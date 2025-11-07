Сръбска фолклорна група беше нападната в хърватския град Сплит

Полицията в Сплит е повдигнала обвинения срещу девет души за участие в инцидента в градския район Блатине, при който група мъже нападнаха и изгониха сръбска фолклорна група по време на културно събитие, организирано от Сръбското културно дружество „Просвета“, предаде националната хърватска телевизия ХРТ, цитирана от БТА.

Сред обвиняемите няма непълнолетни – най-младият е роден през 2002 г., а най-възрастният през 1966 г., уточнява телевизията. Трима от тях са изправени пред разследващ съдия в Окръжния съд в Сплит, който им наложи едномесечен арест. Според съда има опасност заподозрените да повлияят на свидетелите или да извършат ново престъпление, ако бъдат освободени.

Полицията съобщи, че срещу деветимата има основателни подозрения за „насилствено поведение, мотивирано от омраза, и нарушаване на правото на изразяване на национална принадлежност“. Разследването продължава, а органите на реда издирват и други участници в нападението.

Адвокатите на задържаните оспорват обвиненията, като твърдят, че действията на техните клиенти не представляват престъпление, посочва ХРТ.

„Смятаме, че няма основания за предварително задържане и че тук просто няма престъпление“, заяви адвокат Винко Любичич, цитиран от местните медии.

Инцидентът се случи вечерта на 4 ноември, когато група маскирани мъже, облечени в черно, нахлуха в помещенията, където се подготвяше откриването на Дните на сръбската култура, припомня ХРТ. По време на нападението в залата са се намирали осем млади участници от фолклорна група от Нови Сад и няколко възрастни членове на дружеството. Полицията пристигна на мястото малко след подадения сигнал. Случаят предизвика широка обществена реакция и осъждане от страна на институции и организации, които призоваха за пълно разследване и санкции срещу извършителите. Според полицията, която разследва инцидента, не е имало физическо насилие или ранени лица.

По неофициална информация нахлулите на събитието младежи заявили на организаторите, че програмата не може да се проведе по време на възпоменателното отбелязване на сръбската окупация на хърватския град Вуковар през 90-те години и са поискали гостуващата фолклорна група от сръбския град Нови Сад да си тръгне, съобщава ХИНА.

Вуковар е символ на съпротивата срещу окупацията от сръбските сили в Хърватия. През есента на 1991 г. градът е атакуван от тогавашната Югославска народна армия и доброволци от Сърбия. След атаки, продължили месеци, хърватската отбрана на града е сломена на 18 ноември 1991 г. и по-голямата част от несръбското цивилно население е изгонено от града, отбелязва Радио Свободна Европа.

Част от хърватските войници и полицаи са ликвидирани в местност близо до града, а останалите са държани в лагери и затвори в Сърбия.