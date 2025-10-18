Зеленски: Путин се страхува от „томахавките“. Тръмп засега не разрешава доставка

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че все още се надява САЩ да дадат съгласието си да предоставят на страната му крилати ракети "Томахоук", след като вчера се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Екипите ни работят по въпроса", каза украинският лидер в интервю за телевизия Ен Би Си. "Добре е, че президентът Тръмп не казва "Не", но засега не казва и "Да", допълни той.
Зеленски подчерта, че Украйна разчита на получаването на подобни оръжия с голям обсег, за да се защитава от руската инвазия, която продължава вече над три години.
Той отбеляза, че "томахавките" са чувствителен въпрос и за Москва, и добави, че по негово мнение руският президент Владимир Путин се страхува от предоставянето на подобни ракети на Киев.
Зеленски посети Вашингтон, за да иска одобрение за доставка на крилатите ракети, които биха позволили на Украйна да предприеме по-нападателни действия при отблъскването на руската инвазия.
Тръмп отдавна се двоуми по въпроса. Той показва готовност да го обсъжда, но същевременно многократно подчертава, че и САЩ имат нужда от това оръжие, затова не биха се лишили с лека ръка от запасите си от него. След срещата остава неясно какво точно е договорено по отношение на "Томахоук".
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #9, #13, #36, #42
09:24 18.10.2025
2 Соломон
Коментиран от #26
09:24 18.10.2025
3 Зеленски
09:25 18.10.2025
4 Емо
Коментиран от #57
09:25 18.10.2025
5 голям смях
явно му пухнаха една томаховка отзад и го ритнаха към укрия ха ха ха
09:25 18.10.2025
6 оня с коня
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ле лее голям рев тия козяци бе
нямало томаховки годни да полетят и сега наритаха зеления смъркач обратно ама той и пари нямал
09:26 18.10.2025
7 Веско
09:26 18.10.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #29
09:27 18.10.2025
9 оня с коня
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":абе като не си писал отдавна, не виждам да си липсвал на някого
спокойно може да живеем и без теб
09:27 18.10.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:28 18.10.2025
11 Пич
09:28 18.10.2025
12 Пурку
Газа е опустошена.
Избити хиляди,хиляди деца ,жени невинни хора.
Размахва пръст на всички неудобни.Закани безкрайни.
Това ли му е борбата за мир?
09:28 18.10.2025
13 оня с коня
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти си обикновен консуматор на победите на Русия. Поне имай чест да си благодарен за живота си. Или живей като подлец и неблагодарник.....
09:29 18.10.2025
14 Фейк на часа
09:30 18.10.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:31 18.10.2025
16 Майна
Гледах ..срещата.
Респект към Тръмп.
Голям! Казвам го без всякакво съмнение
Путин- велик
Те преобръщат епохата!
Те, силните и достойните!
09:33 18.10.2025
17 Механик
То как и да не се смееш, като гледаш Зеления отново изритан в зъбите??
Американците даже на летището не го посрещнаха от "уважение".
Барем един афро-американ да бяха пратили да мъкне куфарите на Зели, а то дори и това не направиха.
09:35 18.10.2025
18 Анонимен
09:36 18.10.2025
19 Уфф
09:36 18.10.2025
20 Хахахаха😂😂😂😂
09:36 18.10.2025
21 Съветският пeHиc аkp00батTTT
09:37 18.10.2025
22 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
09:37 18.10.2025
23 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:37 18.10.2025
24 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
09:37 18.10.2025
25 жик так
Има голяма вероятност Путин да е казал че ще предоставят ракети на Венецуела при един конфликт .
09:40 18.10.2025
26 иван костов
До коментар #2 от "Соломон":ЕС не е военен съюз, че да има ракети! ЕС е гейсъюз и има точно това , което му се полага.
Коментиран от #33
09:40 18.10.2025
27 Механик
крачещ гордо като чафка.
А се върна "по безнищо"...
не че има нещо... Нищо.
