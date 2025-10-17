Новини
Албания, Косово, Хърватия и САЩ укрепват регионалната сигурност чрез съвместни военни учения

Албания, Косово, Хърватия и САЩ укрепват регионалната сигурност чрез съвместни военни учения

17 Октомври, 2025 10:54 483 7

  • албания-
  • косово-
  • военни учения-
  • хърватия-
  • нато

Оперативната съвместимост и обменът на опит укрепват регионалната сигурност и ангажимента към НАТО

Албания, Косово, Хърватия и САЩ укрепват регионалната сигурност чрез съвместни военни учения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военни от специалните сили на Албания, Косово, Хърватия и САЩ проведоха съвместно учение, целящо укрепване на оперативната съвместимост и обмяна на опит, съобщава Албанското радио и телевизия, предава БТА.

Началникът на генералния щаб на албанските въоръжени сили, генерал-лейтенант Арбен Кинджи, подчерта значението на сътрудничеството между войските и оцени високо ролята на албанските специални сили като източник на национална гордост по случай 27-годишнината от създаването им.

Кинджи допълни, че специалните сили на Албания имат значим принос за защитата на националната сигурност и ценностите на НАТО, а подобни учения са доказателство за ангажимента на страните членки на Алианса и техните партньори към повишаване на стратегическото сътрудничество в региона.

Въпреки че Косово не е член на НАТО, страната участва активно в ученията, отбелязва косовският вестник „Коха диторе“. На 18 март в Тирана Косово, Албания и Хърватия подписаха декларация, с която се ангажираха да засилят сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността, включително чрез образование, обучение и съвместни учения.

Декларацията предвижда и координация в борбата с хибридните заплахи, както и усъвършенстване на политиките за евроатлантическа интеграция на трите държави.


Албания
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    В този съюз е и България.Срещу Сърбия, Словакия, Унгария.

    11:02 17.10.2025

  • 2 Прогноза

    7 2 Отговор
    Глутница срещу православна Сърбия . Ще пробват някаква провокация срещу Белград .

    11:06 17.10.2025

  • 3 456

    6 0 Отговор
    Учения..за какво са им тези учения? Нали искат ФАЩ мир?
    За тези които не са разбрали, коментарът ми е риторичен.

    11:06 17.10.2025

  • 4 Къде беше банкета след

    1 0 Отговор
    учението?

    11:13 17.10.2025

  • 5 Каква

    3 0 Отговор
    сигурност при наличието на въоръжени до зъби хора!? За да има сигурност не трябва да има оръжия и армии! До гуша ми идват тези бръщолевения за сигурност и въоръжаване!

    11:22 17.10.2025

  • 6 Коиловци брадърс

    3 1 Отговор
    Хърватите се оказаха долни пи4ки

    11:37 17.10.2025

  • 7 Тиква

    2 1 Отговор
    ФАЩ взеха по крилото всички балкански отрепки усташи,шиптери и другите терористи.

    11:45 17.10.2025

