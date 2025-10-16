Новини
Спешно по телефона! Доналд Тръмп и Владимир Путин водят в момента тежък разговор преди посещението на Зеленски във Вашингтон
  Тема: Украйна

Спешно по телефона! Доналд Тръмп и Владимир Путин водят в момента тежък разговор преди посещението на Зеленски във Вашингтон

16 Октомври, 2025 18:48, обновена 16 Октомври, 2025 19:39 2 063 91

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети

Зеленски ще се срещне с Тръмп, за да иска повече военна подкрепа в момент, в който Киев и Москва ескалираха конфликта с масирани атаки по енергийна инфраструктура

Спешно по телефона! Доналд Тръмп и Владимир Путин водят в момента тежък разговор преди посещението на Зеленски във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че започва телефонния си разговор с руския президент Владимир Путин, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Тръмп каза, че разговорът ще бъде продължителен.

Той се провежда преди утре в Белия дом да пристигне украинският президент Володимир Зеленски.

Предишният разговор между президентите на Русия и САЩ се състоя в нощта на 19 август, няколко дни след руско-американските преговори в Анкоридж в Аляска, припомнят световните агенции. Преди това лидерите са разговаряха по телефона на 3 юли. Тогава руският държавен глава каза на Тръмп, че Русия няма да се откаже от целите си по отношение на Украйна.

Първият разговор след завръщането на Тръмп на президентския пост се състоя на 12 февруари. Същевременно това беше първият контакт между лидерите на Русия и САЩ от три години насам. След това държавните глави проведоха телефонен разговор на 18 март. После Путин и Тръмп разговаряха по телефона на 19 май и на 4 юни – скоро след кръговете на преките руско-украински преговори в Истанбул. На 14 юни Путин поздрави Тръмп за рождения му ден пак по телефона. Тогава двамата лидери говориха и за ескалацията на напрежението в Близкия изток, започнала по това време.

Основните теми на повечето разговори между Путин и Тръмп са възстановяването на двустранните отношения и ситуацията в Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    46 16 Отговор
    Путин да се вземе в ръце и да приключва с покрайна, губене на време е да говори с бай Дончо, самият той не знае какво става в пламенната му глава....

    Коментиран от #7, #18, #20, #25, #47

    18:50 16.10.2025

  • 2 ЩЕ МУ НАПОМНИ НА ТРЪМП

    38 13 Отговор
    ЗА РАЗГОВОРА И ОБЕЩАНИЯТА В АЛЯСКА,АКО ЛИ НЕ ЬЕ ИМА ЧЕРВЕН КАРТОН И РУСИЯ ПУСКА ТУРБОТО.

    Коментиран от #6, #55

    18:51 16.10.2025

  • 3 Пич

    26 5 Отговор
    Крилце или кълка ?! Делбата е започнала !!!

    18:51 16.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    26 4 Отговор
    И двамата играят игра.

    Коментиран от #60

    18:52 16.10.2025

  • 5 ХаХаХа

    36 7 Отговор
    Винаги преди да залъже наркоса, Тръмп се консултира с Путин.Винаги.

    Коментиран от #16, #43

    18:52 16.10.2025

  • 6 Един

    10 23 Отговор

    До коментар #2 от "ЩЕ МУ НАПОМНИ НА ТРЪМП":

    Засега пускат коне и магарета, за турбо не знам...

    18:52 16.10.2025

  • 7 Да де

    8 22 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.

    Коментиран от #24

    18:52 16.10.2025

  • 8 с дончо лудият

    16 6 Отговор
    няма голям смисъл от събеседване

    Коментиран от #26

    18:53 16.10.2025

  • 9 Уфф

    22 6 Отговор
    С краварите трябва да се разговаря по друг начин!Те от добро не разбират.Ще заплашва Русия идиотино, не го е срам..

    18:53 16.10.2025

  • 10 Дон Корлеоне

    9 24 Отговор
    Хаяско моли за живота си.

    Коментиран от #23

    18:53 16.10.2025

  • 11 Спас

    19 3 Отговор
    Кой де бил ви измисля олиго френските заглавия?

    18:54 16.10.2025

  • 12 Владимир

    10 19 Отговор
    Доналд моляте недей! 😢🙏

    18:54 16.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    8 23 Отговор
    Лятната офанзива на Путин се провали. Бай Дончо ще го притисне.

