Мицкоски за вписването на българите в конституцията: Не е справедливо, не го очаквайте от нас

17 Октомври, 2025 05:07, обновена 17 Октомври, 2025 05:11 984 11

Това няма да се случи, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз, заяви премиерът на РСМ

Мицкоски за вписването на българите в конституцията: Не е справедливо, не го очаквайте от нас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията на страната, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю по Канал 5.

По думите на Мицкоски разговорът му с председателя на ЕК Урсула фон ден Лайен, която вчера беше в Скопие в рамките на балканската си обиколка, е бил приятелски, а темите, по които са разговаряли са били много. Той посочи, че "никой не живее в илюзия" и добре знае, че промените в конституцията - вписване на българите в основния закон на страната - е условие за отваряне на преговорните клъстери, но докато е премиер, "конституционните промени няма да се случат, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз".

"Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това, нито правителството възнамерява да го направи, докато аз съм премиер. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно, ние изискваме последователно спазване на международното право, а нашият източен съсед също има задължения. Също така искаме гаранции. И ако ЕС наистина иска да види (Северна) Македония в своята компанията, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас. И това е ясна позиция”, заяви Мицкоски, който поясни, че "в интерес на процесите, които следват" не желае да говори за детайлите.

След няколкочасовото си посещение вчера в Скопие, където се срещна с президента, председателят на парламента и премиера на Северна Македония, след което нямаше пресконференция, председателят на ЕК написа в платформата "Екс", че подкрепя страната по пътя ѝ към ЕС, а "следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна". "Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов", написа Урсула фон дер Лайен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Промити

    18 0 Отговор
    Мозъци

    05:17 17.10.2025

  • 2 Диана

    21 1 Отговор
    И какви са по-точно тези наши задължения към СРМ не е никак ясно... Да не говорим че няма никаква заплаха за СРМ, че да иска гаранции от ЕС - нека Мицковски да представи реални факти, с които сме представлявали заплаха за СРМ... Празни приказки - на пазара!... Писна ми вече от техните лъжи и манипулации... Повръща ми се от тази гнусотии, значи..

    Коментиран от #6

    05:24 17.10.2025

  • 3 Перо

    16 0 Отговор
    Дървената глава на македониста Мицкоски не може ли да разбере, че подписаните, многостранни, международни договори се изпълняват, а не се ревизират или предоговарят, независимо, дали им харесва или не на новите правителства! Единственият начин да се откаже от договора е да оттегли кандидатурата на РСМ от ЕС!

    05:32 17.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    Македонското общество живее духом още в Титова Югославия. АСНОМ, фашисти и прочие. Мицковски прави това, което обществото иска. За това го избраха. Македонците духом са много далеч от ЕС. Който е общувал с македонци, знае за какво говоря. Другите едва ли ще ме рсзберат.

    05:38 17.10.2025

  • 5 Перо

    12 0 Отговор
    Мицкоски няма шанс да вкара РСМ в ЕС с македонизма, изграден на анти-българска основа! Никакъв шанс да влезе през задната врата или да се мъчи да променя ЕС! Правилата и условията са ясни!

    05:38 17.10.2025

  • 6 Перо

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Диана":

    РСМ няма договор с БГ, а има с ЕС за промени в Конституцията! БГ няма задължения по него! Излишно се мъчи Мицкоски да измисля двустранен проблем и да внушава вина на БГ!

    05:43 17.10.2025

  • 7 Смехоранка

    2 1 Отговор
    Голяма селянка е таз Урсула.

    05:57 17.10.2025

  • 8 Карл Три

    2 0 Отговор
    Скопяните искат да са е Сърбия, не в ЕС. И ще си измислят всякакви причини, за да не станат членове на ЕС, защото това ще ги отдалечи от Белград.

    06:00 17.10.2025

  • 10 Дедо

    3 0 Отговор
    Ако тоя не беше дошъл на власт , досега старото правителство да е вписало българите и да са забравили вече , а процеса за присъединяване към ЕС да е започнал. Но дойде сърбомана подкрепян от Вучич, Орбан и Путин и спря развитието на малката си държава.

    06:08 17.10.2025

  • 11 сусо

    2 0 Отговор
    Не искате да си признаете че повечето сте българи! Стойте си тогава във вашата Югославия!

    06:11 17.10.2025

