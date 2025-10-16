Новини
Владимир Путин: Русия намалява производството на петрол, но го прави доброволно

16 Октомври, 2025 16:23

Русия запазва позицията си на водещ производител на нефт въпреки нелоялната конкуренция, която се използва срещу нас, заяви силният човек в Кремъл

Президентът Владимир Путин произнесе обширна реч на Руската енергийна седмица 2025 в Москва, съобщава "Ройтерс".

Ето някои от акцентите.

За бъдещето на петролния пазар:

"Според оценките световното търсене на петрол тази година ще възлиза на 104,5 милиона барела на ден - с повече от милион повече от миналата година. Основните фактори, движещи растежа на потреблението, са активното развитие на нефтохимическата промишленост, която расте по-бързо от световния БВП, както и транспортният сектор, където много планове за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене се отлагат. Хората използват автомобили, задвижвани с бензин, и ще продължат да го правят".

За руския петролен сектор:

"Русия запазва позицията си на водещ производител на петрол въпреки нелоялната конкуренция, която се използва срещу нас".

"Ние съставляваме приблизително 10% от световното производство и очакваме да произведем 510 милиона тона петрол до края на годината. Това е с приблизително 1% по-малко от миналата година. Бих искал обаче да отбележа, че това е в съответствие със споразумението ОПЕК+, което означава, че е доброволно намаление".

"Руският петролен сектор работи надеждно и планира бъдещето. Нашите компании не само надеждно снабдяват вътрешния пазар и развиват рафинирането на петрол, но предвид предизвикателната външна среда, те демонстрираха гъвкавост и успяха да установят нови канали за доставки и плащане. Докато преди износът ни на петрол и петролни продукти беше насочен предимно към един потребител - Европейския съюз, сега географията е много по-широка".

Относно ОПЕК+:

"Русия продължава да си сътрудничи в рамките на ОПЕК+. Въз основа на взаимни интереси ние и нашите партньори изпълняваме задълженията си за балансиране на световния пазар. Бих искал да отбележа, че това се прави не само за производителите, но и за потребителите. Съвместните ни усилия дават резултати. Имам предвид предимно обемите на доставките на пазара и ценовата среда".

"Тези параметри удовлетворяват както производителите на петрол, така и потребителите, позволяват на индустрията да стартира инвестиционни проекти и, най-важното, осигуряват условия за по-предсказуемо развитие на цялата световна икономика".

"Предсказуемостта на петролния пазар е може би най-важното нещо в този сектор на световната икономика".

Относно газовия сектор:

"Изглежда, че отказът на някои европейски страни да приемат руски газ и прекъсването на добре познатия газопровод "Северен поток" ни откъснаха от традиционните пазари и нанесоха удар на ключов сектор от нашия горивно-енергиен комплекс. И трябва да се признае, че износът ни на газ първоначално намаля, но след това отново започна да расте. Той все още не се е възстановил напълно, но растежът е абсолютно ясен. Ходът на ЕС само ускори изместването на вектора на доставките ни в полза на по-перспективни, отговорни купувачи - страни, които разбират собствените си интереси и действат рационално, въз основа на тези национални интереси".

"Пренасищане днес, недостиг утре. Дали петролният пазар води погрешната битка?"

Относно въглищния сектор:

"Въпреки негативните прогнози на някои експерти, въглищата все още представляват значителен дял от световния енергиен баланс. Съществуват обаче ясни регионални различия. Докато западните пазари намаляват търсенето на въглища, азиатските страни увеличават потреблението".

"Очевидно е, че въпросът е предимно за икономическата ефективност на производството на въглища, но предвид изместването на глобалната бизнес активност към Азиатско-тихоокеанския регион, можем да очакваме пазарът на въглища да остане значителен и голям за десетилетия напред".

"Както всеки пазар, той е цикличен и производителите на въглища в момента са изправени пред намаляващи цени. При тези обстоятелства ние подкрепяме нашите компании и работна сила, включително чрез преструктуриране на заеми".

