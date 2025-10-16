Спешно по телефона! Доналд Тръмп и Владимир Путин водят в момента тежък разговор преди посещението на Зеленски във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че започва телефонния си разговор с руския президент Владимир Путин, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Тръмп каза, че разговорът ще бъде продължителен.
Той се провежда преди утре в Белия дом да пристигне украинският президент Володимир Зеленски.
Предишният разговор между президентите на Русия и САЩ се състоя в нощта на 19 август, няколко дни след руско-американските преговори в Анкоридж в Аляска, припомнят световните агенции. Преди това лидерите са разговаряха по телефона на 3 юли. Тогава руският държавен глава каза на Тръмп, че Русия няма да се откаже от целите си по отношение на Украйна.
Първият разговор след завръщането на Тръмп на президентския пост се състоя на 12 февруари. Същевременно това беше първият контакт между лидерите на Русия и САЩ от три години насам. След това държавните глави проведоха телефонен разговор на 18 март. После Путин и Тръмп разговаряха по телефона на 19 май и на 4 юни – скоро след кръговете на преките руско-украински преговори в Истанбул. На 14 юни Путин поздрави Тръмп за рождения му ден пак по телефона. Тогава двамата лидери говориха и за ескалацията на напрежението в Близкия изток, започнала по това време.
Основните теми на повечето разговори между Путин и Тръмп са възстановяването на двустранните отношения и ситуацията в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #7, #18, #20, #25, #47
18:50 16.10.2025
2 ЩЕ МУ НАПОМНИ НА ТРЪМП
Коментиран от #6, #55
18:51 16.10.2025
3 Пич
18:51 16.10.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #60
18:52 16.10.2025
5 ХаХаХа
Коментиран от #16, #43
18:52 16.10.2025
6 Един
До коментар #2 от "ЩЕ МУ НАПОМНИ НА ТРЪМП":Засега пускат коне и магарета, за турбо не знам...
18:52 16.10.2025
7 Да де
До коментар #1 от "Европеец":Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.
Коментиран от #24
18:52 16.10.2025
8 с дончо лудият
Коментиран от #26
18:53 16.10.2025
9 Уфф
18:53 16.10.2025
10 Дон Корлеоне
Коментиран от #23
18:53 16.10.2025
11 Спас
18:54 16.10.2025
12 Владимир
18:54 16.10.2025
13 Данко Харсъзина
18:54 16.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 пешо
18:55 16.10.2025
16 Механик
До коментар #5 от "ХаХаХа":Какво видях в интернет.Руско магаре на фронта отстрани с написана буква Z.
Коментиран от #21, #66
18:55 16.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Чичо Дончо
До коментар #1 от "Европеец":Вова, брат, дай ми, плс, опорните точки да знам какво да говоря..
18:55 16.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Моряка
До коментар #1 от "Европеец":Е товае европейско мислене.Стоянчо да чете,да мисли и осмисля,ако има с какво.
18:56 16.10.2025
21 Механик
До коментар #16 от "Механик":Магарето- ZелеЧук. И аз го видях
18:57 16.10.2025
22 Извънредн0
Тръмп обсъжда с Путята коя част от н0в0нахyйск ще остане за руснаците.
18:57 16.10.2025
23 Бай Дончо му даде доста време.
До коментар #10 от "Дон Корлеоне":Пусти руски неможач.Сега го оставя на волята на украинците.
18:57 16.10.2025
24 Докато
До коментар #7 от "Да де":Ти се мъчиш да заченеш със задно пълнене 16 -та година!
18:59 16.10.2025
25 Хахахаха
До коментар #1 от "Европеец":Путлера да вдига байрака. Така каза папата!
Коментиран от #28
19:00 16.10.2025
26 голям смисъл от събеседване
До коментар #8 от "с дончо лудият":ще има с теб русофоборецо тогава
и кака ти лае нен и татко ти тикван
19:02 16.10.2025
27 Индормиран
19:02 16.10.2025
28 То и
До коментар #25 от "Хахахаха":Жена ти ти вика ти да го вдигаш, ама - виси със страшна сила!
19:02 16.10.2025
29 Εβροмин ΔиΛи
къде ЕС-то къде е ?!😁
19:03 16.10.2025
30 Уса
19:04 16.10.2025
31 Хайо
19:04 16.10.2025
32 Софиянец
19:05 16.10.2025
33 3.14К
Коментиран от #38
19:05 16.10.2025
34 Софиянец
19:06 16.10.2025
35 Данко Харсъзина
Коментиран от #41
19:06 16.10.2025
36 Навън дъжд пак запръска
19:07 16.10.2025
37 стоян георгиев
19:07 16.10.2025
38 А ГДЕ
До коментар #33 от "3.14К":Медведев?
Коментиран от #48
19:07 16.10.2025
39 Ха сега де...
Коментиран от #53
19:08 16.10.2025
40 Та начи викате...,,тежък" разговор...!
100 кила...,200 кила...,колкото Шиши...?!
19:08 16.10.2025
41 Стойко
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":Засега са затънали в укро трупове 😅
19:08 16.10.2025
42 Доктора
19:09 16.10.2025
43 Ами ДА...!
До коментар #5 от "ХаХаХа":Та нали си е- Агент-Краснов...?!
