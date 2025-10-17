Новини
Очаква се Путин да се срещне с Тръмп в Унгария въпреки заповедта за арест от Международния наказателен съд

Очаква се Путин да се срещне с Тръмп в Унгария въпреки заповедта за арест от Международния наказателен съд

17 Октомври, 2025 17:00

  • русия-
  • украйна-
  • унгария-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • виктор орбан-
  • международен наказателен съд

Заповедта бе издадена през март 2023 г., когато Путин е обвинен в участие в отвличане на деца от Украйна по време на конфликта, предизвикан от нахлуването на руската армия в съседната страна

Очаква се Путин да се срещне с Тръмп в Унгария въпреки заповедта за арест от Международния наказателен съд - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Владимир Путин се очаква да посети скоро Унгария за разговори за слагане на край на войната в Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че срещу руския лидер има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС).

Заповедта бе издадена през март 2023 г., като Путин е обвинен в участие в отвличане на деца от Украйна по време на конфликта, предизвикан от нахлуването на руската армия в съседната страна.

Съдът, чиято централа е в Хага, Нидерландия, разчита на държави да арестуват заподозрени.

Изглежда малко вероятно Унгария да съдейства за задържане на Путин, като израелският премиер Бенямин Нетаняху, срещу когото също има издадена заповед за арест по обвинения в престъпления срещу човечеството в конфликта в ивицата Газа, посети страната по-рано тази година. Нетаняху яростно отхвърля обвиненията.

След като бе домакин на Нетаняху, унгарският премиер националист Виктор Орбан заяви през април, че неговата страна ще започне процедура по напускане на Международния съд.

МНС е създаден през 2002 г. с цел да държи лидери и висши длъжностни лица отговорни за престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид. Той има 125 държави членки, но три от големите световни сили – САЩ, Русия и Китай – не са между тях.

Тази година януари Украйна стана част от съда.

МНС има повече от 900 служители, а бюджетът му тази година е малко повече от 195 милиона евро.

Институцията е издала заповеди за арест на над 61 души, но 30 от тях остават на свобода.

МНС е последна инстанция, тоест той се занимава със случаи само когато правните системи на държави нямат възможност или не са успели да съдят заподозрени.

Администрацията на Тръмп наложи санкции на главния прокурор на съда, Карим Хан, двама негови заместници и няколко съдии. Тръмп обвини съда в „незаконни и необосновани действия“, които са били насочени върху САЩ и Израел.

По време на първия си мандат в Белия дом Тръмп наложи санкции на предшественика на Хан - Фату Бенсуда. Впоследствие администрацията на Байдън отмени наказателните мерки срещу нея.

Русия също не признава юрисдикцията на МНС и е издала заповед за арест на Хан и на съдията, наредил задържането на Путин.

След като заповедта за арест на руския президент бе издадена преди две години, той е пътувал в чужбина.

Руският лидер посети например Монголия, която е член на МНС. Той е бил също в Китай и Северна Корея, които не членуват в съда.

Единствените държави, които са напуснали МНС, са Бурунди и Филипините.

Родриго Дутерте, президентът на Филипините от 2016 до 2022 г., е задържан в ареста към съда в Хага, след като бе арестуван за престъпления срещу човечеството, които са свързани с неговата смъртоносна "война срещу наркотиците".

Миналия месец управляващите военни хунти в Мали, Буркина Фасо и Нигер казаха, че напускат МНС, като обвиниха съда в несправедливост. Трите страни са обединени в конфедерация, наречена Алианс на държавите от Сахел.

Главният прокурор на МНС Хан подаде оставка, докато очаква резултатите от разследване срещу него за сексуално посегателство.

Той отхвърля категорично обвинението, отправено срещу него преди повече от една година.

Не е определена дата за приключване на разследването.

Превод от английски език: Елена Инджева, БТА


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    3 21 Отговор
    Среща в Унгария няма да има .Вероятно в Камчатка или Колима.

