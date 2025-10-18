Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Путин се страхува от „томахавките“. Тръмп засега не разрешава доставка
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин се страхува от „томахавките“. Тръмп засега не разрешава доставка

18 Октомври, 2025 09:22 1 388 60

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • томахоук

Зеленски подчерта, че Украйна разчита на получаването на подобни оръжия с голям обсег, за да се защитава от руската инвазия

Зеленски: Путин се страхува от „томахавките“. Тръмп засега не разрешава доставка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че все още се надява САЩ да дадат съгласието си да предоставят на страната му крилати ракети "Томахоук", след като вчера се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Екипите ни работят по въпроса", каза украинският лидер в интервю за телевизия Ен Би Си. "Добре е, че президентът Тръмп не казва "Не", но засега не казва и "Да", допълни той.

Зеленски подчерта, че Украйна разчита на получаването на подобни оръжия с голям обсег, за да се защитава от руската инвазия, която продължава вече над три години.

Той отбеляза, че "томахавките" са чувствителен въпрос и за Москва, и добави, че по негово мнение руският президент Владимир Путин се страхува от предоставянето на подобни ракети на Киев.

Зеленски посети Вашингтон, за да иска одобрение за доставка на крилатите ракети, които биха позволили на Украйна да предприеме по-нападателни действия при отблъскването на руската инвазия.

Тръмп отдавна се двоуми по въпроса. Той показва готовност да го обсъжда, но същевременно многократно подчертава, че и САЩ имат нужда от това оръжие, затова не биха се лишили с лека ръка от запасите си от него. След срещата остава неясно какво точно е договорено по отношение на "Томахоук".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 40 Отговор
    не съм писал отдавна , ама като гледам копеите кви ги драскат , не мога да се сдържа...тръгнаха , че от Томахавките нищо не ставало , и трябвало кораби да се изстрелват , до днешната БУРНА радост , че няма да се доставят-шизофрения някаква ...а навремето кви КОПЕИ имаше....

    Коментиран от #6, #9, #13, #36, #42

    09:24 18.10.2025

  • 2 Соломон

    20 1 Отговор
    Въпроса е защо ЕС няма такива ракети?

    Коментиран от #26

    09:24 18.10.2025

  • 3 Зеленски

    35 1 Отговор
    Изказах се ама нищо не казах.

    09:25 18.10.2025

  • 4 Емо

    6 32 Отговор
    Тръмп е все още наивен, че смята Путин за приятел и искал мир в Украйна!

    Коментиран от #57

    09:25 18.10.2025

  • 5 голям смях

    37 2 Отговор
    зеления гледа като предбозало теле

    явно му пухнаха една томаховка отзад и го ритнаха към укрия ха ха ха

    09:25 18.10.2025

  • 6 оня с коня

    36 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ле лее голям рев тия козяци бе

    нямало томаховки годни да полетят и сега наритаха зеления смъркач обратно ама той и пари нямал

    09:26 18.10.2025

  • 7 Веско

    16 3 Отговор
    Зависи най -много от Тръмп дали НАТО ще строи бази около Русия или не.

    09:26 18.10.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 13 Отговор
    бах.ти специалистите е отгледал тоя форум вече

    Коментиран от #29

    09:27 18.10.2025

  • 9 оня с коня

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    абе като не си писал отдавна, не виждам да си липсвал на някого

    спокойно може да живеем и без теб

    09:27 18.10.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 5 Отговор
    атлантизъм цена няма. Двата пръста горe и скакалците да пращят във фурната

    09:28 18.10.2025

  • 11 Пич

    30 1 Отговор
    Слушаме няколко години за чудодейните оръжия на запада , които щели да преобърнат войната !!! Е , всички са на прах , с изключение на музейните експонати на Червения площад !!! Томахавките са архаизми от времето на Ф-16 !!!

    09:28 18.10.2025

  • 12 Пурку

    32 2 Отговор
    Не знам Тръмп каква глобална коалиция за мир създава.
    Газа е опустошена.
    Избити хиляди,хиляди деца ,жени невинни хора.
    Размахва пръст на всички неудобни.Закани безкрайни.
    Това ли му е борбата за мир?

    09:28 18.10.2025

  • 13 оня с коня

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти си обикновен консуматор на победите на Русия. Поне имай чест да си благодарен за живота си. Или живей като подлец и неблагодарник.....

