Литва гласят, че подобни находки е имало години по-рано не само там, но и в Латвия, Великобритания и Ирландия.

Автори: Катарина Бюс (ARD), Антониус Кемпман (ARD), Свен Ломан (ARD), Мерлин Менце (ARD), Алис Песавенто (ARD), Бенедикт Щрунц (NDR), Петра Блум (ARD), Флориан Фладе (WDR), Мануел Бевардер (WDR/NDR)


Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умирам от смях

    35 1 Отговор
    хахахахахахахаха ох майко мила, хахахахаххах умирам.... хахахахахах

    Коментиран от #25

    16:41 28.10.2025

  • 2 Синбад Моряка

    27 3 Отговор
    А аз тък твърдя, че ги шпионира и от системата Дегоба (по Междузвездни войни)....!

    16:43 28.10.2025

  • 3 Този лош чичко Путин

    28 4 Отговор
    е вече и в морските дълбини. Страшен е.......

    16:43 28.10.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    24 5 Отговор
    Русия е мощ и сила, не колкото беше СССР но си остава една от най-силните държави в света!

    16:43 28.10.2025

  • 5 Жалки сте

    28 6 Отговор
    Денонощна глупава пропаганда срещу Русия.

    16:43 28.10.2025

  • 6 Уса

    24 4 Отговор
    Лудата крава не прощава до 9то коляно предвва се по мозъчен път

    16:45 28.10.2025

  • 7 сега последно къде е истината?

    19 3 Отговор
    - вероятно и на останките от кораба "Естония".

    или цялия чараш е свобдно съчинение след като е вероятно и сте го написали ха ха ха

    вижте под леглото дали не се е скрил путин

    16:46 28.10.2025

  • 8 ПАРАНОЯТА НА ЗАПАДАЩИТЕ ОТ

    19 5 Отговор
    ЗАПАД Е ВЕЧЕ СМЕХОТВОРНА

    16:47 28.10.2025

  • 9 Някой

    17 4 Отговор
    Зелето както е тръгнало ще прокопае тунел през центъра на земята. А факти се скъсват да ни заливат с "журналистиката" им

    16:47 28.10.2025

  • 10 Гост

    19 3 Отговор
    Колкото и да е важна пропагандата, елементарна почтеност трябва да се спазва! Как не им беше поне малко неудобно, да пуснат подобен бълвоч!

    16:47 28.10.2025

  • 11 генерал Наско

    13 3 Отговор
    Русия шпионира България от чипове в руската водка.

    Коментиран от #13

    16:48 28.10.2025

  • 12 научих го наизус вече

    15 1 Отговор
    тоя чаршаф го пишете вече за 3 път само дето е от различни автори , още колко пъти да го чета?

    вчера пак го пуснахте от името на мара-ТЪПОТО

    16:48 28.10.2025

  • 13 Оня с коня

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "генерал Наско":

    ВЕРНО БЕ, има едни залепени на шишето мислех че е да не крадем водка а то ? гледай брее хибридна война

    16:49 28.10.2025

  • 14 пазете пералните

    11 1 Отговор
    хора , пазете си пералните путин ще ви ги откраде защото нямам чипове

    16:50 28.10.2025

  • 15 Дойче теле

    13 1 Отговор
    С тази статия изплискахте легена! Явно пропагандата ви е във фаза фантастика!

    16:50 28.10.2025

  • 16 604

    8 1 Отговор
    Пхахахя...хуйчецвайнтунг съ съ гмуркъли съ шнорхили и съ видели...мъ те рашките съ навсекъде...особенно кът либерасту тичъ у кенефу...

    16:50 28.10.2025

  • 17 ФЕЙК

    14 1 Отговор
    Авторите печелят най-голямата международна награда за шпионска фантастика "ДЖЕЙМС БОНД" изпреварвайки само с 1 глас великия шпионски фантазьор ХРИСТО ГРОЗЕВ!