    Коментиран от #32

    17:02 17.10.2025

  • 2 Пич

    33 4 Отговор
    Тез Урсулианците са толкова тъпи индивиди , че като подскачат срещу Русия приличат на Пинчер който подскача срещу Вълкодав без никакво чувство за самосъхранение !!!

    17:02 17.10.2025

  • 3 оня същия

    9 21 Отговор
    Баба ми беше учителка и разправяше, че 61-ва, няколко дни след полета на Гагарин, накарали всички ученици да излязат на двора и да му помахат към небето. Сега, Путин, като прелети над България, дали ще има подобни акции?

    Коментиран от #5, #31

    17:02 17.10.2025

  • 4 Тома

    18 1 Отговор
    Някой е....ли този непризнат съд.

    Коментиран от #6

    17:03 17.10.2025

  • 5 Шпек

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "оня същия":

    Баба ти с крачета ли е махала към небето?

    17:04 17.10.2025

  • 6 Сатана Z

    23 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Членовете на този измислен съд до един се издирват от Руската прокуратура.Те си знаят защо.

    17:06 17.10.2025

  • 8 ШАЛОМ

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Небесен Йерусалим":

    МЕН НЕ МЕ ИЗДИРВАТ И ЗАПОВЕДТА ЗА МОЯ МИЛОСТ НЕ ВАЖИ

    17:09 17.10.2025

  • 9 az СВО Победа 80

    17 1 Отговор
    Факти се чудят как да поднесат новината, че МНС е всъщност книжен тигър, създаден да обслужва силните на деня в свят, който умря пред очите ни, че "принципите" на доскорошния т.н. "запад" пет пари не струват, че вече живеем в нов световен ред и старите правила не вече не важат, та са решили да препечатат чужд материал, за да не рискуват излишно и защото срамът да признаят публично, че "Царят е гол" е голям! 🤣🤣🤣

    17:11 17.10.2025

  • 10 На гърба на слявяните

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Небесен Йерусалим":

    Еврейско парти с 5 милиона трупа на биомасата

    17:12 17.10.2025

  • 12 Путин нинджата

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "Небесен Йерусалим":

    Аз дадох на Израел координатите на иранското руско ПВО по време на атаката им. Шаломммм

    17:13 17.10.2025

  • 14 СЛАВА РУСИЯ !

    10 2 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    Коментиран от #36, #41

    17:17 17.10.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 0 Отговор
    Мешерето има по голяма сила от измисленият "наказателен съд"

    17:24 17.10.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    4 11 Отговор
    путин ще дайде в Будапеща с танковете!
    Както 1957 г.!
    Орбан затова му се ду пи!

    Коментиран от #29

    17:24 17.10.2025

  • 17 Бойко щеше да арестува путин

    2 12 Отговор
    ако беше дошъл в София!

    17:26 17.10.2025

  • 19 Хаха

    16 3 Отговор
    Урсулската русофобска кочина вече никой не я бръсне за слива..хаха

    17:32 17.10.2025

  • 20 Путин

    5 16 Отговор
    може да се окаже, че не може да се върне в Масква заради преврат. В Русия става много зле.

    Коментиран от #27

    17:36 17.10.2025

  • 21 Кои са тези

    1 1 Отговор
    Кои са тези

    17:37 17.10.2025

  • 23 Някой

    12 0 Отговор
    Никой не бръсне и за слива този МНС. Чак е забавно.

    17:43 17.10.2025

  • 24 Нема нужда да се арестува

    4 6 Отговор
    Като издъни напълно СВО, неговите ще го полетят от някой етаж.

    17:44 17.10.2025

  • 25 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Международния наказателен съд да се":

    Комуниста Милошевич....международния наказателен съд ми разказа играта...

    17:46 17.10.2025

  • 26 МНС е дъвка за жълтoпаветни

    10 1 Отговор
    Германия арестува ли хитлepяxy, за който също има заповед? Когато някоя евроатлантическа клоака арестува хитлepяxy, тогава може да има претенции че има непоклатими принципи и да арестува Путин. И понеже никой няма да посмее да арестува хитлepяxy, сами доказват че са едни безпинципни мижитурки, незаслужаващи дори внимание.