Относно ядрената енергетика:

"Другият ни високотехнологичен лидер - "Росатом", също има значителен опит. Той представлява приблизително 90% от световния пазар за строителство на атомни електроцентрали. 110 енергийни блока с руски дизайн са построени по целия свят. Русия е уникална в света по това, че притежава експертиза в цялата верига на ядрената енергетика".

"Надграждайки върху тази основа, ние изграждаме атомни електроцентрали в Египет, Бангладеш и Турция и възнамеряваме да задълбочим сътрудничеството в ядрената индустрия със страните от Глобалния юг чрез БРИКС".


  • 1 Пуси

    38 14 Отговор
    Мисля, че до 99% унищожени рафинерии няма да имаме проблем.

    Коментиран от #12, #108

    16:28 16.10.2025

  • 2 ООрана държава

    22 32 Отговор
    Петрол винаги ще се търси, а урсула с нейните електромобили може да ходи да се вози

    Коментиран от #103

    16:28 16.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво

    20 36 Отговор
    Няма сила, която да ви победи другарю Путин.

    16:29 16.10.2025

  • 5 ада ад а

    40 17 Отговор
    много смешен е този джуджак

    Коментиран от #95

    16:29 16.10.2025

  • 6 Руснаков

    47 11 Отговор
    За руските барани,сто пъти повторена, една лъжа става истина...и те вярват...

    Коментиран от #66, #74, #94

    16:30 16.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аааааа ха ха ха !!!

    40 12 Отговор
    Путяне, нямаш ли малко достойнство? “Доброволно” !!! мани бегай ха ха ха

    16:31 16.10.2025

  • 10 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    37 12 Отговор
    Доброволно намалявате добива на петрол ли? 🤣, а Зеленски не участвали в това "доброволно" начинание.

    Коментиран от #14

    16:31 16.10.2025

  • 11 Урсулиците:

    11 13 Отговор
    Държавите от ЕС имат 5 г. да се подготвят за война с Русия.
    Русия е постоянна заплаха за европейската сигурност в обозримо бъдеще.
    Военния план на Брюксел, наречен “Пътна карта за война до 2030”
    се нуждае от Няколко Трилиона евро.

    Коментиран от #53

    16:31 16.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ха ха хааа

    31 7 Отговор
    "Доброволно" , ама друг път ... 🤭😁

    16:32 16.10.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 21 Отговор

    До коментар #10 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Ти за ОПЕК + и квоти за добив чувал ли си?

    Коментиран от #19, #50, #111

    16:33 16.10.2025

  • 15 Българин

    15 4 Отговор
    Ето една тема, по която руснаците и украинците имат общи интереси и работят заедно, за да я постигнат!
    И това е чудесно!

    16:33 16.10.2025

  • 16 Дон Тръмпич

    20 4 Отговор
    Аз ще ви го спра изцяло.

    16:33 16.10.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 18 Отговор

    До коментар #8 от "Pyccкий Карлик":

    За неговото здраве се грижат профессор, а Ти си по клинична пътека

    16:34 16.10.2025

  • 18 Глюпости ,

    16 4 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти не виждаш и китайските Москвич по 7 ,8 , 9 , 10 ....🤭😁

    Коментиран от #31

    16:34 16.10.2025

  • 19 А ти....

    22 4 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За горящи рафинерии чувал ли си?

    Коментиран от #28

    16:35 16.10.2025

  • 20 да ти кажа

    20 2 Отговор
    това звучи като обяснение на дете в първи клас ха ха ха ха..............

    16:35 16.10.2025

  • 21 Сатана Z

    5 22 Отговор
    Бюджетът на Русия се къпе в пари от продажбата на петрол.Намаляването на производството няма да повлияе на паричните потоци.За всеки влак си има пътници.Лукоил България е сред тях.

    Коментиран от #43

    16:36 16.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Швейк

    27 5 Отговор
    Украйна принуждава Русия доброволно да намали производството си на петрол.