    18:54 16.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пешо

    14 5 Отговор
    факти подслушват разговора

    18:55 16.10.2025

  • 16 Механик

    7 22 Отговор

    До коментар #5 от "ХаХаХа":

    Какво видях в интернет.Руско магаре на фронта отстрани с написана буква Z.

    Коментиран от #21, #66

    18:55 16.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Чичо Дончо

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Вова, брат, дай ми, плс, опорните точки да знам какво да говоря..

    18:55 16.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Моряка

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Е товае европейско мислене.Стоянчо да чете,да мисли и осмисля,ако има с какво.

    18:56 16.10.2025

  • 21 Механик

    12 7 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Магарето- ZелеЧук. И аз го видях

    18:57 16.10.2025

  • 22 Извънредн0

    5 23 Отговор
    Руската пeдepaция е пред закриване!!!
    Тръмп обсъжда с Путята коя част от н0в0нахyйск ще остане за руснаците.

    18:57 16.10.2025

  • 23 Бай Дончо му даде доста време.

    5 20 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    Пусти руски неможач.Сега го оставя на волята на украинците.

    18:57 16.10.2025

  • 24 Докато

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Да де":

    Ти се мъчиш да заченеш със задно пълнене 16 -та година!

    18:59 16.10.2025

  • 25 Хахахаха

    5 27 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Путлера да вдига байрака. Така каза папата!

    Коментиран от #28

    19:00 16.10.2025

  • 26 голям смисъл от събеседване

    13 4 Отговор

    До коментар #8 от "с дончо лудият":

    ще има с теб русофоборецо тогава
    и кака ти лае нен и татко ти тикван

    19:02 16.10.2025

  • 27 Индормиран

    4 19 Отговор
    Дребният плъх се моли.

    19:02 16.10.2025

  • 28 То и

    12 3 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Жена ти ти вика ти да го вдигаш, ама - виси със страшна сила!

    19:02 16.10.2025

  • 29 Εβροмин ΔиΛи

    19 4 Отговор
    А временното явление ЕС къде,
    къде ЕС-то къде е ?!😁

    19:03 16.10.2025

  • 30 Уса

    9 4 Отговор
    И от двете страни се вдигаха гирички по 2.5кг на големи почивки...Абе вие нормални ли сте?Тези се чуват през ден и си говорят само за бизнес.Как ще ви олекнат банковите сметки ще има да виете

    19:04 16.10.2025

  • 31 Хайо

    14 5 Отговор
    Това не отговаря на истината ,Путин не е искал да разговаря с Тръмп .Не пишете глупости .

    19:04 16.10.2025

  • 32 Софиянец

    9 2 Отговор
    А ес отново извън играта 😂 опрял едно ухо на стената, докато големите решават, хихихи

    19:05 16.10.2025

  • 33 3.14К

    17 4 Отговор
    Путин вместо да говори, трябва да открие кампанията за събирането на "орехи", че точно сега е техния сезон! Ясно се видя, че оранжевата мъгла няма да се разсее с приказки. Ако се върже, за пореден път ще го излъжат и тогава трябва да се намесва Медведев, за да си спаси държавата от изчезване.

    Коментиран от #38

    19:05 16.10.2025

  • 34 Софиянец

    11 4 Отговор
    А ес отново извън играта 😂 опрял едно ухо на стената, докато големите решават, хихихи

    19:06 16.10.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    5 16 Отговор
    Скоро руснаците ще затънат в лепкавата кал на Украйна и ще останат на място до пролетта. През това време Украинците ще се прегрупират и въоръжат.

    Коментиран от #41

    19:06 16.10.2025

  • 36 Навън дъжд пак запръска

    4 9 Отговор
    никМеханик дедовият ми ще изтръска.

    19:07 16.10.2025

  • 37 стоян георгиев

    15 5 Отговор
    Еврофашистките мисирки освен да разпространяват слухове и дезинформация, друго могат ли? Журналистика, надали!

    19:07 16.10.2025

  • 38 А ГДЕ

    3 11 Отговор

    До коментар #33 от "3.14К":

    Медведев?

    Коментиран от #48

    19:07 16.10.2025

  • 39 Ха сега де...

    4 6 Отговор
    Странно защо Путин настоява да говори с Тръмп преди разговора на Тръмп със Зеленски, а не обратното.

    Коментиран от #53

    19:08 16.10.2025

  • 40 Та начи викате...,,тежък" разговор...!

