Тръмп крещял на Путин в Аляска! Американският президент заплашил да си тръгне и да прекрати преговорите
  Тема: Украйна

Тръмп крещял на Путин в Аляска! Американският президент заплашил да си тръгне и да прекрати преговорите

17 Октомври, 2025 22:16 3 027 67

Според запознати зад затворените врати преговорите са протекли напрегнато и тази среща е станала най-ниската точка в отношенията между президентите на САЩ и Русия

Тръмп крещял на Путин в Аляска! Американският президент заплашил да си тръгне и да прекрати преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

По време на срещата на върха в Аляска на 15 август президентът на САЩ Доналд Тръмп се е надявал да постигне споразумение с президента на Русия Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна, но той е отхвърлил предложенията и е започнал "историческа“ лекция. Озадачен, Тръмп няколко пъти е повишил глас и е заплашвал да си тръгне.

За случващото се зад кулисите на срещата между Путин и Тръмп в Анкъридж пише Financial Times, позовавайки се на няколко лица, запознати с преговорите, съобщава Фокус.

Още новини от Украйна

Според запознати зад затворените врати преговорите са протекли напрегнато и тази среща е станала най-ниската точка в отношенията между президентите на САЩ и Русия, което е довело до промяна в позицията на Тръмп в полза на Украйна.

Тръмп посрещна Путин в Аляска с ръкостискане и широка усмивка, но по време на закритата част от преговорите топлотата бързо е изчезнала. Според запознати, в присъствието на няколко съветници Путин е отхвърлил предложението на САЩ за прекратяване на огъня в замяна на облекчаване на санкциите и е настоял, че войната може да бъде прекратена само при условие, че Украйна капитулира и предаде на Русия по-голямата част от територията в Донбас.

След това, според източници, руският президент е започнал дълга "историческа“ реч от времето на средновековните князе, като Рюрик и Ярослав Мъдри, и е споменал няколко личности, сред които хетманът от XVII век Богдан Хмелницки, за да обоснове твърденията си, че украинците и руснаците са "една нация“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 42 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Поправка

    58 13 Отговор
    От безсилие Тръмп тевал на Путин в Аляска! Американският президент се молил да си тръгне и да прекрати преговорите

    Коментиран от #6, #65

    22:19 17.10.2025

  • 3 Лост

    57 9 Отговор
    Тръмп щял да си изплюе сливиците от много крещене.

    22:20 17.10.2025

  • 4 пешо

    96 13 Отговор
    факти за вас дъно няма

    22:20 17.10.2025

  • 5 Майна

    76 9 Отговор
    Тази новина е то Окраина
    Е, няма как да преглътнат ясното съсичане на зеления преди юалко

    22:20 17.10.2025

  • 6 Поправка

    44 7 Отговор

    До коментар #1 от "Поправка":

    От безсилие Тръмп ревал на Путин в Аляска! Американският президент се молил да си тръгне и да прекрати преговорите

    22:20 17.10.2025

  • 7 Чак сега ли го измислихте

    76 10 Отговор
    Досега що не показахте материали, видеа, както при наркоса?
    Ако беше вярно телевизиите щяха да гърмят и да ми надуват главите от сутрин до мрак.
    Пак лъжете!

    Коментиран от #11

    22:20 17.10.2025

  • 8 Джекера...

    59 10 Отговор
    да крещи на властелинът Путин? Това само западните тоалетни могат да го измислят. Не Путин търси Джокера, а Джокера търси по телефона постоянно цар Путин.

    22:22 17.10.2025

  • 9 Тома

    51 8 Отговор
    И кой го е чул разговора когато е бил на четири очи.Но ако са били в градската баня този разговор са го чули

    22:22 17.10.2025

  • 10 Ние

    37 11 Отговор
    Водини Путине Вожде наш!!!
    Прости на невярващите!

    22:22 17.10.2025

  • 11 Някой

    36 6 Отговор

    До коментар #7 от "Чак сега ли го измислихте":

    Не преписаха го от ФТ. Което не значи, че не в стил: "Една жена на пазара каза."

