Очаква се Путин да се срещне с Тръмп в Унгария въпреки заповедта за арест от Международния наказателен съд

Владимир Путин се очаква да посети скоро Унгария за разговори за слагане на край на войната в Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че срещу руския лидер има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС).
Заповедта бе издадена през март 2023 г., като Путин е обвинен в участие в отвличане на деца от Украйна по време на конфликта, предизвикан от нахлуването на руската армия в съседната страна.
Съдът, чиято централа е в Хага, Нидерландия, разчита на държави да арестуват заподозрени.
Изглежда малко вероятно Унгария да съдейства за задържане на Путин, като израелският премиер Бенямин Нетаняху, срещу когото също има издадена заповед за арест по обвинения в престъпления срещу човечеството в конфликта в ивицата Газа, посети страната по-рано тази година. Нетаняху яростно отхвърля обвиненията.
След като бе домакин на Нетаняху, унгарският премиер националист Виктор Орбан заяви през април, че неговата страна ще започне процедура по напускане на Международния съд.
МНС е създаден през 2002 г. с цел да държи лидери и висши длъжностни лица отговорни за престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид. Той има 125 държави членки, но три от големите световни сили – САЩ, Русия и Китай – не са между тях.
Тази година януари Украйна стана част от съда.
МНС има повече от 900 служители, а бюджетът му тази година е малко повече от 195 милиона евро.
Институцията е издала заповеди за арест на над 61 души, но 30 от тях остават на свобода.
МНС е последна инстанция, тоест той се занимава със случаи само когато правните системи на държави нямат възможност или не са успели да съдят заподозрени.
Администрацията на Тръмп наложи санкции на главния прокурор на съда, Карим Хан, двама негови заместници и няколко съдии. Тръмп обвини съда в „незаконни и необосновани действия“, които са били насочени върху САЩ и Израел.
По време на първия си мандат в Белия дом Тръмп наложи санкции на предшественика на Хан - Фату Бенсуда. Впоследствие администрацията на Байдън отмени наказателните мерки срещу нея.
Русия също не признава юрисдикцията на МНС и е издала заповед за арест на Хан и на съдията, наредил задържането на Путин.
След като заповедта за арест на руския президент бе издадена преди две години, той е пътувал в чужбина.
Руският лидер посети например Монголия, която е член на МНС. Той е бил също в Китай и Северна Корея, които не членуват в съда.
Единствените държави, които са напуснали МНС, са Бурунди и Филипините.
Родриго Дутерте, президентът на Филипините от 2016 до 2022 г., е задържан в ареста към съда в Хага, след като бе арестуван за престъпления срещу човечеството, които са свързани с неговата смъртоносна "война срещу наркотиците".
Миналия месец управляващите военни хунти в Мали, Буркина Фасо и Нигер казаха, че напускат МНС, като обвиниха съда в несправедливост. Трите страни са обединени в конфедерация, наречена Алианс на държавите от Сахел.
Главният прокурор на МНС Хан подаде оставка, докато очаква резултатите от разследване срещу него за сексуално посегателство.
Той отхвърля категорично обвинението, отправено срещу него преди повече от една година.
Не е определена дата за приключване на разследването.
Превод от английски език: Елена Инджева, БТА
1 Сатана Z
Коментиран от #32
17:02 17.10.2025
2 Пич
17:02 17.10.2025
3 оня същия
Коментиран от #5, #31
17:02 17.10.2025
4 Тома
Коментиран от #6
17:03 17.10.2025
5 Шпек
До коментар #3 от "оня същия":Баба ти с крачета ли е махала към небето?
17:04 17.10.2025
6 Сатана Z
До коментар #4 от "Тома":Членовете на този измислен съд до един се издирват от Руската прокуратура.Те си знаят защо.