    11 2 Отговор
    Е па,колко да е...,,тежък"...?!
    100 кила...,200 кила...,колкото Шиши...?!

    19:08 16.10.2025

  • 41 Стойко

    8 4 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    Засега са затънали в укро трупове 😅

    19:08 16.10.2025

  • 42 Доктора

    3 12 Отговор
    Джуджето се @б@с@ало от страх ...

    19:09 16.10.2025

  • 43 Ами ДА...!

    0 8 Отговор

    До коментар #5 от "ХаХаХа":

    Та нали си е- Агент-Краснов...?!

    19:10 16.10.2025

  • 44 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    6 3 Отговор
    Зеленски взема пари от САЩ, а Путин дава пари на САЩ и приятелските страни на РФ. Познайте, на чия страна е Тръмп.
    Вие кого уважавате? Просяка клошар или милиардера Бойко Борисов? Аз съм за Бойко и Пеевски, против фалшиви промени!

    19:10 16.10.2025

  • 45 Майна

    9 2 Отговор
    И кой ви каза, че е тежък?
    Аха, сигурно защото отрязаха от информация ,,петте очи"- британиш, Канада, Австралия, Нова Зеландия..и..
    Те редовно си комуникират

    19:11 16.10.2025

  • 46 ха, ха, ха...

    3 2 Отговор
    Спешно?!? И кой е толкова нетърпелив?

    19:12 16.10.2025

  • 47 ха ха хааа

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Кога па да се "вземе в ръце " ?! 4 години вече ...🤭😁

    19:12 16.10.2025

  • 48 3.14К

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "А ГДЕ":

    Питай Саакашвили!

    19:13 16.10.2025

  • 49 Ганя Путинофила

    2 8 Отговор
    Затяга се примката около вратлето на жужето!

    19:14 16.10.2025

  • 50 Сатана Z

    5 2 Отговор
    За каквото и да си говорят ,бай Дончо е обещал на Зеления нацист да не го предава жив в ръцете на Путин.

    19:14 16.10.2025

  • 51 мдаааа

    3 7 Отговор
    На руснята , когато и да и набиеш канчето , все ще е късно ...

    Коментиран от #68

    19:15 16.10.2025

  • 52 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    6 2 Отговор
    След тежкия разговор, Тръмп ще изиграе едно голфче, да си отпочине. Путин също ще си намери приятно занимание. Милиардерите не бива да се преуморяват. Зеленияпор също е милиардер, но с крадени от САЩ пари, а това американците не го прощават.

    19:16 16.10.2025

  • 53 Още новини от Украйна

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ха сега де...":

    Обикновенно такъв разговор се нарича инструктаж как едната страна трябва да се държи на срещата с другата.

    19:17 16.10.2025

  • 54 СЛОНА

    3 2 Отговор
    ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ!!!

    19:18 16.10.2025

  • 55 Видьо Видев

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "ЩЕ МУ НАПОМНИ НА ТРЪМП":

    Чудо невиждано! Куба внася захар, Русия внася бензин!Купони и ергенски данък, това може да го постигне само Путин!

    19:19 16.10.2025

  • 56 Пиночет

    2 2 Отговор
    Кога товарим копейките?

    19:19 16.10.2025

  • 57 Нема разговори

    3 4 Отговор
    Бегачо от Готвачо скимти и се моли да не дава Секирите ( томахавките) оти ше заравняват мумията и кремля

    19:20 16.10.2025

  • 58 Неразбрал

    5 3 Отговор
    Абе някои да ми обясни защо Тръмп води разговори с Путин .....преди да се срещне със клоуна - надрусаняк ??????????

    Коментиран от #62, #65, #72

    19:20 16.10.2025

  • 59 Ганчев

    3 4 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    19:20 16.10.2025

  • 60 Pyccкий Карлик

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    "....И двамата играят игра...."

    Тази игра излиза през носа на Русия и 500 000 трупа.
    Не ми мяза на игра, а на фатална ру3ка про3дотия.

    19:20 16.10.2025

  • 61 Значи

    6 0 Отговор
    докато води тежък разговор с Путин ,чати в мрежата !

    19:21 16.10.2025

  • 62 Разбрал

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Неразбрал":

    От старах.

    19:21 16.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Евреина е като препикано мушкато

    5 4 Отговор
    Клоуна ще бега от покрайна , че е седнал на нагорещен котлон !!!!!!!!

    19:22 16.10.2025

  • 65 Космос

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Неразбрал":

    Подпитва го за броя на Томаховките.