    22:23 17.10.2025

  • 12 Хмм

    50 6 Отговор
    ами браво на Путин, щом го е накарал да крещи, но не ми се вярва, щом Тръмп е готов за нова среща и е приел да е в Будапеща

    22:23 17.10.2025

  • 13 Пич

    52 7 Отговор
    Ааа.....каква безпомощност на англичаните ?! Отново им показаха къде им е мястото ! При конярите !!! Отдавна нямат капацитет убитаци от умряло островче да командват целият свят !!! Интригите вървят до време !!!

    Коментиран от #15

    22:23 17.10.2025

  • 14 Един

    46 6 Отговор
    По-жълта новина от тази дали има как? И се намерили източници да я споделят не след срещата в Аляска, ми няколко месеца след... и сега пак щели да се срещнат щото първи път било много убаво?!... давай стадо! Блей още :D :D

    22:24 17.10.2025

  • 15 Майна

    24 5 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Да, 500 години бяха прекалено дълъг период преди краят им
    Финиш

    22:25 17.10.2025

  • 16 така, така

    49 5 Отговор
    Публикацията е нелепа - някак изкарва Тръмп неуравновесен, а Путин безстрашен след като не е спрял с "историческата лекция" дори при заплахите на Тръмп. Едва ли това е целта на памфлета.
    Всъщност няма никакво значение как е минала срещата в Аляска. Вече е важно как ще мине срещата в Будапеща.
    Едно поне е сигурно, това няма да е среща като срещите на Тръмп наркомана или навелите се лидери на ЕС. Това ще си е среща на равни и колкото и да се притискат в закритата част ще спазят протокола и добрия тон, ако не искат да ескалират ситуацията. На никой не му се иска ТСВ, нито на руснаците, нито на американците. Еле пък заради 0срайната.

    22:26 17.10.2025

  • 17 Хи хи

    2 20 Отговор

    До коментар #2 от "модеренлявпедал":

    Бащата на Сиана ще ти види сметката, и тва ще го отразят в новините като намерили са некъв в канавката !!

    Коментиран от #27

    22:26 17.10.2025

  • 18 Сатана Z

    26 6 Отговор
    С Илитерат каъо Тръмп е необходимо да се говори бавно и да се повтаря по няколко пъти за какво иде реч.Да се правиш на сърдитко Петко е най-лесно то и Тръмп го владее до съвършенство.А ни чакат още 3 дълги години да търпим оранжевия нарцис с неговите изпълнения.

    22:28 17.10.2025

  • 19 ТОВА

    27 4 Отговор
    АНАТОЛа СЕГА ЛИ СИ ГО СЪЧИНИ ИЛИ ГО Е СЪНУВАЛ

    22:28 17.10.2025

  • 20 Хипотетично

    18 5 Отговор
    Войната е гражданска и затова нито руснаци, нито украинци ще простят авантюрата му.

    22:29 17.10.2025

  • 21 Ъъъъъъъъ

    36 6 Отговор
    "....съобщава Фокус."

    Само да ви информирам, че става въпрос за украинския "Фокус". Някой да не си помисли, че е друг Фокус? Предполагам, че се сещате, защо точно сега се появява тези "информация"- два месеца след срещата им.🤣

    22:30 17.10.2025

  • 22 защо

    25 4 Отговор
    Малко милост бе Толи,
    Марето няма да спи една седмица след това заглавие.

    22:31 17.10.2025

  • 23 Перо

    26 3 Отговор
    Било е нужен исторически урок за да се схване днешната ситуация. Лошото е, че това не се прави на такова ниво и на това събитие, а има предварителна подготовка с обяснителни записки или устно информиране! На тези срещи има само делова активност! Освен това никоя страна не е длъжна да приеме позицията на другата, а да се търси сближаване и решения! Стайков да не е бил между Тръмп и Путин за да коментира така срещата. Както винаги джендърския източник от преговорите е анонимен и всичко “знаещ”!