    09:29 18.10.2025

  • 14 Фейк на часа

    34 1 Отговор
    Историята се повтаря 1:1, това са фактите. Когато Хитлер започва да губи войната след загубата в Курск, той започва да вярва, че ще се появи някакво "супероръжие", което ще обърне хода на войната. Аналогията е очевадна - Зеленски си е втълпил за новото супеоръжие, в случая Томахоук. Този е изкукал на 100%.

    09:30 18.10.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 1 Отговор
    НЕма да се оплаквате ! Сами направихте хората русофили . Гледат престъпници и измамници с мезонети , къщи-имения , луксозни коли , а те не могат на едно море да отидат лятото, сега даже и за море не мислят , а за сметките за ток , парно и храна . Русианите, на такива лишения , не са подлагали обикновенните работещи хора. За това , подкрепата ни е за Раша ...Слава на нашата Освободителка !

    09:31 18.10.2025

  • 16 Майна

    18 3 Отговор
    Снощи бях.. щастлив, без майтап
    Гледах ..срещата.
    Респект към Тръмп.
    Голям! Казвам го без всякакво съмнение
    Путин- велик
    Те преобръщат епохата!
    Те, силните и достойните!

    09:33 18.10.2025

  • 17 Механик

    24 0 Отговор
    Путин се страхува? Напрво са си умрели руснаците ама не от страх ами от смях.
    То как и да не се смееш, като гледаш Зеления отново изритан в зъбите??
    Американците даже на летището не го посрещнаха от "уважение".
    Барем един афро-американ да бяха пратили да мъкне куфарите на Зели, а то дори и това не направиха.

    09:35 18.10.2025

  • 18 Анонимен

    23 0 Отговор
    Не знам дали Путин се страхува от томахавките,но Зеленски със сигурност се страхува да не остане без излаз на Черно море.

    09:36 18.10.2025

  • 19 Уфф

    21 0 Отговор
    Този малоумен наркоман наистина е решил да пожертва целият украински народ.

    09:36 18.10.2025

  • 20 Хахахаха😂😂😂😂

    21 0 Отговор
    Тежък удар в муцуните на родните елгебетейки! Няма ракети, няма гейпарад, няма ковид! Путин и Тръмп се грижат за всичко!

    09:36 18.10.2025

  • 21 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    15 0 Отговор
    Ха ха. Много интересно как си смениха мисленето за 24 часа от ессср. Санкциите на ЕС не включват забрана за посещение на Европейския съюз от руския президент и външен министър, така че няма пречки Путин да пътува до Унгария, според Европейската комисия.

    09:37 18.10.2025

  • 22 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    13 0 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    09:37 18.10.2025

  • 23 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    8 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:37 18.10.2025

  • 24 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    12 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:37 18.10.2025

  • 25 жик так

    12 0 Отговор
    Никой не знае какво са си говорили Тръмп и Путин.
    Има голяма вероятност Путин да е казал че ще предоставят ракети на Венецуела при един конфликт .

    09:40 18.10.2025

  • 26 иван костов

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    ЕС не е военен съюз, че да има ракети! ЕС е гейсъюз и има точно това , което му се полага.

    Коментиран от #33

    09:40 18.10.2025

  • 27 Механик

    9 0 Отговор
    Тръгнал бе за томахавка,
    крачещ гордо като чафка.
    А се върна "по безнищо"...
    не че има нещо... Нищо.

    09:40 18.10.2025

  • 28 Тома

    12 0 Отговор
    Всички натовци разбраха че Путин пази мирното население на Украйна и за това са толкова нагли да го провокират постоянно.Но Тръмп разбра с последния разговор че ако даде ракетите ще стане много лошо за тези които ще ги насочват.А това са американски екипажи.

    09:41 18.10.2025

  • 29 Плевнелиев

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не се коси ,те си имат "прекрасно мощни " Фламинго!!! Плюс това ЕС купуват и изпращат оръжие. Кажи , хареса ли ти посрещането на зеления? Килим не видях ,посрещачи някви също. Не са го карали да чака на светофар кат Макрон щото е стигнал в Белия дом с метрото.

    09:41 18.10.2025

  • 30 Майна

    4 0 Отговор
    Очаквам да видя дали Тръмп ще съумее да избегне свалянето на Мадуро, да се противопостави на финансовата кабала да се докопа до ресурсите на Венецуела като инсталира " нобе,ли,стката" .В момента гледам " пушилката" там ( той често използва подобни методи на ослепяване) , ако не падне Мадуро ще го сложа до великите- ло,ндо,нси,ти ще бъдат..зан,у,лени. Давай, Тръмп!

