Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията на страната, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю по Канал 5.
По думите на Мицкоски разговорът му с председателя на ЕК Урсула фон ден Лайен, която вчера беше в Скопие в рамките на балканската си обиколка, е бил приятелски, а темите, по които са разговаряли са били много. Той посочи, че "никой не живее в илюзия" и добре знае, че промените в конституцията - вписване на българите в основния закон на страната - е условие за отваряне на преговорните клъстери, но докато е премиер, "конституционните промени няма да се случат, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз".
"Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това, нито правителството възнамерява да го направи, докато аз съм премиер. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно, ние изискваме последователно спазване на международното право, а нашият източен съсед също има задължения. Също така искаме гаранции. И ако ЕС наистина иска да види (Северна) Македония в своята компанията, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас. И това е ясна позиция”, заяви Мицкоски, който поясни, че "в интерес на процесите, които следват" не желае да говори за детайлите.
След няколкочасовото си посещение вчера в Скопие, където се срещна с президента, председателят на парламента и премиера на Северна Македония, след което нямаше пресконференция, председателят на ЕК написа в платформата "Екс", че подкрепя страната по пътя ѝ към ЕС, а "следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна". "Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов", написа Урсула фон дер Лайен.
Мицкоски за вписването на българите в конституцията: Не е справедливо, не го очаквайте от нас
17 Октомври, 2025 05:07, обновена 17 Октомври, 2025 05:11 984 11
Това няма да се случи, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз, заяви премиерът на РСМ
Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията на страната, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю по Канал 5.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промити
05:17 17.10.2025
2 Диана
Коментиран от #6
05:24 17.10.2025
3 Перо
05:32 17.10.2025
4 Данко Харсъзина
05:38 17.10.2025
5 Перо
05:38 17.10.2025
6 Перо
До коментар #2 от "Диана":РСМ няма договор с БГ, а има с ЕС за промени в Конституцията! БГ няма задължения по него! Излишно се мъчи Мицкоски да измисля двустранен проблем и да внушава вина на БГ!
05:43 17.10.2025
7 Смехоранка
05:57 17.10.2025
8 Карл Три
06:00 17.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дедо
06:08 17.10.2025
11 сусо
06:11 17.10.2025