19:10 16.10.2025
44 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
Вие кого уважавате? Просяка клошар или милиардера Бойко Борисов? Аз съм за Бойко и Пеевски, против фалшиви промени!
19:10 16.10.2025
45 Майна
Аха, сигурно защото отрязаха от информация ,,петте очи"- британиш, Канада, Австралия, Нова Зеландия..и..
Те редовно си комуникират
19:11 16.10.2025
46 ха, ха, ха...
19:12 16.10.2025
47 ха ха хааа
До коментар #1 от "Европеец":Кога па да се "вземе в ръце " ?! 4 години вече ...🤭😁
19:12 16.10.2025
48 3.14К
До коментар #38 от "А ГДЕ":Питай Саакашвили!
19:13 16.10.2025
49 Ганя Путинофила
19:14 16.10.2025
50 Сатана Z
19:14 16.10.2025
51 мдаааа
Коментиран от #68
19:15 16.10.2025
52 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
19:16 16.10.2025
53 Още новини от Украйна
До коментар #39 от "Ха сега де...":Обикновенно такъв разговор се нарича инструктаж как едната страна трябва да се държи на срещата с другата.
19:17 16.10.2025
54 СЛОНА
19:18 16.10.2025
55 Видьо Видев
До коментар #2 от "ЩЕ МУ НАПОМНИ НА ТРЪМП":Чудо невиждано! Куба внася захар, Русия внася бензин!Купони и ергенски данък, това може да го постигне само Путин!
19:19 16.10.2025
56 Пиночет
19:19 16.10.2025
57 Нема разговори
19:20 16.10.2025
58 Неразбрал
Коментиран от #62, #65, #72
19:20 16.10.2025
59 Ганчев
19:20 16.10.2025
60 Pyccкий Карлик
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":"....И двамата играят игра...."
Тази игра излиза през носа на Русия и 500 000 трупа.
Не ми мяза на игра, а на фатална ру3ка про3дотия.
19:20 16.10.2025
61 Значи
19:21 16.10.2025
62 Разбрал
До коментар #58 от "Неразбрал":От старах.
19:21 16.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Евреина е като препикано мушкато
19:22 16.10.2025
65 Космос
До коментар #58 от "Неразбрал":Подпитва го за броя на Томаховките.
19:22 16.10.2025
66 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #16 от "Механик":Купихме го в Румъния. Там заснехме клипа. В Русия магарета и каруци няма. Като ги видят в България, руснаците тичат да се снимат с тях.
Коментиран от #70
19:22 16.10.2025
67 Сега
19:23 16.10.2025
68 доктор
До коментар #51 от "мдаааа":След като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.
Коментиран от #71, #91
19:23 16.10.2025
69 На мандарин
19:24 16.10.2025
70 Костадин Костадинов
До коментар #66 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":Има магарета и каруци
Коментиран от #76
19:25 16.10.2025
71 Докторе,
До коментар #68 от "доктор":ковид ваксината на Урсула те е ударила в мозъка.
19:26 16.10.2025
72 Оти фюреро монголяк
До коментар #58 от "Неразбрал":Избега посред нощ само по трусики от некаков готвач!
1 месец не моат се съберат бегачките от М.Съвет
19:26 16.10.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Костадин Костадинов
19:28 16.10.2025
75 Запознат😁
19:30 16.10.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Абе покрайна съществува ли още ???
Коментиран от #80, #81
19:30 16.10.2025
78 Русня
Коментиран от #84
19:32 16.10.2025
79 Доналд Тръмп
19:33 16.10.2025
80 Абе къде е бензина?
До коментар #77 от "Абе покрайна съществува ли още ???":Що в руските магазини продават по една филийка хляб опакована в целофан?
Защо е Русия има базари за храна с изтекъл срок на годност а?
19:33 16.10.2025
81 НЕ ДУМАЙ , ПЕДРОСО 😂
До коментар #77 от "Абе покрайна съществува ли още ???":3 дневен блицкриг у СИРИЯ!
12 год у Донбас и Крим и...НИТО ЕДНА ОБЛАСТ ПРЕВЗЕТА
Ааасаахахаааа
Ху ЕСОС, да?
Ааасаахахаааа
19:34 16.10.2025
82 Мнението ми
19:34 16.10.2025
83 Мартин
19:34 16.10.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Pyccкий Карлик
До коментар #76 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":"...В Русия живях 7 години..."
Живял си преди 2022г.
Сегашна Русия е бедна, премръзнала, гладна.
И да, магарета вече нет - или на фронта или на кайма 😁
Коментиран от #90
19:36 16.10.2025
86 Пенсионер 69 годишен
19:36 16.10.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Цецко дюзата
19:39 16.10.2025
89 Бай Дончо Психара
Пиздюхин СДА ВАЙ СЯ
19:39 16.10.2025
90 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #85 от "Pyccкий Карлик":Имам приятели в Русия и не се оплакват. Заплатите като в България, но цените три-четири пъти по ниски. Руските пенсионери не ги намират зиме замразени на кокал в панелките, като българските.
19:40 16.10.2025
91 Ха-ха-ха
До коментар #68 от "доктор":След като избиете копейките няма да остане България. Нали това искате, да заливите България, да я вкарате в някаква изгнила еврозона, да се претопи в глобализма и всички да сме еднакво фалшиво усмихнати и сиви. Дори и половете искате да историите та съвсем да станем аморфни.
19:40 16.10.2025