    16:38 16.10.2025

  • 24 Българин

    7 20 Отговор
    Путин и другаря Си Дзи Пин са новите/стари госоодари на света...Сравете ги с откачалките Урсула, Мерц, Макрон, Стармър...Но осбенно е голям котраста с въздухара Тръмп-един налудничав и хаотичен старец, който ме може да стъпи и на малкия пръст на един Роналд Рейгън примерно!

    Коментиран от #29

    16:38 16.10.2025

  • 25 Боклук

    5 18 Отговор

    До коментар #8 от "Pyccкий Карлик":

    След него ще дойде друг и по-луд и няма да разбереш кога ще умреш като куче

    16:38 16.10.2025

  • 26 Белия вожд с оранжевият перчем...

    19 4 Отговор
    В най скоро време няма да намаляте....спирате напълно.

    16:38 16.10.2025

  • 27 Из падмасковие

    18 3 Отговор
    Никой не купува петрола ни вече ,в международна изолация сме,няма кво да се яде,стоим на студено

    16:40 16.10.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 22 Отговор

    До коментар #19 от "А ти....":

    Много големи наивници сте соросоидите.Рафинериите ги гасят и поправят.Дребнави са Ви разбиранията за Русия.За Това България е малка и бедна,щото сте дребнави.Само 45 години ,когато са я ръководили хора истински патриоти ,не е била бедна,а уважавана

    Коментиран от #32, #34, #35

    16:41 16.10.2025

  • 29 😁.........

    18 3 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Нали доскоро Тръмп беше ваш🤣, сега какво стана че го разлюбихте? 🤣, да неби нещо Владимир да е сгазил лука? 🤣

    Коментиран от #37

    16:42 16.10.2025

  • 30 ганди

    23 4 Отговор
    Сега остава и доброволно да си съкратят армията и войната приключва! Зеленски и в това ще му помогне!

    16:43 16.10.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 13 Отговор

    До коментар #18 от "Глюпости ,":

    Това каква простотия е?

    16:43 16.10.2025

  • 32 Брачед,

    21 6 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Томахавките идват , друга песен ше запееш ... 🤭😁

    16:43 16.10.2025

  • 33 Как

    5 18 Отговор
    И Путин да ви го каже. Откакто скъса търговията с Европа Русия непрекъснато забогатява.Китайци и Индийци купуват повече и за по високи цени.Това е!

    Коментиран от #36, #49

    16:44 16.10.2025

  • 34 Да, усещам че не си в....

    16 4 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    .... ред🤣, да рафинериите ги поправят, и след това пак пламват, това си го пропуснал, и за какви 45 години бълнуваш?

    16:45 16.10.2025

  • 35 койдазнай

    19 6 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Интересното е, че когато България я ръководиха истинските патриоти, тока беше 3 на два, а една заплата стигаше да си купиш 50 килограма кремвирши или 200 литра бензин А-86, месо пускаха от време на време, а за фаянсови плочки се ходеше в Каспичан! Иначе ни уважаваха много!

    Коментиран от #113

    16:47 16.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "😁.........":

    Да си видял АЗ някъде да съм писал това???

    Коментиран от #62

    16:48 16.10.2025

  • 38 Олигофрен

    13 4 Отговор
    Ясно е че Индия се отказва от доставките на горива от Империята на злото . Тръмп ще спре и тази война !

    Коментиран от #58

    16:48 16.10.2025

  • 39 За радост това е положението

    2 18 Отговор
    Враговете на Русия са и врагове на българския народ....

    Коментиран от #48, #55

    16:49 16.10.2025

  • 40 Лили

    15 2 Отговор
    Шараните кълват ли ? Доброволно ?? Няма къде да го продава вече.
    Обещава на Индия двойно по големи отстъпки спрямо досегашните ,а те и досегашните бяха огромни

    16:49 16.10.2025

  • 41 Един друг

    18 2 Отговор
    Доброволно, доброволно, колко да е доброволно? Колкото му позволяват украинските дронове.

