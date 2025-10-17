Албания, Косово, Хърватия и САЩ укрепват регионалната сигурност чрез съвместни военни учения

Военни от специалните сили на Албания, Косово, Хърватия и САЩ проведоха съвместно учение, целящо укрепване на оперативната съвместимост и обмяна на опит, съобщава Албанското радио и телевизия, предава БТА.

Началникът на генералния щаб на албанските въоръжени сили, генерал-лейтенант Арбен Кинджи, подчерта значението на сътрудничеството между войските и оцени високо ролята на албанските специални сили като източник на национална гордост по случай 27-годишнината от създаването им.

Кинджи допълни, че специалните сили на Албания имат значим принос за защитата на националната сигурност и ценностите на НАТО, а подобни учения са доказателство за ангажимента на страните членки на Алианса и техните партньори към повишаване на стратегическото сътрудничество в региона.

Въпреки че Косово не е член на НАТО, страната участва активно в ученията, отбелязва косовският вестник „Коха диторе“. На 18 март в Тирана Косово, Албания и Хърватия подписаха декларация, с която се ангажираха да засилят сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността, включително чрез образование, обучение и съвместни учения.

Декларацията предвижда и координация в борбата с хибридните заплахи, както и усъвършенстване на политиките за евроатлантическа интеграция на трите държави.