    19:22 16.10.2025

  • 66 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Купихме го в Румъния. Там заснехме клипа. В Русия магарета и каруци няма. Като ги видят в България, руснаците тичат да се снимат с тях.

    Коментиран от #70

    19:22 16.10.2025

  • 67 Сега

    3 0 Отговор
    ще стане ясно Тръмп ,Краснов ли е !

    19:23 16.10.2025

  • 68 доктор

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "мдаааа":

    След като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #71, #91

    19:23 16.10.2025

  • 69 На мандарин

    2 0 Отговор
    ли си бъбрят ?

    19:24 16.10.2025

  • 70 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":

    Има магарета и каруци

    Коментиран от #76

    19:25 16.10.2025

  • 71 Докторе,

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "доктор":

    ковид ваксината на Урсула те е ударила в мозъка.

    19:26 16.10.2025

  • 72 Оти фюреро монголяк

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Неразбрал":

    Избега посред нощ само по трусики от некаков готвач!
    1 месец не моат се съберат бегачките от М.Съвет

    19:26 16.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Костадин Костадинов

    4 6 Отговор
    Какъв е проблема на русофилията с Украйна? Защо русофила мрази България? Русофила е небългарин,нали?

    19:28 16.10.2025

  • 75 Запознат😁

    0 0 Отговор
    Тръмп ще му обясни накратко какво ще стане.

    19:30 16.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Абе покрайна съществува ли още ???

    4 5 Отговор
    Тръмпясалия на кои ще ги изпраща тия томаховки сигурно в Русия ??????

    Коментиран от #80, #81

    19:30 16.10.2025

  • 78 Русня

    5 2 Отговор
    Мъй р..Узкие, глазоузкие

    Коментиран от #84

    19:32 16.10.2025

  • 79 Доналд Тръмп

    4 2 Отговор
    Путйо, ши та бомбя

    19:33 16.10.2025

  • 80 Абе къде е бензина?

    6 3 Отговор

    До коментар #77 от "Абе покрайна съществува ли още ???":

    Що в руските магазини продават по една филийка хляб опакована в целофан?
    Защо е Русия има базари за храна с изтекъл срок на годност а?

    19:33 16.10.2025

  • 81 НЕ ДУМАЙ , ПЕДРОСО 😂

    7 3 Отговор

    До коментар #77 от "Абе покрайна съществува ли още ???":

    3 дневен блицкриг у СИРИЯ!
    12 год у Донбас и Крим и...НИТО ЕДНА ОБЛАСТ ПРЕВЗЕТА
    Ааасаахахаааа
    Ху ЕСОС, да?
    Ааасаахахаааа

    19:34 16.10.2025

  • 82 Мнението ми

    7 3 Отговор
    Разговорът едва ли ще е дълъг.... 🤔 Путлер няма полезен ход с който Русия да излезе от войната без да се опозори...

    19:34 16.10.2025

  • 83 Мартин

    5 3 Отговор
    Пускай атома бай Дончо!!

    19:34 16.10.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":

     "...В Русия живях 7 години..."

    Живял си преди 2022г.
    Сегашна Русия е бедна, премръзнала, гладна.
    И да, магарета вече нет - или на фронта или на кайма 😁

    Коментиран от #90

    19:36 16.10.2025

  • 86 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Имам желание да посетя Владивосток, но вече съм доста стар и трудно ще понеса три дни полет със смените.

    19:36 16.10.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Цецко дюзата

    0 0 Отговор
    Договарят превоза, затуй се бавят! 700 хилядна армия как се извозва обратно в Азия! И транспорта им е попилян от укрите.

    19:39 16.10.2025

  • 89 Бай Дончо Психара

    0 0 Отговор
    Е категоричен:
    Пиздюхин СДА ВАЙ СЯ

    19:39 16.10.2025

  • 90 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Pyccкий Карлик":

    Имам приятели в Русия и не се оплакват. Заплатите като в България, но цените три-четири пъти по ниски. Руските пенсионери не ги намират зиме замразени на кокал в панелките, като българските.

    19:40 16.10.2025

  • 91 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "доктор":

    След като избиете копейките няма да остане България. Нали това искате, да заливите България, да я вкарате в някаква изгнила еврозона, да се претопи в глобализма и всички да сме еднакво фалшиво усмихнати и сиви. Дори и половете искате да историите та съвсем да станем аморфни.

    19:40 16.10.2025