    16:50 16.10.2025

  • 42 Тити

    15 2 Отговор
    През тази война Украинците направиха едно нещо хубаво отказаха Рашистите да зареждат бензин и да гледат всяка вечер горящите рафинерии.

    16:51 16.10.2025

  • 43 Боби

    19 2 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    То и СССР до последния ден се къпеше в просперитет и напредък,но что случилас?

    Коментиран от #47

    16:51 16.10.2025

  • 44 Иван Иванов

    3 13 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ, ВЕЧНА, ВЕЛИКА И НЕПОБЕДИМА , ОСВОБОДИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО И ФАШИСТКО РОБСТВО - ПРЕКЛАНЯМ СЕ ПРЕД ТЕБ РУСИЯ.

    Коментиран от #79

    16:53 16.10.2025

  • 45 Голия

    10 3 Отговор
    ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА

    16:53 16.10.2025

  • 46 Хахахаха

    9 3 Отговор
    В жест на добра воля! Хахахаха.

    16:53 16.10.2025

  • 47 Иван Иванов

    5 14 Отговор

    До коментар #43 от "Боби":

    ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ, ВЕЧНА, ВЕЛИКА И НЕПОБЕДИМА , ОСВОБОДИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО И ФАШИСТКО РОБСТВО - ПРЕКЛАНЯМ СЕ ПРЕД ТЕБ РУСИЯ.

    Коментиран от #52

    16:54 16.10.2025

  • 48 Данеца

    14 3 Отговор

    До коментар #39 от "За радост това е положението":

    По големи врагове и предатели от рубладжиите няма . Винаги е било така .
    Гошо Мастиката ,Радко Димитриев ,Коста Паница и много други

    16:54 16.10.2025

  • 49 Глей ся брато...

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Как":

    Тук във форума никой не може да ти помогне, потърси другаде квалифицирана медицинска помощ.

    16:55 16.10.2025

  • 50 Хахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Чувал съм, да. И рашата винаги е добивала повече, от колкото се договорят с ОПЕК+! Така, че не излизай с тази уговорка.

    16:56 16.10.2025

  • 51 Тя Могучая

    13 3 Отговор
    като и на бойното поле. Дава задна в Украйна посока Масква, но доброволно. Под формата на тактическо отстъпление. Па-бе-да! Та и с петрола так.

    16:56 16.10.2025

  • 52 Още еди за Карлуково

    9 4 Отговор

    До коментар #47 от "Иван Иванов":

    Какво фашистко робство те гони бе психар?

    Коментиран от #98

    16:57 16.10.2025

  • 53 Иван Иванов

    3 12 Отговор

    До коментар #11 от "Урсулиците:":

    ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ, ВЕЧНА, ВЕЛИКА И НЕПОБЕДИМА , ОСВОБОДИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО И ФАШИСТКО РОБСТВО - ПРЕКЛАНЯМ СЕ ПРЕД ТЕБ РУСИЯ.

    Коментиран от #59

    16:57 16.10.2025

  • 54 Националист

    16 2 Отговор
    Ей този плъх направи от Русия просешка държава скоро и хора няма да останат или верна смърт в Украйна или вечен студ в Сибир

    16:58 16.10.2025

  • 55 Хахахаха

    15 3 Отговор

    До коментар #39 от "За радост това е положението":

    Руския народ се нуждае от помощ и българския народ трябва да помогне на руския, да се отърве от кремълската хунта!

    16:59 16.10.2025

  • 56 Клоуна пусин 🤡💩

    16 2 Отговор
    Няма толкова npocто жуже на света . 🤣🤣🤣🤣

    16:59 16.10.2025

  • 57 Диагноза

    14 2 Отговор
    Поредната демагогия и дърти лъжи на бункерния, къс неадекватник.

    16:59 16.10.2025

  • 58 Иван Иванов

    2 11 Отговор

    До коментар #38 от "Олигофрен":

    ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ, ВЕЧНА, ВЕЛИКА И НЕПОБЕДИМА , ОСВОБОДИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО И ФАШИСТКО РОБСТВО - ПРЕКЛАНЯМ СЕ ПРЕД ТЕБ РУСИЯ.