    17:46 17.10.2025

  • 27 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Путин":

    Дай подробности. Кое е толкова зле в Русия? От къде го знаеш? Бил си там или четеш пасквилите на Джамбазки?

    17:47 17.10.2025

  • 28 Има достоверна инфо

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ехааааааа":

    Че вчера Путин е бил на колене, докато е говорил по телефона с Тръмп.

    17:47 17.10.2025

  • 29 С кой танк бе, Гане

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ганя Путинофила":

    Те останаха изгорели в Украйна.

    17:48 17.10.2025

  • 30 Лопата Орешник

    8 1 Отговор
    Ако един съд подлежи на признаване и непризнаване, то какъв съд е това???

    17:51 17.10.2025

  • 31 Очевидни си бил на двора

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня същия":

    в час по география.Мн. поздрави на баба ти !

    17:56 17.10.2025

  • 32 Междузвездият съд няма юрисдикция

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    в Унгария. НетаняАхой също ходи там.

    17:59 17.10.2025

  • 33 Хахаха

    8 1 Отговор
    Много е забавно.
    Само се излагате Хага, станахте за резил.
    Защо ги издавате такива заповеди, като знаете че няма как да се изпълнят и само се излагате?
    Това искам да го видя как аджаба ще стане, как и кое европолицайче ще арестува Путин и ще му сложи белезници?
    Ще е голямо шоу...

    18:00 17.10.2025

  • 34 МНС

    6 0 Отговор
    има легитимност на съдебна институция точно колкото и кварталния магазин.

    18:02 17.10.2025

  • 35 Перо

    3 1 Отговор
    Този съд е незаконен, освен това много страни не членуват с него и не гошризават, като създаден от легитимна институция! Защо не арестуваха Натаняху в Будапеща?

    Коментиран от #46

    18:14 17.10.2025

  • 36 Слаба пРосиа

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    Коментиран от #39

    18:18 17.10.2025

  • 37 Орбан

    1 1 Отговор
    Да напусне и ЕС.

    Не само Международния Съд .

    18:20 17.10.2025

  • 38 Коментар

    2 2 Отговор
    Няма как Путин да дойде в Европа, България или Румъния няма да пуснат самолета, освен това в Унгария може да го чака Зеленски. Тръмп не прощава. Скоро био валодя ще търси ексил

    18:21 17.10.2025

  • 39 Като се замислиш

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Слаба пРосиа":

    Смениха Реда Путян и Кремълските Циреи

    Русия стана Васал на Китай .

    А това изобщо не е малко .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    18:22 17.10.2025

  • 40 Международния наказателен съд

    1 0 Отговор
    е под санкции от САЩ. Няма право да издава заповеди, присъди и да извършва разследване срещу Американски граждани и хора и държави приятели на САЩ. Няма право да оперира и притежава Американски долари. Това строго се следи от САЩ.

    18:22 17.10.2025

  • 41 Си Дзин ПИН

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    И АЗ така викам .

    Даже и Китай не очакваше

    Че Русия ще бъде на колене

    Пред Китайската Империя .

    Нашия Любимец МАО

    Сигурно е полудял от кеф

    Като гледа как се завъртя палачинката .

    18:26 17.10.2025

  • 42 Все тая

    1 2 Отговор
    Путлер загуби ЕС Ве О.

    18:27 17.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 нннн

    0 0 Отговор
    Колко ли е международен МНС, щом САЩ, Русия, Китай и др. не го признават?

    18:32 17.10.2025

  • 45 Българин

    0 0 Отговор
    Унгария трябва да бъде изключеня от ЕС. Поведението й е предателство. Ако някой друг не харесва да напуска ЕС и да прави нов СИВ или СССР ката ще.

    18:41 17.10.2025

  • 46 Експерте

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Перо":

    Според кой закон е незаконен?

    18:43 17.10.2025