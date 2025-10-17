Тръмп крещял на Путин в Аляска! Американският президент заплашил да си тръгне и да прекрати преговорите

По време на срещата на върха в Аляска на 15 август президентът на САЩ Доналд Тръмп се е надявал да постигне споразумение с президента на Русия Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна, но той е отхвърлил предложенията и е започнал "историческа“ лекция. Озадачен, Тръмп няколко пъти е повишил глас и е заплашвал да си тръгне.
За случващото се зад кулисите на срещата между Путин и Тръмп в Анкъридж пише Financial Times, позовавайки се на няколко лица, запознати с преговорите, съобщава Фокус.
Според запознати зад затворените врати преговорите са протекли напрегнато и тази среща е станала най-ниската точка в отношенията между президентите на САЩ и Русия, което е довело до промяна в позицията на Тръмп в полза на Украйна.
Тръмп посрещна Путин в Аляска с ръкостискане и широка усмивка, но по време на закритата част от преговорите топлотата бързо е изчезнала. Според запознати, в присъствието на няколко съветници Путин е отхвърлил предложението на САЩ за прекратяване на огъня в замяна на облекчаване на санкциите и е настоял, че войната може да бъде прекратена само при условие, че Украйна капитулира и предаде на Русия по-голямата част от територията в Донбас.
След това, според източници, руският президент е започнал дълга "историческа“ реч от времето на средновековните князе, като Рюрик и Ярослав Мъдри, и е споменал няколко личности, сред които хетманът от XVII век Богдан Хмелницки, за да обоснове твърденията си, че украинците и руснаците са "една нация“.
1 Поправка
Коментиран от #6, #65
22:19 17.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лост
22:20 17.10.2025
4 пешо
22:20 17.10.2025
5 Майна
Е, няма как да преглътнат ясното съсичане на зеления преди юалко
22:20 17.10.2025
6 Поправка
До коментар #1 от "Поправка":От безсилие Тръмп ревал на Путин в Аляска! Американският президент се молил да си тръгне и да прекрати преговорите
22:20 17.10.2025
7 Чак сега ли го измислихте
Ако беше вярно телевизиите щяха да гърмят и да ми надуват главите от сутрин до мрак.
Пак лъжете!
Коментиран от #11
22:20 17.10.2025
8 Джекера...
22:22 17.10.2025
9 Тома
22:22 17.10.2025
10 Ние
Прости на невярващите!
22:22 17.10.2025
11 Някой
До коментар #7 от "Чак сега ли го измислихте":Не преписаха го от ФТ. Което не значи, че не в стил: "Една жена на пазара каза."
22:23 17.10.2025
12 Хмм
22:23 17.10.2025
13 Пич
Коментиран от #15
22:23 17.10.2025
14 Един
22:24 17.10.2025
15 Майна
До коментар #13 от "Пич":Да, 500 години бяха прекалено дълъг период преди краят им
Финиш
22:25 17.10.2025
16 така, така
Всъщност няма никакво значение как е минала срещата в Аляска. Вече е важно как ще мине срещата в Будапеща.
Едно поне е сигурно, това няма да е среща като срещите на Тръмп наркомана или навелите се лидери на ЕС. Това ще си е среща на равни и колкото и да се притискат в закритата част ще спазят протокола и добрия тон, ако не искат да ескалират ситуацията. На никой не му се иска ТСВ, нито на руснаците, нито на американците. Еле пък заради 0срайната.
22:26 17.10.2025
17 Хи хи
До коментар #2 от "модеренлявпедал":Бащата на Сиана ще ти види сметката, и тва ще го отразят в новините като намерили са некъв в канавката !!
Коментиран от #27
22:26 17.10.2025
18 Сатана Z
22:28 17.10.2025
19 ТОВА
22:28 17.10.2025
20 Хипотетично
22:29 17.10.2025
21 Ъъъъъъъъ
Само да ви информирам, че става въпрос за украинския "Фокус". Някой да не си помисли, че е друг Фокус? Предполагам, че се сещате, защо точно сега се появява тези "информация"- два месеца след срещата им.🤣
22:30 17.10.2025
22 защо
Марето няма да спи една седмица след това заглавие.
22:31 17.10.2025
23 Перо
22:33 17.10.2025
24 Перо
22:37 17.10.2025
25 Не е крещял
22:41 17.10.2025
26 Мишел
„При Байдън на Украйна не беше разрешено да нанася удари във вътрешността на Русия, сега ще говорим за това, защото нещата ескалират. Въпросът за евентуалното прехвърляне на ракети „Томахоук“ е важен и ние ще говорим за това. Евросъюзът плаща за тях, те имат много пари. Надяваме се, обаче, войната да приключи, преди да се наложи да изпращаме „Томахоук“, заяви Тръмп
22:43 17.10.2025
27 мЪрш
До коментар #17 от "Хи хи":...да си пиеш 💊💊💊
и да си лягаш....утρε
Πκο.
22:44 17.10.2025
28 Ами
Тръмп може и да е крещял от ужас след като е видял резултата. И не само той.
Вижте само кои служители са участвали и ще Ви стане ясно за какво говоря.
Тръмп беше приготвил тържествен обяд, но руснаците си тръгнаха.
Ако САЩ искат да са в играта, плащат сметката и започват да играят по правилата.
22:46 17.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 300 ХИЛ. РУСКИ ИМОТА В б-Я
22:48 17.10.2025
32 АБВ
Аман от инфантилна журналистика.
22:50 17.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ЦъРи
22:56 17.10.2025
35 Путин на колене пред Тръмп
Това което се чува от Москва е това което Саадам крещеше, преди да извадят изпод земята.