    Коментиран от #60

    16:59 16.10.2025

  • 59 Вълк

    16 2 Отговор

    До коментар #53 от "Иван Иванов":

    Освободила те е царска РУСИЯ а не режима на другарите . Те са го разстреляли с цялото му семейство

    17:00 16.10.2025

  • 60 Хахахаха

    11 2 Отговор

    До коментар #58 от "Иван Иванов":

    Раша не е путлера и путлера не е раша. Кремълската хунта трябва да си заминава.

    17:01 16.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А да....

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Не си ти... друг беше, сори....

    17:01 16.10.2025

  • 63 Съветник

    11 2 Отговор
    Гледайте някое видео в YouTube с руския професор Игор Липсиц за да сте наясно какво всъщност става в РФ.

    17:01 16.10.2025

  • 64 ЪХЪ.

    3 1 Отговор
    ЪХЪ.
    ЪХЪ.

    17:02 16.10.2025

  • 65 Путине, Путине...

    11 0 Отговор
    Почваш глупости да говориш

    17:03 16.10.2025

  • 66 ХАМЕРИКАНО

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "Руснаков":

    ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ, ВЕЧНА, ВЕЛИКА И НЕПОБЕДИМА , ОСВОБОДИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО И ФАШИСТКО РОБСТВО - ПРЕКЛАНЯМ СЕ ПРЕД ТЕБ РУСИЯ.

    Коментиран от #83

    17:03 16.10.2025

  • 67 Пора

    10 1 Отговор
    Путинова русия си отива.

    17:04 16.10.2025

  • 68 Владимир....

    5 1 Отговор
    Володимир спри!

    17:05 16.10.2025

  • 69 Няма край руският позор!

    12 1 Отговор
    Няма

    17:05 16.10.2025

  • 70 20-50 "Томахоук"

    11 4 Отговор
    няма пряко да помогнат на ВСУ във войната. Тяхната далекобойност е 2500км., а най-далекобойните им досега бяха "АТАКМС" на 500км. Увеличението 5 пъти се равнява на 25 пъти по-голяма площ и засяга рафинериите до Урал. Те трябва да се защитават от много повече ПВО батареи и дивизиони каквито РФ няма достатъчно. Затова ги боли и пискат като мишки.

    Коментиран от #88

    17:06 16.10.2025

  • 71 Лили

    8 1 Отговор
    Както се казва по Руски . Плохи дела товарищи

    17:06 16.10.2025

  • 72 Смешник

    11 1 Отговор
    Трябваше Джордж Буш да ви остави да умрете от глад.

    17:08 16.10.2025

  • 73 Чудо

    8 1 Отговор
    Не вярвах че плъх може да говори

    17:08 16.10.2025

  • 74 Цък

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Руснаков":

    Днес в нашите соросоидни медии: Русия достигна 18 месечен връх в продажбата на нефт.

    Коментиран от #78

    17:09 16.10.2025

  • 75 Ама никой

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Те не ще и тук. Стой си у Москалабад и не троли български сайтове

    17:09 16.10.2025

  • 76 Аз пък викам

    5 1 Отговор
    Копейките да га взимат наСтата

    17:09 16.10.2025

  • 77 Гоце

    5 1 Отговор
    Помним как доброволно отстъпиха от Запорожие

    17:10 16.10.2025

  • 78 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Цък":

    Посочи медиите 😄

    Коментиран от #86

    17:11 16.10.2025

  • 79 Само с прекланяне не става

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Иван Иванов":

    Трябва и да се наведеш

    17:11 16.10.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Вова, Вова.....

    6 0 Отговор
    Леко по-леко все повече ти влиза.....недоимакът на гориво.