    09:42 18.10.2025

  • 31 ха ха ха ...

    12 1 Отговор
    Пийт Хегсет се появи на срещата със Зеленски с вратовръзка в цветовете на руския флаг и седна срещу украинската делегация ...ха ха ха ....

    Пийт Хегсет е Секретар по отбраната на САЩ

    09:43 18.10.2025

  • 32 вълк единак

    12 1 Отговор
    Съществува цяла наука, занимаваща се със знаците - семиотика. Та на езика на семиотиката, както и на обикновената дипломация, жестът с вратовръзката означава само едно - укрорахът капитулира. Официално.

    09:45 18.10.2025

  • 33 Механик

    12 0 Отговор

    До коментар #26 от "иван костов":

    Да, Европейския съюз не е военен съюз и няма ракети. Той е ГЕЙ-СЪЮЗ и за това разполага с много на брой и много разширени "сопла".
    Най-широките спола са точно е ЕС. Хем широки, хем разпрани, но за това пък много "гостоприемни".

    09:45 18.10.2025

  • 34 цирк

    5 1 Отговор
    Тези хора разиграват някакъв цирк. Забавление и емоции за публиката, и хляб за медиите. Наричат го сделки. А хората си гинат на фронта. Отврат.

    09:46 18.10.2025

  • 35 жазес

    12 0 Отговор
    Никои от слугите не съобщи вчера че този пропаднал наркоман и надера фашист не го посрешна на летището. Слезе от самолета като псе и тоя път не го чакаше никои. Ясно му показаха че едно псе, което вече е поръчано да бъде бракувано. Свърши. Край. Конец. Изби си народа съсипа си държавата и го бракуват,вече не им трябва. Още не е разбрал че е мъртвец. Тука в България, само глупака от ГЕРБ банкя и ПП и ДБ педофили още не са разбрали че са правили Люински на един боклук и токсичен бракуван кон. Слава на Господ Иисус Христос съдбата на предателите хич не е хубава.

    09:46 18.10.2025

  • 36 Ами не си

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    .. Не си използвал този ник отдавна иначе си работиш ти

    09:46 18.10.2025

  • 37 Тъй де

    9 0 Отговор
    Хахлофили, обичащи и Зелето особено..
    "ОБЯДА" си бе чиста подигравка с любимеца ви..
    Вижте си частта Тръмп пита ДВА пъти за мнението на Зелето за тунела под Беринговия проток..
    Па си прочетете и другите украинци. ОТ ЗАТВОРЕНИТЕ от демократа Зеле 6 телевизии и забранените 11 партии

    09:47 18.10.2025

  • 38 Спорт

    12 0 Отговор
    Поне някой долар да беше изпросил , и това не можа нашмъркания. Харчи едни пари , включително и Български.

    09:48 18.10.2025

  • 39 Оказа се

    14 0 Отговор
    Че томаховките бяха тролене , както сега и вратовръзка.

    Американците ви вземат на подигравка вас либерал-нацистите -европейци и украинци.

    Така се подигравка човек с алчните страхливци.

    09:50 18.10.2025

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 0 Отговор
    това сега цял месец ли ще го повтаряте как зеления наркоман го наритаха без една ракета от сащ?

    09:50 18.10.2025

  • 41 Нали уж

    11 0 Отговор
    Запада лъжеше Путин и Русия беше на колене ? Ква стана тя сега ? 100+ пакет санкции, пиримога ?

    09:51 18.10.2025

  • 42 голям смях

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кои те има за жив па тебе, изобщо не си липсвал на никого

    09:51 18.10.2025

  • 43 бай Асан

    11 0 Отговор
    Гюрултия - чок,
    томахоук - йок.

    09:52 18.10.2025

  • 44 БОЗА

    13 0 Отговор
    Снимката отразява ПРАВИЛНО нещата-чаша студена вОда,за зеленясълия и към летището...сериозните играчи ще си говорят в Будапеща... ;-)

    09:53 18.10.2025

  • 45 Бай Митьо

    6 0 Отговор
    Хакери се добраха до украински списъци на убити и изчезнали украински войници.