    22:33 17.10.2025

  • 24 Перо

    23 8 Отговор
    Зеленият наркос, пак гризна дръвцето за ракетите. Ще пътува за Вашингтон като турист, след тел. разговор между Тръмп и Путин! Тръмп знае, че Зеленски е бил пудела на Байдън!

    22:37 17.10.2025

  • 25 Не е крещял

    10 5 Отговор
    Пискал е като ученичка

    22:41 17.10.2025

  • 26 Мишел

    10 6 Отговор
    За ракетите "Томахоук"
    „При Байдън на Украйна не беше разрешено да нанася удари във вътрешността на Русия, сега ще говорим за това, защото нещата ескалират. Въпросът за евентуалното прехвърляне на ракети „Томахоук“ е важен и ние ще говорим за това. Евросъюзът плаща за тях, те имат много пари. Надяваме се, обаче, войната да приключи, преди да се наложи да изпращаме „Томахоук“, заяви Тръмп

    22:43 17.10.2025

  • 27 мЪрш

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    ...да си пиеш 💊💊💊
    и да си лягаш....утρε
    Πκο.

    22:44 17.10.2025

  • 28 Ами

    11 4 Отговор
    На срещата в Аляска Путин представи сметката на администрацията на Тръмп.
    Тръмп може и да е крещял от ужас след като е видял резултата. И не само той.
    Вижте само кои служители са участвали и ще Ви стане ясно за какво говоря.
    Тръмп беше приготвил тържествен обяд, но руснаците си тръгнаха.
    Ако САЩ искат да са в играта, плащат сметката и започват да играят по правилата.

    22:46 17.10.2025

  • 31 300 ХИЛ. РУСКИ ИМОТА В б-Я

    5 13 Отговор
    Последни възможности за Путин да спаси Русия.В Латвия дадоха начало на депортации на руснаци и КОПЕЙКИ.Номера с меката сила-купуване на имоти от руснаци и после да пискаме как им нарушавали правата първобитните руснаци, за да ги освобождават, няма да мине.

    22:48 17.10.2025

  • 32 АБВ

    17 2 Отговор
    След време ще излезе информация от присъствали на срещата, че Путин е оскубал перчема на Тръмп, а той го е ухапал по задника. Накрая са си били шамари и крошета.
    Аман от инфантилна журналистика.

    22:50 17.10.2025

  • 34 ЦъРи

    9 0 Отговор
    Ама наистина ли?!

    22:56 17.10.2025

  • 35 Путин на колене пред Тръмп

    2 11 Отговор
    Никой вече не се съобразява, а камо ли да РАЗГОВАРЯ в Путинова Русия.Даже и Папуа Нова Гвинея.Арабските страни до една отказаха среща в Москва.Сириеца беше там, но за ултиматум към Путин да му предаде оня кървавия диктатор.
    Това което се чува от Москва е това което Саадам крещеше, преди да извадят изпод земята.

    Коментиран от #37, #38, #44

    22:57 17.10.2025

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    2 8 Отговор
    Коги Пундю поменувал Рюрика и Ярослава Мудраго казал ли е каде Киiв е бил столица Руси а Мацква се е казвала Кучково и не е още столица Ромсiи? За Хмелницкий не знаеме ма па Долен Тъп шо го не е питал Пундю-Хитлер и Сталин шо са биле ка братя до 22.06.41?

    22:59 17.10.2025

  • 38 АБВ

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Путин на колене пред Тръмп":

    Вярваш ли поне на една дума, която си написал ?
    Ако отговорът е ДА, значи имаш спешна нужда от специализирана помощ.

    23:01 17.10.2025

  • 39 Чичи

    4 0 Отговор
    "Според запознати ..."😆😆😆😆

    Thats all!!!😆😆😆

    23:02 17.10.2025

  • 40 стоян георгиев

    2 9 Отговор
    Като се съберат два психопата в една стая се случва точно това.всеки си приказва без да слуша и без да се интересува от мнението на другия.явно заради това тръмп си тръгна от срещата без да се среща с журналисти и без общ брифинг с путлер.