    17:12 16.10.2025

  • 82 не нам такими пунтами

    8 2 Отговор
    И ние доброволно се отазахме от доставки на газ от Русия, след като вече ни бяха затворили кранчето. Сега вече на Русия 30% от рафинериите не са в състояние скоро да заработят и предстои доброволно да внася безин и дизел от Китай и Индия, на които продава суров петрол. Докато ги възстановят други ще бъдат повредени или ликвидирани и така до края на войната в Украйна.

    17:12 16.10.2025

  • 83 ВЗРИВЯВАЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "ХАМЕРИКАНО":

    АЛЬОША

    17:12 16.10.2025

  • 84 Той доброволно

    8 1 Отговор
    си изби 1 млн. млади мъже.
    И доброволно продължава.

    17:12 16.10.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Няма да ги покажа

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    Ще четеш сам/а.

    17:14 16.10.2025

  • 87 Голям е комедиант

    3 0 Отговор
    Хахаха!

    17:17 16.10.2025

  • 88 Кочо

    8 1 Отговор

    До коментар #70 от "20-50 "Томахоук"":

    Да се омитат зад Урал и да си строят комунизма.Тези нямат във цивилизацията.Беше им даден шанс да станат хора.Не станаха.

    Коментиран от #112

    17:17 16.10.2025

  • 89 😂😂😂😂😂😂😂

    4 1 Отговор
    Кой ти вярва бре🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    17:19 16.10.2025

  • 90 Горски

    2 5 Отговор
    Дойче зелето да не мисли за Русия , а да мисли как укрите ще посрещнат зимата ! Голям стууд ще е , като прибавим и пердаха - картинката става още по- впечатляваща . По - вероятно е да свършат дойчовците в германия от колкото бензина в русия. Белите европейци са изчезващ вид но това не е важно! Много е важно на оставащите бели да им се натяква колко е лошо във русия или може би по този начин оправдават ръста на цените на демократичния бензин. ЕС няма да го бъде дълго, лоши хора го управляват, алчни и безмозъчни същества. ЕС (SS) спира доставките на нефтопродукти от "агресивните" страни ръководени от "диктатори". Това са Русия, Иран, Венецуела. Ирак, Сирия и Либия вече ги демократизираха и от там може. Когато Европа внася руски нефт и газ казват "че сме под руска зависимост"! Когато китайците внасят руски нефт и газ тези същите ненормалници ви казват че "Русия е станала зависима от Китай и се е превърнала в техен суровинен придатък"! Хайде сега иди се разбери с тези евро идиоти.

    Коментиран от #96

    17:20 16.10.2025

  • 91 Ха, ха, ха

    5 2 Отговор
    Путлер можел и да се майтапи :)))

    17:21 16.10.2025

  • 92 Владимир Зеленски

    4 1 Отговор
    Скоро вече няма да е доброволно.

    17:22 16.10.2025

  • 93 Прехвърля квоти на Катар

    1 3 Отговор
    От квотите на ОПЕК и получава една част от парите ....много хитър номер

    Коментиран от #97

    17:22 16.10.2025

  • 94 Даа

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Руснаков":

    Такава е руската съдба,глад и мизерия

    17:22 16.10.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Съвет

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Горски":

    Стой си в гората и не пиши по въпроси засягащи цивилизацията, които въобще не са ти ясни.

    Коментиран от #100

    17:24 16.10.2025

  • 97 Хитър номер

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Прехвърля квоти на Катар":

    И остава без бензин :)))

    17:26 16.10.2025

  • 98 БАРС

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Още еди за Карлуково":

    ДА ТЕ ПОДСЕТЯ КАКВО БЕШЕ НАПИСАЛ АНТОН СТРАШИМИРОВ.И КЛАХА СВОЯТ НАРОД КАКТО ТУРЧИН НЕ ГО Е КЛАЛ.ИНТЕРЕСТНО ЗАЩО ЛИ Е СТАНАЛО ПЪРВОТО АНТИФАШИСТКО ВЪСТАНИЕ В СВЕТА И ТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ХУБАВ ЖИВОТ ЛИ?НО СТВОЕЕТО АЙКЮ НЕЗНАМ ДАЛИ ЩЕ СЕ СЕТИШ

    17:27 16.10.2025

  • 99 Поебаев Фалус Тестекулувич

    0 0 Отговор
    Вносния е на по изгодна цена.

