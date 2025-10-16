Владимир Путин: Русия намалява производството на петрол, но го прави доброволно

Президентът Владимир Путин произнесе обширна реч на Руската енергийна седмица 2025 в Москва, съобщава "Ройтерс".

Ето някои от акцентите.

За бъдещето на петролния пазар:

"Според оценките световното търсене на петрол тази година ще възлиза на 104,5 милиона барела на ден - с повече от милион повече от миналата година. Основните фактори, движещи растежа на потреблението, са активното развитие на нефтохимическата промишленост, която расте по-бързо от световния БВП, както и транспортният сектор, където много планове за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене се отлагат. Хората използват автомобили, задвижвани с бензин, и ще продължат да го правят".

За руския петролен сектор:

"Русия запазва позицията си на водещ производител на петрол въпреки нелоялната конкуренция, която се използва срещу нас".

"Ние съставляваме приблизително 10% от световното производство и очакваме да произведем 510 милиона тона петрол до края на годината. Това е с приблизително 1% по-малко от миналата година. Бих искал обаче да отбележа, че това е в съответствие със споразумението ОПЕК+, което означава, че е доброволно намаление".

"Руският петролен сектор работи надеждно и планира бъдещето. Нашите компании не само надеждно снабдяват вътрешния пазар и развиват рафинирането на петрол, но предвид предизвикателната външна среда, те демонстрираха гъвкавост и успяха да установят нови канали за доставки и плащане. Докато преди износът ни на петрол и петролни продукти беше насочен предимно към един потребител - Европейския съюз, сега географията е много по-широка".

Относно ОПЕК+:

"Русия продължава да си сътрудничи в рамките на ОПЕК+. Въз основа на взаимни интереси ние и нашите партньори изпълняваме задълженията си за балансиране на световния пазар. Бих искал да отбележа, че това се прави не само за производителите, но и за потребителите. Съвместните ни усилия дават резултати. Имам предвид предимно обемите на доставките на пазара и ценовата среда".

"Тези параметри удовлетворяват както производителите на петрол, така и потребителите, позволяват на индустрията да стартира инвестиционни проекти и, най-важното, осигуряват условия за по-предсказуемо развитие на цялата световна икономика".

"Предсказуемостта на петролния пазар е може би най-важното нещо в този сектор на световната икономика".

Относно газовия сектор:

"Изглежда, че отказът на някои европейски страни да приемат руски газ и прекъсването на добре познатия газопровод "Северен поток" ни откъснаха от традиционните пазари и нанесоха удар на ключов сектор от нашия горивно-енергиен комплекс. И трябва да се признае, че износът ни на газ първоначално намаля, но след това отново започна да расте. Той все още не се е възстановил напълно, но растежът е абсолютно ясен. Ходът на ЕС само ускори изместването на вектора на доставките ни в полза на по-перспективни, отговорни купувачи - страни, които разбират собствените си интереси и действат рационално, въз основа на тези национални интереси".

"Пренасищане днес, недостиг утре. Дали петролният пазар води погрешната битка?"

Относно въглищния сектор:

"Въпреки негативните прогнози на някои експерти, въглищата все още представляват значителен дял от световния енергиен баланс. Съществуват обаче ясни регионални различия. Докато западните пазари намаляват търсенето на въглища, азиатските страни увеличават потреблението".

"Очевидно е, че въпросът е предимно за икономическата ефективност на производството на въглища, но предвид изместването на глобалната бизнес активност към Азиатско-тихоокеанския регион, можем да очакваме пазарът на въглища да остане значителен и голям за десетилетия напред".

"Както всеки пазар, той е цикличен и производителите на въглища в момента са изправени пред намаляващи цени. При тези обстоятелства ние подкрепяме нашите компании и работна сила, включително чрез преструктуриране на заеми".

Относно ядрената енергетика:

"Другият ни високотехнологичен лидер - "Росатом", също има значителен опит. Той представлява приблизително 90% от световния пазар за строителство на атомни електроцентрали. 110 енергийни блока с руски дизайн са построени по целия свят. Русия е уникална в света по това, че притежава експертиза в цялата верига на ядрената енергетика".

"Надграждайки върху тази основа, ние изграждаме атомни електроцентрали в Египет, Бангладеш и Турция и възнамеряваме да задълбочим сътрудничеството в ядрената индустрия със страните от Глобалния юг чрез БРИКС".