    23:05 17.10.2025

  • 41 Къде са тия, дето каз, Русия непобедимая

    1 9 Отговор
    Що така.След срещата с Путин, Тръмп каза-
    Украйна печели войната и ще освоби всички завзети територии.
    Иии кои са тука копейките дето ще спорят със Тръмп и САЩ.

    23:07 17.10.2025

  • 42 Симо

    1 9 Отговор
    Голяма излагация. Американците са унижавали вербално, морално и психологически кремълския престъпник. Разказали са му играта. А сега предстои втора серия нечовешки унижения за него в Будапеща. Това е все едно Хитлер да ходи при Чърчил да се обяснява на англичаните и да бъде опозоряван и посрамван. Путин е не просто слаб, той е карикатура, която няма потенциал да бъде победител. Роден е да е трагикомичен губещ.

    Коментиран от #49

    23:09 17.10.2025

  • 43 койдазнай

    1 9 Отговор
    Абе Путин върти-сучи, ама накрая ще успее да унищожи Русия. Това му е мисията в живота!
    Точно както Горбачов унищожи СССР. Тука също много го обичаха!

    23:09 17.10.2025

  • 44 Хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Путин на колене пред Тръмп":

    Тръмп е паднал на колене пред Путин и е молел за мир, но Путин казал докато не свърша СВО-то никакъв мир !!

    23:09 17.10.2025

  • 45 ?????

    2 1 Отговор
    Хайли лайкли така да се каже.
    Сефте.

    23:10 17.10.2025

  • 46 Хи хи

    2 1 Отговор
    Тръмп изпълнява всичко което му каже Путин, щото Тръмп е агент Краснов под прикритие !!

    23:12 17.10.2025

  • 47 Ъъъъъъъъъ

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Кико":

    "Всички знаехме, че там набиват на Джуджи камбаната, само копейките го изкарваха, че бил спечелил голяма геополитическа победа пхахахахаха."

    Да приемем, че било така....Само не разбирам, защоТетмп тотално отсвири Зеленски и дори не си направи труда да го посрещне на летището? Два месеца Тръмп тръби на ляво и на дясно, че е разочарован от Путин, заплашва да достави на Зеленски ракети с голям обсег и т.н.....И дори не посреща Зеленски на летището, защото по това време говори с Путин по телефона.🤔
    Тази версия за крясъци и викове, не издържа...Нещо не е както ни обяснявате.🤣

    Коментиран от #50

    23:12 17.10.2025

  • 48 Дудов

    6 0 Отговор
    Путин само си е похабил думите.Тръмп едва ли е успял да разбере нещо от лекцията на Путин.Предполагам че материалът е бил труден за лимитираното мозъче на Тръмп

    Коментиран от #53

    23:12 17.10.2025

  • 50 Ъхъ ъхъ

    0 6 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъъъъъъъ":

    Елементарно, Уотсън! Зеленски не е лека жена да чака да я посрещат по летищата. Той отива там където си иска, когато си иска. Не помниш ли, че Тръмп му подари ключ от белия дом? Провери.

    Коментиран от #67

    23:18 17.10.2025

  • 51 Хи хи

    5 0 Отговор
    Тръмпи ще достави дефектни томахавки на украйна, както на нас ни доставиха дефектни ф-ки !

    23:19 17.10.2025

  • 52 Пълни глупости...

    5 0 Отговор
    Нале ако беше вярно - Путин пръв би си тръгнал...
    Ха ...
    Тромпетски е с класи под Путин и може само да слуша и да задава въпроси...

    23:19 17.10.2025

  • 53 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Дудов":

    Точно. Да говориш за история или наука на средностатистически американски селяк е загуба на време. Тръмпоча нищо не е разбрал и затова е побеснял.

    23:19 17.10.2025

  • 54 Абе Факти

    5 0 Отговор
    А Тръмп знае ли

    23:19 17.10.2025

  • 55 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    Тръмп крещял, пък вие чак сега го чъхте!

