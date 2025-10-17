Новини
Свят »
Това е неудобно и за ЕС, и за НАТО! Напрежение сред съюзниците на Украйна заради планираната среща между Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

Това е неудобно и за ЕС, и за НАТО! Напрежение сред съюзниците на Украйна заради планираната среща между Путин и Тръмп

17 Октомври, 2025 21:16 1 146 25

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • виктор орбан-
  • доналд тръмп-
  • володимр зеленски-
  • томахоук

Тръмп заяви в четвъртък, че може да се срещне с Путин в унгарската столица в рамките на две седмици, като прие по-помирителен тон към Москва, когато изглеждаше готов да изпрати ракети "Томахоук" на Киев

Това е неудобно и за ЕС, и за НАТО! Напрежение сред съюзниците на Украйна заради планираната среща между Путин и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Очакваната среща между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп в Будапеща поставя в неудобно положение западните съюзници на Украйна, които се стремят да изолират руския лидер, обвинен във военни престъпления, съобщава "Ройтерс".

Тръмп заяви в четвъртък, че може да се срещне с Путин в унгарската столица в рамките на две седмици, като прие по-помирителен тон към Москва именно когато Вашингтон изглеждаше готов да изпрати ракети "Томахоук" на Киев.

Още новини от Украйна

Изборът на страна членка на ЕС и НАТО за домакин на срещата предизвика изненада и критики, тъй като именно тези организации оглавяват усилията за изолация на Русия и военна помощ за Украйна.

Будапеща има и символично значение - именно там през 1994 г. бе подписан Будапещенският меморандум, с който САЩ, Великобритания и Русия гарантираха суверенитета и териториалната цялост на Украйна в замяна за отказа ѝ от ядрено оръжие - обещание, нарушено с руската инвазия през 2022 г.

"Това е неудобно и за ЕС, и за НАТО. Времето е изключително чувствително - когато напрежението около доставките на "Томахоук" расте, Путин изведнъж иска среща. Но ако Тръмп постигне нещо, вероятно си струва", коментира високопоставен западноевропейски дипломат.

Премиерът Виктор Орбан, който поддържа топли връзки с Кремъл, увери, че Путин ще може свободно да влезе и напусне страната. Унгария формално все още не е завършила процеса на изтегляне от Международния наказателен съд, който издаде заповед за арест на руския президент за незаконна депортация на украински деца.

Европейски дипломати обаче не очакват Будапеща да предприеме действия по тази заповед. "Никой няма да се изненада, ако унгарците не арестуват Путин", коментира представител на ЕС.

Геополитическият анализатор Ботонд Феледи отбелязва, че срещата в унгарска столица позволява на Путин "да удари няколко цели с един удар".

"Той ще води разговори за войната в Украйна на територията на страна от ЕС - без участието на европейски лидери. Това е символичен удар по Европа, много по-силен, отколкото ако срещата беше в Турция или другаде," заяви Феледи.

Срещата ще бъде и втора поред без участието на украинския президент Володимир Зеленски, след срещата между Путин и Тръмп в Аляска. Напрежението между Киев и Будапеща се засили през последните месеци, след като Украйна обвини Унгария, че нейни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство, а Орбан отвърна, че "Украйна не е суверенна държава".

Анализатори посочват, че Орбан може да използва срещата, за да укрепи имиджа си на посредник и миротворец преди парламентарните избори догодина, при които неговата партия "Фидес" изостава от център-дясната формация "Тиса".

"Унгарската страна ще се опита да представи ролята си като мост между двете крайно различни позиции", коментира външнополитическият съветник на полския президент Марцин Пшидъч.

Според експерта Золтан Новак, ако в Будапеща се постигне дори частично споразумение, то ще узакони ретроспективно орбановия разказ за "мир чрез диалог" и ще му помогне в изборната кампания.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    24 2 Отговор
    Паникьосаха се марионетките.🤣🤣🤣🤣🤣

    21:18 17.10.2025

  • 2 Майна

    25 5 Отговор
    Тръмп му похвали пиджака, ха ха ха
    Томахавките - ядец
    Попита Зеления какво ще каже за идеята на тунела върху ,която работят у обсъждат с Путин сега- ха ха ха..
    Браво, Тръмп!

    21:19 17.10.2025

  • 3 Кириз джам

    26 5 Отговор
    Европейците не са допуснати до руско-американските преговори.
    Тръмп и Путин отрязаха Зеленски от европейските покровители на Украйна.
    Новината за телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, по време на който те се споразумяха да се срещнат лично в Унгария, дойде като неприятна изненада за Киев и европейските ястреби, според водещи западни медии.

    21:21 17.10.2025

  • 4 Сатана Z

    5 18 Отговор
    Бай Дончо печели време и успива хората ,които нищо не подозират какво ще им се случи


    ⚡️Томахоуките вече са на път

    „Тръмп ще изпрати първата партида крилати ракети „Томахоук“ на Украйна тази седмица. Пентагонът е подготвил план за техния трансфер и употреба“, съобщава Financial Times.

    Междувременно американските контрактори ще бъдат отговорни за експлоатацията на крилатите ракети, ако те бъдат доставени на Украйна, докато украинските войски може дори да не са обучени да ги управляват, съобщава Financial Times, позовавайки се на високопоставен западен военен служител.

    Коментиран от #6

    21:23 17.10.2025

  • 5 Майна

    19 3 Отговор
    Лондонсити ще се изгризят..
    Браво, Тръмп!
    Каза , че порицавали Испания , че не ще да дава повече от бюджета си на НАТО , но всяка страна има право !
    Да решало НАТО( официално Тръмп не е вече НАТО) дали да я..изключват
    Браво, Тръмп!