    «Тоест вече можем уверено да кажем, че украинските въоръжени сили вероятно вече са загубили около 2 милиона души. Дори не става въпрос за безвъзвратни загуби, а за мъртви и изчезнали директно»

    09:55 18.10.2025

  • 46 Питар

    12 0 Отговор
    След разговора Зеленски и Тръмп разбрах едно.
    Ракети томахоук ще има само в сънищата на Зеленски

    Коментиран от #55

    09:56 18.10.2025

  • 47 Николета

    11 0 Отговор
    Време е за капитулация на нацистка Украйна. Фашистите, които възродиха войната отново я загубиха. Който е тръгнал срещу Русия хубаво не е видял. Който се е осмелил да вдигне ръка срещу мечката е умрял.

    09:56 18.10.2025

  • 48 вехтия

    7 0 Отговор
    много показателна снимка,какво му остава на човечето

    09:57 18.10.2025

  • 49 Само питам

    10 0 Отговор
    А урсолето ко речи по въпроса ?

    09:59 18.10.2025

  • 50 цирк Грузия

    9 0 Отговор
    Въпросът с Томаховките е уреден - няма да има Томаховки.

    10:01 18.10.2025

  • 51 Героят на нашето време

    7 0 Отговор
    Какъв герой е този наркоман от нищо не го е страх. А Путин го е страх от Томахавките, защото го е грижа за народа си, за държавата си, но как може да го разбере един идиот, хвърлил народа си във война която ще завърши с отнети територии на Украйна, с избити милиони украинци и с разрушена страна, за чието възстановяване са необходими стотици милиарди. Но на Клоуна не му пука, достатъчно окраде и внесе по света, а и акушерката от ЕС му обеща, че ще възстанови (с парите на държавите на ЕС). За нищо не му пука, защото дрогата го прави силен, герой, а другите са страхливци.

    Коментиран от #53

    10:09 18.10.2025

  • 52 МирО

    3 0 Отговор
    Керванът си върви , кучето си лае

    10:29 18.10.2025

  • 53 Фон дер Л

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Героят на нашето време":

    За украинците е единствено е важно да воюват до край. За друго да не мислят. Точно за 24 часа ще им решим демографския проблем. Държим в готовност над 10 милиона мигранти, като свърши войната ще ги пуснем да ги оправят.

    10:35 18.10.2025

  • 54 Ццц

    1 0 Отговор
    Дрогираният циркаджия се нуждаел от ракети с голям обсег, за да се защитава? При смаляващата се територия на Украйна не му трябват чак такива растояния, но този уруд иска да тормози цивилните, защото е изтъкан от злоба, алчност и наркотици и нищо друго. Дълго ще се помни какъв "герой" си е избрала санитарката за защитник на европейските ценности. Според този помияр Тръмп не казвал нито да, нито не, но ракети за тероризъм няма. Е тогава какъв е реалният отговор? 🤣 А вчера колко експерт с диагноза евроатлантик се изреди да ликува от дивана, че Тръмп ще налага 500 % мита на Китай, за да ги дава на това нищожество. 🤣 Нито един с тази болест не се сети какво всъщност означава лично за него 500 % мито на вноса от Китай щом ще се прави нов опит да се бута Русия, но това е разбираемо предвид диагнозата и мъката е за цял живот. Само си представете, че един такъв заболял е склонен да защитава двуноги от типа на Урсул, Еманюел и киевската кл0ака, само защото са врагове на Русия, но ако го питаш защо всъщност мрази Русия, евроатлантизмът му лъсва с пълна сила.

    10:37 18.10.2025

  • 55 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Питар":

    Тоя трудно заспива заради хобито си, но пък заради него и буден сънува.

    10:42 18.10.2025

  • 56 През нощта

    2 0 Отговор
    на 17-18 октомври гр. Чухуев в Украйна е бил подложен на масирана атака от Руската армия с дронове.
    Според кметицата Галина Минаева над 10 удара са нанесени над града, в резултат на които почти целия град е без електричество. Енергийните екипи вече са готови да започнат възстановителни работи, но специалистите ще могат да върнат града на захранване едва след като техниците проучат местата на ударите и се позволи безопасен достъп.

    10:43 18.10.2025

  • 57 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Емо":

    Единственият съюзник на Тръмп е Путин! Не приятел а съюзник!

    Коментиран от #60

    10:44 18.10.2025

  • 58 Ролан

    1 0 Отговор
    Надеждата крепи и клоуните ))))

    10:45 18.10.2025

  • 59 Искариот

    0 0 Отговор
    Тоя, го чака съдбата на сънародника му в онази градина с клона.

    10:54 18.10.2025

  • 60 Повелянов

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    За сега.Но утре ще се избият,кой по-напред.

    10:56 18.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания