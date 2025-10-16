В тила на врага! Руската армия удари поделение на Сухопътните войски на Украйна с ракети "Искандер"

Украинските военни съобщиха, че тази сутрин руските сили са нанесли удар с две балистични ракети по територията на едно от учебните поделения на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна. Мястото не се уточнява, но според официалната информация атаката е била извършена по "тилова и относително спокойна част на страната".

По данни на Оперативното командване "Юг", въпреки предприетите мерки за сигурност - включително ранно оповестяване и изтегляне на личния състав в укрития - е било невъзможно напъно да се избегнат пострадали. На място работят спасителни екипи, има ранени военнослужещи.

Украинското издание NV.ua съобщава, че за удара са били използвани ракети "Искандер" и че една от тях е попаднала директно в района на укритие. Изданието припомня, че подобни атаки по учебни центрове на ВСУ са се случвали и преди - последно през август, когато бяха съобщени загинали и пострадали.

Засега украинските военни не разкриват точната локация на днешния удар. Те подчертават, че нападението срещу тилова база има за цел да покаже, че Русия може да поразява цели дълбоко в територията на страната и че нито един украински регион не е извън обсега на руските ракети.