17:06 17.10.2025
8 ШАЛОМ
До коментар #7 от "Небесен Йерусалим":МЕН НЕ МЕ ИЗДИРВАТ И ЗАПОВЕДТА ЗА МОЯ МИЛОСТ НЕ ВАЖИ
17:09 17.10.2025
9 az СВО Победа 80
17:11 17.10.2025
10 На гърба на слявяните
До коментар #7 от "Небесен Йерусалим":Еврейско парти с 5 милиона трупа на биомасата
17:12 17.10.2025
12 Путин нинджата
До коментар #7 от "Небесен Йерусалим":Аз дадох на Израел координатите на иранското руско ПВО по време на атаката им. Шаломммм
17:13 17.10.2025
14 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
Коментиран от #36, #41
17:17 17.10.2025
15 Др.Тодор Живков 🇧🇬
17:24 17.10.2025
16 Ганя Путинофила
Както 1957 г.!
Орбан затова му се ду пи!
Коментиран от #29
17:24 17.10.2025
17 Бойко щеше да арестува путин
17:26 17.10.2025
19 Хаха
17:32 17.10.2025
20 Путин
Коментиран от #27
17:36 17.10.2025
21 Кои са тези
17:37 17.10.2025
23 Някой
17:43 17.10.2025
24 Нема нужда да се арестува
17:44 17.10.2025
25 Я пъ тоа
До коментар #11 от "Международния наказателен съд да се":Комуниста Милошевич....международния наказателен съд ми разказа играта...
17:46 17.10.2025
26 МНС е дъвка за жълтoпаветни
17:46 17.10.2025
27 Някой
До коментар #20 от "Путин":Дай подробности. Кое е толкова зле в Русия? От къде го знаеш? Бил си там или четеш пасквилите на Джамбазки?
17:47 17.10.2025
28 Има достоверна инфо
До коментар #13 от "Ехааааааа":Че вчера Путин е бил на колене, докато е говорил по телефона с Тръмп.
17:47 17.10.2025
29 С кой танк бе, Гане
До коментар #16 от "Ганя Путинофила":Те останаха изгорели в Украйна.
17:48 17.10.2025
30 Лопата Орешник
17:51 17.10.2025
31 Очевидни си бил на двора
До коментар #3 от "оня същия":в час по география.Мн. поздрави на баба ти !
17:56 17.10.2025
32 Междузвездият съд няма юрисдикция
До коментар #1 от "Сатана Z":в Унгария. НетаняАхой също ходи там.
17:59 17.10.2025
33 Хахаха
Само се излагате Хага, станахте за резил.
Защо ги издавате такива заповеди, като знаете че няма как да се изпълнят и само се излагате?
Това искам да го видя как аджаба ще стане, как и кое европолицайче ще арестува Путин и ще му сложи белезници?
Ще е голямо шоу...
18:00 17.10.2025
34 МНС
18:02 17.10.2025
35 Перо
Коментиран от #46
18:14 17.10.2025
36 Слаба пРосиа
До коментар #14 от "СЛАВА РУСИЯ !":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад
Коментиран от #39
18:18 17.10.2025
37 Орбан
Не само Международния Съд .
18:20 17.10.2025
38 Коментар
18:21 17.10.2025
39 Като се замислиш
До коментар #36 от "Слаба пРосиа":Смениха Реда Путян и Кремълските Циреи
Русия стана Васал на Китай .
А това изобщо не е малко .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
18:22 17.10.2025
40 Международния наказателен съд
18:22 17.10.2025
41 Си Дзин ПИН
До коментар #14 от "СЛАВА РУСИЯ !":И АЗ така викам .
Даже и Китай не очакваше
Че Русия ще бъде на колене
Пред Китайската Империя .
Нашия Любимец МАО
Сигурно е полудял от кеф
Като гледа как се завъртя палачинката .
18:26 17.10.2025
42 Все тая
18:27 17.10.2025
44 нннн
18:32 17.10.2025
45 Българин
18:41 17.10.2025
46 Експерте
До коментар #35 от "Перо":Според кой закон е незаконен?
18:43 17.10.2025