09:40 18.10.2025
28 Тома
09:41 18.10.2025
29 Плевнелиев
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не се коси ,те си имат "прекрасно мощни " Фламинго!!! Плюс това ЕС купуват и изпращат оръжие. Кажи , хареса ли ти посрещането на зеления? Килим не видях ,посрещачи някви също. Не са го карали да чака на светофар кат Макрон щото е стигнал в Белия дом с метрото.
09:41 18.10.2025
30 Майна
09:42 18.10.2025
31 ха ха ха ...
Пийт Хегсет е Секретар по отбраната на САЩ
09:43 18.10.2025
32 вълк единак
09:45 18.10.2025
33 Механик
До коментар #26 от "иван костов":Да, Европейския съюз не е военен съюз и няма ракети. Той е ГЕЙ-СЪЮЗ и за това разполага с много на брой и много разширени "сопла".
Най-широките спола са точно е ЕС. Хем широки, хем разпрани, но за това пък много "гостоприемни".
09:45 18.10.2025
34 цирк
09:46 18.10.2025
35 жазес
09:46 18.10.2025
36 Ами не си
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":.. Не си използвал този ник отдавна иначе си работиш ти
09:46 18.10.2025
37 Тъй де
"ОБЯДА" си бе чиста подигравка с любимеца ви..
Вижте си частта Тръмп пита ДВА пъти за мнението на Зелето за тунела под Беринговия проток..
Па си прочетете и другите украинци. ОТ ЗАТВОРЕНИТЕ от демократа Зеле 6 телевизии и забранените 11 партии
09:47 18.10.2025
38 Спорт
09:48 18.10.2025
39 Оказа се
Американците ви вземат на подигравка вас либерал-нацистите -европейци и украинци.
Така се подигравка човек с алчните страхливци.
09:50 18.10.2025
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:50 18.10.2025
41 Нали уж
09:51 18.10.2025
42 голям смях
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":кои те има за жив па тебе, изобщо не си липсвал на никого
09:51 18.10.2025
43 бай Асан
томахоук - йок.
09:52 18.10.2025
44 БОЗА
09:53 18.10.2025
45 Бай Митьо
«Тоест вече можем уверено да кажем, че украинските въоръжени сили вероятно вече са загубили около 2 милиона души. Дори не става въпрос за безвъзвратни загуби, а за мъртви и изчезнали директно»
09:55 18.10.2025
46 Питар
Ракети томахоук ще има само в сънищата на Зеленски
Коментиран от #55
09:56 18.10.2025
47 Николета
09:56 18.10.2025
48 вехтия
09:57 18.10.2025
49 Само питам
09:59 18.10.2025
50 цирк Грузия
10:01 18.10.2025
51 Героят на нашето време
Коментиран от #53
10:09 18.10.2025
52 МирО
10:29 18.10.2025
53 Фон дер Л
До коментар #51 от "Героят на нашето време":За украинците е единствено е важно да воюват до край. За друго да не мислят. Точно за 24 часа ще им решим демографския проблем. Държим в готовност над 10 милиона мигранти, като свърши войната ще ги пуснем да ги оправят.
10:35 18.10.2025
54 Ццц
10:37 18.10.2025
55 Ццц
До коментар #46 от "Питар":Тоя трудно заспива заради хобито си, но пък заради него и буден сънува.
10:42 18.10.2025
56 През нощта
Според кметицата Галина Минаева над 10 удара са нанесени над града, в резултат на които почти целия град е без електричество. Енергийните екипи вече са готови да започнат възстановителни работи, но специалистите ще могат да върнат града на захранване едва след като техниците проучат местата на ударите и се позволи безопасен достъп.
10:43 18.10.2025
57 Атина Палада
До коментар #4 от "Емо":Единственият съюзник на Тръмп е Путин! Не приятел а съюзник!
Коментиран от #60
10:44 18.10.2025
58 Ролан
10:45 18.10.2025
59 Искариот
10:54 18.10.2025
60 Повелянов
До коментар #57 от "Атина Палада":За сега.Но утре ще се избият,кой по-напред.
10:56 18.10.2025