    23:19 17.10.2025

  • 56 Хазара Влад путин-шаломов

    2 6 Отговор
    Хазара путин е фатмак,с интелект на Медуза,бай дончо си го работи както иска

    23:19 17.10.2025

  • 57 Копейкин

    2 5 Отговор
    У.м.и.р.г.а. че некой може да крещи на виликия импиратор

    23:20 17.10.2025

  • 58 Запознато лице пожелало анонимност

    6 1 Отговор
    Досега не се сещах за всичко това, но след срещата на Тръмп със Зеленски и отчайващия резултат от нея, изведнъж ми просветна!!!! Чудеса върши всеки Financial Фокус!
    Сякаш божията ръка на Сорос ме погали по темето!!!!

    "на срещата между Путин и Тръмп в Анкъридж пише Financial Times, позовавайки се на няколко лица, запознати с преговорите, съобщава Фокус."

    23:21 17.10.2025

  • 59 Тоа медиите ме изомяват

    5 0 Отговор
    Няма какво да се обсъди повече

    23:22 17.10.2025

  • 60 Факт

    3 5 Отговор
    Викингите братя рюрик са украинци създали Киевска рус,русия е било само княжество Москва,москалите,по късно диви варварски племена като,хазари,печенеги,татари буряти,се обединяват и почват да грабят,затова и днешна Русия само граби,не могат един пирон да направят

    23:23 17.10.2025

  • 63 джулн@листи пр0зти

    4 0 Отговор
    са ни на гости.

    23:30 17.10.2025

  • 64 Отврат

    5 0 Отговор
    Мисирка с руско име кръстен за да се мазнят родителите на кварталния партиен коментира евроатлантически ценности.

    23:31 17.10.2025

  • 65 Видьо Видев

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поправка":

    Благодарение на българската прокуратура,
    България е отличник на планетата Земя!!

    На земята има 195 държави.
    От живущите на планетата, санкционираните по закона Магнитски
    са цифром и словом 52 /петдесет и двама/ души.
    Или средно по 0,26666667 човека на държава!
    Санкционираните българи са 8 /осем/ или цели 15,3846154 % от всички санкционирани на земята!
    Или 57,692307 пъти повече от средното за държавите!

    КОГАТО ЦИФРИТЕ ГОВОРЯТ,
    И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ!

    УРА, другари!

    По обвинения в корупция, Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ,
    обявява на 2 юни 2021г. санкции срещу общо 52 души в цял свят, 8 от които са български граждани.
    Те са:
    - Васил Божков бизнесмен;
    - Румен Овчаров - бивш министър на енергетиката;
    - Делян Пеевски народен представител и “бизнесмен”;
    - Александър Николов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
    - Иван Генов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
    - Владислав Горанов - бивш финансов министър от ГЕРБ.
    - Николай Малинов - лидер на движение “Русофили”.
    - Илко Желязков - бивш служител на ДАНС, т.нар “лейтенант” на Пеевски.!

    В знак на признателност,
    предлагаме пред Парламента,
    освен на гореизброените,
    да се поставят бюстове на Цацаров, Гешев и Сарафов!

    А на другаря Бойко Борисов, паметник в цял ръст.
    За изключителният му принос!

    От признателният български народ!

    23:32 17.10.2025

  • 66 Искам много

    0 0 Отговор
    Путин да го целува сополив

    23:35 17.10.2025

  • 67 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ъхъ ъхъ":

    "Елементарно, Уотсън! Зеленски не е лека жена да чака да я посрещат по летищата. "

    Абе чувам, че с е предлагал.....Та не знам колко "тежка жена" е....А че е жена, е вън от умение. След като спят в едно легло с Ермак, но това е да друга тема....Предлагал е дронове на Тръмп срещу ракети, но Тръмп му е обяснил, че те си имат дронове....Та така....И това обяснение не е правдоподобно.

    23:36 17.10.2025