Коментиран от #37, #38, #44
22:57 17.10.2025
36 Архимандрисандрит Бибиян
22:59 17.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 АБВ
До коментар #35 от "Путин на колене пред Тръмп":Вярваш ли поне на една дума, която си написал ?
Ако отговорът е ДА, значи имаш спешна нужда от специализирана помощ.
23:01 17.10.2025
39 Чичи
Thats all!!!😆😆😆
23:02 17.10.2025
40 стоян георгиев
23:05 17.10.2025
41 Къде са тия, дето каз, Русия непобедимая
Украйна печели войната и ще освоби всички завзети територии.
Иии кои са тука копейките дето ще спорят със Тръмп и САЩ.
23:07 17.10.2025
42 Симо
Коментиран от #49
23:09 17.10.2025
43 койдазнай
Точно както Горбачов унищожи СССР. Тука също много го обичаха!
23:09 17.10.2025
44 Хи хи
До коментар #35 от "Путин на колене пред Тръмп":Тръмп е паднал на колене пред Путин и е молел за мир, но Путин казал докато не свърша СВО-то никакъв мир !!
23:09 17.10.2025
45 ?????
Сефте.
23:10 17.10.2025
46 Хи хи
23:12 17.10.2025
47 Ъъъъъъъъъ
До коментар #33 от "Кико":"Всички знаехме, че там набиват на Джуджи камбаната, само копейките го изкарваха, че бил спечелил голяма геополитическа победа пхахахахаха."
Да приемем, че било така....Само не разбирам, защоТетмп тотално отсвири Зеленски и дори не си направи труда да го посрещне на летището? Два месеца Тръмп тръби на ляво и на дясно, че е разочарован от Путин, заплашва да достави на Зеленски ракети с голям обсег и т.н.....И дори не посреща Зеленски на летището, защото по това време говори с Путин по телефона.🤔
Тази версия за крясъци и викове, не издържа...Нещо не е както ни обяснявате.🤣
Коментиран от #50
23:12 17.10.2025
48 Дудов
Коментиран от #53
23:12 17.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ъхъ ъхъ
До коментар #47 от "Ъъъъъъъъъ":Елементарно, Уотсън! Зеленски не е лека жена да чака да я посрещат по летищата. Той отива там където си иска, когато си иска. Не помниш ли, че Тръмп му подари ключ от белия дом? Провери.
Коментиран от #67
23:18 17.10.2025
51 Хи хи
23:19 17.10.2025
52 Пълни глупости...
Ха ...
Тромпетски е с класи под Путин и може само да слуша и да задава въпроси...
23:19 17.10.2025
53 Хаха
До коментар #48 от "Дудов":Точно. Да говориш за история или наука на средностатистически американски селяк е загуба на време. Тръмпоча нищо не е разбрал и затова е побеснял.
23:19 17.10.2025
54 Абе Факти
23:19 17.10.2025
55 Я пък тоя
23:19 17.10.2025
56 Хазара Влад путин-шаломов
23:19 17.10.2025
57 Копейкин
23:20 17.10.2025
58 Запознато лице пожелало анонимност
Сякаш божията ръка на Сорос ме погали по темето!!!!
"на срещата между Путин и Тръмп в Анкъридж пише Financial Times, позовавайки се на няколко лица, запознати с преговорите, съобщава Фокус."
23:21 17.10.2025
59 Тоа медиите ме изомяват
23:22 17.10.2025
60 Факт
23:23 17.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 джулн@листи пр0зти
23:30 17.10.2025
64 Отврат
23:31 17.10.2025
65 Видьо Видев
До коментар #1 от "Поправка":Благодарение на българската прокуратура,
България е отличник на планетата Земя!!
На земята има 195 държави.
От живущите на планетата, санкционираните по закона Магнитски
са цифром и словом 52 /петдесет и двама/ души.
Или средно по 0,26666667 човека на държава!
Санкционираните българи са 8 /осем/ или цели 15,3846154 % от всички санкционирани на земята!
Или 57,692307 пъти повече от средното за държавите!
КОГАТО ЦИФРИТЕ ГОВОРЯТ,
И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ!
УРА, другари!
По обвинения в корупция, Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ,
обявява на 2 юни 2021г. санкции срещу общо 52 души в цял свят, 8 от които са български граждани.
Те са:
- Васил Божков бизнесмен;
- Румен Овчаров - бивш министър на енергетиката;
- Делян Пеевски народен представител и “бизнесмен”;
- Александър Николов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
- Иван Генов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
- Владислав Горанов - бивш финансов министър от ГЕРБ.
- Николай Малинов - лидер на движение “Русофили”.
- Илко Желязков - бивш служител на ДАНС, т.нар “лейтенант” на Пеевски.!
В знак на признателност,
предлагаме пред Парламента,
освен на гореизброените,
да се поставят бюстове на Цацаров, Гешев и Сарафов!
А на другаря Бойко Борисов, паметник в цял ръст.
За изключителният му принос!
От признателният български народ!
23:32 17.10.2025
66 Искам много
23:35 17.10.2025
67 Ъъъъъъъъ
До коментар #50 от "Ъхъ ъхъ":"Елементарно, Уотсън! Зеленски не е лека жена да чака да я посрещат по летищата. "
Абе чувам, че с е предлагал.....Та не знам колко "тежка жена" е....А че е жена, е вън от умение. След като спят в едно легло с Ермак, но това е да друга тема....Предлагал е дронове на Тръмп срещу ракети, но Тръмп му е обяснил, че те си имат дронове....Та така....И това обяснение не е правдоподобно.
23:36 17.10.2025