    16:52 28.10.2025

  • 18 Путин

    5 0 Отговор
    Р ,няма такова идиоти

    16:55 28.10.2025

  • 19 Кремълският пациент

    1 8 Отговор
    е луд за връзване. Докато не бъде озаптен няма да има спокойствие.

    16:56 28.10.2025

  • 20 Джонсън Джонсън

    8 1 Отговор
    През 2004 г. британският журналист Стивън Дейвис разкрива, че фериботът Естония действително е превозвал военна електроника от бившия СССР за западни служби.
    • Това е потвърдено от шведското митническо управление – имало е два предишни курса (14 и 20 септември 1994 г.), при които през пристанище Талин са качени военни уреди, вероятно от Русия, и митницата е получила нареждане да не проверява товара. Та тази може да е причината за руско присъствие!

    16:57 28.10.2025

  • 21 Един

    8 1 Отговор
    Еврофашистката олигофрения е наистина безкрайна величина!
    джендърята да проверява и в тоалетната! Нема го бъде! Да знаете! С толкова глупост няма как да се оцелее!

    16:58 28.10.2025

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 1 Отговор
    Дойче зеле с кристали и започва веселбата - ГУГИ БУГИ

    17:01 28.10.2025

  • 23 Дженерали ГНОм

    8 0 Отговор
    Путин се крие е язовир Искър и тайно пие вода ,затова няма вода в балхария

    17:03 28.10.2025

  • 24 Поетапно изкукуригване

    6 0 Отговор
    Пропагандата и параноята стигнаха до шизофренията, типично за Дойче веле.

    17:04 28.10.2025

  • 25 То си е за смях

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Умирам от смях":

    Храбрите немски солдати решили да не безпокоят жертвите, а руските подводнипари монтирали там оборудване. Ако не беше трагично, щеше да си точно за смях. Типична немска новина, която пробива дупка в съзнанието на редовия европейски читател и води до изглаждане на гънките.

    Коментиран от #27

    17:04 28.10.2025

  • 26 Престъпната организация

    4 0 Отговор
    нАТО набеждава Русия за действията, които самата тя извършва.

    Не сме забравили как нАТО и САЩ засяха Балканите, през пролетта на 1999 г., с обеднен уран с период на полуразпад = 4 милиарда години, т.е. до края на света.

    Не забравяме, че след престъплението на нАТО на Балканите има бум на раковите заболявания в България!

    17:09 28.10.2025

  • 27 Джонсън Джонсън

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "То си е за смях":

    През 2004 г. британският журналист Стивън Дейвис разкрива, че фериботът Естония действително е превозвал военна електроника от бившия СССР за западни служби.
    • Това е потвърдено от шведското митническо управление – имало е два предишни курса (14 и 20 септември 1994 г.), при които през пристанище Талин са качени военни уреди, вероятно от Русия, и митницата е получила нареждане да не проверява товара. Това оборудване е било откраднато с цел предоставяне на западните служби и винаги си било там! Не е поставено в последствие и сега служи за пропаганда!

    17:11 28.10.2025

  • 28 Явор божанков

    1 0 Отговор
    Днес зърнах Путин в НС, бройкашр киселова как се преоблича в кабинета си

    17:18 28.10.2025

  • 29 Механик

    0 0 Отговор
    А смелите натовци, що не с а отишли и да изгонят руснаците ми ги оставят да си "шпионират" 30 години?
    п.п.
    Абе, вие вече за хептен шматароци ни взимате бе??? Вервайте ми, че няма човек с по-високо от 3.0 IQ, дето да ви се хване.

    17:21 28.10.2025

  • 30 А, бе, дв,

    1 0 Отговор
    Много знаете за руските разузнавателни служби, бе! А, за вашите, немските и натовските знаете ли, те кораби нямат ли, взривяват ли газопроводи, късат ли кабели, подслушват ли…
    Що все за чуждото лалате? Нали уж само руснаците водеха хибридни ( как само я мразя тая тъпа чужда дума, станала толкова модерна сред глупаците) войни? Това да не е пропаганда?

    17:23 28.10.2025

