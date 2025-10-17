Очаква се Путин да се срещне с Тръмп в Унгария въпреки заповедта за арест от Международния наказателен съд

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Владимир Путин се очаква да посети скоро Унгария за разговори за слагане на край на войната в Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че срещу руския лидер има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС).

Заповедта бе издадена през март 2023 г., като Путин е обвинен в участие в отвличане на деца от Украйна по време на конфликта, предизвикан от нахлуването на руската армия в съседната страна.

Съдът, чиято централа е в Хага, Нидерландия, разчита на държави да арестуват заподозрени.

Изглежда малко вероятно Унгария да съдейства за задържане на Путин, като израелският премиер Бенямин Нетаняху, срещу когото също има издадена заповед за арест по обвинения в престъпления срещу човечеството в конфликта в ивицата Газа, посети страната по-рано тази година. Нетаняху яростно отхвърля обвиненията.

След като бе домакин на Нетаняху, унгарският премиер националист Виктор Орбан заяви през април, че неговата страна ще започне процедура по напускане на Международния съд.

МНС е създаден през 2002 г. с цел да държи лидери и висши длъжностни лица отговорни за престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид. Той има 125 държави членки, но три от големите световни сили – САЩ, Русия и Китай – не са между тях.

Тази година януари Украйна стана част от съда.

МНС има повече от 900 служители, а бюджетът му тази година е малко повече от 195 милиона евро.

Институцията е издала заповеди за арест на над 61 души, но 30 от тях остават на свобода.

МНС е последна инстанция, тоест той се занимава със случаи само когато правните системи на държави нямат възможност или не са успели да съдят заподозрени.

Администрацията на Тръмп наложи санкции на главния прокурор на съда, Карим Хан, двама негови заместници и няколко съдии. Тръмп обвини съда в „незаконни и необосновани действия“, които са били насочени върху САЩ и Израел.

По време на първия си мандат в Белия дом Тръмп наложи санкции на предшественика на Хан - Фату Бенсуда. Впоследствие администрацията на Байдън отмени наказателните мерки срещу нея.

Русия също не признава юрисдикцията на МНС и е издала заповед за арест на Хан и на съдията, наредил задържането на Путин.

След като заповедта за арест на руския президент бе издадена преди две години, той е пътувал в чужбина.

Руският лидер посети например Монголия, която е член на МНС. Той е бил също в Китай и Северна Корея, които не членуват в съда.

Единствените държави, които са напуснали МНС, са Бурунди и Филипините.

Родриго Дутерте, президентът на Филипините от 2016 до 2022 г., е задържан в ареста към съда в Хага, след като бе арестуван за престъпления срещу човечеството, които са свързани с неговата смъртоносна "война срещу наркотиците".

Миналия месец управляващите военни хунти в Мали, Буркина Фасо и Нигер казаха, че напускат МНС, като обвиниха съда в несправедливост. Трите страни са обединени в конфедерация, наречена Алианс на държавите от Сахел.

Главният прокурор на МНС Хан подаде оставка, докато очаква резултатите от разследване срещу него за сексуално посегателство.

Той отхвърля категорично обвинението, отправено срещу него преди повече от една година.

Не е определена дата за приключване на разследването.

Превод от английски език: Елена Инджева, БТА