Това е неудобно и за ЕС, и за НАТО! Напрежение сред съюзниците на Украйна заради планираната среща между Путин и Тръмп

Очакваната среща между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп в Будапеща поставя в неудобно положение западните съюзници на Украйна, които се стремят да изолират руския лидер, обвинен във военни престъпления, съобщава "Ройтерс".

Тръмп заяви в четвъртък, че може да се срещне с Путин в унгарската столица в рамките на две седмици, като прие по-помирителен тон към Москва именно когато Вашингтон изглеждаше готов да изпрати ракети "Томахоук" на Киев.

Изборът на страна членка на ЕС и НАТО за домакин на срещата предизвика изненада и критики, тъй като именно тези организации оглавяват усилията за изолация на Русия и военна помощ за Украйна.

Будапеща има и символично значение - именно там през 1994 г. бе подписан Будапещенският меморандум, с който САЩ, Великобритания и Русия гарантираха суверенитета и териториалната цялост на Украйна в замяна за отказа ѝ от ядрено оръжие - обещание, нарушено с руската инвазия през 2022 г.

"Това е неудобно и за ЕС, и за НАТО. Времето е изключително чувствително - когато напрежението около доставките на "Томахоук" расте, Путин изведнъж иска среща. Но ако Тръмп постигне нещо, вероятно си струва", коментира високопоставен западноевропейски дипломат.

Премиерът Виктор Орбан, който поддържа топли връзки с Кремъл, увери, че Путин ще може свободно да влезе и напусне страната. Унгария формално все още не е завършила процеса на изтегляне от Международния наказателен съд, който издаде заповед за арест на руския президент за незаконна депортация на украински деца.

Европейски дипломати обаче не очакват Будапеща да предприеме действия по тази заповед. "Никой няма да се изненада, ако унгарците не арестуват Путин", коментира представител на ЕС.

Геополитическият анализатор Ботонд Феледи отбелязва, че срещата в унгарска столица позволява на Путин "да удари няколко цели с един удар".

"Той ще води разговори за войната в Украйна на територията на страна от ЕС - без участието на европейски лидери. Това е символичен удар по Европа, много по-силен, отколкото ако срещата беше в Турция или другаде," заяви Феледи.

Срещата ще бъде и втора поред без участието на украинския президент Володимир Зеленски, след срещата между Путин и Тръмп в Аляска. Напрежението между Киев и Будапеща се засили през последните месеци, след като Украйна обвини Унгария, че нейни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство, а Орбан отвърна, че "Украйна не е суверенна държава".

Анализатори посочват, че Орбан може да използва срещата, за да укрепи имиджа си на посредник и миротворец преди парламентарните избори догодина, при които неговата партия "Фидес" изостава от център-дясната формация "Тиса".

"Унгарската страна ще се опита да представи ролята си като мост между двете крайно различни позиции", коментира външнополитическият съветник на полския президент Марцин Пшидъч.

Според експерта Золтан Новак, ако в Будапеща се постигне дори частично споразумение, то ще узакони ретроспективно орбановия разказ за "мир чрез диалог" и ще му помогне в изборната кампания.