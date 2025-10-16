В тила на врага! Руската армия удари поделение на Сухопътните войски на Украйна с ракети "Искандер"

Украинските военни съобщиха, че тази сутрин руските сили са нанесли удар с две балистични ракети по територията на едно от учебните поделения на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна. Мястото не се уточнява, но според официалната информация атаката е била извършена по "тилова и относително спокойна част на страната".
По данни на Оперативното командване "Юг", въпреки предприетите мерки за сигурност - включително ранно оповестяване и изтегляне на личния състав в укрития - е било невъзможно напъно да се избегнат пострадали. На място работят спасителни екипи, има ранени военнослужещи.
Украинското издание NV.ua съобщава, че за удара са били използвани ракети "Искандер" и че една от тях е попаднала директно в района на укритие. Изданието припомня, че подобни атаки по учебни центрове на ВСУ са се случвали и преди - последно през август, когато бяха съобщени загинали и пострадали.
Засега украинските военни не разкриват точната локация на днешния удар. Те подчертават, че нападението срещу тилова база има за цел да покаже, че Русия може да поразява цели дълбоко в територията на страната и че нито един украински регион не е извън обсега на руските ракети.
Хубаво беше, нали? 1/4 🤬
Ама то е така. Русия свърши чиповете от украинските перални и сега ползва чипове украински съдомиялни. А те са далече по-малко прецизни.
Аи да ви кажа, ама ВСУ напредва, а в Русия нямат кокоши яйцаааа! Нека го е яд Путин.
Пък руснаците още не са запрегнали...
До коментар #4 от "очевидец":Не знам дали на хората, освободени от фашисткия режим в царство България им е било хубаво като са дошли руснаците, обаче явно е че е трябвало повече свъртни присъди да изпълняват.
До коментар #4 от "очевидец":Стрелбата по предатели и агенти е правилно дело
До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":"...но няма да им се получи този сценарий на Запада!..."
500 000 руски немоглики не са съгласни с теб !!!
Дотук всички сметки на Запада излизат, руската армия е дерусифицирана и демилитаризирана. Самольоти нет, танки нет, корабли нет. На фронта магарета и мотоциклети, това е горчивата Правда.
До коментар #20 от "не си военен":Даже и бункери изчезват.
До коментар #23 от "Блогър от Москва Крим не Руски завинаги":Досега 50 000 ватенки фира пред Покровск.
До коментар #23 от "Блогър от Москва Крим не Руски завинаги":Върна се сесесерето, но сега се нарича ЕССР. И СИВ се върна ама сега по-бедните помагат на богатите.
До коментар #31 от "Бензиностанция с ракети":Бензиновата помпа е с купони
До коментар #4 от "очевидец":Ти за седемте ястребинчета не си ли чувал? А за Митко Палаузов? Много ясно, че е отмъстено за убийствата на партизани, ятаци и децата им!
До коментар #4 от "очевидец":Днес, след 36 год.
Все така минава Дунава и си тече, Обаче дойде един плешив псевдо цар и даде власта на фирма ГРОБ Краденето на демоНОкратите Не е спирало та да започва ве Ей!
То те не бяха Мутри , Трепане, рекет и убиване, измъчване
От 9 милиона и 200 хиляди 1989 ..сега хората са 6 милиона и малко заедно с тия Българи извън страната общо , които искат да избягат от този Ужас.
Хубаво е, нали? 4 /1 🤬
Млати Бачо ПУТИНЕ ..
Млати ама Яко
До коментар #36 от "чичивидец":И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(
До коментар #35 от "Рублевка":Ястребинчртата са убити от шумкарите(партизани в България не е имало).Обикновени криминали.
До коментар #4 от "очевидец":Народния съд пак ще се повтори.
До коментар #3 от "Русия попиля НАТО":Иран, Африка , Куба , Индия , Пакистан и цялата Измет на планета
Вече не идват чужди наемници защото много ги Тепат
До коментар #41 от "Украйна попиля Русия Китай Северна Кореа":👑👑👑ВСУ🇪🇺🪓🦩
До коментар #1 от "Софиянец":4 години се "нагледахме" ... 😁🤭
До коментар #39 от "Кочо":Партизан се за бой стяга,
мята пушка на рамо!
- Сбогом, майко, сбогом, татко,
сбогом, мила сестрице;
аз отивам във бой люти,
де се гине, де се мре!
Шест месеца изминаха,
майка сина не виде.
Една сутрин писмо стига -
майка мисли син пише;
а в писмото два-три реда, -
от Чемерник собщават:
"Твоя син е веч загинал
в боя люти със врага;
той ни беше добър боец
и отличен партизан."
Вместо майка да заплаче,
гордо вдигна тя глава,
че изгледа текъв сина -
за родината да мре.
До коментар #30 от "Тц.....":Не смогвам!!! Не съм имал почивен ден от февруари 2022 😔
До коментар #45 от "Бобър от мацква моста Крим ще взривим":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ...колко пъти на година го взривявате тоя мост?
До коментар #38 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":Кух си като хралупа.Дезинфекцирай си а.налния първото и си лягай.
Ей, розАвите понита! Кръвта на вода не става, бе еййй! Малко сте, слаби сте, безполови сте, но сте много кресливи. Това обаче не ви помага!
И за да довъзпаля ВЪЗПАЛЕНИЯ (той се знае кой е), ще кажа :
СЛАВА РОССИИ!
Лека нощ, господин ВЪЗПАЛЕН! Пожелавам Ви от сърце да се накефите на ударите, които МОГЪЩА Русия ще извърши нощес.