    21:23 17.10.2025

  • 6 Майна

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Ще им се на лондонсити, ама ядец
    Томаховки - няма
    Да беше го слушал

    21:24 17.10.2025

  • 7 Само питам

    25 3 Отговор
    А бе козляците , ще ходите ли в Будапеща да арестувате Путин бе ?!!

    21:25 17.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Евроминдили

    18 1 Отговор
    Кви арести и кви 5 лева бре? Хахахаха. Май още не сте разбрали че сте от страната на булката?

    Коментиран от #25

    21:31 17.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Майна

    19 1 Отговор
    Тръмп каза ,че обича Орбан , че той разбира, че има нужда да внася руско гориво защото няма излаз на море- браво, Тръмп
    Каза, че никоя държава няма да посмее да застраши него , Путин и Унгария по време на срещата
    Ясно!
    Браво, Тръмп!
    Смачка британиш!

    21:31 17.10.2025

  • 12 защо

    11 1 Отговор
    Абе нюз, фокус, факти, евроатлантици и всичката останала ...
    Това е среща в опит да се СПРЕ ВОЙНА!!!
    "Изборът на страна членка на ЕС и НАТО за домакин на срещата предизвика изненада и критики"
    Поглеждате ли какви ги каканижете!?!

    21:33 17.10.2025

  • 13 въздушен ас

    10 1 Отговор
    А бе какво стана с нашите два самолета Ф16 за два вагона пари ? Фъркат ли , че нищо не се чува за тях ? Докараха ли платките дето Румен Радев ги изгорил бе ??!!!
    А с останалите ???

    21:34 17.10.2025

  • 14 Майна

    13 1 Отговор
    Каза, че Томахавките трябват на САЩ.
    Че те са опасно оръжие и могат да ескалират войната, а той приключва войни.
    Беше блестящ!
    Ха..- браво!

    21:34 17.10.2025

  • 15 Гъбарко

    13 0 Отговор
    Вие кажете по-добра как така ГЕРБ кани ПЕЕВСКИ да управляват.
    И как ИТН и БСП ще се съгласят бясно, като на промоция на Грабо - "Грабни ваучер за топ оферти".
    Войната, в която искат да ни вкарат, не е наша, наши са чудовищните вътрешни безумия, беззаконие и грабеж.

    Коментиран от #20

    21:37 17.10.2025

  • 16 Тръмп

    6 1 Отговор
    Д ре ме ми за ЕС и нато

    21:38 17.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Капитана

    8 3 Отговор
    Наркомана го клатят двустранно, а той не се усеща. Подлогата и шута никой не счита за личност. Всеки се гаври с него.

    21:42 17.10.2025

  • 19 Ъъъъъъъъъ

    10 1 Отговор
    Ах ти шамарите....Среща в Европа, в стана член на ЕС, без да са поканени европейски представители.....Вчера Тръмп не е посрещнал Зеления, защото по същото време докато Зеленски е кацнал, той е говорил по телефона с Путин.....И после Урсули, Каи, Макроновци и т.н ще имат очи да твърдят, че Европа е фактор? Тръмп си се гаври с тях..🤣

    21:42 17.10.2025

  • 20 Бялджип

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гъбарко":

    Мисля, че ИТН няма да се съгласят

    21:42 17.10.2025

  • 21 жик так

    8 1 Отговор
    Гледам в момента протести във Франция . Късат знамето на Ес и искат излизане от там.
    А НИЕ ИСКАМЕ ГОРДО ДА ВЛЕЗЕМ ...

    Питам се , защо нашите медии нищо не отразяват ??!!

    21:44 17.10.2025

  • 22 Винченцо

    7 1 Отговор
    Тоя наркос украински пак би пътя за де.. "вия. Много хитър изпреварващ ход на Путин беше тоя разговор от вчера. Сега ще има ново протакане, ще се видят да хапнат, да пийнат с Орбан тримата, да поп суват Ш...рош и след месец Тръмп пак ще е разочарован от Путин само че Украйна ще е с още 2-3 града по малко...,

    21:46 17.10.2025

  • 23 АБВ

    9 1 Отговор
    "Будапещенският меморандум, с който САЩ, Великобритания и Русия гарантираха суверенитета и териториалната цялост на Украйна в замяна за отказа ѝ от ядрено оръжие - обещание, нарушено с руската инвазия през 2022 г."

    Колко много лъжа в едно изречение. Украйна не може да се отказва от нещо, което не притежава. Тя никога не е имала ядрено оръжие. Такова е имал на нейна територия СССР, както и в Беларус и Казахстан. Русия е приемник на СССР с всичките активи и пасиви, в т.ч. и ядреното оръжие. Възниква резонният въпрос: Защо Беларус и Казахстан нямат проблеми с Русия ? Обещанието не бе спазено от САЩ и Великобритания, които се намесиха пряко във вътрешните работи на Украйна и организираха и пратиха преврата, свалил законно избрания президент. Вината за войната е изцяло на англосаксонците.

    21:49 17.10.2025

  • 24 Хмм

    6 0 Отговор
    ако Путин поиска да прелети над България, изпадаме в ситуация цугцванг, огромно желание да не разрешим полет над страната и страх, че Тръмп чака Путин в Будапеща, а ние му пречим

    21:55 17.10.2025

  • 25 Арни

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Евроминдили":

    Какво значи , че сте, а ти не си ли? Или Путин като пусне ракетата срещу вражеска България ще си каже, момент чакай да я настроя така, че да не засегне моя приятел трол.

    21:59 17.10.2025