    17:30 16.10.2025

  • 100 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Съвет":

    Слагай мешката и отивай на фронта в Киев!

    17:33 16.10.2025

  • 101 ...

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тролче,в рашия никой няма да ти позволи да четеш "вражески" сайтове!

    17:33 16.10.2025

  • 102 Копейка

    1 2 Отговор
    Путин ни разсмя всички. Тъпак и съдист!

    17:34 16.10.2025

  • 103 АУУУУУ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    ОПЕК увеличиха добива. Цената ще пада . Индия обявиха че ако отпаднат санкциите срещу Иран ще спрат да купуват нет от Русия и ще купуват само от Иран. Канада завърши и пусна в действие петролопровода който свързва нефтените полета с Тихия Океан. И Китай подписа 10 годишен договор за доставка на нефт от Канада . КО РЕЧЕ ?

    17:36 16.10.2025

  • 104 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    От Кииэ за два дня, бензина свърши в блатата от месеци, тока тоже‼️

    17:39 16.10.2025

  • 105 Горски

    3 0 Отговор
    Напомням.Днес е ден 1133 от тридневната СВО.

    17:42 16.10.2025

  • 106 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Но трябва да принаем, че бункерното 4та година не излиза от калното мазе, а крематорките не спират да пушат в блатата, даже и миротвореца от аляска каза, че полтора милиона вата е заминала през комините, по план е всичко!

    17:44 16.10.2025

  • 107 Факти

    4 0 Отговор
    Значи в Русия няма бензин, а където го има скочи с 50%, защото Путин така пожелал. Каква мъка е да си руснак...

    Коментиран от #116

    17:46 16.10.2025

  • 108 Зеления Пианист

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пуси":

    Не знам за какво говориш, но от Уграйна държава вече не става, всичко в икономката е сринато, тъмно, студено и с трилиони дългове. Но пък първи в света по черни забрадки на глава от населението. А областите които завзе Русия са с най-наторената плодородна почва и ресурси от джилезу за десетилетия напред.

    17:51 16.10.2025

  • 109 Няма такъв резил

    2 0 Отговор
    Наглецът казва това, докато на много места има опашки за зареждане на бензин и има ограничение по 20 литра.

    17:53 16.10.2025

  • 110 Зеления Пианист

    2 0 Отговор
    А след 25 г на пълна власт бункернота докара робите си до такава степен, че за 200 долара заминават груз 200 в Украина!

    17:53 16.10.2025

  • 111 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Чували сме и още как. Остава да обясниш защо Русия намали добива, докато всички други в ОПЕК+ двигнаха квотите. Така Русия губи не само от по-ниската цена, ами и от намаления обем. Многоходовият никога няма да признае провала си и ще каже, че това е било по план. Цял свят му се смее вече и най-много китайските му "приятели", на които подари Русия.

    17:56 16.10.2025

  • 112 Зад Урал ги чакат

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Кочо":

    другарите Ко Пайтук и Ре Житам с кирка, лопата и трион-шаран. Финансовият министър на Китай Да Ваймъни щял да им плаща.

    17:56 16.10.2025

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "койдазнай":

    Режим на тока имаше само една година.Кремвирши и салами имаше колкото искаш.
    България имаше армия ,двама космонавти ,риболовен флот,проишленост- на световно ниво и селско стопанство което изнасяше всичко

    17:58 16.10.2025

  • 114 Гле ти какво нещо🤔

    1 0 Отговор
    Едни дронове как могат да накарат човек да стане доброволец и доброволно да намали преработката на петрол... чудеса... и като литнат Томахавките цяла Русия ще стане една огромна доброволческа организация.

    18:01 16.10.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Факти":

    И колко струва литър бензин в Русия???

    Впрочем бензина в Европа отдавна скочи двойно! И не само бензина!

    18:03 16.10.2025

